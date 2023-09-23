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Релиз векторной графической библиотеки Cairo 1.18.0

23.09.2023 21:04

После 5 лет разработки представлен новый стабильный релиз векторной графической библиотеки Cairo 1.18.0. Код Cairo распространяется под лицензиями LGPL и Mozilla Public License. Среди известных проектов, использующих Cairo, можно отметить GTK и Firefox.

Cairo предоставляет унифицированный программный интерфейс для векторного формирования изображений, похожий на операции рисования в PostScript и PDF, но не зависящий от отдельных механизмов вывода. Формирование 2D-графики может производиться при помощи различных бэкендов вывода, от стандартного вывода на экран через X Window System, Quartz и Win32, до генерации PostScript, PDF, SVG и задействования OpenGL, XCB и DirectFB. Кроме функций, напоминающих операторы рисования PostScript и PDF, API библиотеки предоставляет такие дополненные возможности, как трансформация изображений (масштабирование, поворот, вращение и т.п.), создание полупрозрачных объектов и рендеринг текста.

В новой версии:

  • Для PDF реализована поддержка цветных шрифтов в формате Type 3.
  • Автоматически включена поверхность Tee, обеспечивающая перенаправление ввода в другие поверхности (используется в Firefox).
  • Решены проблемы в шрифтовом бэкенде DWrite.
  • Улучшены поверхности Quart, в которых ускорены операции отрисовки и задействовано цветовое пространство основного экрана.
  • Добавлен API для применения dithering-фильтра из Pixman.
  • Удалена утилита cairo-sphinx.
  • Удалена поверхность XML, которая была отключена по умолчанию и не использовалась в дистрибутивах.
  • Удалены бэкенды и платформы: Qt4, BeOS, OS/2, DirectFB, DRM, Cogl и OpenVG.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.cairographics.org/...)
  2. OpenNews: Релиз графической библиотеки Cairo 1.12.0
  3. OpenNews: Fog - библиотека векторной графики, альтернативная Cairo и Skia
  4. OpenNews: В стандарт C++ предложено добавить API на основе свободной графической библиотеки Cairo
  5. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59804-cairo
Ключевые слова: cairo, vector, gtk
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:18, 23/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > "Mozilla Public License"

    Mozilla чем угодно занимается, только не браузером!

     
     
  • 2.2, НяшМяш (ok), 21:24, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ведь лицензия это что-то, что требует постоянного внимания и поддержки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:38, 23/09/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    >Удалены бэкенды и платформы: Qt4, BeOS, OS/2, DirectFB, DRM, Cogl и OpenVG.

    Да, некоторое время назад до неё добрались гномеры.

     
  • 1.4, ИмяХ (?), 22:03, 23/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Чем это лучше AGG?
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:19, 23/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Qt4 зря удалили, всё ещё актуальна.
     
     
  • 2.6, kawaii boy (?), 00:00, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Qt4 зря удалили, всё ещё актуальна.»
    В Кубунту 14.04.
     
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