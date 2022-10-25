Bumble открыл систему машинного обучения для выявления непристойных изображений

|
|1.2, Shura (??), 10:47, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> для выявления непристойных изображений
> доступна готовая модель для выявления изображений обнажённых людей
Обнажённые люди это непристойно? Художники с вами не согласны
|
|
|
|
|
|
|
|4.11, Аноним (4), 11:07, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого
|
|3.13, Аноним (13), 11:08, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И?
С каких пор мы на него опираемся в оценке непристойности того или иного действа в современном обществе?
И, кстати, какой религии священное писание возьмём?
Так много вопросов, так мало ответов...
|
|
|
|4.15, Аноним (4), 11:15, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> С каких пор мы на него опираемся в оценке непристойности того или иного действа в современном обществе?
если христиане то > 2000 ЛЕТ
если ты мусульманин то у тебя таких вопросов в принципе не должно возникать
недотёпа
|
|
|
|5.17, QwertyReg (ok), 11:23, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А для пастафарианцев нагота обозначена, как поощрение. Нам можно смотреть на сисечки?
|
|
|
|6.33, Аноним (4), 12:06, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лично тебе я лично запрещаю
только на нарисованных кошкодевочек
хотя по сути ничего не изменится
|
|5.18, Аноним (13), 11:28, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А если я агностик или, (прости господи!) атеист?
По какому писанию изволишь оценку пристойности совершать?
А если я с твоим выбором окажусь не согласен?
И по какому писанию судить левого чела в интернете, о котором только ник известен и то, что он выложил фото "Венеры Милосской"? У неё ведь грудь голая, стыдоба то какая! (Нет) :))
А, и да, так-то у нас светское государство, держу в курсе )
> недотёпа
Не важничайте, сударь :) Вы таки недалеко ушли ))
|
|
|
|6.22, buslik (?), 11:34, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Очень просто, всё что ты можешь спокойно делать на глазах своих родителей — пристойно, остальное — нет.
|
|
|
|7.23, QwertyReg (ok), 11:37, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Очень просто, всё что ты можешь спокойно делать на глазах своих родителей
> — пристойно, остальное — нет.
Так и запишем: "Онанировать - пристойно".
Логика боговерчиков берёт новые высоты.
|
|7.31, Аноним (13), 11:55, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ммм... Очень скользкая тропа.
А если у Васи Пупкина родители сектанты-фанатики?
У них, знаешь ли, могут быть очень... нестандартные понятия о пристойности.
Общество и уголовный кодекс могут быть с ними крайне не согласны в этом вопросе :))
И да, так какой точке зрения (или конфессии) мы делегируем исключительное право решать, что пристойно, а что нет? И почему? :))
|
|4.50, Аноним (-), 12:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Есть только одна религия — единобожие. Остальное лишь прикрытие для либеральной идеологии дозволенности греха и всего низшего в человеке, которую надо уничтожить пока есть возможность жить и она не уничтожила нас всех.
|
|3.27, Аноним (27), 11:46, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Здесь большинство светские люди и им класть на "священное" писание.
|
|
|
|4.29, QwertyReg (ok), 11:49, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Здесь большинство светские люди и им класть на "священное" писание.
Как будто это мешает сектантам разносить мракобесие.
|
|3.76, Какаянахренразница (ok), 13:48, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тебе процитировать священное писание?
--Откуда вы только берётесь, верующие идиоты?
--Нас создал господь!!!
--По образу и подобию своему, да?
--Да!!!
--Ах вот в кого вы такие уродились...
|
|2.65, Аноним (61), 13:22, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
+100000000000000!
Непристойно - это бомбить страны ради нефти. Непристойно - это взрывать собственных граждан ради страховки башен. Непристойно - убивать въетнамцев непойми ради чего... А просто пиписька, которую тебе дала ПРИРОДА - это часть организма, тут непристойности нет.
|
|2.71, Lost Inside (ok), 13:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Непристойными могут быть признаны чьи-то СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, но никак не ВНЕШНИЙ ВИД чего-либо/кого-либо.
Так считаю.
|
|
|
|3.73, Lost Inside (ok), 13:43, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. голый мужик на фотке сам по себе не является непристойностью, а вот в контексте того, что он на этой фотке вытворяет - вполне может.
|
|1.5, Аноним (4), 10:52, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
в треде к прошлой новости был кукарек вопрошающий где мол используется питон
вот, пожалуйста
да только память у местных коротковата
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 12:00, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Tensorflow написан на C++. Python здесь лишь обёртка. Кстати, есть такая обёртка и на js.
|
|1.24, DEF (?), 11:40, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Почему фотки с жрущими людьми - это пристойно,
а фотки, где пипка в пипку входит - нет?
