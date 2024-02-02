Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.30.0

2.14 , Аноним ( 37 ), 12:15, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пока проблем с запуском софта под SDL1 не встречал.

3.16 , Аноним ( 7 ), 12:27, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Пока проблем с запуском софта под SDL1 не встречал. Запусти мне railroad tycoon 2, она на sdl1.

4.19 , Аноним ( 37 ), 12:53, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://i.imgur.com/DjUzQP5.png

5.21 , Аноним ( 7 ), 13:10, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого, а какого года дистрибутив и как называется? Потому что лет 10 назад и у меня запускалось (с болью на тему звука и альттаба). А теперь не запускается и никакой информации о причинах не даёт.

6.24 , Аноним ( 37 ), 13:14, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дистрибутив называется Windows 10.

7.27 , Аноним ( 7 ), 13:22, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В таком случае, там нет sdl, и ты просто лжец.

8.29 , Аноним ( 37 ), 13:44, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ой, извини, я в список файлов не смотрел Лжец-то походу оказался ты ... 9.30 , Аноним ( 7 ), 13:57, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не переводи стрелки, лгунишка ... 10.31 , Аноним ( 37 ), 14:05, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А она не на SDL И кто соврал ... 11.33 , Аноним ( 7 ), 14:21, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Она на сдл и она не запускается у меня То, что ты где-то нашёл какой-то левый б... 12.35 , Аноним ( 37 ), 14:37, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Анон, побойся бога, я сегодня пока ещё не остограммился, чтобы в столь извращённ... 12.39 , _kp ( ok ), 15:30, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вообще то, sdl1, в силу её простоты, обычно собирается вместе с приложением и за... 13.42 , Аноним ( 7 ), 15:44, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не помню, чтобы хоть раз были проблемы с sdl2 А sdl1 то glibc слишком новая, то... 14.45 , _kp ( ok ), 16:17, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Смотря что использовать из библиотеки А так, там один раз несовместимо крупно м... 15.47 , Аноним ( 7 ), 16:26, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать практически все пользователи sdl проприетарщики... 5.43 , 111 ( ?? ), 15:49, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не закопал, а урыл!

6.44 , Аноним ( 37 ), 16:04, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про нативную линукс-версию уже потом вспомнил, честно. Но аноним решил перевести дискуссию в плоскость срача.

По теме что могу сказать. В каждой новости про Wine кем-нибудь да приводится авторитетное мнение, что в современной венде старые игры запускаются через одну, а вот порты от Loki до сих пор работают как часы. Вот мы и видим, как оно всё работает.

4.22 , Аноним ( - ), 13:11, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Запусти мне railroad tycoon 2, она на sdl1. А что, под него открытый двигун есть?

5.25 , Аноним ( 37 ), 13:20, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полагаю, речь о релизе от Loki Games.

2.17 , Аноним ( 17 ), 12:47, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > только виртуализация Исходники библиотек открыты. Какая ещё виртуализация?

Тем более, за библиотекой стоит Valve, который крайне заинтересован в её бинарной совместимости со старыми блобами, а у первой и второй версии уже сейчас есть слой совместимости с последущими.

