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Доступен композитный сервер Wayfire 0.8, использующий Wayland

10.10.2023 07:55

После почти трёх лет разработки опубликован релиз композитного сервера Wayfire 0.8, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение через плагины и предоставляет гибкую систему настройки. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Для управления сеансами могут применяться systemd, elogind или seatd. Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland. В качестве панели можно использовать wf-shell от разработчиков Wayfire или стороннюю панель LavaLauncher. Проектом также развивается библиотека для работы с файлами конфигурации wf-config и графический конфигуратор wcm.

В новой версии:

  • Добавлен плагин "wsets" (Workspace sets), позволяющий работать с коллекциями виртуальных рабочих столов. В коллекции можно объединять рабочие столы, связанные определённой тематикой (например, работа над основным проектом, работа над личным проектом, развлечения), для их одновременного просмотра на экране. Пользователь может в любой момент переключиться на другую коллекцию и получить другой набор виртуальных рабочих столов. На каждом экране может показываться своя коллекция рабочих столов (например, на внешнем мониторе можно использовать коллекцию для развлечений, а на встроенном экране ноутбука - рабочую коллекцию). Поддерживается перемещение коллекций между экранами.

  • Предоставлена возможность управления композитным менеджером через IPC-команды, передаваемые через сетевой сокет. Функциональность реализована через плагин ipc и дополнительные плагины обработки команд, например, плагин ipc-rules включает базовые команды управления окнами. В будущем планируется добавить поддержку дополнительных команд и событий.
  • Добавлена возможность навигации между виртуальными рабочими столами при помощи клавиатуры.
  • В плагине simple-tile реализованы анимированные эффекты.
  • В плагин Vswitch добавлены привязки для перемещения элемента на определённый виртуальный рабочий стол.
  • Реализации Wayland-протоколов вынесены из базового состава в отдельные плагины wayfire-shell, foreign-toplevel и gtk-shell.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола "xdg-activation", который позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • Для панели предложены новые виджеты с реализацией системного лотка, уведомлений и диалога завершения работы. Также добавлен виджет Command-output, позволяющий отображать в панели результат выполнения произвольных команд.
  • Обновлены развиваемые проектом панель wf-shell, библиотека wf-config и конфигуратор wcm.
  • Расширен и переработан API для создания плагинов. С одной стороны переработка нарушила совместимость со многими старыми плагинами, но с другой стороны удалось решить большинство проблем, ранее мешавших работе. Для работы со списками экранов, слоёв и представлений предложена новая структура scenegraph. Переработан программный интерфейс View, отвечающий за представление окон приложений. Добавлена система транзакций, позволяющая единовременно автоматически обновлять несколько поверхностей верхнего уровня и связанных с ними свойств, а также синхронизировать состояние декорирования окон с основным окном.


  1. Главная ссылка к новости (https://wayfire.org/2023/10/07...)
  2. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland
  3. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.6, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Обновление композитного менеджера Compiz 0.9.14.2
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59899-wayfire
Ключевые слова: wayfire, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как у вэйлэнда с декорациями окон? Фввм я так понял на нем сделать нельзя.
     
     
  • 2.5, llolik (ok), 09:24, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проверяешь, анонсируется-ли xdg-decorations ( https://wayland.app/protocols/xdg-decoration-unstable-v1 ) и если нет, то рисуешь CSD (берёшь libdecor/делаешь свой/пользуешься тулкитными) или живёшь без декораций.

    Как-то так.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:57, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот скажите мне, какие возможности есть в Wayland, которых нету в X11?
     
     
  • 2.7, Пряник (?), 09:36, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland проще. Выше безопасноть (в X11 окна имеют общую память, вроде как, то есть прилаги теоретирески могут тырить данные друг у друга). Быстрее. Меньше багов и трудностей для программистов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:01, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я так понимаю, асинхронность -- это главное его достоинство.

    Ну, и, как бы, Х11 давно используется тулкитами не по назначению. Не с помощью Xt рисуются примитивы, а гоняются битмапы (через сеть!).

    На самом деле, Х11 лучше, и был бы совсем лучше, если бы кто-нибудь (! но не я!) занялся очисткой его от легаси и адаптации под нужды тулкитов.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:34, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > На самом деле, Х11 лучше, и был бы совсем лучше, если бы кто-нибудь (! но не я!) занялся очисткой его от легаси и адаптации под нужды тулкитов.

