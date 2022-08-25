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Обновление композитного менеджера Compiz 0.9.14.2

25.08.2022 17:18

Спустя почти три года с момента публикации прошлого обновления опубликован выпуск композитного менеджера Compiz 0.9.14.2, использующего OpenGL для вывода графики (окна обрабатываются как текстуры при помощи GLX_EXT_texture_from_pixmap) и предоставляющего гибкую систему плагинов для реализации эффектов и расширения функциональности.

Из наиболее заметных изменений в новой версии выделяется реализация поддержки свойств _GTK_WORKAREAS_D{номер} и _GNOME_WM_STRUT_AREA, позволяющих улучшить работу с рабочими областями в конфигурациях с несколькими мониторами. Ранее указанные свойства были добавлены в библиотеку GTK, оконный менеджер Mutter и композитный менеджер Metacity.

Кроме того, в Compiz 0.9.14.2 налажена поддержка сборки в новых версиях GCC, решены проблемы с работой плагинов blur и opengl на системах с OpenGL ES, прекращено изменение путей для pkg-config, добавлена поддержка режима сборки Unity (Jumbo) в CMake.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз композитного менеджера Compiz 0.9.14.0
  3. OpenNews: Релиз композитного менеджера Compiz 0.8.10, продолживший развитие ветки 0.8.x
  4. OpenNews: Релиз композитного менеджера Compiz 0.9.12.0
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 10.0
  6. OpenNews: Доступен labwc 0.5, композитный сервер для Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57678-compiz
Ключевые слова: compiz
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:30, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Бжечки, оно шевелится. Помню, в этом софте вечно были проблемы то с синхронизацией, то с тирингом, то со статтерингом, то с просадками производительности. Прямо как у mutter (когда пользовался, приходилось metacity накатывать). Хорошо, что теперь существует kwin, и вся эта шляпа ушла на покой.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 17:31, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А, ещё постоянные глитчи, да. Славное было время.
     
  • 2.4, pashev.ru (?), 17:34, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Потому что Си++. Компиз 0.8 — на Си.
     
     
  • 3.15, Анонн (?), 19:03, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, это существенно меняет дело!
     
  • 3.19, Аноним (19), 19:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    это один язык, дурачок. то, что там уяндэксовские дауны напихали пару лет назад, никого не интересует
     
     
  • 4.22, pashev.ru (?), 20:06, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подрыв!
     
  • 4.24, Аноним (24), 20:17, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересное кино, язык один, а пишут по-разному.
     

  • 1.3, pashev.ru (?), 17:33, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не путать с Compiz 8.
     
     
  • 2.5, pashev.ru (?), 17:34, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0.8
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 17:36, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ох, ёж ты ж мышь. Привет, родной, сколько лет, сколько зим! Казалось бы вот, не так давно с тобой крутили кубик в убунте, да плагины накатывали, а потом ррраз - и все.
     
     
  • 2.7, Аноним (19), 17:46, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подскажите такую же крутоту, которую можно обмотать xfce панельками
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:23, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие проблемы с использованием сабжа в xfce?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 19:41, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, если в свойствах переключателя рабочих мест выставить 2 строки (чтобы не 4 окна были в один ряд, а 2x2), то все иконки рабочих мест выстраиваются в верхней строке, а вторая при этом остаётся пустой.
     
  • 3.27, Аноним (27), 20:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыса так до сих пор и не состоялась, нечего показывать 15 лет. Или 20 уже?
     
     
  • 4.28, Ан (??), 20:48, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему ты называешь себя крысой?
     
  • 2.30, Kuromi (ok), 21:06, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Компиз это круто для демок и демонстраций "а мы вот так могем!", но РАБОТАТЬ в таком окружении реально...
     
     
  • 3.31, AleksK (ok), 22:18, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более чем реально. Unity 7 это плагин к компизу, была одной из самых удобных DE.
     
     
  • 4.35, Kuromi (ok), 00:19, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Более чем реально. Unity 7 это плагин к компизу, была одной из
    > самых удобных DE.

