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Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14

30.03.2024 21:37

Доступен релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.14, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка навигации по монтажному столу при помощи специализированных пультов с USB-интерфейсом, таких как Contour Design ShuttlePRO v2, Contour Design ShuttleXpress и Contour A/V Solutions SpaceShuttle, оснащённых манипулятором jog/shuttle (кольцо для управления перемоткой в разных направлениях и колесо для покадровой навигации).
  • Реализована возможность редактирования титров - текст и свойства размещённых на монтажном столе клипах с титрами теперь можно изменять через интерфейс Titler.
  • Предоставлена поддержка замедленного воспроизведения в режиме Slowmo - при нажатии клавиш вправо/влево с удерживанием Ctrl видео будет воспроизводиться в прямом и обратном порядке с перескакиванием через 10 кадров.
  • Обеспечена вставка клипа в позицию указателя воспроизведения, а не по ближайшей к нему отсечке трека.
  • Разрешено неограниченное растягивание графических клипов.
  • Добавлены новые фильтры: "Позиция, масштаб и вращение" (с графическим редактором), "Элластичные искажения" и "Сжатие звука". Обновлён фильтр "Волны".
  • Продолжена адаптация кодовой базы для GTK4. Прекращено использование виджета Gtk.Menu. Ожидается, что порт Flowblade для GTK4 будет готов в следующем году.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Опубликованы видеоредакторы Flowblade 2.12 и Shotcut 23.11
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60882-flowblade
Ключевые слова: flowblade, video
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:09, 30/03/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    В списке зависимостей есть xz? 😁
     
  • 2, Аноним (2), 22:20, 30/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Для Вас - нет! )
     
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