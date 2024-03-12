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Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan

12.03.2024 22:04

После семи месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.14.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

В дальнейшем планируется сформировать экспериментальную ветку 4.90, в которой будет развиваться функциональность для будущего выпуска GTK5. В ветку GTK5 будут включены изменения нарушающие совместимость на уровне API, например, связанные с переводом в разряд устаревших некоторых виджетов, таких как старый диалог выбора файлов. Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.14:

  • В состав включены новые унифицированные движки отрисовки "ngl" и "vulkan", использующие графические API OpenGL (GL 3.3+ и GLES 3.0+) и Vulkan. Оба движка базируются на API Vulkan, но в движке "ngl" для OpenGL создан отдельный уровень абстракции, работающий поверх Vulkan с учётом отличий между OpenGL и Vulkan. Подобный подход позволил задействовать в обоих движках общую инфраструктуру для обработки графа сцены (scene graph), трансформаций, кэширования текстур и глифов. Унификация также заметно упростила сопровождение кодовой базы обоих движков и их поддержание в актуальном и синхронизированном состоянии.

    В отличие от старого движка "gl", в котором для каждого типа узлов рендеринга (rendernode) использовался отдельный простой шейдер и выполнялась периодическая пересортировка данных при закадровом рендеринге (offscreen), в новых движках вместо закадрового рендеринга применяется сложный шейдер (ubershader), интерпретирующий данные из буфера. Из отличительных возможностей новых движков упоминается сглаживание контуров (позволяет сохранить мелкие детали и добиться отрисовки более ровных контуров), формирование произвольных градиентов (может использоваться любое число цветов и сглаживание) и дробное масштабирование.

  • По умолчанию включён новый движок отрисовки "ngl", а также включена по умолчанию поддержка графического API Vulkan. При сборке в конфигурации по умолчанию теперь требуется поддержка Vulkan 1.3.
  • В библиотеку GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan, внесены значительные улучшения, связанные с отрисовкой шрифтов, хинтингом и использованием нецелых значений масштаба при выводе текста. При хинтинге (сглаживание контура глифа при растеризации для повышения чёткости на экранах с низким разрешением) реализовано субпиксельное позиционирование глифов. Повышено качество отрисовки шрифтов при нецелых значениях масштаба (например, 125%). Реализована поддержка вытеснения элементов из кэшей для глифов и текстур. Повышена эффективность кэширования глифов.
  • В рамках работы по уходу от использования библиотеки Cairo в пользу отрисовки при помощи GPU добавлена поддержка "путей" (Path) для отрисовки фигур и областей, используя последовательность линий или кубических и квадратичных кривых Безье. Для отрисовки при помощи путей предложен объект GskPath, определяющий параметры линий или кривых, а также объекты GskPathBuilder для создания кривых, GskPathPoint для определения точки на фигуре и GskPathMeasure для выполнения измерений, таких как длина контура.
  • В библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой, расширена поддержка механизма DMA-BUF, позволяющего использовать буферы на уровне ядра, адресуемые при помощи дескриптора, что даёт возможность вместо копирования пиксельных данных передавать их между подсистемами ядра через дескриптор. В контексте GTK DMA-BUF может использоваться для минимизации копирования пиксельных данных в процессе композитинга и при работе с видео (например, видео может быть записано аппаратным декодировщиком в dmabuf, после чего прикреплено к поверхности Wayland и передано в композитный менеджер для наложения элементов интерфейса и вывода на экран без лишних операций копирования данных).

    Для прямой отправки контента, такого как видео, композитному менеджеру (минуя рендер GSK) добавлен виджет GtkGraphicsOffload, а для создания контента для прямой передачи добавлен класс GdkDmabufTextureBuilder, создающий объекты GdkTexture из dmabuf. В качестве источника для dmabuf могут использоваться pipewire, video4linux или gstreamer. Поддерживаются форматы dmabuf NV16, NV61, NV24, NV42 и YUV.

