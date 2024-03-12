Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan

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|1.1, Аноним (-), 00:15, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.
"Потихоньки, понемножку, прибавляет к мышке кошку.
Получается ответ - кошка есть, а мышки нет." ©
Думаю сейчас будет много нытья и пованивания на их форуме, но за пару итераций можно продавить дроп устаревшей ненужности.
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|2.6, Аноним (6), 00:43, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты о gtk? Да уж, надеюсь за пару итераций оно наконец-то таки издохнет
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|3.11, tty0 (?), 00:54, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, gtk2 - это взрослый и востребованный тулкит, обеспечивающий работу широкого спектра ПО, оборудования и окружений.
Когда появится планшет, работающий на gtk5 - его можно будет внимательно изучить. Без иксов, gtk5 будет радовать глаза 1,5 землекопам.
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|4.19, Аноним (-), 01:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GTK2 морально и физически устаревший движок.
Нет поддержки hidpi.
Понимаю, что для тех кто сидит до сих пор за 1366x768 это не принципиально... но для всех остальных - важно.
Нет поддержки даже XWayland. Про сам вейланд можно даже не вспоминать.
Если в связке XWayland+GTK2 что-то сломается, то никто это чинить не будет.
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|5.21, Аноним (21), 01:06, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для тех кто сидит до сих пор за 1366x768
Абсолютное большинство мониторов с разрешением Full HD и меньше. Больше это экзотика. Сайты со статистикой в помощь.
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|6.36, Аноним (-), 01:39, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Абсолютное большинство мониторов с разрешением Full HD и меньше.
> Больше это экзотика. Сайты со статистикой в помощь.
Зачем ты говоришь неправду и при этом пытаешься сослаться на статистику?
Screen Resolution Statistics - w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
January 2023 1920x1080 18.4%, Other high 47.2%, т.е. 65%+ это FullHD и выше.
Firefox Public Data Report - https://data.firefox.com/dashboard/hardware
Display Resolution
1920x1080 47.5%, 2560x1440 3.3%, 1920x1200 2%, 1600x900 5.3%
А 1366x768 - всего 19%... и стабильно снижается.
Steam - store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam
1920 x 1080 58.82%
2560 x 1440 18.99%
Ну и еще процентов 10 на бОльшие разрешения.
А того, что меньше 1920... хорошо если 10% нашкребется (вообще наверное около 5%, но мне лень считать)
Поэтому неудачники с 1366x768 - статистически доказанное вымирающее меньшинство.
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|6.37, _kp (ok), 01:42, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное верить статистике сайтов...
которую сильно портят телевизоры и ТВ приставки, которым HD разрешения как раз вполне хватает. ;)
Может пока дисплеев 1280х1024 и не мало, даже у меня самого используются и такие тоже.
Но покупке нового дисплея, на HD уже не смотрят.
Кроме случаев когда нужен 10-12 дюймовый дисплейчик, который не совсем для обычной работы за ним.
К хорошему привыкаешь быстро, и когда пересаживаешься с 15" ноутбука с разрешением 4-5k, за 15" ноутбук с разрешением 1.5K, то какое то время, смотришь как в чужих очках. :)
Подержка hidpi вменяемо появилась с Windows10, десять лет назад, а на Маках ещё раньше.
Да GTK2 прекрасен, но устарел, ему уже третий десяток пошел.
Нельзя до такой степени отставать.
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|4.20, Аноним (21), 01:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> востребованный тулкит
Это вы погорячились. Лет 10 назад может быть. Я сам за GTK2, но сегодня он вытеснен чуть менее, чем везде.
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|3.13, Аноним (21), 00:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да уж, надеюсь за пару итераций оно наконец-то таки издохнет
GTK = libadwaita = GNOME. Сдохнет тогда, когда сдохнет GNOME. Т.е. примерно никогда. Увы и ах.
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|3.16, Аноним (-), 00:59, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты это серьезно?
Про тулкит на котором построены самые распространные ДЕ десктопного линукса.
Вот так просто возьмет и помрет.
А ты явно шутник)
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|4.38, _kp (ok), 01:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если будут пребладать hidpi дисплеи, что Вы будете делать 6а них с GTK2 и подобным ПО? А будет или мелко, или располщаться. Рескалить разрешение до HD? Это выход, но временный, и костылизм.
Главное достоинство GTK2, это то, что в последующих GTK постоянно ломают совместимости. А проектировали б грамотнее, так лет десять назад и забыли бы про GTK2.
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|1.3, Аноним (3), 00:28, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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...стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
...GTK
/0
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|1.4, Skullnet (ok), 00:32, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мёртвый фреймворк, последняя нормальная версия GTK3, а лучшая по производительности - GTK2.
