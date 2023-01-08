Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29

Доступен выпуск OBS Studio 29, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Для платформы Linux реализована поддержка мультимедийных клавиш для включения/остановки воспроизведения, переключения между прошлым и следующими треками, изменения громкости и отключения звука. Поддержка доступна как для окружений на базе X11, так и для Wayland.

Добавлен фильтр восходящего сжатия (upward compressor), увеличивающий громкость тихих сигналов без изменения звука, уровень которого выше установленного порогового значения. Например, фильтр может использоваться когда при трансляции необходимо, чтобы были отчётливо слышны звуки из игры, в условиях когда изначально уровень звука из игры выставлен ниже, чем уровень звука в голосовом треке.

Добавлен фильтр с 3-полосным эквалайзером.

Добавлена поддержка шифрования и аутентификации вывода при вещании с использованием протоколов SRT (Secure Reliable Transport) и RIST (Reliable Internet Stream Transport).

Добавлена возможность использования предоставляемых в GPU AMD RX7000 и Intel Arc кодировщиков для аппаратного ускорения кодирования видео в формате AV1 на платформе Windows.

Для платформы Windows добавлен канал доставки обновлений с бета-выпусками и кандидатами в релизы.

Добавлена поддержка кодировщика Intel HEVC для систем с Windows.

Реализована поддержка macOS Desk View.

Для систем с macOS реализована родная поддержка кодировщиков HEVC и ProRes, в том числе P010 и HDR. В мастер автоконфигурации добавлен кодировщик Apple VT.

Обновлён плагин obs-websocket 5.1 для удалённого управления OBS с передачей данных поверх WebSocket.

Изменено ограничение памяти для буфера повторного воспроизведения - размер буфера теперь ограничивается 75% от доступного ОЗУ, вместо выставления фиксированных 8ГБ.

Внесена порция улучшений в фильтры звука и видео, основанные на технологиях NVIDIA. Среди прочего в фильтры добавлен ползунок для обновления маски (Mask Refresh) и реализована поддержка возможность временной обработки, обеспечивающая более высокий уровень качества при работе с масками.

Предоставлена возможность отключения звука в отдельных браузерных панелях (browser dock), а также инспектирования содержимого браузерных панелей (Inspect в контекстном меню).

Улучшено включение VA-API на базе FFmpeg (для проверки поддержки устройства задействована библиотека Libva).



