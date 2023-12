Опубликована мультимедийная библиотека LDL, оптимизированная для маломощных систем

2.18 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 19:36, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вроде любая видновая PE-прога - это жеж и на дос и на вынь32

Только для доса там по умолчанию в самом начале находится мини-прога, выводящая сообщение-заглушку, мол, не катит под досом, давай винду Насчёт доса и вынь64 - хз, ибо к тому времени потерял интерес к копанию в виндовых потрохах

3.19 , Аноним ( 15 ), 19:43, 03/12/2023 Ну можно было бы конечно поизвращаться с засовыванием 16-ти битного движка в stu... 3.20 , Аноним ( 15 ), 20:01, 03/12/2023 Ну кстати если бы DOS64 существовал бы, моя прога с 99% вероятностью на нем запустилась бы, ибо я в отличие от автора HX любитель абсолютной совместимости, все писал на GCC 13 с применением где надо расширенного встроенного ассемблера, т.е. 64-битный код есть. Может не работать только одно место. Обработка прерываний. Если DPMI32 - это стандарт, созданный еще мелкософтом, то DPMI64 просто не существует. Его придется изобретать. И что там наизобретают - еще не известно. Пока что мой код просто совместим по регистрам с DPMI32. Но если будет использован 64х-битный вызов прерываний (по дефолту даже на 64х битах используется 32х битный стандарт без переключения стека) - то работать не будет. Придется переделывать. Но это не трудно. Все остальное работать должно без изменений.

3.69 , Александр ( ?? ), 00:41, 04/12/2023 Не совсем. Как правильно сказали, у PE есть MZ Stub, но это по сути отдельная 16 разрядная программа. Одно время, когда PE формат (скорее даже ME формат) появился, некоторые делали версию PE программы и включали в неё MZ версию. Но о единой кодовой базе речи думаю не идёт. Если только замакросить, но в любом случае две отдельные сборки.

В основном проблема с тем, что у PE есть поле, в котором указывается минимальная версия системы. То есть, по идее, собрать на новом компиле старое реально, но нужно ограничить используемый набор команд и добыть старый C и C++ рантайм.

2.31 , Аноним ( 31 ), 21:56, 03/12/2023 Без линукса это никому не интересное легаси. Никто не пишет под венду уже дет 30. Должна быть поддержка линукса и оснсолей в первую очередь.

3.38 , JordanCpp ( ok ), 22:12, 03/12/2023 Linux поддерживается и собирается начиная с Debian 3 и выше.

4.46 , Аноним ( 31 ), 22:36, 03/12/2023 Я к комментатору обращался, а к сабжу претензий нет (если, конечно, не для галочки). Хотя, у старого opengl в целом оверхеда много, не уверен, как оно будет работать (и будет ли вообще) -- драйвера слишком специфические. Vulkan было бы поинтереснее. DirectX вообще не актуально и никак не поспособствует портированию на те же консоли.

5.71 , Александр ( ?? ), 00:45, 04/12/2023 Если говорить о DOS, то даже интересно, GL тогда был или нет? Если вспоминать всякие старые паскали, то там использовался в лучшем случае VBE, да и то не без костылей. Помню в универе этим развлекался. RGB VBE 1024x768 на 16 разрядах так и не осилил: не хватало адресного пространства. Из решений только 32-х разрядное расширирение для DOS.

3.44 , Аноним ( 15 ), 22:35, 03/12/2023 На линуксе для этого есть Wine. Я бы даже сказал, что это единственный способ играть в нормальные игры на линуксе, а не в поделки студентов. Я не то чтобы не люблю линукс. Я его конечно уважаю. Но мое детство прошло с DOSом, виндой 3.1, а потом 9х. К линуксу я просто не проникся. Я его не "чувствую". По крайней мере пока. Например WinAPI это железобетонная штука. А под линукс даже не понятно как GUI программы то писать. У вас там всякие GTK, QT, X-сы, вяленые и всякая такая чушь. Даже стандарта то по сути нету. Как под это писать?

4.64 , Аноним ( 31 ), 23:30, 03/12/2023 Ну, если бы ты написал в своей жизни хоть что-нибудь под венду, такие вещи бы не стал говорить. А винапи это в приципе такой огрызок, что толку от него не так много, да и с ним по-моему совместимость вечно ломают (поинтересуйся у чуваков, клепающих костыли для гога).

5.67 , Аноним ( 15 ), 00:01, 04/12/2023 Конкретно с ним совместимость не ломают. Оно как работало со времен Win3.x, так и работает. Ломается совместимость с C++ Runtime. Это такой хитрый способ от мелкософта, как пересадить людей на новые версии винды с телеметрией и рекламой в меню пуск. Всеж переходят на новую версию VS, надо им это или не надо. Обновление ради обновления. А потом привет "У вас нетю api-win-бла-бла-бла.dll". Да и в чем проблема юзать Wine? Он же не эмулятор. Это просто способ запускать в системе исполнимые файлы другого формата. Вот и все.

6.72 , Александр ( ?? ), 00:51, 04/12/2023 Работает он зачастую через одно место. Wine - это не просто способ запускать исполняемые файлы другого формата. Это по сути Win среда внутри линя с трансляцией WinAPI в местные API. И вот с этим далеко не всё гладко.

3.49 , Аноним ( 15 ), 22:41, 03/12/2023 Единственное, что мне нравится в линуксе - что он как бесплатный конструктор, с которым можно играться. Вот игры с дистрибутивами - это все, что нравится людям в линуксе. Ставить, пробовать, смотреть, не скучные ли обои. Собирать, разбирать. Тот же андройд по сути тоже линукс. Собрал его из сурцов, поставил на QEMU, играешься. Классно.