Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14

Доступен релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.14, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC. Среди изменений в новом выпуске: Добавлена поддержка навигации по монтажному столу при помощи специализированных пультов с USB-интерфейсом, таких как Contour Design ShuttlePRO v2, Contour Design ShuttleXpress и Contour A/V Solutions SpaceShuttle, оснащённых манипулятором jog/shuttle (кольцо для управления перемоткой в разных направлениях и колесо для покадровой навигации).

Реализована возможность редактирования титров - текст и свойства размещённых на монтажном столе клипах с титрами теперь можно изменять через интерфейс Titler.

Предоставлена поддержка замедленного воспроизведения в режиме Slowmo - при нажатии клавиш вправо/влево с удерживанием Ctrl видео будет воспроизводиться в прямом и обратном порядке с перескакиванием через 10 кадров.

Обеспечена вставка клипа в позицию указателя воспроизведения, а не по ближайшей к нему отсечке трека.

Разрешено неограниченное растягивание графических клипов.

Добавлены новые фильтры: "Позиция, масштаб и вращение" (с графическим редактором), "Элластичные искажения" и "Сжатие звука". Обновлён фильтр "Волны".

Продолжена адаптация кодовой базы для GTK4. Прекращено использование виджета Gtk.Menu. Ожидается, что порт Flowblade для GTK4 будет готов в следующем году.



