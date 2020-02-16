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Google представил AutoFlip, фреймворк для умного кадрирования видео

16.02.2020 09:28

Компания Google представила открытый фреймворк AutoFlip, предназначенный для кадрирования видео с учётом смещения ключевых объектов. AutoFlip использует методы машинного обучения для отслеживания объектов в кадре и оформлен как надстройка над фреймворком MediaPipe, который использует TensorFlow. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

На широкоэкранном видео объекты не всегда находятся в центре кадра, поэтому фиксированного обрезания краёв не всегда достаточно. AutoFlip отслеживает активность людей и объектов в кадре, и динамически смещает окно кадрирования для оптимального охвата ключевых элементов сцены (например, если в кадре несколько людей и один из них говорит или двигается, то фокус кадрирования будет может быть сосредоточен на этом человеке).



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  3. OpenNews: Google выпустил дистрибутив Mendel Linux 4.0 для плат Coral
  4. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
  5. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 2.0
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mediapipe, video, autoflip, ai
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, artenox (?), 09:48, 16/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Крутая вещь для просмотра 2.35:1 на 16:9 и 16:9 на 4:3.
    Вопрос юзабельно ли это для домашнего применения? Закинул на вход видео, на выходе получил готовое.

    Кстати, а в каких монтажках Pan и Scan можно оперативно менять? В идеале, чтобы вообще на лету (как мультикам переключают).

     
     
  • 2, artenox (?), 09:53, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в каких монтажках можно делать такой стаб? (без обрезки) https://youtu.be/-kS2JCLwcWA?t=347
     
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