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Bumble открыл систему машинного обучения для выявления непристойных изображений

25.10.2022 10:27

Компания Bumble, развивающая один из крупнейших online-сервисов знакомств, открыла исходные тексты системы машинного обучения Private Detector, применяемой для определения непристойных изображений на загружаемых в сервис фотографиях. Система написана на языке Python, использует фреймворк Tensorflow и распространяется под лицензией Apache-2.0. Для классификации используется свёрточная нейронная сеть EfficientNet v2. Для загрузки доступна готовая модель для выявления изображений обнажённых людей. Точность определения составляет более 98%.

В состав также входит скрипт для создания собственных моделей, которые можно обучить на своей коллекции и использовать для классификации произвольного содержимого. Для обучения достаточно запустить скрипт с текстовыми файлами, содержащими списки изображений с положительным и отрицательным свойствами. После завершения обучения, можно передать в Private Detector произвольное изображение и на его основе будет вычислен коэффициент попадания.

  1. Главная ссылка к новости (https://bumble.com/the-buzz/bu...)
  2. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
  3. OpenNews: Доступен Luminoth, тулкит для решения задач компьютерного зрения
  4. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  5. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  6. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57975-ai
Ключевые слова: ai
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Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:46, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Архив с размеченными данными для обучения в студию!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:51, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    размеченными?
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:02, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Друг для своего проекта с нейросетками просит?)
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 13:19, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже знаю имя друга - Тимур! :))
     
  • 2.62, Аноним (61), 13:20, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "А есть видео, как они "размечают""? (ц) Тимур
     

  • 1.2, Shura (??), 10:47, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для выявления непристойных изображений
    > доступна готовая модель для выявления изображений обнажённых людей

    Обнажённые люди это непристойно? Художники с вами не согласны

     
     
  • 2.3, Аноним (4), 10:49, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе процитировать священное писание?
     
     
  • 3.8, pashev.ru (?), 10:57, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай.
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 11:07, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого
     
     
  • 5.19, Без аргументов (?), 11:29, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Коране и даже переписанном Евангелии такого нет.
     
  • 5.28, YetAnotherOnanym (ok), 11:48, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугол определяет сурс как "Исаия 47 стих 3".
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:08, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?

    С каких пор мы на него опираемся в оценке непристойности того или иного действа в современном обществе?
    И, кстати, какой религии священное писание возьмём?

    Так много вопросов, так мало ответов...

     
     
  • 4.15, Аноним (4), 11:15, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С каких пор мы на него опираемся в оценке непристойности того или иного действа в современном обществе?

    если христиане то > 2000 ЛЕТ
    если ты мусульманин то у тебя таких вопросов в принципе не должно возникать
    недотёпа

     
     
  • 5.17, QwertyReg (ok), 11:23, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А для пастафарианцев нагота обозначена, как поощрение. Нам можно смотреть на сисечки?
     
     
  • 6.33, Аноним (4), 12:06, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лично тебе я лично запрещаю
    только на нарисованных кошкодевочек
    хотя по сути ничего не изменится
     
  • 5.18, Аноним (13), 11:28, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если я агностик или, (прости господи!) атеист?
    По какому писанию изволишь оценку пристойности совершать?
    А если я с твоим выбором окажусь не согласен?

    И по какому писанию судить левого чела в интернете, о котором только ник известен и то, что он выложил фото "Венеры Милосской"? У неё ведь грудь голая, стыдоба то какая! (Нет) :))

    А, и да, так-то у нас светское государство, держу в курсе )

    > недотёпа

    Не важничайте, сударь :) Вы таки недалеко ушли ))

     
     
  • 6.22, buslik (?), 11:34, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очень просто, всё что ты можешь спокойно делать на глазах своих родителей — пристойно, остальное — нет.
     
     
  • 7.23, QwertyReg (ok), 11:37, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Очень просто, всё что ты можешь спокойно делать на глазах своих родителей
    > — пристойно, остальное — нет.

    Так и запишем: "Онанировать - пристойно".
    Логика боговерчиков берёт новые высоты.

