Обновление композитного менеджера Compiz 0.9.14.2

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|1.1, Аноним (1), 17:30, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Бжечки, оно шевелится. Помню, в этом софте вечно были проблемы то с синхронизацией, то с тирингом, то со статтерингом, то с просадками производительности. Прямо как у mutter (когда пользовался, приходилось metacity накатывать). Хорошо, что теперь существует kwin, и вся эта шляпа ушла на покой.
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|3.19, Аноним (19), 19:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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это один язык, дурачок. то, что там уяндэксовские дауны напихали пару лет назад, никого не интересует
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|1.6, Жироватт (ok), 17:36, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ох, ёж ты ж мышь. Привет, родной, сколько лет, сколько зим! Казалось бы вот, не так давно с тобой крутили кубик в убунте, да плагины накатывали, а потом ррраз - и все.
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|2.7, Аноним (19), 17:46, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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подскажите такую же крутоту, которую можно обмотать xfce панельками
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|4.21, Аноним (21), 19:41, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, если в свойствах переключателя рабочих мест выставить 2 строки (чтобы не 4 окна были в один ряд, а 2x2), то все иконки рабочих мест выстраиваются в верхней строке, а вторая при этом остаётся пустой.
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|3.27, Аноним (27), 20:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крыса так до сих пор и не состоялась, нечего показывать 15 лет. Или 20 уже?
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|2.30, Kuromi (ok), 21:06, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что Компиз это круто для демок и демонстраций "а мы вот так могем!", но РАБОТАТЬ в таком окружении реально...
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|3.31, AleksK (ok), 22:18, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более чем реально. Unity 7 это плагин к компизу, была одной из самых удобных DE.
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|4.35, Kuromi (ok), 00:19, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Более чем реально. Unity 7 это плагин к компизу, была одной из
> самых удобных DE.
Ну и где ваш Unity сейчас?
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|1.8, Аноним (8), 17:51, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В далеком 2007 на Mandriva все эти компизы летали на видюхе с пассивным охладом.
Потом что-то случилось и DE стали тормознутыми. Обычный резайз окна уже ставит систему на колени (wayland вроде победил этот мрак)
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|2.20, Аноним (19), 19:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> wayland вроде победил этот мрак
в смысле зажёг свет горящими от перегрузки видяхами?
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|2.37, Аноним (-), 01:00, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И не додумались мигрировать на вулкан...
Зачем искусственно сужать аудиторию ради сужения аудиторий, если можно до сих пор работать хоть на видимокартах 2006 года и не выжимать ресурсы на полную?
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|1.13, th3m3 (ok), 18:56, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лет 15 назад крутил кубик. И на этом всё. Оно вообще нужно в современном мире?
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|2.40, Хруст (??), 01:06, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа. В плазме есть такой эффект.
Пользоваться решительно невозможно - укачивает.
Хоть я и "Хардкор" на большом экран досмотрел до конца.
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|1.14, Аноним (14), 18:56, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помнится, лет 15 назад все с пеной у рта доказывали, что перекладываение вывода изображения с проца на видяху - пример правильной архитектуры. Снимаем с CPU нагрузку и отправляем ее на специально предназначенное для этого оборудование. И будет вам всем экономия на ваттах.
Только видюхи почему-то такую стройную логику крaсноглазых не оценили и продолжали выть кулерами и греться, чего не было при работе графики на CPU.
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|2.17, Аноним (19), 19:34, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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современным радеонам вообще по барабану, чем ты их нагружаешь, хоть сиберпанк там пускай на максималках
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|4.32, AleksK (ok), 22:21, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старенький rx590 без особых проблем тянет киберпанк на максимальных настройках в FHD.
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|1.23, Аноним (23), 20:07, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Использую compiz много лет только из-за одного плагина - "Enchanced Zoom Desktop".
Это уникально плавный зум с нелинейной анимацией.
Повесил zoomin и zoomout на боковые кнопки мыши.
Большим пальцем повелеваю мелкотнёй на экране (мелкие тексты, детали изображений, видео окна на весь экран, ...).
Также радуют темы emerald : легко редактировать и работают кнопки окон "Set Above" и "Shade".
Неделю назад тестировал для переезда:
- compiz 0.9.xx на Manjaro и Xubuntu22: заметил несколько глюков (напимер, при ресайзе окна за угол - иконки кнопок окна тоже ресайзятся).
- compiz 0.8.xx на MXLinux21.1 (debian11): работает без проблем (xfce + compiz + emerald).
По совокупности багов/фич переехал на MXLinux21.1 (xfce + compiz0.8 + emerald).
...ну и вместо pulse аккуратно запилил pipewire 0.3.56-1~ubuntu20.04 :)
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|1.38, Аноним (38), 01:01, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо впилить в копиз тайлиг и менюшки по ПКМ, сейфмод и можно будет standalone устраивать.
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