Google представил AutoFlip, фреймворк для умного кадрирования видео

Компания Google представила открытый фреймворк AutoFlip, предназначенный для кадрирования видео с учётом смещения ключевых объектов. AutoFlip использует методы машинного обучения для отслеживания объектов в кадре и оформлен как надстройка над фреймворком MediaPipe, который использует TensorFlow. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

На широкоэкранном видео объекты не всегда находятся в центре кадра, поэтому фиксированного обрезания краёв не всегда достаточно. AutoFlip отслеживает активность людей и объектов в кадре, и динамически смещает окно кадрирования для оптимального охвата ключевых элементов сцены (например, если в кадре несколько людей и один из них говорит или двигается, то фокус кадрирования будет может быть сосредоточен на этом человеке).