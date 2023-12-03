Опубликована мультимедийная библиотека LDL, оптимизированная для маломощных систем

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|1.2, Аноним (2), 18:54, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код проекта написан на языке С++ 98
Даже на Arduino есть самая последняя версия языка C++.
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|4.50, Денис Попов (?), 22:47, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И спрятанными регистрами от ламера, неспособного ни даташит почитать, ни иерархию классов продумать.
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|2.65, Аноньимъ (ok), 23:53, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С++ 98 - единственный вменяемый стандарт, когда существование сипипи можно с бутылкой водки таки как-то обосновать.
Потом пошёл ад угар и содомия.
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|3.68, Аноним (68), 00:40, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потом пошёл ад угар и содомия.
О, знатный критик C++ подъехал. Напишешь, чем конкретно тебе C++11 и новее не угодили, или, как обычно, будем лишь пафосно пускать пыль в глаза абстрактными возгласами?
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|4.73, Аноньимъ (ok), 02:52, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно тем, что они существуют.
Эту лошадь давно нужно было похоронить, а не устраивать из трупа хоррор шоу.
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|5.74, Аноним (74), 03:08, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну кстати согласен. Для стороннних разработчиков это будет ньюанс.
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|1.4, Аноним (2), 18:57, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>В будущем планируется добавить поддержку
... и превратить либу ещё в один SDL, только отставший от SDL на много лет.
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|2.70, Аноним (68), 00:45, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только отставший от SDL на много лет.
...и которым никто, кроме самого автора, не пользуется.
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|1.6, Аноним324 (ok), 18:59, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Код проекта написан на языке С++ 98
Ммм, какой актуальный стандарт, прям ухх. C++26, не не слышали.
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|2.8, JordanCpp (ok), 19:04, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Смысл использования С++ 98 стандарта, в обеспечении лучшей портабильности библиотеки на устаревшие системы.
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|3.9, Аноним324 (ok), 19:07, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Смысл использования С++ 98 стандарта, в обеспечении лучшей портабильности библиотеки на
> устаревшие системы.
Нет смысла вообще, потому что современные стандарты тоже будут работать на некро, даже больше скажу под ту же 98 винду можно на расте написать и оно будет работать. Не обязательно тащить протухший стек технологий чтобы оно работало на старье, а если уж это хобби проект, то использование некро это скорее во вред.
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|4.11, JordanCpp (ok), 19:10, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользователь библиотеки может выбирать любой стандарт хоть С++ 23. Это я как автор библиотеки ограничиваю себя стандартом С++ 98.
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|3.43, Аноним (42), 22:28, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Позвольте полюбопытствовать, а какие компиляторы ещё не поддерживают C++11, хотя бы? Компиляторы, а не старые версии известных компиляторов.
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|4.60, JordanCpp (ok), 23:20, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема, что известные компиляторы не поддерживают старые платформы. С++ 98 это некая золотая середина, которая позволяет в большинстве случаев собирать библиотеку нативно на старой системе. Без кроскомпиляций и смс.
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|2.17, Аноним (17), 19:32, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что сколько тут народу просит поддержу старых ос и железа. И некоторые кроме троллей на нём реально сидят. А один даже за электричество не платит.
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|3.32, Аноним (74), 21:58, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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НА одноядерный ноут поставил дистрибутив вместо ХР который там был предусмотрен а завода. В дистрибутиве подключается к вай-фай а ХР нет.
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|3.33, Аноним (74), 21:58, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То же самое с браузером. На дистрибутиве нормально работает, а на ХР нужны пляски с сертификатами.
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|1.13, Аноним (68), 19:13, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой смысл в урезанном клоне SDL? В поддержке Windows 98, которую уже давно никто не использует? Ну так для нее есть SDL 1.x ...
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|1.15, Аноним (15), 19:16, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Слабак Мой движок поддерживает все DOS, Win3 x Win32s, WinNT 3 4, Win9x и совр... большой текст свёрнут, показать
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|2.18, Бывалый смузихлёб (?), 19:36, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде любая видновая PE-прога - это жеж и на дос и на вынь32
Только для доса там по умолчанию в самом начале находится мини-прога, выводящая сообщение-заглушку, мол, не катит под досом, давай винду
Насчёт доса и вынь64 - хз, ибо к тому времени потерял интерес к копанию в виндовых потрохах
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|3.19, Аноним (15), 19:43, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну можно было бы конечно поизвращаться с засовыванием 16-ти битного движка в stu... большой текст свёрнут, показать
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|3.20, Аноним (15), 20:01, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну кстати если бы DOS64 существовал бы, моя прога с 99% вероятностью на нем запустилась бы, ибо я в отличие от автора HX любитель абсолютной совместимости, все писал на GCC 13 с применением где надо расширенного встроенного ассемблера, т.е. 64-битный код есть. Может не работать только одно место. Обработка прерываний. Если DPMI32 - это стандарт, созданный еще мелкософтом, то DPMI64 просто не существует. Его придется изобретать. И что там наизобретают - еще не известно. Пока что мой код просто совместим по регистрам с DPMI32. Но если будет использован 64х-битный вызов прерываний (по дефолту даже на 64х битах используется 32х битный стандарт без переключения стека) - то работать не будет. Придется переделывать. Но это не трудно. Все остальное работать должно без изменений.