     
  • 7.31, Аноним (13), 11:55, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм... Очень скользкая тропа.
    А если у Васи Пупкина родители сектанты-фанатики?
    У них, знаешь ли, могут быть очень... нестандартные понятия о пристойности.
    Общество и уголовный кодекс могут быть с ними крайне не согласны в этом вопросе :))

    И да, так какой точке зрения (или конфессии) мы делегируем исключительное право решать, что пристойно, а что нет? И почему? :))

     
     
  • 8.34, Аноним (4), 12:08, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёто ты загнул вспоминая твои же слова о светском государстве... текст свёрнут, показать
     
  • 7.63, 1 (??), 13:21, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сослать к мормонам
     
  • 4.50, Аноним (-), 12:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть только одна религия — единобожие. Остальное лишь прикрытие для либеральной идеологии дозволенности греха и всего низшего в человеке, которую надо уничтожить пока есть возможность жить и она не уничтожила нас всех.
     
     
  • 5.64, 1 (??), 13:22, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    индуисты с тобой не согласятся
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:46, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здесь большинство светские люди и им класть на "священное" писание.
     
     
  • 4.29, QwertyReg (ok), 11:49, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здесь большинство светские люди и им класть на "священное" писание.

    Как будто это мешает сектантам разносить мракобесие.

     
  • 3.76, Какаянахренразница (ok), 13:48, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тебе процитировать священное писание?

    --Откуда вы только берётесь, верующие идиоты?
    --Нас создал господь!!!
    --По образу и подобию своему, да?
    --Да!!!
    --Ах вот в кого вы такие уродились...

     
  • 2.65, Аноним (61), 13:22, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +100000000000000!

    Непристойно - это бомбить страны ради нефти. Непристойно - это взрывать собственных граждан ради страховки башен. Непристойно - убивать въетнамцев непойми ради чего...  А просто пиписька, которую тебе дала ПРИРОДА - это часть организма, тут непристойности нет.

     
  • 2.71, Lost Inside (ok), 13:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непристойными могут быть признаны чьи-то СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, но никак не ВНЕШНИЙ ВИД чего-либо/кого-либо.
    Так считаю.
     
     
  • 3.73, Lost Inside (ok), 13:43, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. голый мужик на фотке сам по себе не является непристойностью, а вот в контексте того, что он на этой фотке вытворяет - вполне может.
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:52, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    в треде к прошлой новости был кукарек вопрошающий где мол используется питон
    вот, пожалуйста
    да только память у местных коротковата
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:00, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tensorflow написан на C++. Python здесь лишь обёртка. Кстати, есть такая обёртка и на js.
     
     
  • 3.37, Аноним (4), 12:18, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я про сам сабж же
     

  • 1.9, КО (?), 10:58, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аниме распознаёт?
     
  • 1.24, DEF (?), 11:40, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему фотки с жрущими людьми - это пристойно,
    а фотки, где пипка в пипку входит - нет?

    Кто вам дал право инстинкт размножения называть непристойным, а инстинкт чревоугодиня - пристойным?

     
     
  • 2.47, Аноним (-), 12:35, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Общество деградировало и надо сначала учить людей покрывать срам, а уже затем есть утром хлеб, а вечером мясо как в писании.
     
     
  • 3.59, Аноним (27), 13:03, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди писай на соответствующих тематических форумах, там тебя поймут, примут как родного.
     
  • 2.49, Аноним (32), 12:39, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > инстинкт чревоугодиня

    Нет такого.

     
     
  • 3.54, QwertyReg (ok), 12:49, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> инстинкт чревоугодиня
    > Нет такого.

    Это у нормальных людей нет, а у боговерчиков ещё пачка инстинктов: инстинкт гордыни, инстинкт разнесения мракобесия, условный рефлекс на упоминание Писания.

     

  • 1.25, mumu (ok), 11:41, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо это как-то сильно завязано на культурном уровне общества. Где-то непристойным считается ложь, мошенничество и воровство, а где-то произвольно выбранные части человеческого тела.
    Из описания совершенно непонятно среагирует ли система на фото Гундяева или Соловьева.
     
