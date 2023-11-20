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Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland

20.11.2023 17:42

Разработчики проекта Cuarzo OS представили первый выпуск библиотеки Louvre, предоставляющей компоненты для разработки композитных серверов на базе протокола Wayland. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Библиотека берёт на себя выполнение всех низкоуровневых операций, включая управления графическими буферами, взаимодействие с подсистемами ввода и графическими API в Linux, и также предлагает готовые реализации различных расширений протокола Wayland. Наличие готовых компонентов даёт возможность не тратить месяцы работы на создание типовых низкоуровневых элементов, а сразу получить готовый и работающий каркас композитного сервера, который можно адаптировать под свои потребности и дополнить необходимой расширенной функциональностью. При необходимости разработчик может переопределить предоставляемые библиотекой методы для обработки протоколов, событий ввода и отрисовки.

По заявлению разработчиков, библиотека заметно опережает по производительности конкурирующие решения. Например, написанный при помощи Louvre пример композитного сервера louvre-weston-clone, воспроизводящий функциональность проекта Weston, по сравнению с Weston и Sway потребляет в проведённых тестах меньше ресурсов CPU и GPU, а также позволяет добиться стабильно высокого FPS, даже в сложных сценариях.

Основные возможности Louvre:

  • Поддержка работы в конфигурациях с несколькими GPU (Multi-GPU).
  • Поддержка нескольких пользовательских сеансов (Multi-Session, переключение TTY).
  • Система отрисовки с поддержкой методов на основе 2D-рендеринга (LPainter), сцен (Scene) и представлений (Views).
  • Возможность использования своих собственных шейдеров и программ OpenGL ES 2.0.
  • Автоматическая перерисовка, выполняемая по мере необходимости (только при изменении содержимого области).
  • Многопоточная работа, позволяющая добиться высоких FPS с включённым v-sync даже при отрисовке сложных сценариев (однопоточные реализации, имеют проблемы с поддержанием высокого FPS из-за пропуска кадров, которые не успевают обработать из-за задержек на ожидание синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank).
  • Поддержка одиночной, двойной и тройной буферизации.
  • Реализация буфера обмена для текстовых данных.
  • Поддержка Wayland и расширений:
    • XDG Shell - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
    • XDG Decoration - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
    • Presentation Time - обеспечивает отображение видео.
    • Linux DMA-Buf - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии dma-buf.
  • Поддержка работы в окружениях на основе драйверов Intel (i915), AMD (amdgpu) и NVIDIA (проприетарный драйвер или nouveau).
  • Пока не реализованные возможности (в списке планов):
    • Touch Events - обработка событий сенсорных экранов.
    • Pointer Gestures - управление с сенсорных экранов.
    • Viewporter - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
    • Трансформация объектов LView.
    • XWayland - запуск X11-приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland
  3. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.8, использующий Wayland
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.32
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60149-louvre
Ключевые слова: louvre, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:42, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > дополнить необходимой расширенной функциональностью

    для этого они должны были использовать лицензию BSD, пока - отказать

     
  • 1.2, Карлос Сношайтилис (ok), 18:45, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Библиотека берёт на себя выполнение всех низкоуровневых операций...

    Таких как "двойное освобождение памяти", "выход за пределы буфера", "использование после освобождения" и другие часто используемые операции

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:24, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Здесь тебе не цирк
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:58, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепиши на безопастном.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:49, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дрюшечка прям так и побежит свой sway со своего wlroots переписывать... У чела cтремление отогнать от себя и своих поделок всех адекватных, и он плевать хотел на лучшие альтернативы. Отсюда и фанатение от намеренно непригодных для использования технологий вроде Gemini, заведомо устаревших языков вроде C, и своих поделок-самоделок: своего менеджера окон, своего никому кроме него не нужного ЯП, своей ОС со своим ядром, и своего хостинг исходного кода с надуманными неадекватными правилами.
     
     
  • 2.9, Второй из Кукуева (?), 19:19, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обидно, что при этом так как он сделал свой проект первым уже никто не бежит делать еще один вариант i3wm-совместимого под вэйланд

    И в результате если ты хочешь съехать с иксов и i3wm на wayland ты едешь на sway с его неадекватным разрабом

     
  • 2.13, Аноним (12), 19:29, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дрюшечка прям так и побежит свой sway

    Он его не сопровождает

    > У чела cтремление отогнать от себя и своих поделок всех адекватных, и он плевать хотел на лучшие альтернативы. Отсюда и фанатение от намеренно непригодных для использования технологий вроде Gemini, заведомо устаревших языков вроде C, и своих поделок-самоделок: своего менеджера окон, своего никому кроме него не нужного ЯП, своей ОС со своим ядром, и своего хостинг исходного кода с надуманными неадекватными правилами.

    У него своё видение ситуации на современное развитие технологий, жручие браузеры, переусложненные стандарты и «безопасные» языки. Стоит заметить, что он в отличие от, не только языком треплет, но и реально пишет код. А так он один из представителей старой школы и как глоток свежего воздуха в засилье хипстоты.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:51, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Понапишут всякого шлака, прослойки прослоек и т.д. и т.п.
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:52, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Победоносное шествие безопасного высокопроизводительного вэйланда по линуксу уже не остановить. Иксы что-то там кричат из еще не закопанной могилы.
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:09, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обёртка над вяленым уже лет сто как в qt сделана
     
  • 1.7, Аноним (6), 19:11, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у них новости о релизе в реддите... мертворожденное
     
  • 1.8, крокодил мимо.. (?), 19:14, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просто оставлю это здесь..
    всем "адвокатам" и фанбоям на радость..

    https://dudemanguy.github.io/blog/posts/2022-06-10-wayland-xorg/wayland-xorg.h

     
     
  • 2.10, Аноним (5), 19:22, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    разрабы иксов: "иксы проблематичны, поэтому мы работаем над вяленым"
    разрабы вяленого: "иксы проблематичны, поэтому мы работаем над вяленым"
    дистростроители: "иксы проблематичны, поэтому мы работаем над вяленым"
    какой-то чувак из народ.ру^W геоситиз^W гитхаб.ио: "вяленый эта плоха, иксы эта крута, мне виднее"
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:22, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Що за програма з Туксом на скриншоті? Дайте посилання на завантаження
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 19:31, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По русски пиши иначе бан
     

  • 1.14, Skullnet (ok), 19:30, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фрагментация в Wayland цветёт и процветает.
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 19:33, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацаны каждый свою жигу тюнингует как хочет
     

  • 1.17, cheburnator9000 (ok), 19:38, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что на C++?? Срочно переписать на Rust и публично принести извинения можно Кадырову.
     
  • 1.20, Аноним (20), 20:05, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    60 кадров в секунду отрисовка интерфейса преподносится как фича? А как оффтопик рендерит интерфейс на 120/144/240 и выше Гц мониках и все плавно (в смысле сильно плавнее чем на 60)? Как макось и iOS на чахлых армах рендерят анимации и скроллинг и прочее в 120 Гц без лагов.

    Я уж молчу про ПК-геймеров (знаю, их тут не любят), которые покупают 360 и 500 Гц моники или уж как минимум 240 Гц модели, которых сейчас масса на рынке от всех производителей. И как-то оффтопик справляется без проблем.

    Это какая-то шутка юмора, не иначе.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:20, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но, согласитесь, 60 фпс на третьем пне не так уж и плохо...
     

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