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В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan

29.01.2024 11:51

Разработчики библиотеки GTK объявили о готовности двух новых движков отрисовки - "ngl" и "vulkan", использующих графические API OpenGL (GL 3.3+ и GLES 3.0+) и Vulkan. Новые движки включены в состав экспериментального выпуска GTK 4.13.6. В экспериментальной ветки GTK движок ngl теперь используется по умолчанию, но в случае выявления значительных проблем в следующей стабильной ветке 4.14 будет возвращён старый движок отрисовки "gl".

Новые движки позиционируются как унифицированные и собираемые из единой кодовой базы. Суть унификации в том, что в качестве основы используется API Vulkan, поверх которого для OpenGL создан отдельный уровень абстракции, учитывающий отличия между OpenGL и Vulkan. Подобный подход позволил задействовать в обоих движках общую инфраструктуру для обработки графа сцены (scene graph), трансформаций, кэширования текстур и глифов. Унификация также заметно упростила сопровождение кодовой базы обоих движков и их поддержание в актуальном и синхронизированном состоянии.

В отличие от старого движка "gl", в котором для каждого типа узлов рендеринга (rendernode) использовался отдельный простой шейдер и выполнялась периодическая пересортировка данных при закадровом рендеринге (offscreen), в новых движках вместо закадрового рендеринга применяется сложный шейдер (ubershader), интерпретирующий данные из буфера. В текущем виде новая реализация пока отстаёт от старой по уровню оптимизаций, так как основное внимание на текущей стадии удаляется корректности работы и простоте сопровождения.

Новые возможности, которые отсутствуют в старом движке "gl":

  • Сглаживание контуров - позволяет сохранить мелкие детали и добиться отрисовки более ровных контуров.
  • Формирование произвольных градиентов, в которых может использоваться любое число цветов и сглаживание (в движке "gl" поддерживались только линейные, радиальные и конические градиенты c 6 цветами остановки).
  • Дробное масштабирование (fractional scale), позволяющее выставлять нецелые значения масштаба, например, при использовании масштаба 125% для окна 1200×800 будет выделен буфер 1500×1000, а не 2400×1600 как в старом движке.
  • Поддержка технологии DMA-BUF для использования нескольких GPU и выноса отдельных операций на другой GPU.
  • Корректно обрабатываются многие узлы рендеринга, с которыми были проблемы в старой реализации.

К ограничениям новых движков отнесено отсутствие поддержки позиционирования по нецелым значениям (fractional position) и узлов glshader, которые были сильно завязаны на особенностях старого движка, и в которых пропала необходимость после добавления поддержка узлов с масками (mask) и текстур с прозрачностью. Также упоминается наличие вероятности всплытия возможных проблем с графическими драйверами, обусловленных изменением метода работы с драйверами.

В будущем на базе новой унифицированной модели не исключается создание движков отрисовки, использующих Metal в macOS и DirectX в Windows, но создание подобных движков затруднено использованием иных языков для шейдеров (в движках "ngl" и "vulkan" задействован язык GLSL, поэтому для Metal и Direct придётся либо дублировать шейдеры, либо использовать прослойку на базе инструментария SPIRV-Cross).

Из планов на будущее упоминается обеспечение поддержки HDR и средств для корректного управления цветом, поддержка пути рендеринга (Path rendering) на стороне GPU, возможность рендеринга глифов, рендеринг вне основного потока и оптимизация производительности для старых и маломощных устройств. В текущем виде производительность движка "vulkan" близка к производительности старого движка "gl". Движок "ngl" отстаёт по производительности от старого движка "gl", но имеющихся показателей достаточно для отрисовки с частотой 60 или 144 FPS. Предполагается, что ситуация изменится после проведения оптимизации.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2024/01/2...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.12
  3. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  4. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.10
  5. OpenNews: GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4
  6. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60515-gtk
Ключевые слова: gtk, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:35, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы сделали движок для remote x11.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 12:38, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.3, дАнон (?), 12:40, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуясь моментом. Хвалённый вайленд имеет аналог x11-forwarding ?
     