     
  • 2.35, Трианон (ok), 12:10, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Из описания совершенно непонятно среагирует ли система на фото Гундяева или Соловьева.

    Только, если они вместе на фотке будут.

     
  • 2.39, Анонус (?), 12:25, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот АМЕРИКАНСКОЕ приложение Бумбль считает непристойными части тела. Видимо культурный уровень американского общества не дорос еще до твоих стандартов.
     
     
  • 3.45, mumu (ok), 12:30, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь шла об уровне общества, а не о налоговом резидентстве юрлица. Хотя средний уровень общества США действительно слишком религиозен для моих стандартов, вопрос в том почему вас это волнует?
     

  • 1.30, Аноним (27), 11:52, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно сделать робота, ищущего клубничку :)
     
     
  • 2.66, Аноним (61), 13:24, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забанили на порнхабе штоль? :)
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:17, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Компания Bumble, развивающая один из крупнейших online-сервисов знакомств, открыла исходные тексты системы машинного обучения Private Detector, применяемой для определения непристойных изображений на загружаемых в сервис фотографиях

    Воистину, пчёлы против мёда.

     
     
  • 2.55, Аноним (-), 12:51, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Воистину, пчёлы против мёда.

    Незнаю, хм... давай порасуждаем. В сети женщины ищут богатого мужчину, женщины не ищут любви. Мужчинам нужна наверняка тоже богатая женщина. При таком раскладе сексуальная внешность и голые зады отходят на второй или третий план. Вроде всё логично.

    Разумеется в разбор я не беру сайты где предостовляют услуги эскортниц и проституток.

     
     
  • 3.72, Ыыыыыы (?), 13:41, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это пресс (трясёт пачкой купюр) - знаешь как на него бабы клюют? А у тебя на животе фигня какая-то (с)
     
  • 3.74, Ыыыыыы (?), 13:43, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В сети женщины ищут богатого мужчину, женщины не ищут любви.

    Молодые - да. А у которых уже «часики тикают» вполне могут искать большего.

     
  • 2.67, Аноним (61), 13:26, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Непонятно, зачем бороться с ЛЮДЬМИ?? Боритесь с цукербергом, с гейтсом - один хрен это рептилоиды!
     

  • 1.48, ivan_erohin (?), 12:39, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому-нибудь из присутствующих через дейтинги или соцсети присылали дикпики или вагинопики ?
    вот инструмент для фильтрации.

    ps: мне не присылали. может быть потому что у меня нет аккаунтов в соц сетях и на дейтингах. а так от вагинопиков я бы не отказался.

     
     
  • 2.52, Аноним (-), 12:45, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я бы отказался. Нет удовольствия смотреть на брухли от существ, которые не умеют правильно посещать туалет (Т Н У С) как выяснили анонимы. Если сильно смотреть на женское тело, то можно уже и детей перестать хотеть.
     
     
  • 3.58, Аноним (-), 12:55, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на брухли от существ, которые не умеют правильно посещать туалет

    Это как поясни?

     
  • 2.57, Аноним (-), 12:54, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое дикпик или вагинопик? Поясни.
     
  • 2.70, Минона (ok), 13:34, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя на порнхабе забанили?
     

  • 1.53, iPony129412 (?), 12:45, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > изображений обнажённых людей

    Только людей? 🤨

     
     
  • 2.56, Аноним (-), 12:52, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе надо изображения голых поней? Но пони итак голые.
     
     
  • 3.75, Аноним (61), 13:46, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, Винни-пух тоже. :) Единственный бегает нагишом. Если вы аппелируете к Иа, то у него таки был БАНТИК!
     

  • 1.60, Аноним (60), 13:08, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Bumble, развивающая один из крупнейших online-сервисов знакомств...

    Э-э-ээ, чо за так?..   https://ibb.co/FqGmyCM

     
     
  • 2.68, Аноним (61), 13:27, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У белорусов своя эротика - чищеная картоха :))
     

  • 1.69, Минона (ok), 13:31, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да б.ь! издавать детскую книжку где принц женился на рыцаре это пристойно, а голое тело - нет?!
     

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