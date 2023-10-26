Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland

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|1.1, Аноним (1), 23:04, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>большая часть приложений
файловый менеджер и панель это такие мелочи, право…
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|2.59, Аноним (59), 08:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вопрос в том, что будет ли охват всего того, где сейчас работают иксы без каких либо проблем?
и второе: будет ли прирост производительности для слабых машин?
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|3.77, Аноним (77), 11:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, вяленый попроизводительнее иксов немного, даже если гонять на 10-летнем лени... большой текст свёрнут, показать
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|4.84, iPony129412 (?), 11:50, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну кстати браузеры (оба) дефолтом на иксах, тоесть через xwayland
Firefox можно так переключить на Waykand в деолтном линуксе
sudo snap refresh --channel=wayland firefox
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|5.111, Аноним (111), 15:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как будто только это на что-то влияет.
Иксы с рендером на вулкане оставят тебя далеко позади.
Так что у тебя нет выбора использовать ли вулкан на вейланде.
И вот тогда любая програмиа вроде либреофиса и браузера начинает наконец шевелить булками.
Ну если ты не тормозной лох, то браузер надо собирать из исходников чтобы в жирновебе жилось получше с задействованием инструкций процессора. На Void это легко сделать. А ты наверняка наяриваешь на бубунту.
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|4.109, swarus (ok), 15:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>[оверквотинг удален]
> ОЗУ, типа того, что лежит у меня в деревне? Ну, на
> 32-битных компах много софта уже вообше не поддерживается. А если пойдёт
> - то тот же либреоффис минут 5-10 стартует(буксует в свопе), но
> потом вполне неплохо работает. Это под антиксом-13. Так что браузеров и
> мессенджеров мне там не ждать, разве что 20-какой-то огнеглист и всё.
> Стоит ли вообще на такой машине о вяленом беспокоиться? Или о новом
> софте?
> В общем, план такой... Лет через 25 я планирую вернуться домой, в
> деревню. Попробую проапгрейдить ОЗУ до 128МБ и накатить antiX-16.3_386-full.iso , последний,
> поддерживающий AMD-K6-2 и обязательно отпишусь на опеннете об этом.
цифры (сведения о занятой памяти) и личные ощущения говорят что ты врёшь.
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|1.2, swarus (ok), 23:07, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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надеюсь wlroots и другие фишки из sway в комплекте идти будут, weston эталонный wayland сервер пускай идёт лесом
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|2.4, Аноним (1), 23:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Как единственный адекватный оконный менеджер для иксов это kwin, я подозреваю, что и для вейланда тоже kwin будет, eventually.
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|3.6, Нон (?), 23:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Жаль, что пока kwin не запускается под wayland
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|4.7, Аноним (1), 23:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так kwin и есть wayland, он просто не зависит от васянского wlroots.
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|5.18, swarus (ok), 23:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так kwin и есть wayland, он просто не зависит от васянского wlroots.
васяны круты, за 9 месяцев запилили необходимый мне функционал, в weston и kwin 15 лет разродится не могут, ибо убогим-рабам-последователям свобода не нужна
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|6.47, Аноним (47), 05:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Композиторы из сред GNOME, KDE, Enlightenment стараются чётко следовать "Протоколу Wayland". И правильно делают. Лишний функционал протоколу не нужен, иначе получите новый X.org.
Рабы бывают только у корпорастов, не выдумывай.
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|3.54, dannyD (?), 07:30, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ставил на погонять деб12.2 плазма, вердикт - явный глюковод (((
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|1.3, Аноним (3), 23:07, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Предполагается, что двух лет хватит на то, чтобы отладить работу в Wayland и устранить все имеющиеся проблемы.
Лол. Ага, все проблемы.
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|3.50, iPony129412 (?), 06:54, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В приницпе обычное дело.
Лет через пятнадцать будут делать Z13.
Луддиты так же будут ворчать, что это не труеЪ.
А противники будут говорить, ну и сидите на своём старом Wayland c 2D мониторами и HDR, когда в Z13 уже SPR и проекционные дисплеи голографические поддерживаются с 4D.
Король Лев - круг жизни.
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|3.51, iPony129412 (?), 06:57, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Ну и да, уже как год на работе и дома с Wayland.
Вспоминаю, оно сырое по коментариев метсныз луддитов с пентиум четыре.
Не без глюков, но как всегда десктопный линукс.
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|4.74, Аноним (74), 10:56, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так у тебя единственная задача поней рассматривать. Где ты там глюки увидишь?
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|5.78, iPony129412 (?), 11:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так у тебя единственная задача поней рассматривать. Где ты там глюки увидишь?
