В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan

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|2.3, дАнон (?), 12:40, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуясь моментом. Хвалённый вайленд имеет аналог x11-forwarding ?
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|3.47, Аноним (23), 15:12, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не поздно лет через 10 откопать идею и начать героически её переписывать.
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|1.6, anonymous (??), 12:56, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот сколько времени прошло - лет 30? А не знают что пространство SRGB нелинейное. Да, гимперы-прокудины? Откройте картинку с красно черными треугольниками и измените например в Уровнях гамму на 2.2. Аж трясет. Вот все у вас так. (бъется в истерике с пеной у рта - БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ КАК ВСЕМ ПРОСТЫМ СМЕРТНЫМ ДОСТУПНЫ КАПКЛЮКТЕРЫ ОНИ В НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО RGB НЕ УМЕЮТ). Но как, Холмс?
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|2.9, Аноним (11), 13:09, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А не знают что пространство SRGB нелинейное. Да, гимперы-прокудины?
При чем здесь GTK? Задай цветовой профиль монитору или выбери его в Гимпе - в чем проблема? Мы не слышали о существовании цветовы профилей? Что ж, трясись дальше...
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|3.12, anonymous (??), 13:14, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так какого хера обе картинки в браузере практически одинаковые и каждый прочитавший новость первым делом спросит и что тут сглажено, это пранк какой то? Ты тупо настрочил коммент даже не попробовав изменить гамму и узнать что именно там не так?
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|4.20, Аноним (20), 13:43, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На второй картинке кардиограмма плотнее,об этом сверху написано.
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|5.31, anonymous (??), 14:19, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да ты никак не уймешься? ЕГЭ? Они сделали сглаживание в линейном пространстве а перевести в SRGB забыли или скорее всего просто не знали. Что в оригинальном блоге по ссылке что тут тупо скопировали. Измени наконец гамму ближе к 2.2 картинки с треугольниками в любом редакторе и увидишь что такое сглаживание на самом деле и разом отпадуьт вопросы для чего это нужно без всяких подписей.
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|2.41, Аноним (23), 14:40, 29/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А не знают что пространство SRGB нелинейное.
А ещё есть люди с искусственным хрусталиком. И мониторы не умеют в цвет сварки. До сих пор.
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|Часть нити удалена модератором
|1.38, Аноним (23), 14:33, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Напишите уже кто-нибудь реализацию иксов на verilog. Пора поставить точку.
А настоящий GPU с OpenGL будет к этому цепляться через интеловский vgpu.
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|1.44, Аноним (45), 14:46, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Также упоминается наличие вероятности всплытия возможных проблем
а можно как-то по-грамотному переписать?..
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|1.46, Аноним (46), 15:00, 29/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждое такое улучшение знаменует приближение
Каждое такое улучшение экзаменует приближение
> Также упоминается наличие вероятности потери сцепкости с донными отложениями возможных проблем
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