Кто вам дал право инстинкт размножения называть непристойным, а инстинкт чревоугодиня - пристойным?
|
|
|
|2.47, Аноним (-), 12:35, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Общество деградировало и надо сначала учить людей покрывать срам, а уже затем есть утром хлеб, а вечером мясо как в писании.
|
|
|
|3.59, Аноним (27), 13:03, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Иди писай на соответствующих тематических форумах, там тебя поймут, примут как родного.
|
|
|
|3.54, QwertyReg (ok), 12:49, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> инстинкт чревоугодиня
> Нет такого.
Это у нормальных людей нет, а у боговерчиков ещё пачка инстинктов: инстинкт гордыни, инстинкт разнесения мракобесия, условный рефлекс на упоминание Писания.
|
|1.25, mumu (ok), 11:41, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Видимо это как-то сильно завязано на культурном уровне общества. Где-то непристойным считается ложь, мошенничество и воровство, а где-то произвольно выбранные части человеческого тела.
Из описания совершенно непонятно среагирует ли система на фото Гундяева или Соловьева.
|
|
|
|2.35, Трианон (ok), 12:10, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Из описания совершенно непонятно среагирует ли система на фото Гундяева или Соловьева.
Только, если они вместе на фотке будут.
|
|2.39, Анонус (?), 12:25, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вот АМЕРИКАНСКОЕ приложение Бумбль считает непристойными части тела. Видимо культурный уровень американского общества не дорос еще до твоих стандартов.
|
|
|
|3.45, mumu (ok), 12:30, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Речь шла об уровне общества, а не о налоговом резидентстве юрлица. Хотя средний уровень общества США действительно слишком религиозен для моих стандартов, вопрос в том почему вас это волнует?
|
|1.36, Аноним (36), 12:17, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Компания Bumble, развивающая один из крупнейших online-сервисов знакомств, открыла исходные тексты системы машинного обучения Private Detector, применяемой для определения непристойных изображений на загружаемых в сервис фотографиях
Воистину, пчёлы против мёда.
|
|
|
|2.55, Аноним (-), 12:51, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Воистину, пчёлы против мёда.
Незнаю, хм... давай порасуждаем. В сети женщины ищут богатого мужчину, женщины не ищут любви. Мужчинам нужна наверняка тоже богатая женщина. При таком раскладе сексуальная внешность и голые зады отходят на второй или третий план. Вроде всё логично.
Разумеется в разбор я не беру сайты где предостовляют услуги эскортниц и проституток.
|
|
|
|3.72, Ыыыыыы (?), 13:41, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот это пресс (трясёт пачкой купюр) - знаешь как на него бабы клюют? А у тебя на животе фигня какая-то (с)
|
|3.74, Ыыыыыы (?), 13:43, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В сети женщины ищут богатого мужчину, женщины не ищут любви.
Молодые - да. А у которых уже «часики тикают» вполне могут искать большего.
|
|2.67, Аноним (61), 13:26, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
+1. Непонятно, зачем бороться с ЛЮДЬМИ?? Боритесь с цукербергом, с гейтсом - один хрен это рептилоиды!
|
|1.48, ivan_erohin (?), 12:39, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
кому-нибудь из присутствующих через дейтинги или соцсети присылали дикпики или вагинопики ?
вот инструмент для фильтрации.
ps: мне не присылали. может быть потому что у меня нет аккаунтов в соц сетях и на дейтингах. а так от вагинопиков я бы не отказался.
|
|
|
|2.52, Аноним (-), 12:45, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А я бы отказался. Нет удовольствия смотреть на брухли от существ, которые не умеют правильно посещать туалет (Т Н У С) как выяснили анонимы. Если сильно смотреть на женское тело, то можно уже и детей перестать хотеть.
|
|
|
|3.58, Аноним (-), 12:55, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>на брухли от существ, которые не умеют правильно посещать туалет
Это как поясни?
|
|
|
|
|
|3.75, Аноним (61), 13:46, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, Винни-пух тоже. :) Единственный бегает нагишом. Если вы аппелируете к Иа, то у него таки был БАНТИК!
|
|1.69, Минона (ok), 13:31, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да б.ь! издавать детскую книжку где принц женился на рыцаре это пристойно, а голое тело - нет?!
|