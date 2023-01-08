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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29

08.01.2023 09:08

Доступен выпуск OBS Studio 29, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Для платформы Linux реализована поддержка мультимедийных клавиш для включения/остановки воспроизведения, переключения между прошлым и следующими треками, изменения громкости и отключения звука. Поддержка доступна как для окружений на базе X11, так и для Wayland.
  • Добавлен фильтр восходящего сжатия (upward compressor), увеличивающий громкость тихих сигналов без изменения звука, уровень которого выше установленного порогового значения. Например, фильтр может использоваться когда при трансляции необходимо, чтобы были отчётливо слышны звуки из игры, в условиях когда изначально уровень звука из игры выставлен ниже, чем уровень звука в голосовом треке.
  • Добавлен фильтр с 3-полосным эквалайзером.
  • Добавлена поддержка шифрования и аутентификации вывода при вещании с использованием протоколов SRT (Secure Reliable Transport) и RIST (Reliable Internet Stream Transport).
  • Добавлена возможность использования предоставляемых в GPU AMD RX7000 и Intel Arc кодировщиков для аппаратного ускорения кодирования видео в формате AV1 на платформе Windows.
  • Для платформы Windows добавлен канал доставки обновлений с бета-выпусками и кандидатами в релизы.
  • Добавлена поддержка кодировщика Intel HEVC для систем с Windows.
  • Реализована поддержка macOS Desk View.
  • Для систем с macOS реализована родная поддержка кодировщиков HEVC и ProRes, в том числе P010 и HDR. В мастер автоконфигурации добавлен кодировщик Apple VT.
  • Обновлён плагин obs-websocket 5.1 для удалённого управления OBS с передачей данных поверх WebSocket.
  • Изменено ограничение памяти для буфера повторного воспроизведения - размер буфера теперь ограничивается 75% от доступного ОЗУ, вместо выставления фиксированных 8ГБ.
  • Внесена порция улучшений в фильтры звука и видео, основанные на технологиях NVIDIA. Среди прочего в фильтры добавлен ползунок для обновления маски (Mask Refresh) и реализована поддержка возможность временной обработки, обеспечивающая более высокий уровень качества при работе с масками.
  • Предоставлена возможность отключения звука в отдельных браузерных панелях (browser dock), а также инспектирования содержимого браузерных панелей (Inspect в контекстном меню).
  • Улучшено включение VA-API на базе FFmpeg (для проверки поддержки устройства задействована библиотека Libva).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.0 с поддержкой HDR
  4. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  5. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58449-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 09:15, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для платформы Linux реализована поддержка мультимедийных клавиш.

    Хм. А что, этого там не было раньше?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:52, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Было. Во второй раз добавили.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:37, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, например, потому мир Линукса не имеет одной единой DE, которой пользуются 99,9% пользователей и нужно хорошо продумать реализации поддержки этой функции для каждого форка и оригинала GNOME, KDE и прочих.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:49, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достаточно взять KDE в котором не ломают совместимость с конкурентами очередными кривыми костылями и наоборот подпирают чтобы у всех всё работало. К сожалению, для многих это не совсем очевидно.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:00, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы установить какой-то мусор из кед - нужно зависимостями установить половину всей оболочки именно кед.
    К сожалению, для многих это не совсем очевидно.
     
     
  • 5.10, Аноним (8), 11:20, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не передёргивай, то же самое можно сказать о мусоре на гтк (даже не из гнома). Речь идёт о стандартах и спецификациях.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:29, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очередной сектант стандартизации. Мультимедийные клавиши посылают свой код при нажатии. Он указан в стандарте usb и никак не зависит от используемой DE. Его обработка ничем не отличается от обработки нажатия других клавиш. Но вы продолжайте дальше ныть про мифические сложности связанные с бесконечным разнообразием линукс дистрибутивов.
     
     
  • 4.19, Admino (ok), 13:46, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Он указан в стандарте usb

    Вообще-то нет, но не важно.

    > Его обработка ничем не отличается от обработки нажатия других клавиш.

    Глобальные комбинации это боль и печаль. Сколько в исках способов переключить раскладку? Одни и те же клавиши, говорили они, обработка ничем не отличается, говорили они.

    > Но вы продолжайте дальше ныть про мифические сложности связанные с бесконечным разнообразием линукс дистрибутивов.

    А теперь открой меню и переключи раскладку.

     

  • 1.2, Аноним (9), 09:34, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Это все очень интересно, а что с поддержкой вяленого? Без вяленого и даром не нужно.
     
     
  • 2.4, Герострат (?), 09:47, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормально всё
     
  • 2.6, Sunderland93 (ok), 10:24, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все прекрасно работает уже как пару релизов
     
  • 2.16, Свидетель ржавоговы (?), 12:56, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Ф37 KDE спине работает
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:35, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Intel HEVC в OBS у меня не работает. ='(

    FFMPEG использует его нормально. Рукожопы!

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 11:42, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это к лучшему, интеловский кодек убожество.
     

  • 1.14, Sylvia (ok), 12:14, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так там не только Intel HEVC добавили, но и NVENC HEVC
     
     
  • 2.18, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 12:59, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NVENC HEVC давно уже был
     

  • 1.17, Свидетель ржавоговы (?), 12:57, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кодирование на видюхе AMD вообще есть какое-нить где-нить в линухе? С декодом разобрался - только MPV нормально воспроизводит.
     
  • 1.20, Gideon Games (?), 13:54, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только за прошлый год заработал несколько миллионов с помощью этой проги! Слава OBS!
     
     
  • 2.21, . (?), 14:12, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бох велел делиться
     

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