     
  • 3.4, pda (ok), 12:45, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Пользуясь моментом

    ...Но не пользуясь поиском.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50990

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:45, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список совместимых вяленд-реализаций есть?
     
     
  • 5.39, pda (ok), 14:33, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:45, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (43), 14:44, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже умерло.
     
     
  • 3.47, Аноним (23), 15:12, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не поздно лет через 10 откопать идею и начать героически её переписывать.
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:55, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.7, Zenitur (ok), 13:01, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:06, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 4.10, Zenitur (ok), 13:12, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.17, Аноним (8), 13:31, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.18, Zenitur (ok), 13:38, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 7.19, Аноним (8), 13:41, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 8.24, Zenitur (ok), 13:46, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.45, Аноним (45), 14:49, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.15, Fur (?), 13:25, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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     ....ответы скрыты модератором (16)

  • 1.6, anonymous (??), 12:56, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот сколько времени прошло - лет 30? А не знают что пространство SRGB нелинейное. Да, гимперы-прокудины? Откройте картинку с красно черными треугольниками и измените например в Уровнях гамму на 2.2. Аж трясет. Вот все у вас так. (бъется в истерике с пеной у рта - БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ КАК ВСЕМ ПРОСТЫМ СМЕРТНЫМ ДОСТУПНЫ КАПКЛЮКТЕРЫ ОНИ В НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО RGB НЕ УМЕЮТ). Но как, Холмс?
     
     
  • 2.9, Аноним (11), 13:09, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А не знают что пространство SRGB нелинейное. Да, гимперы-прокудины?

    При чем здесь GTK? Задай цветовой профиль монитору или выбери его в Гимпе - в чем проблема? Мы не слышали о существовании цветовы профилей? Что ж, трясись дальше...

     
     
  • 3.12, anonymous (??), 13:14, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так какого хера обе картинки в браузере практически одинаковые и каждый прочитавший новость первым делом спросит и что тут сглажено, это пранк какой то? Ты тупо настрочил коммент даже не попробовав изменить гамму и узнать что именно там не так?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:43, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На второй картинке кардиограмма плотнее,об этом сверху написано.
     
     
  • 5.31, anonymous (??), 14:19, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да ты никак не уймешься? ЕГЭ? Они сделали сглаживание в линейном пространстве а перевести в SRGB забыли или скорее всего просто не знали. Что в оригинальном блоге по ссылке что тут тупо скопировали. Измени наконец гамму ближе к 2.2 картинки с треугольниками в любом редакторе и увидишь что такое сглаживание на самом деле и разом отпадуьт вопросы для чего это нужно без всяких подписей.
     
  • 2.41, Аноним (23), 14:40, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А не знают что пространство SRGB нелинейное.

    А ещё есть люди с искусственным хрусталиком. И мониторы не умеют в цвет сварки. До сих пор.

     

  • 1.30, Ivan7 (ok), 14:18, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сглаживание только откровенно паршивое
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.37, Аноним (-), 14:32, 29/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.38, Аноним (23), 14:33, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напишите уже кто-нибудь реализацию иксов на verilog. Пора поставить точку.

    А настоящий GPU с OpenGL будет к этому цепляться через интеловский vgpu.

     
  • 1.40, devkornev (ok), 14:36, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец то нормальное дробное масштабирование?
     
  • 1.44, Аноним (45), 14:46, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Также упоминается наличие вероятности всплытия возможных проблем

    а можно как-то по-грамотному переписать?..

     
     
  • 2.48, Аноним (23), 15:14, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а можно как-то по-грамотному переписать?..

    А кушать на что?

     

  • 1.46, Аноним (46), 15:00, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждое такое улучшение знаменует приближение

    Каждое такое улучшение экзаменует приближение

    > Также упоминается наличие вероятности потери сцепкости с донными отложениями возможных проблем

     

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