  • Добавлен класс GtkPrintDialog, предназначенный для формирования диалогов вывода на печать и предлагающий асинхронный API для использования вместо GtkPrintOperation.
  • В виджете GtkEmojiChooser обновлены данные Emoji и добавлена возможность поиска на разных языках с учётом разных локалей.
  • В виджете GtkEntry улучшено отслеживание изменений, произведённых пользователем (для реализации операции undo).
  • В виджете GtkFileChooser ускорено открытие диалога выбора файлов.
  • Класс GtkShortcutsWindow, отображающий подсказку по клавиатурным комбинациям и экранным жестам, адаптирован для небольших экранов.
  • В режиме инспектирования (GTK inspector) обеспечено отображение информации об OpenGL, подповерхностях и FPS.
  • В утилиту gtk4-rendernode-tool добавлена команда "compare".
  • Предложена новая утилита gtk4-path-tool для работы с путями.
  • В утилите gtk4-node-editor добавлена поддержка автозаписи.
  • Устранено аварийное завершение, проявлявшееся при использовании Wayland в окружениях не на базе GNOME Shell.
  • Добавлены новые средства для людей с ограниченными возможностями, связанные с показом сложного отформатированного текста, работой WebKitGTK и выводом уведомлений. Улучшена поддержка спецификаций ARIA. Добавлен интерфейс GtkAccessibleText для использования accessibility-возможностей в сторонних текстовых виджетах. В интерфейсе GtkText добавлена поддержка протокола AT-SPI для взаимодействия с экранными ридерами.
  • Добавлена возможность рендеринга с привлечением GPU, используя API WGL на платформе Windows.
  • Сокращено потребление памяти при загрузке тем оформления на базе CSS.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.12
  4. OpenNews: GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4
  5. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
  6. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60778-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (-), 00:15, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.

    "Потихоньки, понемножку, прибавляет к мышке кошку.
    Получается ответ - кошка есть, а мышки нет." ©

    Думаю сейчас будет много нытья и пованивания на их форуме, но за пару итераций можно продавить дроп устаревшей ненужности.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:43, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты о gtk? Да уж, надеюсь за пару итераций оно наконец-то таки издохнет
     
     
  • 3.11, tty0 (?), 00:54, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, gtk2 - это взрослый и востребованный тулкит, обеспечивающий работу широкого спектра ПО, оборудования и окружений.
    Когда появится планшет, работающий на gtk5 - его можно будет внимательно изучить. Без иксов, gtk5 будет радовать глаза 1,5 землекопам.
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 01:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTK2 морально и физически устаревший движок.

    Нет поддержки hidpi.
    Понимаю, что для тех кто сидит до сих пор за 1366x768 это не принципиально... но для всех остальных - важно.

    Нет поддержки даже XWayland. Про сам вейланд можно даже не вспоминать.
    Если в связке XWayland+GTK2 что-то сломается, то никто это чинить не будет.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 01:06, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для тех кто сидит до сих пор за 1366x768

    Абсолютное большинство мониторов с разрешением Full HD и меньше. Больше это экзотика. Сайты со статистикой в помощь.

     
     
  • 6.24, Аноним (6), 01:10, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не скажи
    Нынче Qhd пихают во все щели
     
  • 6.36, Аноним (-), 01:39, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Абсолютное большинство мониторов с разрешением Full HD и меньше.
    > Больше это экзотика. Сайты со статистикой в помощь.

    Зачем ты говоришь неправду и при этом пытаешься сослаться на статистику?

    Screen Resolution Statistics - w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
    January 2023 1920x1080 18.4%, Other high 47.2%, т.е. 65%+ это FullHD и выше.

    Firefox Public Data Report - https://data.firefox.com/dashboard/hardware

    Display Resolution
    1920x1080 47.5%, 2560x1440 3.3%, 1920x1200 2%, 1600x900 5.3%
    А 1366x768 - всего 19%... и стабильно снижается.

    Steam - store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam
    1920 x 1080 58.82%
    2560 x 1440 18.99%
    Ну и еще процентов 10 на бОльшие разрешения.
    А того, что меньше 1920... хорошо если 10% нашкребется (вообще наверное около 5%, но мне лень считать)

    Поэтому неудачники с 1366x768 - статистически доказанное вымирающее меньшинство.

