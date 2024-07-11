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Выпуск графической библиотеки IGL 1.0, абстрагирующей работу с OpenGL, Metal, Vulkan и WebGL

11.07.2024 20:11

Компания Meta* опубликовала релиз графической библиотеки IGL 1.0 (Intermediate Graphics Library), предоставляющей универсальный низкоуровневый API для управления GPU. Предложенный API охватывает типовую функциональность GPU и позволяет создавать кросс-платформенные приложения, способные работать поверх графических API OpenGL, Metal и Vulkan на системах с Android, iOS, Linux, macOS и Windows, а также использовать WebGL для отрисовки в Web при компиляции приложения в промежуточный код WebAssembly. Код IGL написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.

Для отрисовки предоставляются бэкенды для API Metal 2+, OpenGL 2.x, OpenGL 3.1+, OpenGL ES 2.0+, Vulkan 1.1 и WebGL 2.0. Библиотека подходит для разработки игр, систем 3D-моделирования и любых других проектов, требующих поддержки высококачественной графики. Код IGL оптимизирован для достижения максимальной производительности даже при работе со сложными и детализированными моделями.

Структура API разработана с оглядкой на простоту использования и реализует типовые концепции, понятные большинству разработчиков, знакомых с одним из графических API. По уровню абстракций IGL близок к Vulkan и WebGPU, но при этом избавлен от привязанной к конкретным движкам специфики. Библиотека поддерживает подключение расширений, при помощи которых можно легко интегрировать дополнительную функциональности и реализовать возникающие нестандартные потребности разработчиков.



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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61529-igl
Ключевые слова: igl, opengl, vulkan
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.4, cheburnator9000 (ok), 20:55, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно. Пусть ее встроят в Unity вместо того позора что сейчас в Unity.
     
  • 1.6, vitalif (ok), 21:22, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет очередное жуткое folly
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:10, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По уровню абстракций IGL близок к Vulkan

    Т.е. от абстракции тут одно название, так?

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:17, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По примерам намного короче чем Vulkan, но вот функции очень его напоминают. Подозреваю что тут просто наставили нормальных значений по умолчанию.
     

  • 1.12, laindono (ok), 23:30, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотят повторить успех wgpu?
     

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