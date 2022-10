Bumble открыл систему машинного обучения для выявления непристойных изображений

3.8 , pashev.ru ( ? ), 10:57, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай.

11:07, 25/10/2022 Аноним ( 4 ): > откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого

11:29, 25/10/2022 Без аргументов: В Коране и даже переписанном Евангелии такого нет.

11:48, 25/10/2022 YetAnotherOnanym: Гугол определяет сурс как "Исаия 47 стих 3".

11:08, 25/10/2022 Аноним ( 13 ): И? С каких пор мы на него опираемся в оценке непристойности того или иного действа в современном обществе?

И, кстати, какой религии священное писание возьмём? Так много вопросов, так мало ответов...

11:15, 25/10/2022 Аноним ( 4 ): > С каких пор мы на него опираемся в оценке непристойности того или иного действа в современном обществе? если христиане то > 2000 ЛЕТ

если ты мусульманин то у тебя таких вопросов в принципе не должно возникать

недотёпа

11:23, 25/10/2022 QwertyReg: А для пастафарианцев нагота обозначена, как поощрение. Нам можно смотреть на сисечки?

12:06, 25/10/2022 Аноним ( 4 ): лично тебе я лично запрещаю

только на нарисованных кошкодевочек

хотя по сути ничего не изменится

11:28, 25/10/2022 Аноним ( 13 ): А если я агностик или, (прости господи!) атеист?

По какому писанию изволишь оценку пристойности совершать?

А если я с твоим выбором окажусь не согласен? И по какому писанию судить левого чела в интернете, о котором только ник известен и то, что он выложил фото "Венеры Милосской"? У неё ведь грудь голая, стыдоба то какая! (Нет) :)) А, и да, так-то у нас светское государство, держу в курсе ) > недотёпа Не важничайте, сударь :) Вы таки недалеко ушли ))

11:34, 25/10/2022 buslik: Очень просто, всё что ты можешь спокойно делать на глазах своих родителей — пристойно, остальное — нет.

11:37, 25/10/2022 QwertyReg: > Очень просто, всё что ты можешь спокойно делать на глазах своих родителей

> — пристойно, остальное — нет. Так и запишем: "Онанировать - пристойно".

Логика боговерчиков берёт новые высоты.

11:55, 25/10/2022 Аноним ( 13 ): Ммм... Очень скользкая тропа.

А если у Васи Пупкина родители сектанты-фанатики?

У них, знаешь ли, могут быть очень... нестандартные понятия о пристойности.

Общество и уголовный кодекс могут быть с ними крайне не согласны в этом вопросе :)) И да, так какой точке зрения (или конфессии) мы делегируем исключительное право решать, что пристойно, а что нет? И почему? :))

8.34, 12:08, 25/10/2022 Аноним ( 4 ): текст свёрнут, показать чёто ты загнул вспоминая твои же слова о светском государстве... 7.63, 13:21, 25/10/2022 1: Сослать к мормонам

12:40, 25/10/2022 Аноним: Есть только одна религия — единобожие. Остальное лишь прикрытие для либеральной идеологии дозволенности греха и всего низшего в человеке, которую надо уничтожить пока есть возможность жить и она не уничтожила нас всех.

13:22, 25/10/2022 1: индуисты с тобой не согласятся

11:46, 25/10/2022 Аноним ( 27 ): Здесь большинство светские люди и им класть на "священное" писание.

11:49, 25/10/2022 QwertyReg: > Здесь большинство светские люди и им класть на "священное" писание. Как будто это мешает сектантам разносить мракобесие.

13:48, 25/10/2022 Какаянахренразница: > тебе процитировать священное писание? --Откуда вы только берётесь, верующие идиоты?

--Нас создал господь!!!

--По образу и подобию своему, да?

--Да!!!

--Ах вот в кого вы такие уродились...