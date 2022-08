Обновление композитного менеджера Compiz 0.9.14.2

2.7 , Аноним ( 19 ), 17:46, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – подскажите такую же крутоту, которую можно обмотать xfce панельками

3.12, Аноним (12), 18:23, 25/08/2022: А какие проблемы с использованием сабжа в xfce?

4.21, Аноним (21), 19:41, 25/08/2022: Например, если в свойствах переключателя рабочих мест выставить 2 строки (чтобы не 4 окна были в один ряд, а 2x2), то все иконки рабочих мест выстраиваются в верхней строке, а вторая при этом остаётся пустой.

3.27, Аноним (27), 20:38, 25/08/2022: Крыса так до сих пор и не состоялась, нечего показывать 15 лет. Или 20 уже?

4.28, Ан (??), 20:48, 25/08/2022: Почему ты называешь себя крысой?

2.30, Kuromi (ok), 21:06, 25/08/2022: Потому что Компиз это круто для демок и демонстраций "а мы вот так могем!", но РАБОТАТЬ в таком окружении реально...

3.31, AleksK (ok), 22:18, 25/08/2022: Более чем реально. Unity 7 это плагин к компизу, была одной из самых удобных DE.

4.35, Kuromi (ok), 00:19, 26/08/2022: Более чем реально. Unity 7 это плагин к компизу, была одной из самых удобных DE.

Ну и где ваш Unity сейчас?