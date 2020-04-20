Выпуск графической библиотеки Pixman 0.40

Доступен новый значительный выпуск библиотеки Pixman 0.40, предназначенной для эффективного выполнения операций по манипулированию областями пикселей, например, для совмещения изображений и различных видов преобразований. Библиотека применяется для низкоуровневой отрисовки графики во многих открытых проектах, в том числе в X.Org, Cairo, Firefox и Wayland/Weston. В Wayland/Weston на основе Pixman организована работа бэкендов для программного рендеринга. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске добавлена базовая поддержка дизеринга в режиме "wide", добавлен фильтр упорядоченного дизеринга с синим шумом и демонстрационные файлы с примерами использования дизеринга. Модернизированы сценарии сборки на базе инструментария Meson, добавлена возможность сборки Pixman в форме статической библиотеки и добавлены недостающие проверки функций. Улучшена сборка для платформы Windows c использованием компилятора MSVC. Добавлена поддержка расширенных инструкций (X86_MMX_EXTENSIONS) китайских CPU Hygon Dhyana, реализованных на основе технологий AMD. Для приставок Nintendo 3DS включена поддержка SIMD-инструкций ARMv6, а для PS Vita SIMD-инструкций Neon. Осуществлён переход с использования хэшей MD5/SHA1 на SHA256/SHA512.