    Ну и где ваш Unity сейчас?

     

  • 1.8, Аноним (8), 17:51, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В далеком 2007 на Mandriva все эти компизы летали на видюхе с пассивным охладом.
    Потом что-то случилось и DE стали тормознутыми. Обычный резайз окна уже ставит систему на колени (wayland вроде победил этот мрак)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:58, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тулкиты стали использовать только аппаратное 2/3D.
     
  • 2.20, Аноним (19), 19:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > wayland вроде победил этот мрак

    в смысле зажёг свет горящими от перегрузки видяхами?

     

  • 1.10, Аноним (9), 18:00, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >_GTK_WORKAREAS_D{номер} и _GNOME_WM_STRUT_AREA

    Compiz прибит к GNOME?

     
     
  • 2.36, Аноним (-), 00:59, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приплагинен.
     

  • 1.11, Хруст (??), 18:12, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Три года. Жестко.
    И не додумались мигрировать на вулкан...
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 01:00, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И не додумались мигрировать на вулкан...

    Зачем искусственно сужать аудиторию ради сужения аудиторий, если можно до сих пор работать хоть на видимокартах 2006 года и не выжимать ресурсы на полную?

     

  • 1.13, th3m3 (ok), 18:56, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лет 15 назад крутил кубик. И на этом всё. Оно вообще нужно в современном мире?
     
     
  • 2.40, Хруст (??), 01:06, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа. В плазме есть такой эффект.
    Пользоваться решительно невозможно - укачивает.
    Хоть я и "Хардкор" на большом экран досмотрел до конца.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:56, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помнится, лет 15 назад все с пеной у рта доказывали, что перекладываение вывода изображения с проца на видяху - пример правильной архитектуры. Снимаем с CPU нагрузку и отправляем ее на специально предназначенное для этого оборудование. И будет вам всем экономия на ваттах.

    Только видюхи почему-то такую стройную логику крaсноглазых не оценили и продолжали выть кулерами и греться, чего не было при работе графики на CPU.

     
     
  • 2.17, Аноним (19), 19:34, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    современным радеонам вообще по барабану, чем ты их нагружаешь, хоть сиберпанк там пускай на максималках
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 19:35, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как и райзенам, кстати
     
  • 3.25, Аноним (24), 20:20, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, они что так воют и перегреваются, что эдак.
     
     
  • 4.32, AleksK (ok), 22:21, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старенький rx590 без особых проблем тянет киберпанк на максимальных настройках в FHD.
     
     
  • 5.33, амоним (?), 23:16, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это невозможно - в максималках нужен рейтрейсинг.
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 23:25, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там работает трассировка и на rx570
     
  • 6.39, Хруст (??), 01:04, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока только DLSS и FSR2.
    RT ближе к рождеству.

    https://youtu.be/rCs7rf7FdMM

     

  • 1.23, Аноним (23), 20:07, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Использую compiz много лет только из-за одного плагина - "Enchanced Zoom Desktop".
    Это уникально плавный зум с нелинейной анимацией.
    Повесил zoomin и zoomout на боковые кнопки мыши.
    Большим пальцем повелеваю мелкотнёй на экране (мелкие тексты, детали изображений, видео окна на весь экран, ...).
    Также радуют темы emerald : легко редактировать и работают кнопки окон "Set Above" и "Shade".

    Неделю назад тестировал для переезда:
    - compiz 0.9.xx на Manjaro и Xubuntu22: заметил несколько глюков (напимер, при ресайзе окна за угол - иконки кнопок окна тоже ресайзятся).
    - compiz 0.8.xx на MXLinux21.1 (debian11): работает без проблем (xfce + compiz + emerald).

    По совокупности багов/фич переехал на MXLinux21.1 (xfce + compiz0.8 + emerald).
    ...ну и вместо pulse аккуратно запилил pipewire 0.3.56-1~ubuntu20.04 :)

     
  • 1.38, Аноним (38), 01:01, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо впилить в копиз тайлиг и менюшки по ПКМ, сейфмод и можно будет standalone устраивать.
     

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