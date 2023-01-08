Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29

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|1.1, Dzen Python (ok), 09:15, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для платформы Linux реализована поддержка мультимедийных клавиш.
Хм. А что, этого там не было раньше?
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|2.7, Аноним (7), 10:37, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, например, потому мир Линукса не имеет одной единой DE, которой пользуются 99,9% пользователей и нужно хорошо продумать реализации поддержки этой функции для каждого форка и оригинала GNOME, KDE и прочих.
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|3.8, Аноним (8), 10:49, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Достаточно взять KDE в котором не ломают совместимость с конкурентами очередными кривыми костылями и наоборот подпирают чтобы у всех всё работало. К сожалению, для многих это не совсем очевидно.
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|4.9, Аноним (9), 11:00, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы установить какой-то мусор из кед - нужно зависимостями установить половину всей оболочки именно кед.
К сожалению, для многих это не совсем очевидно.
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|5.10, Аноним (8), 11:20, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не передёргивай, то же самое можно сказать о мусоре на гтк (даже не из гнома). Речь идёт о стандартах и спецификациях.
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|3.11, Аноним (11), 11:29, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очередной сектант стандартизации. Мультимедийные клавиши посылают свой код при нажатии. Он указан в стандарте usb и никак не зависит от используемой DE. Его обработка ничем не отличается от обработки нажатия других клавиш. Но вы продолжайте дальше ныть про мифические сложности связанные с бесконечным разнообразием линукс дистрибутивов.
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|4.19, Admino (ok), 13:46, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он указан в стандарте usb
Вообще-то нет, но не важно.
> Его обработка ничем не отличается от обработки нажатия других клавиш.
Глобальные комбинации это боль и печаль. Сколько в исках способов переключить раскладку? Одни и те же клавиши, говорили они, обработка ничем не отличается, говорили они.
> Но вы продолжайте дальше ныть про мифические сложности связанные с бесконечным разнообразием линукс дистрибутивов.
А теперь открой меню и переключи раскладку.
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|1.2, Аноним (9), 09:34, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Это все очень интересно, а что с поддержкой вяленого? Без вяленого и даром не нужно.
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|1.12, Аноним (12), 11:35, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Intel HEVC в OBS у меня не работает. ='(
FFMPEG использует его нормально. Рукожопы!
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|1.17, Свидетель ржавоговы (?), 12:57, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кодирование на видюхе AMD вообще есть какое-нить где-нить в линухе? С декодом разобрался - только MPV нормально воспроизводит.
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