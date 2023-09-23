После 5 лет разработки представлен новый стабильный релиз векторной графической библиотеки Cairo 1.18.0. Код Cairo распространяется под лицензиями LGPL и Mozilla Public License. Среди известных проектов, использующих Cairo, можно отметить GTK и Firefox. Cairo предоставляет унифицированный программный интерфейс для векторного формирования изображений, похожий на операции рисования в PostScript и PDF, но не зависящий от отдельных механизмов вывода. Формирование 2D-графики может производиться при помощи различных бэкендов вывода, от стандартного вывода на экран через X Window System, Quartz и Win32, до генерации PostScript, PDF, SVG и задействования OpenGL, XCB и DirectFB. Кроме функций, напоминающих операторы рисования PostScript и PDF, API библиотеки предоставляет такие дополненные возможности, как трансформация изображений (масштабирование, поворот, вращение и т.п.), создание полупрозрачных объектов и рендеринг текста. В новой версии: Для PDF реализована поддержка цветных шрифтов в формате Type 3.

Автоматически включена поверхность Tee, обеспечивающая перенаправление ввода в другие поверхности (используется в Firefox).

Решены проблемы в шрифтовом бэкенде DWrite.

Улучшены поверхности Quart, в которых ускорены операции отрисовки и задействовано цветовое пространство основного экрана.

Добавлен API для применения dithering-фильтра из Pixman.

Удалена утилита cairo-sphinx.

Удалена поверхность XML, которая была отключена по умолчанию и не использовалась в дистрибутивах.

Удалены бэкенды и платформы: Qt4, BeOS, OS/2, DirectFB, DRM, Cogl и OpenVG.



