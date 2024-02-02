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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.30.0

02.02.2024 10:08

После семи месяцев разработки опубликован релиз библиотеки SDL 2.30.0 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются необходимые обвязки.

В выпуске SDL 2.30.0 в основном предложены исправления ошибок, так как ветка SDL 2.x в прошлом году была переведена на стадию сопровождения, а вся активная разработка последнее время сосредоточена на подготовке ветки SDL 3 и слоя совместимости sdl2-compat с реализацией API SDL 2.x поверх SDL 3, позволяющего выполнять программы, написанные для SDL 2, используя возможности ветки SDL 3.

В ветке SDL 3 выполнена переработка некоторых подсистем, внесены нарушающие совместимость изменения в API и проведена большая чистка устаревших возможностей, потерявших актуальность в современных реалиях. Например, в SDL 3 ожидается полная переработка кода для работы со звуком, использование по умолчанию Wayland и PipeWire, прекращение поддержки OpenGL ES 1.0 и DirectFB, удаление кода для работы на устаревших платформах, таких как QNX, Pandora, WinRT и OS/2.

Среди изменений в выпуске SDL 2.30.0:

  • Добавлена поддержка форматов поверхностей с индексированными палитрами и 2 битами представления цвета на пиксель.
  • Добавлена функция SDL_GameControllerGetSteamHandle() для определения дескриптора игрового контроллера в Steam API.
  • Добавлено событие SDL_CONTROLLERSTEAMHANDLEUPDATED, генерируемое при изменении дескриптора игрового контроллера в Steam API.
  • Добавлена переменная окружения SDL_LOGGING для управления выводом в лог.
  • Для платформы macOS реализованы признаки SDL_HINT_JOYSTICK_IOKIT, SDL_HINT_JOYSTICK_MFI и SDL_HINT_RENDER_METAL_PREFER_LOW_POWER_DEVICE.
  • Для платформы Xbox добавлена функция SDL_GDKGetDefaultUser().


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.28.0. Переключение внимания на разработку SDL 3.0
  3. OpenNews: Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки SDL_sound 2.0
  5. OpenNews: Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2
  6. OpenNews: Проект SDL переходит на Git и GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60539-sdl
Ключевые слова: sdl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что можно на ней написать?
     
     
  • 2.2, AKR (ok), 10:23, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    fheroes2
    https://github.com/ihhub/fheroes2
     
     
  • 3.4, ryoken (ok), 10:43, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, что-то новостей по проекту не видно :).
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:17, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Паста про ворованные ресурсы без дела застоялась, ага.
     
  • 2.3, Tron is Whistling (?), 10:29, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Half-Life например.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:12, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VirtualBox. Ну ещё видимо фортнайт и пупг. Арк и бордерлендс3 тоже видимо. А что?
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:15, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blender
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 11:31, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Wine не забывай!
     
  • 3.40, Аноним (37), 15:31, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там только для звука и то опционально.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:54, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GRUB2
     
  • 2.20, Аноним (-), 13:09, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что можно на ней написать?

    Ей дохреналион гамез пользуется, чуть ли не все что в линухе или стиме. Так что ответ - "что угодно". Правда, врядли вы захотите на одной libsdl фигачить что-то навороченое и захочется еще и двигун какой-нибудь поди.

     
  • 2.26, Аноним (37), 13:21, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это эдакий кроссплатформенный DirectX, а не игровой движок. Так что можно писать что угодно, хоть текстовый редактор, хоть браузер.
     
  • 2.28, thankjura (ok), 13:34, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam!
     
  • 2.38, _kp (ok), 15:25, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>А что можно на ней написать?

    Это слой абстакции для 2Д графики.

    Если совсем грубо, без удобств и функций, то
    в приложении создаётся буфер нужного размера и глубины цвета, который библиотека выводит на дисплей, у которого параметры графики и размеры могут быть почти какие угодно.

    Ну, и этот способ кросс платформенный.
    Можно отладить ПО на десктопе, а потом залить хоть в Ардуино, хоть собрать под другую ОС.

    В SDL1 отрисовка без аппаратного ускорения, а с ветки 2х добавлено и ускорение.

     
     
  • 3.41, Аноним (37), 15:39, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это слой абстакции для 2Д графики.