ну для Sublime Merge и Sublime Text много не надо.
А вот игры глючат. Старые с GOG сделанные на старом SDL. У меня даже сеанс зависал, было дело. Но это линукс гейминг.
А про "пони" - у меня для этого мабук и айпэд. Там рисую, там с ИИ балуюсь "Pony Difussion"
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|4.80, User (??), 11:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, в идеале ты вообще не должен знать, на чем именно ты "сидишь" - оно just works as expected и всё. Вот с Х-ами у меня примерно так - с "работой приложений под Х-ами" бывают нюансы, конечно.
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|5.81, iPony129412 (?), 11:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот с Х-ами у меня примерно так
Ну вот нет. Вроде за год на Wayland вылечился, и уже нет мысли "шорткат не сработает, потому чт оконтекстное меню окрыто".
и переключалка раскладки в GNOME под иксами тормозит.
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|6.104, User (??), 14:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вот с Х-ами у меня примерно так
> Ну вот нет. Вроде за год на Wayland вылечился, и уже нет
> мысли "шорткат не сработает, потому чт оконтекстное меню окрыто".
> и переключалка раскладки в GNOME под иксами тормозит.
Ну вот первое меня как-то никогда не аффектило, а второе из разряда "приложения под Хами" - в смысле, в корице - не тормозит, а что там в гнуме - да хз.
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|7.119, soarin (ok), 18:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в корице - не тормозит
у неё своих глюков хватает
а так мне всё равно, в итоге переход на wayland решил проблему
хотя куча энтузиастов пыталась понять, графики даже рисовали потребление CPU, но так и не решили проблему.
Ещё вспомнил про баг жутко бесящий, когда переключение расскладки и терялся фокус в Firefox.
Переход на Wayland тоже решил проблему, хотя Firefox работает в XWayland
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1552445
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|8.127, User (??), 21:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, у меня не гнум - только что проверил, все ок - брат жив Предполагаю, что ча... текст свёрнут, показать
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|1.12, Анонин (?), 23:31, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прелестно, просто прелестно!
Даже не самые популярные DE начинают движение в сторону вейланда - xfce роадмап расписали, а тут еще корицу подвезли.
Наверное понимают, что не потянуть ковыряться в иксах в одиночку.
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|2.16, Аноним (16), 23:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничто не вечно под луной.Хочешь кого-то подтянуть в ощутимое время - плати бабосы. Иначе вяленый-2. И что ты будешь с ним делать если даже вяленый-1 недоделан?
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|2.17, Аноним (17), 23:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да кривота этот ваш вяленый. Ты даже на примере этой новости не понял что ли, что каждому приходится свое DE отдельно портировать? Это такой прикол что ли? Ну вот GTK3/4, к примеру, умеет в вялого, и все вроде ок, но почему кроме тулкита, которым все рисуется, еще и DE отдельно надо портировать? В иксах если тулкит рисует через libxcb, то ты просто юзаешь этот тулкит, не парясь о каких то там деталях рендеринга.
> Наверное понимают, что не потянуть ковыряться в иксах в одиночку.
Ага, теперь вот в одиночку на вялого переползают.
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|3.24, Анонин (?), 00:13, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как минимум нужно выпилить иксы))
> Ага, теперь вот в одиночку на вялого переползают.
Не в одиночку, а используя чужие наработки.
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|3.35, Аноним (35), 01:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не кривой, просто разрабы изначально все прибили к иксам не используя абстракции для скрытия реализации
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|4.44, iPony129412 (?), 04:54, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прибили к иксам не используя абстракции для скрытия реализации
И это тоже естетсвенно, некоторые даже представить не могли, что кроме иксов что-то будет, а если будет, то непонятно что.
В итоге да, логично. Пишешь под иксы, а не закапывашься в миллионе непонятных абстракций.
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|3.43, iPony129412 (?), 04:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> каждому приходится свое DE отдельно портировать?
естетсвенно, их десятилетиями писали под иксы.
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|4.63, Аноним (63), 09:38, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хочешь сказать там где-то что-то рисуется напрямую через X11 в обход GTK/Qt/FLTK/EFL/Motif?
То что там десятилетия писали,писалось на GTK, к-й уже портирован на wayland.
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|5.65, iPony129412 (?), 09:44, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если идти во всякие ещё сложнее конфигурации, то вообще ужас становится.
Как несколько мониторов.
И не поможет тебе тут GTK/Qt/FLTK/EFL/Motif с концепцией "я ничего не хочу знать про иксы".
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|3.62, Атон (?), 09:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты даже на примере этой новости не понял что ли, что каждому приходится свое DE отдельно портировать? Это такой прикол что ли?