     
  • 6.37, _kp (ok), 01:42, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное верить статистике сайтов...
    которую сильно портят телевизоры и ТВ приставки, которым HD разрешения как раз вполне хватает. ;)


    Может пока дисплеев 1280х1024 и не мало, даже у меня самого используются и такие тоже.
    Но покупке нового дисплея, на HD уже не смотрят.
    Кроме случаев когда нужен 10-12 дюймовый дисплейчик, который не совсем для обычной  работы за ним.


    К хорошему привыкаешь быстро, и когда пересаживаешься с 15" ноутбука с разрешением 4-5k, за 15" ноутбук с разрешением 1.5K, то какое то время, смотришь как в чужих очках. :)

    Подержка hidpi вменяемо появилась с Windows10, десять лет назад, а на Маках ещё раньше.
    Да GTK2 прекрасен, но устарел, ему уже третий десяток пошел.
    Нельзя до такой степени отставать.

     
  • 4.20, Аноним (21), 01:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > востребованный тулкит

    Это вы погорячились. Лет 10 назад может быть. Я сам за GTK2, но сегодня он вытеснен чуть менее, чем везде.

     
  • 3.13, Аноним (21), 00:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Да уж, надеюсь за пару итераций оно наконец-то таки издохнет

    GTK = libadwaita = GNOME. Сдохнет тогда, когда сдохнет GNOME. Т.е. примерно никогда. Увы и ах.

     
  • 3.16, Аноним (-), 00:59, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты это серьезно?
    Про тулкит на котором построены самые распространные ДЕ десктопного линукса.
    Вот так просто возьмет и помрет.

    А ты явно шутник)

     
     
  • 4.28, Аноним (6), 01:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну блин
    А помечтать?
     
  • 4.38, _kp (ok), 01:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будут пребладать hidpi дисплеи, что Вы будете делать 6а них с GTK2 и подобным ПО? А будет или мелко, или располщаться. Рескалить разрешение до HD? Это выход, но временный, и костылизм.

    Главное достоинство GTK2, это то, что в последующих GTK постоянно ломают совместимости. А проектировали б грамотнее, так лет десять назад и забыли бы про GTK2.

     
  • 2.9, Аноним (9), 00:52, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как-то ваще пофиг... тем более на gtk5
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 00:55, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:21, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Subpixel rendering не завезли, продолжайте писать это для себя.
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:28, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ...стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
    ...GTK
    /0
     
  • 1.4, Skullnet (ok), 00:32, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мёртвый фреймворк, последняя нормальная версия GTK3, а лучшая по производительности - GTK2.
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 00:37, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > последняя нормальная версия GTK3

    И то с оговорками, учитывая что софт, для которого изначально и был придуман gtk, все еще  в процессе переезда на gtk3
    Зато эти, блин, уже о gtk5 ля-ля точат 😆

     
     
  • 3.15, Аноним (21), 00:57, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > софт, для которого изначально и был придуман gtk

    Неюзабельное поделие с монохромными иконками и безобрзным GUI, что на его фоне даже Win98 и Photoshop 7.0 кажутся божественными.

     
     
  • 4.34, Аноним (6), 01:35, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > с монохромными иконками
    > и безобрзным GUI

    Вынужден тебя огорчить: у тебя дальтонизм 💁‍♂️
    https://i.ibb.co/qCLwts1/Screenshot-20240313-003204.png

     
     
  • 5.39, _kp (ok), 01:58, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальтонизм у выдумывших дефолтные настройки. ;)
     
     
  • 6.40, Аноним (6), 02:08, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее от дистроклепателей зависит
    У меня при первом запуске он вот так выглядит
    https://i.ibb.co/zJjwJcJ/Screenshot-20240313-010634.png
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > лучшая по производительности

    GTK2? Это который вообще не умеет HiDPI?
    Сейчас вообще-то не 2000е.
    Понятно почему он быстрый - он ничего не умеет))

     
     
  • 3.14, tty0 (?), 00:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он очень много, что умеет. В 2012 почти все проблемы, связанные с формированием представления решили.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 01:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > почти все проблемы, связанные с формированием представления решили.