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|3.69, Александр (??), 00:41, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем. Как правильно сказали, у PE есть MZ Stub, но это по сути отдельная 16 разрядная программа. Одно время, когда PE формат (скорее даже ME формат) появился, некоторые делали версию PE программы и включали в неё MZ версию. Но о единой кодовой базе речи думаю не идёт. Если только замакросить, но в любом случае две отдельные сборки.
В основном проблема с тем, что у PE есть поле, в котором указывается минимальная версия системы. То есть, по идее, собрать на новом компиле старое реально, но нужно ограничить используемый набор команд и добыть старый C и C++ рантайм.
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|2.31, Аноним (31), 21:56, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без линукса это никому не интересное легаси. Никто не пишет под венду уже дет 30. Должна быть поддержка линукса и оснсолей в первую очередь.
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|4.46, Аноним (31), 22:36, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я к комментатору обращался, а к сабжу претензий нет (если, конечно, не для галочки). Хотя, у старого opengl в целом оверхеда много, не уверен, как оно будет работать (и будет ли вообще) -- драйвера слишком специфические. Vulkan было бы поинтереснее. DirectX вообще не актуально и никак не поспособствует портированию на те же консоли.
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|5.71, Александр (??), 00:45, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если говорить о DOS, то даже интересно, GL тогда был или нет? Если вспоминать всякие старые паскали, то там использовался в лучшем случае VBE, да и то не без костылей. Помню в универе этим развлекался. RGB VBE 1024x768 на 16 разрядах так и не осилил: не хватало адресного пространства. Из решений только 32-х разрядное расширирение для DOS.
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|3.44, Аноним (15), 22:35, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На линуксе для этого есть Wine. Я бы даже сказал, что это единственный способ играть в нормальные игры на линуксе, а не в поделки студентов. Я не то чтобы не люблю линукс. Я его конечно уважаю. Но мое детство прошло с DOSом, виндой 3.1, а потом 9х. К линуксу я просто не проникся. Я его не "чувствую". По крайней мере пока. Например WinAPI это железобетонная штука. А под линукс даже не понятно как GUI программы то писать. У вас там всякие GTK, QT, X-сы, вяленые и всякая такая чушь. Даже стандарта то по сути нету. Как под это писать?
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|4.64, Аноним (31), 23:30, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, если бы ты написал в своей жизни хоть что-нибудь под венду, такие вещи бы не стал говорить. А винапи это в приципе такой огрызок, что толку от него не так много, да и с ним по-моему совместимость вечно ломают (поинтересуйся у чуваков, клепающих костыли для гога).
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|5.67, Аноним (15), 00:01, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкретно с ним совместимость не ломают. Оно как работало со времен Win3.x, так и работает. Ломается совместимость с C++ Runtime. Это такой хитрый способ от мелкософта, как пересадить людей на новые версии винды с телеметрией и рекламой в меню пуск. Всеж переходят на новую версию VS, надо им это или не надо. Обновление ради обновления. А потом привет "У вас нетю api-win-бла-бла-бла.dll".
Да и в чем проблема юзать Wine? Он же не эмулятор. Это просто способ запускать в системе исполнимые файлы другого формата. Вот и все.
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|6.72, Александр (??), 00:51, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает он зачастую через одно место. Wine - это не просто способ запускать исполняемые файлы другого формата. Это по сути Win среда внутри линя с трансляцией WinAPI в местные API. И вот с этим далеко не всё гладко.
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|3.49, Аноним (15), 22:41, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное, что мне нравится в линуксе - что он как бесплатный конструктор, с которым можно играться. Вот игры с дистрибутивами - это все, что нравится людям в линуксе. Ставить, пробовать, смотреть, не скучные ли обои. Собирать, разбирать. Тот же андройд по сути тоже линукс. Собрал его из сурцов, поставил на QEMU, играешься. Классно.
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|1.25, Аноним (25), 20:17, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эм, всегда казалось, что поддержка "старого железа" - это, в первую очередь, максимально хардкорные "ужимания" по памяти и алгоритмам. А во вторую уже - настройка тулчейна таким образом, чтобы собирать успешно запускаемый бинарник под целевой копролит. Вторая задача хоть и требует приседаний, но на том же YouTube есть видеогайды, как кастомизировать GCC так, чтобы на С++17 можно было собрать исполняемый файл под Commodore64. Так что выбор С++98 для разработки - отсутствие исследования вопроса, что дизлайк. Как минимум потому, что до версии С++11 не было move semantics, а без него количество копирований объектов было чудовищным даже copy elision оптимизациями при возврате объектов из функций.
