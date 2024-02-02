Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.30.0

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|2.7, Аноним (7), 11:12, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VirtualBox. Ну ещё видимо фортнайт и пупг. Арк и бордерлендс3 тоже видимо. А что?
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|2.20, Аноним (-), 13:09, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что можно на ней написать?
Ей дохреналион гамез пользуется, чуть ли не все что в линухе или стиме. Так что ответ - "что угодно". Правда, врядли вы захотите на одной libsdl фигачить что-то навороченое и захочется еще и двигун какой-нибудь поди.
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|2.26, Аноним (37), 13:21, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это эдакий кроссплатформенный DirectX, а не игровой движок. Так что можно писать что угодно, хоть текстовый редактор, хоть браузер.
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|2.38, _kp (ok), 15:25, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>А что можно на ней написать?
Это слой абстакции для 2Д графики.
Если совсем грубо, без удобств и функций, то
в приложении создаётся буфер нужного размера и глубины цвета, который библиотека выводит на дисплей, у которого параметры графики и размеры могут быть почти какие угодно.
Ну, и этот способ кросс платформенный.
Можно отладить ПО на десктопе, а потом залить хоть в Ардуино, хоть собрать под другую ОС.
В SDL1 отрисовка без аппаратного ускорения, а с ветки 2х добавлено и ускорение.
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|3.41, Аноним (37), 15:39, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это слой абстакции для 2Д графики.
Э-э, не только для графики, тем и хорош. https://wiki.libsdl.org/SDL2/APIByCategory
Тот же кроссплатформенный ввод самолично намутить — это головная боль похуже работы с графикой.
Плюс куча дополнительных библиотек (сеть, работа с графическими файлами и т.д.).
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|1.11, Аноним (11), 12:06, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такой вот прогресс: старое железо и фронтэнды выпиливаются, поддержка нового железа и фронтендов только начинается. Похоже только виртуализация сможет помочь запустить старый софт и игры под SDL 1.
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|3.16, Аноним (7), 12:27, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока проблем с запуском софта под SDL1 не встречал.
Запусти мне railroad tycoon 2, она на sdl1.
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|5.21, Аноним (7), 13:10, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого, а какого года дистрибутив и как называется? Потому что лет 10 назад и у меня запускалось (с болью на тему звука и альттаба). А теперь не запускается и никакой информации о причинах не даёт.
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|12.39, _kp (ok), 15:30, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то, sdl1, в силу её простоты, обычно собирается вместе с приложением и за... текст свёрнут, показать
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|14.45, _kp (ok), 16:17, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря что использовать из библиотеки А так, там один раз несовместимо крупно м... текст свёрнут, показать
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|6.44, Аноним (37), 16:04, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про нативную линукс-версию уже потом вспомнил, честно. Но аноним решил перевести дискуссию в плоскость срача.
По теме что могу сказать. В каждой новости про Wine кем-нибудь да приводится авторитетное мнение, что в современной венде старые игры запускаются через одну, а вот порты от Loki до сих пор работают как часы. Вот мы и видим, как оно всё работает.
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|4.22, Аноним (-), 13:11, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Запусти мне railroad tycoon 2, она на sdl1.
А что, под него открытый двигун есть?
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|2.17, Аноним (17), 12:47, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только виртуализация
Исходники библиотек открыты. Какая ещё виртуализация?
Тем более, за библиотекой стоит Valve, который крайне заинтересован в её бинарной совместимости со старыми блобами, а у первой и второй версии уже сейчас есть слой совместимости с последущими.
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|1.32, Zenitur (ok), 14:11, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого-нибудь были проблемы при переходе с SDL 2.0.14 на 2.0.16? У меня чёрный экран, пришлось откатиться. На более новых релизах - то же самое.
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|2.46, _kp (ok), 16:19, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У кого-нибудь были проблемы при переходе с SDL 2.0.14 на 2.0.16? У
> меня чёрный экран, пришлось откатиться. На более новых релизах - то
> же самое.
Смотрите Faq по SDL, там совместимость нарушена местами, но это давно расписано, что подправить.
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|1.34, maxis11 (ok), 14:22, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я что-то пропустил момент, когда Valve начали добавлять поддержку контроллеров в SDL. Кто-нибудь, может, знает: а все ли контроллеры, которые работают через SteamVR (не приложение, а именно их API/либа), поддерживаются также и в SDL?
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