Потому что свободные программисты не осилили написать DE нормально используя API, а завязались на "недокументированные особенности".
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|4.117, Аноним (117), 18:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> завязались на "недокументированные особенности".
При открытом-то коде?
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|2.20, swarus (ok), 00:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Прелестно, просто прелестно!
> Даже не самые популярные DE начинают движение в сторону вейланда - xfce
> роадмап расписали, а тут еще корицу подвезли.
> Наверное понимают, что не потянуть ковыряться в иксах в одиночку.
в xfce не эталонный вейланд хотят использовать, а wlroots это совсем другой клинкор, в wlroots многие фишки из иксов добавили, которые в эталонном weston по политическим мотивам вряд ли появятся
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|3.23, Анонин (?), 00:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это особо не имеет значения. Они гарантировано будет соответствовать протоколу вейланда, а все доп.штуки - ну, это их выбор. Может кто-то из софтописателей будет на них завязываться, хоть большинство, думаю, нет.
PS. Очень редко поправляю чьи-то ошибки, но тут сильно по глазам резануло - "другой коленкор"
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|4.25, swarus (ok), 00:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прошу прощения я храмотный,
мне в вяленом не хватало управления вводом и управления окнами, wlroots решил эту проблему + удалённый доступ
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|3.110, Ананимус (?), 15:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> wlroots это совсем другой клинкор, в wlroots многие фишки из иксов добавили
Што ты несешь. Авторы wlroots одни из самых активных контрибуторов протоколов в Wayland и буквально отказались от новых приватных протолоков в самом wlroots.
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|4.112, swarus (ok), 16:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я рад что примочки wlroots в гноме и кде работать будут, но пока это не так
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|2.32, Аноним (32), 00:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Хм, а я думал вялый давно готов для десктопа. А тут ононочё
Это сказывается эффект опеннетных Свидетелей Вейланда: "мы все так повторяем, а значит это правда!".
А так-то да, уже года два как готов для любого ДЕ - если это ДЕ гном.
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|1.19, Bottle (?), 00:00, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Товарищи, подскажите, какие приложения Cinnamon достаточно годные, чтобы ими пользоваться вне данной среды рабочего стола? У GNOME есть GIMP, у KDE есть Krita как примеры популярных приложений. А что миру подарил Cinnamon?
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|2.27, Внук Ванги (?), 00:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Товарищи, подскажите, какие приложения Cinnamon достаточно годные, чтобы ими пользоваться
> вне данной среды рабочего стола? У GNOME есть GIMP, у KDE
> есть Krita как примеры популярных приложений. А что миру подарил Cinnamon?
Xed, это gedit на новом gtk считай, только не изнасилованный гнoмoceкaми.
И да, GIMP не приложение GNOME, GNOME просто украл себе тулкит, который был сделан, чтобы создавать годный редктор изображений, а сделали из него кacтpиpoвaннyю г@внoсреду рабочего стола обмазанную JS-мaкaкoкoдингoм для альтернативных людей, которым не нравилось быть как все, дышать ртом, а не иначе, тормозить ногами, а не иначе. Но они решили думать иначе, как маководы, только совсем иначе.
Альтернативный интеллект, теперь он зОхватывает когда-то отличные операционки на базе линукса.
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|3.30, Хипнотукс (?), 00:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Nemo, Hypnotix
Попытка спасти добиваемый Nautilus, который лучше спасли в MATE и морда для доставки зомбоящика на ваш свободный ПК, замечательные достижения!
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|2.34, Аноним (34), 00:41, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Квек,у гнома уже вон Gtk4.xxx, а у типо гномовского приложения гимп даже порт на жтк3 не вышел.
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|2.36, asaaddxasaadd (ok), 01:35, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикол корицы не в "нативных приложениях", а в том, что оно работает сразу после запуска. И работает не только на топовых компах. Я очень уважаю kde, их программы просто пушка, Kate один из самых топовых редакторов, Ghostwriter который теперь тоже под крылом кед тупо лучший редактор markdown, сопостовимых свободных аналогов Krita для художников я в принципе не знаю (и в отличии от GIMP KDE вроде как действительно связано с критой "Krita is still part of the KDE community: all Krita contributors are KDE community members!", а у гимпа о связи с гномом напоминает только то, что странца ишью находится на гномовском гитлабе), но блин, когда запускаешь на слабой машине (которая тянет игры 2009-го года) систему с кедами, ты вынужден будешь наслаждаться лагами пока не поотрубаешь все анимации и спецэффекты до которых дотянешься. А корица просто встаёт и работает. (XFCE тоже работает, но там некоторая часть кастомизации выполняется через жопу)
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|3.40, Аноним (5), 02:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно работает в лялипсе если не делать шагов в сторону от дефолта.