    Почти...
    А что осталось? А вдруг там что-то важное забыли.
    Если их с 12 года не дорешали, то думаю, не решат уже никогда. Т.е оно так и останется недоделкой.
    А новых функций туда уже никто не добавит.
    Получится очередной вин95, на который хм.. 'ценители' до сих пор слюни пускают, но который абсолютно бесполезен.

     
  • 2.17, Аноним (21), 01:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > GTK2

    Не только по производительности. Во всём лучший тулкит. С адекватным ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА внешним видом, а не тот телефонно-планшетный современный с кнопками на пол экрана.

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 01:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, подъехали смузихлебы.
    Наверное настоящий компьютер ты в глаза не видовал!
    Который шел с терминалом и экраном (зеленым или оранжевым).

    А потом началось безумие с "а давайте фаш рабочий стол сделаем на экране".
    И такой бред прокатил! Хомячки просто писались от восторга при виде иммитации бумаги, папочек с торчащими из них листиками, шкафчиков и прочей фигни.

     
  • 3.27, Аноним (-), 01:16, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  С адекватным ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА внешним видом

    Он был адекватным для своего времени.
    Когда все смотрели в мониторы с маленькой диагональю - 19-дюймовый это было круто.
    С убогим на нынешний момент HD Ready (помните такое было?) разрешением экрана или даже меньше.
    Когда нужно было в этом монитор впихать по максимуму информации, заодно чтобы оно еще и смотрелось относительно нормально при такой плотности пикселей.

    Сейчас недорогие 4к моники во все поля.
    Даже если брать FullHD - то нормальных меньше 23-24 дюймов их еще поискать надо.
    А то что найдете будет с дешманскими матрицами.
    В ноутах - меньше чем FullHD тоже нужно искать, а так retina есть даже в среднем ценовом диапазоне.

    И зачем сейчас GTK2? Какие задачи оно способно решать? Отображать UI как это было в 2007?))

     
     
  • 4.42, 12yoexpert (ok), 02:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    господи, загугли, что такое ретина, жертва маркетинга. кто вас рожает, расскажи? и где? это нужно заканчивать

    и поаккуратнее IRL с такими словечками, рискуешь получишь по сусалам

     

  • 1.8, Аноним (21), 00:50, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь элементы управления будут не на четверть, а на половину экрана? Скоро 4к без масштабирования будет мал.
     
     
  • 2.41, 12yoexpert (ok), 02:44, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на самом деле это плюс, можно понижать разрешение экрана раза в 2-3

    разве что заголовок окна еле в экран влазит, но это нюансы

    кроме шуток: у меня окно добавления новой раздачи transmission в экран не влазит. благо, хипстота alt+f7 ещё не выпилила. видимо, просто не знает о такой низкоуровневой магии, как shortcut-ы

     

  • 1.10, Аноним (-), 00:53, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > По умолчанию включён новый движок отрисовки "ngl"

    А когда дропнут старый "gl"?
    Зачем он вообще нужен, если есть новый?

    > видео может быть записано аппаратным декодировщиком в dmabuf, после чего прикреплено к поверхности Wayland ... без лишних операций копирования данных

    Шикарно. А учитывая заявленную поддержку YUV, то это еще один шаг к энергоэффективному проигрыванию видео.
    В вейланде разумеется. Иксы на такое не способны.

     
     
  • 2.23, Аноним (9), 01:09, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Иксы на такое не способны.

    Хоспади, какой бред баклана, который ни одной программы в жизни не написал на libxcb/libX11. Иксы и не на такое способны. и да, там так же можно сделать.

     
  • 2.30, Аноним (-), 01:21, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.25, 12yoexpert (ok), 01:11, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.

    да что происходит? зачем удалять рабочее и оставлять нерабочее?

     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.31, cheburnator9000 (ok), 01:23, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы еще нормальное человеческое API, уровня Qt, предоставляли. Вместо того что для инопланетян с планеты Нибиру.
     
     
  • 2.35, Аноним (6), 01:38, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага! Мечтай!

     

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