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Выпуск графической библиотеки Pixman 0.40

20.04.2020 09:11

Доступен новый значительный выпуск библиотеки Pixman 0.40, предназначенной для эффективного выполнения операций по манипулированию областями пикселей, например, для совмещения изображений и различных видов преобразований. Библиотека применяется для низкоуровневой отрисовки графики во многих открытых проектах, в том числе в X.Org, Cairo, Firefox и Wayland/Weston. В Wayland/Weston на основе Pixman организована работа бэкендов для программного рендеринга. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске добавлена базовая поддержка дизеринга в режиме "wide", добавлен фильтр упорядоченного дизеринга с синим шумом и демонстрационные файлы с примерами использования дизеринга. Модернизированы сценарии сборки на базе инструментария Meson, добавлена возможность сборки Pixman в форме статической библиотеки и добавлены недостающие проверки функций. Улучшена сборка для платформы Windows c использованием компилятора MSVC. Добавлена поддержка расширенных инструкций (X86_MMX_EXTENSIONS) китайских CPU Hygon Dhyana, реализованных на основе технологий AMD. Для приставок Nintendo 3DS включена поддержка SIMD-инструкций ARMv6, а для PS Vita SIMD-инструкций Neon. Осуществлён переход с использования хэшей MD5/SHA1 на SHA256/SHA512.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Значительный выпуск графической библиотеки Pixman 0.30
  3. OpenNews: Компания Sony подтвердила использование кода FreeBSD в PlayStation 4
  4. OpenNews: Обновление проекта Ozone-wayland, занимающегося портированием Chromium для Wayland
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52769-pixman
Ключевые слова: pixman, xorg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:19, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    В ней ещё не обнаружили очередную сишную дырень?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:23, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если обнаружат, сразу починят. Это не libpng. Кстати, Pixman means Pixel Manipulation. В философии юниксвей должен остаться только один. И похоже это Pixman
     
     
  • 3.3, Fracta1L (ok), 10:36, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Manipulation

    Это угнетение. Я пожалуюсь в ближайшую ячейку sjw.

     
     
  • 4.8, Аноним (2), 11:09, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно! И пусть пиксели будут свободны при выборе цвета и яркости! что это там за очередное очиповывание пикселей, дизерингом хорошое дело не назовут!
     
  • 4.12, RedBlueHat (?), 11:33, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы уже получил мандат SJW?
     
  • 2.15, anonymous (??), 12:24, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, Fracta1L-а можно легко заменить бортом, который говорит эту фразу)
     
     
  • 3.16, anonymous (??), 12:24, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ботом! Чёртова автозамена.
     
  • 2.19, Нанобот (ok), 12:50, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого что болит...
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:01, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильная дырень типа переполнения буфера нам не страшна:

    https://en.m.wikibooks.org/wiki/Grsecurity/Appendix/Grsecurity_and_PaX_Configu

    Страшно только когда в проге есть JIT.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:50, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Примеры использоания есть? Апскейл, довнскейл, тхумбнел умеет?
     
     
  • 2.6, odmin (??), 10:57, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    There is currently no documentation besides the source code itself. Questions about using pixman are welcome on the mailing list as well as on the #cairo IRC channel on FreeNode.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:16, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Нынче порог входа в проект - maillists и IRC. Хороший порог входа. ;)
     
  • 2.10, Аноним_t (?), 11:21, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры есть, в директории demos.
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:51, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совсем слоупоки не могут дистрибутив залить на GitHUB к Microsoft?
     
     
  • 2.20, Нанобот (ok), 12:54, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/libpixman/pixman
     

  • 1.7, Аноним_t (?), 11:01, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "There is currently no documentation besides the source code itself. Questions about using pixman are welcome on the mailing list as well as on the #cairo IRC channel on FreeNode."
    До мирового господства ещё далековато :-)
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 11:11, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели?
    > Firefox и Wayland/Weston.
     
     
  • 3.11, Аноним_t (?), 11:22, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же понимаешь, что Firefox и Weston - это ещё не мировое господство? :-)
     
     
  • 4.17, Аноним (2), 12:42, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мой мир весьма ограничен sad_frog.jpg
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:43, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помнится мне, раньше X-Server работали без pixman. Было такое время, или память меня подводит? А сейчас можно собрать X-Server без pixman? Если да, то что это даст?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:49, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А сейчас можно собрать X-Server без pixman? Если да, то что это даст?

    Это даст "эффективное  выполнения операций по манипулированию областями пикселей, например, для совмещения изображений и различных видов преобразований". Или ты думал, что разработчики Иксов от балды решили использовать эти библиотеки.

     
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