    И получился бы Wayland.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:43, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не получился бы. Откуда ты взял такие фантазии?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 10:50, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вайланд пилится разрабами иксов. Разрабам иксов виднее, в каком плачевном состоянии находятся иксы. Они неоднократно описывали это в статьях. Они заявляли, что копаться в иксах нет желания, его архитектура не подходит под современные реалии. Иксы просто сгнили. В защиту иксов -- они сгнили в течение многих десятков лет, то есть в целом иксы относительно удались, но пора уже дедушке на покой.
     
     
  • 6.18, Аноним (15), 10:54, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так речь не об этом. А о том, что устройство иксов принципиально иное, даже со всеми расширениями.
     
  • 6.36, Аноним (36), 14:15, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но иксы до сих пор работают, а вяленый до сих пор нет. что сгнило и зачем трогать иксы?
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:57, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность
    Отсутствие тиринга
    Легковесность кода (но не реализаций, например dwl потяжелее dwm будет пока что)
    Более простая работа системы протокола
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:07, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда окно Wayland программы скрыто, сервер не посылает уведомления, клиент не занимает процессорное время. В X11... эксперты расскажу сказочку про XCB_VISIBILITY_NOTIFY.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:01, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в X-сах действительно такая ЖО... в коде, что уже не исправить? Конечно понятно, что Вейланд уже даже прилично окреп, но все же на Х почти все... Или ну его, переписывание это? ))
     
     
  • 2.8, Массоны Рептилоиды (?), 09:48, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     

  • 1.6, Пряник (?), 09:33, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Никогда не понимал - зачем это? Разве что ради баловства? Вот для VR пригодится точно.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:02, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Красота -- это важно.
     
     
  • 3.22, pic (?), 11:50, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополню, наглядность важнее.
     
  • 2.27, YetAnotherOnanym (ok), 13:55, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя в современном мире просто мгновенно сменить один рабочий стол другим. Надо через кубик. Да не простой, а желейный, чтобы колыхался после каждого поворота. Отсутствие эффектов причиняет страдание тем, кто не может жить без https://cs14.pikabu.ru/post_img/big/2023/10/07/6/1696667287175551402.jpg
     
     
  • 3.32, фнон (?), 14:05, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ты прав
    Кому-то нужен унитаз с подогревом сидушки, автоподмывом и плейлистом на 100 мелодий.
    Отсутствие всего оного приченяет страдания.

    А кому-то достаточно дырки в полу, ведра и пачки хлорки.

     

  • 1.12, Аноним (11), 10:36, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как быть с проприетарью, которая была выпущена под иксы и не обновлялась с тех пор? Есть много игр, которые портировал icculus, например.
     
     
  • 2.13, Аноним (17), 10:40, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вариантов масса:

    - не запускаешь проприетарь
    - запускаешь в XWayland
    - запускаешь в виртуалке
    - запускаешь в дуалбуте под вантузом
    - запускаешь на другом компе под вантузом

    последний видится предпочтительным, так как это проприетарь. Пусть шифрует файлы и требует выкуп на ненужном компе.

     
     
  • 3.16, Аноним (11), 10:44, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я выбираю XWayland, спасибо.
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 14:01, 10/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.14, Герострат (?), 10:41, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это форк Компиза что ли? На скриншотах вылитый Компиз
     
     
  • 2.19, gesha.turtles (?), 11:07, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похож. Но нет, не форк.
     
     
  • 3.20, Аноним (3), 11:25, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Похож. Но нет, не форк.

    Аналог?

     
     
  • 4.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:42, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Импостор.
     
  • 4.30, Аноним (-), 14:03, 10/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.21, 12yoexpert (ok), 11:36, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь сам пробовал писать DE под вяленого?
     
     
  • 2.23, коньюктивит (?), 11:53, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они:
    https://youtu.be/n4gygO4L0-I?si=GlZrdKKBLos1mOxW
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:38, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ааа, понятно, вейланд это такой композитор для иксов через иксвейланд...
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 14:06, 10/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.25, Аноним (9), 13:04, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland.

    А не хотят ли разработчики KDE и GNOME перейти тоже на wlroots? Глядишь, может, как раз аналог Х11 и получится?

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 14:05, 10/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

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