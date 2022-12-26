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Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях

26.12.2022 14:53

Компания Google представила библиотеку magritte, предназначенную для автоматического скрытия лиц на фотографиях и видео, например, для обеспечения требований по сохранению конфиденциальности людей, случайно попавших в кадр. Скрытие лиц имеет смысл при формировании коллекций изображений и видео, передаваемых для анализа сторонним исследователям или размещаемым публично (например, при публикации панорам и фотографий в Google Maps или при обмене данными для тренировки систем машинного обучения). Библиотека использует методы машинного обучения для выявления объектов в кадре и оформлена как надстройка над фреймворком MediaPipe, который использует TensorFlow. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Библиотека отличается низким потреблением процессорных ресусров и может быть адаптирована для скрытия не только лиц, но и произвольных объектов, таких как номерные знаки машин. Среди прочего в magritte предоставляются обработчики для надёжного выявления объектов, отслеживания их движения в видео, определения области для изменения и наложения эффекта, делающего объект неузнаваемым (например, поддерживается пикселизация, размывание и прикрепление стикера).

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.googleblog....)
  2. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  3. OpenNews: Google представил AutoFlip, фреймворк для умного кадрирования видео
  4. OpenNews: Google выпустил дистрибутив Mendel Linux 4.0 для плат Coral
  5. OpenNews: Bumble открыл систему машинного обучения для выявления непристойных изображений
  6. OpenNews: Представлена система синтеза изображений Stable Diffusion 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58390-mediapipe
Ключевые слова: mediapipe, magritte, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, EndrII (ok), 15:11, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Код написан на языке С++
    сейчас растаманы будут пригорать и плакать )
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:30, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любая либа не на си это заявка на могильник и максимальную невостребованность. При чём тут раст? Не стоит так форсить этот бесполезный малопопулярный язык.
     
     
  • 3.4, Alladin (?), 15:40, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да,
    настолько малопопулярный язык, чтт его в linux запихнули, даже не c++.. айайай..
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 15:55, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и теперь распакованный stage3 весит на 320 мегабайт больше. раст фарэвэр!
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:30, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название — топ
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:42, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём полезных троянов, которые шерстят диски и затирает лица на фото, если в кадре пол стремится к форме ромба с максимально большими углами (то есть с видеокамер).
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:50, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беда, нейросеть если что дорисует
     

  • 1.7, pashev.ru (?), 15:51, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Библиотека отличается низким потреблением процессорных ресусров

    По сравнению с чем?

    Заклювали с этим маркетинговым булшитом. И с опечатками.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 15:57, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с растом. на опеннете всегда и везде по умолчанию подразумевается раст
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 15:54, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Bazel, docker... Пипец мешанина. Си++ — это наименьшая проблема.
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:57, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Трусишки, нечего бояться показать лицо!

    Настоящий воин воюет с открытым забралом!

     
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