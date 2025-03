Проект SDL3Lite развивает версию библиотеки SDL3 с поддержкой старых систем

2.2 , laindono ( ok ), 11:41, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Потомучтомогут. В отличии от любой соседней ветки, где ноют, что перестали поддерживать их пни и кору дуба, эти берут и делают то, что им там нужно. В целом оно примерно так и должно работать на мой вкус.

3.6 , JordanCpp ( ok ), 11:49, 19/03/2025 Так и есть. Это позволит портировать игры и приложения под старые системы с минимальными изменениями. Конечно я в первую очередь говорю о простых играх. Конечно vulkan не будет работать на windows 95. Но для 2D игр, вполне такой вариант подойдет.

2.7 , JordanCpp ( ok ), 11:53, 19/03/2025 В первую очередь это конечно фан. Второй момент это поддержать ретро кодинг, упростить портирование игра на SDL3 на старые системы.

2.8 , Жироватт ( ok ), 11:53, 19/03/2025 Потому, что программно-аппаратные комплексы крупные компании покупали давно, а поддерживать минимально надо. Потому, что в корпоративной среде выше уровнем "ООО Акволабеан", особенно там, где от машины нужен ограниченный набор функций на давно известных версиях софта, комп на win95 будет использоваться ровно столько, сколько он проработает, никто не побежит по первому писку менять надёжное оборудование ради погони за циферками - на нем крутится проверенный, статичный набор программ и работает идеально, давая результат. Думаю, с такой строчкой в резюме его с радостью возьмут те же железнодорожники Германии. Или какой-нибудь ГОК в Норвегии - это вам не на электроне кнопочки уклепать, тут человек знает технологии, которые еще сто лет будут работать, пока по закупке не поменяют со станками и линиями связи на ХР-based

3.9 , JordanCpp ( ok ), 11:58, 19/03/2025 Спасибо за отзыв. Но я простой бэкендер. Но питаю любовь к старому железу. Любая железка, программа, игра это пласт истории. Мне интересно их изучать. Через десяток лет, текущий софт и железо будет старьем. В первую очередь мне конечно интересны ПК, консоли начала, середины 90-ых. Есть в старом железе своё очарование.

3.24 , Аноним ( 24 ), 12:22, 19/03/2025 > программно-аппаратные комплексы крупные компании покупали давно

> на нем крутится проверенный, статичный набор программ и работает идеально, давая результат. Где ты при этом видишь связь с библиотекой для мультимедия? Выдал кучу умных слов не по теме в надежде показаться экспертом?

4.33 , Жироватт ( ok ), 13:11, 19/03/2025 Иногда надо точечно обновить конкретную библиотеку.

Например, для хомемейд-доработки. Вполне себе тема. Но, видимо, вы, анонимные неэксперты, такое даже помыслить не можете.

5.35 , Аноним ( - ), 13:18, 19/03/2025 > Иногда надо точечно обновить конкретную библиотеку.

> Например, для хомемейд-доработки. Вполне себе тема. Для программно-аппаратного комплекса?

Это наверное какой-то станок купленный при развале завода и стоящий в подвале.

Ибо на предприятии таким никто > Но, видимо, вы, анонимные неэксперты, такое даже помыслить не можете. Ну давай "совсем не анонимны Жироватт", поведай глупым анонам свой невероятный опыт, желательно с пруфами.

(предположу, что ты жиденько сольешься)

6.39 , Аноним ( 24 ), 14:11, 19/03/2025 > Это наверное какой-то станок купленный при развале завода и стоящий в подвале Именно! И в этот станок Жироватту нужно срочно впилить библиотеку для работы с мультимедия. А если серьезно, не обращай внимания - персонаж галлюцинирует. А потом еще говорят, что нейронки людей не заменят...

7.41 , Аноним ( - ), 14:44, 19/03/2025 > А если серьезно, не обращай внимания - персонаж галлюцинирует. А потом еще говорят, что нейронки людей не заменят... Ну 🤡 они уже заменяют. Правда довольно унылых, но возможно это только начало.

Художники тоже смеялись над нейронками рисовавшими 6 пальцев и 3 глаза.

А теперь ноют.