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|2.27, Аноним (15), 20:34, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бы там много ума не надо. Добавляем -m32 -march=i386. Ток надо сначала еще stdlib перекомпилировать с теми же опциями.
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|2.28, Аноним (15), 20:35, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А дальше надо помнить только одно. "640Кб хватит всем"(C)Билл.
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|1.29, Ю.Т. (?), 20:35, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда интересно в таких случаях - есть ли какие-то испытания по ресурсам, по скорости? В поиске выпадает только сама либа.
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|2.30, Аноним (15), 20:40, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я поставил все версии винды на QEMU. 3.х можно на DOSBox поставить. DOSBox-X обещает, что 9х тоже можно поставить. Моя прога везде работает. Точно не уверен, какую производительность они выдают на моем компе. Там же virtio CPU то юзать нельзя. Только голую эмуляцию. По ощущениям тянет примерно на 166MMX.
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|4.55, Аноним (15), 22:58, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А винда запустится? Просто я подозреваю, что нет. Сейчас с таким же успехом я могу взять QEMU с virtio, поставить на него FreeDOS, т.к. скорее всего не запустится, а потом попробовать накатить на него винду. Результат скорее всего будет предсказуемый.
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|5.66, Аноним (31), 00:00, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там 64 битный дос, так что вполне может быть. Где-то говорили, что венда уже работает.
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|1.34, Аноним (74), 22:02, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На практике библиотека уже используется при разработке альтернативного открытого игрового движка для игры Arcanum.
Арканум любимая игра!
Чё прям свободный движок? Могу подкинуть его к игровым ресурсам и заведется и на Винде и на этом вашем линуксе?
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|2.39, JordanCpp (ok), 22:15, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да собирается и работает в windows и Linux. Рю умеет читать архивы и графику игры. Но движок сырой. Можно просто пока крутить карту. Смотреть почти не на что.
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|3.51, Аноним (74), 22:48, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собери бинарник только движок, а лучше вместе с ресурсами для Вин (большинство интересующихся будут на винде и не захотят ничего компилировать) и выложи на гитхабе чтобы можно было скачать и запустить хотябы технодемо.
На сколько понимаю самая большая проблема что ресурсы игры в "бинарном" виде, если я ничего не путаю.
А ещё большая проблема загрузка карт мира, т.к. они генерируются рандомно, если ничего не путаю.
Я помню уже кто-то выкладывал движок для Арканума, но там были новые локации, на сколько я понял не смогли разобраться с ресурсами игры.
Пубвикуй здесь новости почаще. Движок для Героев мне не интересен, а движоу для Арканума очень.
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|1.35, Аноним (74), 22:06, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Install
>git clone https://github.com/JordanCpp/ArcanumWorld.git run dependencies_download cmake CMakeLists.txt make Copy the game's dat files to the ArcanumWorld directory run ArcanumWorld
Я нихочу ничего собирать. Я хочу скачать бинарники и играть.
>Код проекта написан на языке С++ 98 и распространяется под лицензией BSL 1.0 (Boost Software License).
Что это за лицензия такая?
>2. Не использовать форматы файлов арканума. Двиг будет работать с переконвертированными файлами (в будущем нужно как минимум встроить поддержку art файлов, так как перекодировать не целесообразно)
А вот это странное решение. Движок для Арканума, но ресурсы из Аркканума не поддержиает.
Если что есть другой открытый движок, который поддерживает Арканум.
https://github.com/cvet/fonline
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|2.41, JordanCpp (ok), 22:21, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Движок только начат. Поиграть не получится. Движок ещё используется как полигон, для тестирования фреймворка. Когда пишешь движок используя библиотеку, сразу видно, что где поменять и как улучшить библиотеку.
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|1.36, Аноним (74), 22:09, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ерунда какая-то, по ссылке из поста на ф-ме за 2020
>Ничего не найдено
>В ссылке опечатка, либо владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ
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|2.40, JordanCpp (ok), 22:17, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это старая версия ещё на SDL. Мои первые шаги в освоении движкописательства.
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|3.56, Аноним (74), 23:09, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Библиотека и движок, написаны с нуля?
Ни про Arcanum Reborn ни про FOnline Engine не слышал?
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|4.58, JordanCpp (ok), 23:16, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё написано с нуля, в проекте используются дополнительные библиотеки, stb, freetype, dr_libs.
Я знаю об этих проектах. Мне интересно создать не движок, а именно библиотеку при помощи которой можно уже написать движок.
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|1.57, Аноним (74), 23:11, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И кстати да, если уж Арканум, то как насчёт Фаллаут, Бардурсгейт и других изометрических РПГ?
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