Доступен композитный сервер Wayfire 0.8, использующий Wayland

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|1.1, Аноним (1), 08:55, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как у вэйлэнда с декорациями окон? Фввм я так понял на нем сделать нельзя.
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|1.2, Аноним (2), 08:57, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот скажите мне, какие возможности есть в Wayland, которых нету в X11?
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|2.7, Пряник (?), 09:36, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Wayland проще. Выше безопасноть (в X11 окна имеют общую память, вроде как, то есть прилаги теоретирески могут тырить данные друг у друга). Быстрее. Меньше багов и трудностей для программистов.
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|2.9, Аноним (9), 10:01, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я так понимаю, асинхронность -- это главное его достоинство.
Ну, и, как бы, Х11 давно используется тулкитами не по назначению. Не с помощью Xt рисуются примитивы, а гоняются битмапы (через сеть!).
На самом деле, Х11 лучше, и был бы совсем лучше, если бы кто-нибудь (! но не я!) занялся очисткой его от легаси и адаптации под нужды тулкитов.
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|3.11, Аноним (11), 10:34, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> На самом деле, Х11 лучше, и был бы совсем лучше, если бы кто-нибудь (! но не я!) занялся очисткой его от легаси и адаптации под нужды тулкитов.
И получился бы Wayland.
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|5.17, Аноним (17), 10:50, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вайланд пилится разрабами иксов. Разрабам иксов виднее, в каком плачевном состоянии находятся иксы. Они неоднократно описывали это в статьях. Они заявляли, что копаться в иксах нет желания, его архитектура не подходит под современные реалии. Иксы просто сгнили. В защиту иксов -- они сгнили в течение многих десятков лет, то есть в целом иксы относительно удались, но пора уже дедушке на покой.
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|6.18, Аноним (15), 10:54, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так речь не об этом. А о том, что устройство иксов принципиально иное, даже со всеми расширениями.
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|6.36, Аноним (36), 14:15, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но иксы до сих пор работают, а вяленый до сих пор нет. что сгнило и зачем трогать иксы?
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|2.28, Аноним (28), 13:57, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безопасность
Отсутствие тиринга
Легковесность кода (но не реализаций, например dwl потяжелее dwm будет пока что)
Более простая работа системы протокола
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|2.35, Аноним (35), 14:07, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда окно Wayland программы скрыто, сервер не посылает уведомления, клиент не занимает процессорное время. В X11... эксперты расскажу сказочку про XCB_VISIBILITY_NOTIFY.
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|1.3, Аноним (3), 09:01, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А в X-сах действительно такая ЖО... в коде, что уже не исправить? Конечно понятно, что Вейланд уже даже прилично окреп, но все же на Х почти все... Или ну его, переписывание это? ))
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|1.6, Пряник (?), 09:33, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Никогда не понимал - зачем это? Разве что ради баловства? Вот для VR пригодится точно.
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|3.32, фнон (?), 14:05, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ты прав
Кому-то нужен унитаз с подогревом сидушки, автоподмывом и плейлистом на 100 мелодий.
Отсутствие всего оного приченяет страдания.
А кому-то достаточно дырки в полу, ведра и пачки хлорки.
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|1.12, Аноним (11), 10:36, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как быть с проприетарью, которая была выпущена под иксы и не обновлялась с тех пор? Есть много игр, которые портировал icculus, например.
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|2.13, Аноним (17), 10:40, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вариантов масса:
- не запускаешь проприетарь
- запускаешь в XWayland
- запускаешь в виртуалке
- запускаешь в дуалбуте под вантузом
- запускаешь на другом компе под вантузом
последний видится предпочтительным, так как это проприетарь. Пусть шифрует файлы и требует выкуп на ненужном компе.
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|1.24, Аноним (24), 12:38, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ааа, понятно, вейланд это такой композитор для иксов через иксвейланд...
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|1.25, Аноним (9), 13:04, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland.
А не хотят ли разработчики KDE и GNOME перейти тоже на wlroots? Глядишь, может, как раз аналог Х11 и получится?
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