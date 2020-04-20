Выпуск графической библиотеки Pixman 0.40

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|2.2, Аноним (2), 10:23, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если обнаружат, сразу починят. Это не libpng. Кстати, Pixman means Pixel Manipulation. В философии юниксвей должен остаться только один. И похоже это Pixman
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|3.3, Fracta1L (ok), 10:36, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Manipulation
Это угнетение. Я пожалуюсь в ближайшую ячейку sjw.
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|4.8, Аноним (2), 11:09, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Правильно! И пусть пиксели будут свободны при выборе цвета и яркости! что это там за очередное очиповывание пикселей, дизерингом хорошое дело не назовут!
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|2.15, anonymous (??), 12:24, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне кажется, Fracta1L-а можно легко заменить бортом, который говорит эту фразу)
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|2.6, odmin (??), 10:57, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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There is currently no documentation besides the source code itself. Questions about using pixman are welcome on the mailing list as well as on the #cairo IRC channel on FreeNode.
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|3.14, Аноним (14), 12:16, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол. Нынче порог входа в проект - maillists и IRC. Хороший порог входа. ;)
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|1.7, Аноним_t (?), 11:01, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"There is currently no documentation besides the source code itself. Questions about using pixman are welcome on the mailing list as well as on the #cairo IRC channel on FreeNode."
До мирового господства ещё далековато :-)
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|3.11, Аноним_t (?), 11:22, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же понимаешь, что Firefox и Weston - это ещё не мировое господство? :-)
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|1.13, Аноним (13), 11:43, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помнится мне, раньше X-Server работали без pixman. Было такое время, или память меня подводит? А сейчас можно собрать X-Server без pixman? Если да, то что это даст?
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|2.18, Аноним (18), 12:49, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А сейчас можно собрать X-Server без pixman? Если да, то что это даст?
Это даст "эффективное выполнения операций по манипулированию областями пикселей, например, для совмещения изображений и различных видов преобразований". Или ты думал, что разработчики Иксов от балды решили использовать эти библиотеки.
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