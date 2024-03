Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:43, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты о gtk? Да уж, надеюсь за пару итераций оно наконец-то таки издохнет

Не знаю, gtk2 - это взрослый и востребованный тулкит, обеспечивающий работу широкого спектра ПО, оборудования и окружений.

Когда появится планшет, работающий на gtk5 - его можно будет внимательно изучить. Без иксов, gtk5 будет радовать глаза 1,5 землекопам.

GTK2 морально и физически устаревший движок. Нет поддержки hidpi.

Понимаю, что для тех кто сидит до сих пор за 1366x768 это не принципиально... но для всех остальных - важно. Нет поддержки даже XWayland. Про сам вейланд можно даже не вспоминать.

Если в связке XWayland+GTK2 что-то сломается, то никто это чинить не будет.

> для тех кто сидит до сих пор за 1366x768 Абсолютное большинство мониторов с разрешением Full HD и меньше. Больше это экзотика. Сайты со статистикой в помощь.

Не скажи

Нынче Qhd пихают во все щели

> Абсолютное большинство мониторов с разрешением Full HD и меньше.

> Больше это экзотика. Сайты со статистикой в помощь.

Зачем ты говоришь неправду и при этом пытаешься сослаться на статистику? Screen Resolution Statistics - w3schools.com/browsers/browsers_display.asp

January 2023 1920x1080 18.4%, Other high 47.2%, т.е. 65%+ это FullHD и выше. Firefox Public Data Report - https://data.firefox.com/dashboard/hardware Display Resolution

1920x1080 47.5%, 2560x1440 3.3%, 1920x1200 2%, 1600x900 5.3%

А 1366x768 - всего 19%... и стабильно снижается. Steam - store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam

1920 x 1080 58.82%

2560 x 1440 18.99%

Ну и еще процентов 10 на бОльшие разрешения.

А того, что меньше 1920... хорошо если 10% нашкребется (вообще наверное около 5%, но мне лень считать) Поэтому неудачники с 1366x768 - статистически доказанное вымирающее меньшинство.

Главное верить статистике сайтов...

которую сильно портят телевизоры и ТВ приставки, которым HD разрешения как раз вполне хватает. ;)

Может пока дисплеев 1280х1024 и не мало, даже у меня самого используются и такие тоже.

Но покупке нового дисплея, на HD уже не смотрят.

Кроме случаев когда нужен 10-12 дюймовый дисплейчик, который не совсем для обычной работы за ним.

К хорошему привыкаешь быстро, и когда пересаживаешься с 15" ноутбука с разрешением 4-5k, за 15" ноутбук с разрешением 1.5K, то какое то время, смотришь как в чужих очках. :) Подержка hidpi вменяемо появилась с Windows10, десять лет назад, а на Маках ещё раньше.

Да GTK2 прекрасен, но устарел, ему уже третий десяток пошел.

> востребованный тулкит Это вы погорячились. Лет 10 назад может быть. Я сам за GTK2, но сегодня он вытеснен чуть менее, чем везде.

> Да уж, надеюсь за пару итераций оно наконец-то таки издохнет GTK = libadwaita = GNOME. Сдохнет тогда, когда сдохнет GNOME. Т.е. примерно никогда. Увы и ах.

Ты это серьезно?

Про тулкит на котором построены самые распространные ДЕ десктопного линукса.

Вот так просто возьмет и помрет. А ты явно шутник)

Ну блин

А помечтать?

4.38 , _kp ( ok ), 01:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если будут пребладать hidpi дисплеи, что Вы будете делать 6а них с GTK2 и подобным ПО? А будет или мелко, или располщаться. Рескалить разрешение до HD? Это выход, но временный, и костылизм. Главное достоинство GTK2, это то, что в последующих GTK постоянно ломают совместимости. А проектировали б грамотнее, так лет десять назад и забыли бы про GTK2.

Да как-то ваще пофиг... тем более на gtk5

Скрыто ботом-модератором