Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.65.0

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|2.2, rerf2010rerf (ok), 13:28, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты ещё мелкомягкий clipchamp не видел. Там вообще надо загружать видео на сервера мелкомягких для этого.
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|3.11, нах. (?), 14:05, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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внезапно, не для этого.
Это нормальный nonlinear редактор, а не пыомэрсская поделка натеналопате из того что под руку попалось.
И да, никому совершенно не жалко, чтобы пытхела и грелась какая-нибудь коробка где-то в стойках у корпорации зла, а не твой несчастный нетбук.
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|2.3, Аноним (3), 13:29, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Серьезно? Чтобы банально обрезать видос, надо тащить Electron ?
А почему бы нет? Лучшей кросс-платформы увы не придумали.
Предлагаешь прдлиться в консольке с флагами FFmpeg напрямую?
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|3.5, penetrator (?), 13:43, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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может потому что:
1) Видео - это тяжелый контент
2) Ты ограничен в электроне кодеками WebView для просмотра
?
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|4.16, Аноним (-), 14:47, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Видео - это тяжелый контент
Чем он тяжелый? Тут нет необходимости что-то перекодировать. Просто показываешь ключевые кадры.
2) Ты ограничен в электроне кодеками WebView для просмотра
И? Если для пользователя этого достаточно - то достаточно.
Зато оно уже есть, и уже выполняет свою функцию.
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|4.20, Аноним (20), 15:17, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Видео - это тяжёлый контент. Поэтому уже без разницы на чём сделаны твои кнопки, хуже уже не будет
2) А ты сначала попробуй упереться в ограничения кодеков)))) А то как всегда, лишь бы поныть
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|4.9, Аноним (8), 13:53, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы перед пацанами хвастаться? Если тебе этот не нравиться пользуйся своей кути. Только собрана она только под шинд и проприетарно.
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|2.6, Аноним (8), 13:49, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Гуe да и это правильно. Все минималисты пусть обрезают в консоли через ffmpeg.
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|2.12, нах. (?), 14:09, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Серьезно? Чтобы банально обрезать видос, надо тащить Electron ?
чтоб банально - да, надо. Потому что иначе придется тебе рисовать нетипичный (т.е. отсутствующий в виде готовеньких культей) интерфейс и разбираться с тонкостями видеопотоков.
А если задача стояла всего лишь "примерно вон там отгрызть начало ролика пока камера снимает носки ботинок, а вон там отрубить хвост, где камера снимает карман изнутри, потому что выключить забыли" - то вполне разумно взять готовую показывалку того самого видоса, наляпать на нескучном фреймворке пару контролов, выцепить по результатам нужную временную метку и вызывать ffmpeg.
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|2.18, Аноним (19), 15:10, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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js же универсален - подними сервак в виртуалке и делай через браузер. лолкек.
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|1.22, Аноним (22), 15:35, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо будет попробовать при случае. Интерфейс лично мне нравится, минималистично и для 99% вариантов использования, когда надо подрезать и склеить, по моему идеально.
Для таких случаев все эти 100500 слоев это ненужное усложнение, все равно в подобных "многослойных" васяноподелиях не сделать хотябы дипломку какого нибудь ВГИКа, банально уровень софта не дотягивает.
Плюс все остальное тормозит безбожно, очень интересно как с этим дела у сабжа.
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|2.24, th3m3 (ok), 16:15, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берёшь какой-нибудь Blender, а и то и во все Davinci Resolve. А не какую-то поделку на электроне, которая будет жрать больше, чем эти двое.
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|3.26, Аноним (26), 17:22, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Берёшь какой-нибудь Blender, а и то и во все Davinci Resolve.
…месяц разбираешься. Затем наконец подрезаешь и склеиваешь.
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|1.23, th3m3 (ok), 16:13, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron
Эталонное ненужно.
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