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|4.88, asaaddxasaadd (ok), 12:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А так же в дебиане и эндеворе. Мне этого вполне достаточно.
Я не знаю сколько шагов от дефолта ты сделал, возможно решил, что десять тысяч шагов относится и к ПО, но у меня всё работало
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|3.126, Аноним (126), 21:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ващета Blender умеет в 2D в том числе. Не просто же так там готовые анимации рисуют. А анимации это не только статичный 2 рисунок.
Плюс добавь сюда библиотеки 3D объектов и ненужны буду потошопы и про студии чтобы модельку человека вставить и нарисовать в желаемой позе.
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|2.41, Аноним (5), 02:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что миру подарил Cinnamon?
Ничего. Есть только гном с gtk и кде с qt. Остальное их производные.
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|3.116, _kp (ok), 17:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И более того, сейчас даже на бюджетном железе нет смысла в "окружениях на минималках".
Исключения по окружениям разве что для ТВ приставок и недосктопного применения.
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|2.105, beck (??), 14:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что миру подарил Cinnamon?
Единственное в мире линукса нормально из коробки работающее ДЕ, так что его может без приседаний с бубном использовать любой не знакомый с линуксом в частности и ИТ вообще человек.
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|2.118, Аноним (118), 18:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл Cinnamon не в приложениях (их и так хватает), а в создании целостной удобной, красивой и легконастраиваемой среды. Аналогов ему в этом плане нет, а если и есть то назовите их. Хотя фм Nemo хорош, один из лучших фм на GTK.
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|1.21, Аноним (21), 00:02, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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"Предполагается, что двух лет хватит на то, чтобы отладить работу в Wayland и устранить все имеющиеся проблемы."
Едрить, а они оптимисты оказывается.
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|1.33, Аноним (34), 00:36, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подождали бы до 2028 - готовому валику как раз двадцать годиков стукнет.
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|2.55, Аноним (55), 07:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не на а под
и не переходить а ложиться
и конечно же насильно
всё как вы любите
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|1.48, Аноним (48), 06:36, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> После этого разработчики рассмотрят возможность перехода на использование сеанса на базе Wayland по умолчанию. Предполагается, что двух лет хватит на то, чтобы отладить работу в Wayland и устранить все имеющиеся проблемы.
Взвешенная позиция, попахивает здравомыслием. Как будто не про Wayland новость.
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|4.56, iPony129412 (?), 08:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это про GNOME что-ли?
Ну так правильно. Уже шесть лет адаптируют. И ещё пока выпилят год мимнимум пройдёт...
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|4.57, iPony129412 (?), 08:29, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда как у некоторых — иксы уже сейчас можно выпиливать.
GMOME планирует выкинуть иксы в марте 2025.
Это значит, что любители "стабильного" Ubuntu LTS "лишаться" иксов в 2026 году.
Прям разбежались выкидывать, ага...
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|6.61, iPony129412 (?), 09:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Мне очень трудно давались человеческие языки.
В школе самый нелюбимый предмет был. Когда учили ударения, так я вообще думал «куда я попал»...
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|1.60, Аноним (60), 08:59, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще все нововведения должны в первую очередь благоприятно сказывать на слабом железе, т.е. улучшать производительность в таких масштабах, не говоря уже о мощных машинах, на которых все должно открываться за считанные мс
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|2.96, Аноним (96), 13:47, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё заставьте ведроидописателей (и софт, и сама ОСь) проверять на железе средннй и нижней ценовой категории.
И веб-пейсателям заодно раздать мобилы из той же категории - тоже краёв не видят.
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|1.66, beck (??), 09:48, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё правильно делают. Однако самые здравомыслящие люди в десктопном линуксе, это команда Минт. В очередной раз в этом убеждаюсь.
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|2.83, Аноним (83), 11:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что такого уникального в Linux Mint перед Ubuntu Cinnamon?
Я бы понял если бы они делали дистрибутив только с одним Cinnamon.
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|3.99, Во ваня (?), 13:57, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ubuntu Cinnamon глючил и лагал невероятно, начиная с запуска, реакция минимум 10 секунд. А Mint работал обычно.
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|1.69, Аноним (69), 10:28, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость! Такая крутая, современная, удобная и красивая оболочка как Cinnamon не должна быть на пережитке прошлого, жирном bloatware под названием "X11". Plasma и Cinnamon лучшие оболочки.
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|2.75, Бульдох (?), 11:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, 32Gib ОЗУ и Intel I9 14 это минимум для сегодня! Ты из этих, ведь так?