5.37 , Аноним ( 24 ), 14:01, 19/03/2025 > Иногда надо точечно обновить конкретную библиотеку. Например, для хомемейд-доработки Ты же только что про "программно-аппаратные комплексы" с умным видом вещал. Что ж ты теперь на тему хомемнйд съезжаешь? > Но, видимо, вы, анонимные неэксперты, такое даже помыслить не можете. Действительно, кто в здравом уме может помыслить о ситуации, когда в 2025 году тебе в софте на Windows 95 нужно СРОЧНО заменить библиотеку, да еще и на поделие от какого-то васяна? Только опеннетные жироватты могут о такой чуши вещать.

6.42 , U202204161753 ( ? ), 14:51, 19/03/2025 } а в 2025 году тебе в софте на Windows 95 нужно СРОЧНО заменить библиотеку И? Что в этом такого уж невероятного?

3.38 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 14:10, 19/03/2025 Т.е. чел пилит мультимедиа либу под легаси системы, чтобы устроиться к железнодорожникам? Сильно!

4.40 , Аноним ( - ), 14:41, 19/03/2025 > Т.е. чел пилит мультимедиа либу под легаси системы, чтобы устроиться к железнодорожникам?

> Сильно! Возможно разбор старого кода научит его смирению и стрессоустойчивости.

А общение с аудиторией подобного железа - буханию. Деды могут рассказать кучу баек и советов, как выполнять план, как выносить с завода каждый гвоздь и передадут прочие, совершенно необходимые навыки, для работы на железке или в коммунальном хозяйстве.

5.44 , U202204161753 ( ? ), 15:02, 19/03/2025 } каждый гвоздь Оно-то наверное - да, но дело абсолютно в другом: } станок купленный при ( . . .) Купленный в Германии. Ближе ко временам Романовых.

См. рядом про гидравлику.

6.46 , Аноним ( - ), 15:13, 19/03/2025 > Купленный в Германии. Ближе ко временам Романовых.

> См. рядом про гидравлику. Я не очень понимаю про что конкретно ты говоришь.

Если не затруднит - ссылку на новость или хоть название станка. Я видел как здоровые фрезеры, токарки и карусели "модернизировали" (а по факту восстанавливали).

Да там было много всего интересного с древнючими стойками сименс.

Но это был просто колхоз, необходимый, но колхоз. Который потом отлаживили (от слова лажа) года два. Время от времени гробя то заготовку, то инструмент. И аргументы с которых начался спор - про "написал такую либу -> получил оффер на ЖД в Германии" - мне кажутся смешными.

2.26 , Аноним ( 26 ), 12:31, 19/03/2025 Потому что в разных конторах любят старое железо.

Потому что списание через бухгалтерию это долго и геморно.

А "работает - не трогай" это старый и проверенныџй метод. Когда это какой-то програмно-аппаратный комплекс, типа комп+станок или томограф за тонну зелени - это ок.

Но обычно такие штуки идут со списком сертифицированного ПО (и его версий) и я что-то очень сомневаюсь, что кто-то в здравом уме начнет туда пихать васяноподелки.

Зачастую такие компьютеры не подключены к интернету, так что самые последние версии системы и софта просто не нужны. Проблемы начинаются когда такое некрожелезо ставят, например, в бухгалтерию.

А потом начинают плакать "флешка заразила комп вирусней, а квартальный отчет надо сдавать вчера!11", "нас взломали через интернет и зашифровали все диски, а бекапы делали год назад".

3.36 , BeLord ( ok ), 13:39, 19/03/2025 Нормальная бухгалтерия все списывает на автомате, это вообще рабочий момент. Специфичное оборудование, имеет в момент покупки утвержденный срок жизни и график амортизации. Проблемы начинаются, когда дефективные менеджеры экономят на бухгалтерии, ну кто им лекарь?)

4.43 , U202204161753 ( ? ), 14:55, 19/03/2025 > Специфичное оборудование, имеет в момент покупки утвержденный срок жизни и график амортизации. Существует настолько специфическое, что в нём меняют "гидравлику" на специально изготовленную плату с CPU и Ко ( А Вы реально не читали про это явление?)