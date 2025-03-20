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Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.65.0

20.03.2025 13:11

Опубликован выпуск программы LosslessCut 3.65.0, предоставляющей графический интерфейс для редактирования мультимедийных файлов без перекодирования содержимого. Наиболее востребованной функцией LosslessCut является кадрирование и обрезка видео и звука, например, для сокращения размера больших файлов, снятых на экшн-камеру или камеру квадрокоптера. LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро. LosslessCut написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg. Наработки распространяются под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak), macOS и Windows.

Без перекодирования программа также может решать такие задачи как прикрепление звукового трека или субтитров к видео, вырезание отдельных сцен из роликов (например, вырезание рекламы из записей телепередач), раздельное сохранение фрагментов, привязанных к меткам/главам, перегруппировка частей видео, разделение звука и видео по разным файлам, изменение типа мультимедийного контейнера (например, из MKV в MOV), сохранение в форме изображений отдельных кадров видео, создание миниатюр, экспорт фрагмента в отдельный файл, изменение метаданных (например, данных о местоположении, времени записи, горизонтальной или вертикальной ориентации). Присутствуют средства для определения и автоматического вырезания пустых областей (чёрный экран на видео и фрагменты без звука в звуковых файлах), а также привязки к изменениям сцены.

Возможно соединение фрагментов из разных файлов, но файлы должны быть закодированы с использованием идентичного кодека и параметров (например, сняты одной камерой без изменения настроек). Возможно редактирование отдельных частей с выборочным перекодированием только изменяемых данных, но с оставлением в исходном видео остальной информации, не затронутой при редактировании. В процессе редактирования поддерживается откат изменений (undo/redo) и показ лога команд FFmpeg (можно повторить типовые операции из командной строки без использования LosslessCut).

Ключевые изменения в новой версии:

  • Реализованы маркеры для размещения закладок на временной шкале, которые могут быть экспортированы в форме скриншотов. Технически маркеры оформлены как сегменты видео, не имеющие времени окончания, исключаемые при экспорте и отображаемые по иному.
  • Добавлена возможность одновременного воспроизведения нескольких звуковых дорожек.
  • Обеспечено сохранение состояние выделенных сегментов внутри файлов ".llc".
  • Добавлен режим разделения временной шкалы на основе размера контента. Например, файл, размером 4 ГБ может быть экспортирован в форме 4 файлов по 1 ГБ.
  • Добавлена поддержка программного изменения сегментов, используя выражения на JavaScript.
  • Реализовано запоминание параметров диалогов.
  • Добавлена возможность выбора дорожек со звуком и видео для определения областей с тишиной и пустотой.
  • Добавлены новые комбинации клавиш: shift+alt+up, shift+alt+down, shift+alt+pageup и shift+alt+pagedown для перемещения между сегментами.
  • Улучшена отрисовка визуализации звуковой волны.
  • Добавлены новые переменные FILE_EXPORT_COUNT и EXPORT_COUNT для подстановки в имена файлов.
  • Обновлены версии пакетов Electron 35 и FFmpeg 7.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mifi/lossle...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
  5. OpenNews: Доступен видеоредактор Flowblade 2.18
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 25.01
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62921-losslesscut
Ключевые слова: losslesscut, video
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:19, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Серьезно? Чтобы банально обрезать видос, надо тащить Electron ?
     
     
  • 2.2, rerf2010rerf (ok), 13:28, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты ещё мелкомягкий clipchamp не видел. Там вообще надо загружать видео на сервера мелкомягких для этого.
     
     
  • 3.11, нах. (?), 14:05, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    внезапно, не для этого.
    Это нормальный nonlinear редактор, а не пыомэрсская поделка натеналопате из того что под руку попалось.

    И да, никому совершенно не жалко, чтобы пытхела и грелась какая-нибудь коробка где-то в стойках у корпорации зла, а не твой несчастный нетбук.