    Э-э, не только для графики, тем и хорош. https://wiki.libsdl.org/SDL2/APIByCategory
    Тот же кроссплатформенный ввод самолично намутить — это головная боль похуже работы с графикой.
    Плюс куча дополнительных библиотек (сеть, работа с графическими файлами и т.д.).

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:06, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой вот прогресс: старое железо и фронтэнды выпиливаются, поддержка нового железа и фронтендов только начинается. Похоже только виртуализация сможет помочь запустить старый софт и игры под SDL 1.
     
     
  • 2.14, Аноним (37), 12:15, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока проблем с запуском софта под SDL1 не встречал.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 12:27, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пока проблем с запуском софта под SDL1 не встречал.

    Запусти мне railroad tycoon 2, она на sdl1.

     
     
  • 4.19, Аноним (37), 12:53, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://i.imgur.com/DjUzQP5.png
     
     
  • 5.21, Аноним (7), 13:10, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, а какого года дистрибутив и как называется? Потому что лет 10 назад и у меня запускалось (с болью на тему звука и альттаба). А теперь не запускается и никакой информации о причинах не даёт.
     
     
  • 6.24, Аноним (37), 13:14, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив называется Windows 10.
     
     
  • 7.27, Аноним (7), 13:22, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае, там нет sdl, и ты просто лжец.
     
     
  • 8.29, Аноним (37), 13:44, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, извини, я в список файлов не смотрел Лжец-то походу оказался ты ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, Аноним (7), 13:57, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переводи стрелки, лгунишка ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.31, Аноним (37), 14:05, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А она не на SDL И кто соврал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.33, Аноним (7), 14:21, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она на сдл и она не запускается у меня То, что ты где-то нашёл какой-то левый б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.35, Аноним (37), 14:37, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон, побойся бога, я сегодня пока ещё не остограммился, чтобы в столь извращённ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.39, _kp (ok), 15:30, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то, sdl1, в силу её простоты, обычно собирается вместе с приложением и за... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.42, Аноним (7), 15:44, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помню, чтобы хоть раз были проблемы с sdl2 А sdl1 то glibc слишком новая, то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.45, _kp (ok), 16:17, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что использовать из библиотеки А так, там один раз несовместимо крупно м... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.47, Аноним (7), 16:26, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    практически все пользователи sdl проприетарщики... текст свёрнут, показать
     
  • 5.43, 111 (??), 15:49, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не закопал, а урыл!
     
     
  • 6.44, Аноним (37), 16:04, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про нативную линукс-версию уже потом вспомнил, честно. Но аноним решил перевести дискуссию в плоскость срача.
    По теме что могу сказать. В каждой новости про Wine кем-нибудь да приводится авторитетное мнение, что в современной венде старые игры запускаются через одну, а вот порты от Loki до сих пор работают как часы. Вот мы и видим, как оно всё работает.
     
  • 4.22, Аноним (-), 13:11, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запусти мне railroad tycoon 2, она на sdl1.

    А что, под него открытый двигун есть?

     
     
  • 5.25, Аноним (37), 13:20, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, речь о релизе от Loki Games.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:47, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только виртуализация

    Исходники библиотек открыты. Какая ещё виртуализация?
    Тем более, за библиотекой стоит Valve, который крайне заинтересован в её бинарной совместимости со старыми блобами, а у первой и второй версии уже сейчас есть слой совместимости с последущими.

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:53, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но увеличит ли это безопасность?
     
  • 1.23, Аноним (18), 13:14, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Аналог на Rust?
     
  • 1.32, Zenitur (ok), 14:11, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого-нибудь были проблемы при переходе с SDL 2.0.14 на 2.0.16? У меня чёрный экран, пришлось откатиться. На более новых релизах - то же самое.
     
     
  • 2.36, SDL (?), 14:55, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было похожее, решилось обновлением системных либ.
     
  • 2.46, _kp (ok), 16:19, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У кого-нибудь были проблемы при переходе с SDL 2.0.14 на 2.0.16? У
    > меня чёрный экран, пришлось откатиться. На более новых релизах - то
    > же самое.

    Смотрите Faq по SDL, там совместимость нарушена местами, но это давно расписано, что подправить.

     

  • 1.34, maxis11 (ok), 14:22, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я что-то пропустил момент, когда Valve начали добавлять поддержку контроллеров в SDL. Кто-нибудь, может, знает: а все ли контроллеры, которые работают через SteamVR (не приложение, а именно их API/либа), поддерживаются также и в SDL?
     

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