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|2.5, Аноним (6), 00:37, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> последняя нормальная версия GTK3
И то с оговорками, учитывая что софт, для которого изначально и был придуман gtk, все еще в процессе переезда на gtk3
Зато эти, блин, уже о gtk5 ля-ля точат 😆
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|3.15, Аноним (21), 00:57, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> софт, для которого изначально и был придуман gtk
Неюзабельное поделие с монохромными иконками и безобрзным GUI, что на его фоне даже Win98 и Photoshop 7.0 кажутся божественными.
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|2.7, Аноним (-), 00:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> лучшая по производительности
GTK2? Это который вообще не умеет HiDPI?
Сейчас вообще-то не 2000е.
Понятно почему он быстрый - он ничего не умеет))
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|3.14, tty0 (?), 00:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он очень много, что умеет. В 2012 почти все проблемы, связанные с формированием представления решили.
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|4.18, Аноним (-), 01:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> почти все проблемы, связанные с формированием представления решили.
Почти...
А что осталось? А вдруг там что-то важное забыли.
Если их с 12 года не дорешали, то думаю, не решат уже никогда. Т.е оно так и останется недоделкой.
А новых функций туда уже никто не добавит.
Получится очередной вин95, на который хм.. 'ценители' до сих пор слюни пускают, но который абсолютно бесполезен.
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|2.17, Аноним (21), 01:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> GTK2
Не только по производительности. Во всём лучший тулкит. С адекватным ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА внешним видом, а не тот телефонно-планшетный современный с кнопками на пол экрана.
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|3.22, Аноним (-), 01:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, подъехали смузихлебы.
Наверное настоящий компьютер ты в глаза не видовал!
Который шел с терминалом и экраном (зеленым или оранжевым).
А потом началось безумие с "а давайте фаш рабочий стол сделаем на экране".
И такой бред прокатил! Хомячки просто писались от восторга при виде иммитации бумаги, папочек с торчащими из них листиками, шкафчиков и прочей фигни.
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|3.27, Аноним (-), 01:16, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С адекватным ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА внешним видом
Он был адекватным для своего времени.
Когда все смотрели в мониторы с маленькой диагональю - 19-дюймовый это было круто.
С убогим на нынешний момент HD Ready (помните такое было?) разрешением экрана или даже меньше.
Когда нужно было в этом монитор впихать по максимуму информации, заодно чтобы оно еще и смотрелось относительно нормально при такой плотности пикселей.
Сейчас недорогие 4к моники во все поля.
Даже если брать FullHD - то нормальных меньше 23-24 дюймов их еще поискать надо.
А то что найдете будет с дешманскими матрицами.
В ноутах - меньше чем FullHD тоже нужно искать, а так retina есть даже в среднем ценовом диапазоне.
И зачем сейчас GTK2? Какие задачи оно способно решать? Отображать UI как это было в 2007?))
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|4.42, 12yoexpert (ok), 02:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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господи, загугли, что такое ретина, жертва маркетинга. кто вас рожает, расскажи? и где? это нужно заканчивать
и поаккуратнее IRL с такими словечками, рискуешь получишь по сусалам
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|1.8, Аноним (21), 00:50, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Теперь элементы управления будут не на четверть, а на половину экрана? Скоро 4к без масштабирования будет мал.
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|2.41, 12yoexpert (ok), 02:44, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на самом деле это плюс, можно понижать разрешение экрана раза в 2-3
разве что заголовок окна еле в экран влазит, но это нюансы
кроме шуток: у меня окно добавления новой раздачи transmission в экран не влазит. благо, хипстота alt+f7 ещё не выпилила. видимо, просто не знает о такой низкоуровневой магии, как shortcut-ы
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|1.10, Аноним (-), 00:53, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> По умолчанию включён новый движок отрисовки "ngl"
А когда дропнут старый "gl"?
Зачем он вообще нужен, если есть новый?
> видео может быть записано аппаратным декодировщиком в dmabuf, после чего прикреплено к поверхности Wayland ... без лишних операций копирования данных
Шикарно. А учитывая заявленную поддержку YUV, то это еще один шаг к энергоэффективному проигрыванию видео.
В вейланде разумеется. Иксы на такое не способны.
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|2.23, Аноним (9), 01:09, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Иксы на такое не способны.
Хоспади, какой бред баклана, который ни одной программы в жизни не написал на libxcb/libX11. Иксы и не на такое способны. и да, там так же можно сделать.
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|1.25, 12yoexpert (ok), 01:11, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.
да что происходит? зачем удалять рабочее и оставлять нерабочее?
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|1.31, cheburnator9000 (ok), 01:23, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы еще нормальное человеческое API, уровня Qt, предоставляли. Вместо того что для инопланетян с планеты Нибиру.
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