     
  • 2.3, Аноним (3), 13:29, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Серьезно? Чтобы банально обрезать видос, надо тащить Electron ?

    А почему бы нет? Лучшей кросс-платформы увы не придумали.
    Предлагаешь прдлиться в консольке с флагами FFmpeg напрямую?

     
     
  • 3.5, penetrator (?), 13:43, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может потому что:

    1) Видео - это тяжелый контент
    2) Ты ограничен в электроне кодеками WebView для просмотра

    ?

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 13:51, 20/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Аноним (-), 14:47, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Видео - это тяжелый контент

    Чем он тяжелый? Тут нет необходимости что-то перекодировать. Просто показываешь ключевые кадры.

    2) Ты ограничен в электроне кодеками WebView для просмотра

    И? Если для пользователя этого достаточно - то достаточно.
    Зато оно уже есть, и уже выполняет свою функцию.

     
  • 4.20, Аноним (20), 15:17, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Видео - это тяжёлый контент. Поэтому уже без разницы на чём сделаны твои кнопки, хуже уже не будет
    2) А ты сначала попробуй упереться в ограничения кодеков)))) А то как всегда, лишь бы поныть
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:50, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использовать редактор видео с Qt'шной мордой.
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 13:53, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы перед пацанами хвастаться? Если тебе этот не нравиться пользуйся своей кути. Только собрана она только под шинд и проприетарно.
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:13, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему не придумали? раст) если чё - вебассембли есть)))
     
  • 2.6, Аноним (8), 13:49, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Гуe да и это правильно. Все минималисты пусть обрезают в консоли через ffmpeg.
     
  • 2.12, нах. (?), 14:09, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Серьезно? Чтобы банально обрезать видос, надо тащить Electron ?

    чтоб банально - да, надо. Потому что иначе придется тебе рисовать нетипичный (т.е. отсутствующий в виде готовеньких культей) интерфейс и разбираться с тонкостями видеопотоков.

    А если задача стояла всего лишь "примерно вон там отгрызть начало ролика пока камера снимает носки ботинок, а вон там отрубить хвост, где камера снимает карман изнутри, потому что выключить забыли" - то вполне разумно взять готовую показывалку того самого видоса, наляпать на нескучном фреймворке пару контролов, выцепить по результатам нужную временную метку и вызывать ffmpeg.

     
  • 2.18, Аноним (19), 15:10, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    js же универсален - подними сервак в виртуалке и делай через браузер. лолкек.
     

  • 1.4, Соль земли (?), 13:37, 20/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:11, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая программа, но всё портит TypeScript! Срочно переписать на Rust!
     
     
  • 2.25, Аноним (1), 16:48, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соседняя новость :) https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=62922
    Скоро и в Электроне будет, значит.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:36, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Avidemux всё равно интуитивно понятнее и удобнее.
     
  • 1.17, Аноним (17), 15:01, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафиг он нужен, если есть Shotcut?
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:35, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будет попробовать при случае. Интерфейс лично мне нравится, минималистично и для 99% вариантов использования, когда надо подрезать и склеить, по моему идеально.
    Для таких случаев все эти 100500 слоев это ненужное усложнение, все равно в подобных "многослойных" васяноподелиях не сделать хотябы дипломку какого нибудь ВГИКа, банально уровень софта не дотягивает.
    Плюс все остальное тормозит безбожно, очень интересно как с этим дела у сабжа.
     
     
  • 2.24, th3m3 (ok), 16:15, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь какой-нибудь Blender, а и то и во все Davinci Resolve. А не какую-то поделку на электроне, которая будет жрать больше, чем эти двое.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:22, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Берёшь какой-нибудь Blender, а и то и во все Davinci Resolve.

    …месяц разбираешься. Затем наконец подрезаешь и склеиваешь.

     

  • 1.23, th3m3 (ok), 16:13, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    Эталонное ненужно.

     

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