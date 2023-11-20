Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland

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|1.1, Аноним (1), 18:42, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> дополнить необходимой расширенной функциональностью
для этого они должны были использовать лицензию BSD, пока - отказать
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|1.2, Карлос Сношайтилис (ok), 18:45, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Библиотека берёт на себя выполнение всех низкоуровневых операций...
Таких как "двойное освобождение памяти", "выход за пределы буфера", "использование после освобождения" и другие часто используемые операции
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|1.3, Аноним (3), 18:49, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дрюшечка прям так и побежит свой sway со своего wlroots переписывать... У чела cтремление отогнать от себя и своих поделок всех адекватных, и он плевать хотел на лучшие альтернативы. Отсюда и фанатение от намеренно непригодных для использования технологий вроде Gemini, заведомо устаревших языков вроде C, и своих поделок-самоделок: своего менеджера окон, своего никому кроме него не нужного ЯП, своей ОС со своим ядром, и своего хостинг исходного кода с надуманными неадекватными правилами.
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|2.9, Второй из Кукуева (?), 19:19, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обидно, что при этом так как он сделал свой проект первым уже никто не бежит делать еще один вариант i3wm-совместимого под вэйланд
И в результате если ты хочешь съехать с иксов и i3wm на wayland ты едешь на sway с его неадекватным разрабом
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|2.13, Аноним (12), 19:29, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дрюшечка прям так и побежит свой sway
Он его не сопровождает
> У чела cтремление отогнать от себя и своих поделок всех адекватных, и он плевать хотел на лучшие альтернативы. Отсюда и фанатение от намеренно непригодных для использования технологий вроде Gemini, заведомо устаревших языков вроде C, и своих поделок-самоделок: своего менеджера окон, своего никому кроме него не нужного ЯП, своей ОС со своим ядром, и своего хостинг исходного кода с надуманными неадекватными правилами.
У него своё видение ситуации на современное развитие технологий, жручие браузеры, переусложненные стандарты и «безопасные» языки. Стоит заметить, что он в отличие от, не только языком треплет, но и реально пишет код. А так он один из представителей старой школы и как глоток свежего воздуха в засилье хипстоты.
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|1.5, Аноним (5), 18:52, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Победоносное шествие безопасного высокопроизводительного вэйланда по линуксу уже не остановить. Иксы что-то там кричат из еще не закопанной могилы.
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|2.10, Аноним (5), 19:22, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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разрабы иксов: "иксы проблематичны, поэтому мы работаем над вяленым"
разрабы вяленого: "иксы проблематичны, поэтому мы работаем над вяленым"
дистростроители: "иксы проблематичны, поэтому мы работаем над вяленым"
какой-то чувак из народ.ру^W геоситиз^W гитхаб.ио: "вяленый эта плоха, иксы эта крута, мне виднее"
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|1.11, Аноним (11), 19:22, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Що за програма з Туксом на скриншоті? Дайте посилання на завантаження
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|1.20, Аноним (20), 20:05, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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60 кадров в секунду отрисовка интерфейса преподносится как фича? А как оффтопик рендерит интерфейс на 120/144/240 и выше Гц мониках и все плавно (в смысле сильно плавнее чем на 60)? Как макось и iOS на чахлых армах рендерят анимации и скроллинг и прочее в 120 Гц без лагов.
Я уж молчу про ПК-геймеров (знаю, их тут не любят), которые покупают 360 и 500 Гц моники или уж как минимум 240 Гц модели, которых сейчас масса на рынке от всех производителей. И как-то оффтопик справляется без проблем.
Это какая-то шутка юмора, не иначе.
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