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|2.79, Аноним (79), 11:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже обратил внимание на Cinnamon, но когда узнал, что нет поддержки Wayland, отказался от постоянного использования. Но протестировал. Годно.
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|1.70, Аноним (70), 10:39, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Два года они будут отлаживать, ха-ха! А почему не пять? Вообще поражает этот долгострой и тянучка везде в последнее время. Раньше за пару недель такие фундаментальные проекты создавали и отлаживали, а теперь никто ничего делать не хочет, да и ощущение - что и не может.
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|2.85, Аноньимъ (ok), 12:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто это всё больше совсем не интересно как раньше было.
Не модно.
Те разрабы что по мололодости этим занимались теперь толстые бородачи в свитере которые бесплатно и не почешутся.
И денег там нет от слова совсем.
По большому счёту никакие гуи больше ненужных, и вообще интерфейсы человек-компьютер.
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|3.89, Аноним (89), 13:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласно вашему прогнозу, Вейланд недопилят никогда, и все останутся на Иксах?
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|4.98, Аноньимъ (ok), 13:55, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот гном уже использует.
Корпорасты будут понемного подпиливать его под свои очень спецефичные нужды.
Оставшийся срок сколько его есть.
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|2.86, Аноньимъ (ok), 12:09, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так что возможно Вейланд никогда не допилят уже. Умрёт вместе с индустрией.
2026 год. Ага, разогнались солнышки оптимистичные.
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|3.114, Radist Z (?), 17:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вейланд никогда не допилят уже
Но ты свой ивент луп на ассемблере обязательно допили до конца.
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|2.87, Аноним (89), 12:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разрабы MATE поняли, что лучше уж юзать простое, стабильное и фичастое LXDE на каноническом GTK2, чем свою хипстерскую поделку на GTK3, поэтому плюнули и забросили своё творение куда подальше.
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|3.102, Аноним (83), 14:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потомку что совсем не обязательно постоянно что-то изменять как это делают разрабы Гнома. Можно довести до ума чтобы нормально работало и только выпускать патчи безопасности.
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|1.90, Аноним (90), 13:02, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда нужно было пихнуть сустемд, они кричали "у нас теперь быстрее загружается"
Когда нужно пихнуть шауланд, они кричат "игори стали быстрее работать"
Технология дополненной реальности в действии.
А на главный вопрос так и нет ответа, ну зачем корпорастам понадобился шауланд?
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|1.92, walrus (ok), 13:17, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть у иксов особенность. Пользуясь X11 ты почти наверняка будешь использовать реализацию X.org независимо от рабочей среды.
В случае использования wayland реализация будет применяться отдельная, привязанная к DE, не очень с другими совместимая и обвешанная эксклюзивным набором костылей (декорации окон? удалённый рабочий стол? кому надо сам сделает!). То есть KDE, GNOME и sway работают поверх трёх разных wayland, а для Cinnamon, соответственно, будет нужен ещё один.
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|1.94, Имя (?), 13:39, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> двух лет хватит на то, чтобы отладить работу в Wayland
осталось отладить работу Wayland
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|1.95, voiceofreason (?), 13:40, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В корице можно поймать суровые тормоза иксов даже на топ железке - накидываем в систему 100500 шрифтов, открываем в настройках диалог выбора шрифтов и пробуем по нему полазить... В вяленде так же?
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|2.108, Аноним (108), 15:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А каким образом вяденд связан со шрифтами?
В твоём юзкейсе диалог выбора шрифтов не умеет в ленивый рендеринг текста и кеширование полученных битмапов. Либо (а может и вместе с) по каким-то причинам медленно читаются файлы шрифтов, или медленно они рендерятся.
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|1.97, Аноним (-), 13:48, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На днях опять на debian 12 перебирал DE, в xfce и gome после слипа отваливаются клава с мышкой, поставил KDE.
По умолачанию в KDE запускается x11, поковырялся в nvidia, запустился на wayland. Так вот, на x11 я отчетливо ощущал подлагивания интерфейса, в то время как под wayland всё работает плавно. Хз с чем это связано.
Решил пока остаться на kde, т.к. для работы нужны клава с мышкой.
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|1.107, pic (?), 14:56, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cinnamon уже отвязали от цикличности релизов GNOME ?
Или релизные патчи всё ещё интегрируются?
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|2.120, Аноним (118), 18:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ещё во 2 половине 2010-х отвязали, форкнувши Муттер и Наутилус. Вы наверное спутали Корицу с Баджи ДЕ в Солус
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|1.122, Аноним (83), 20:36, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поставил этот ваш Линукс Минт с Цинамон. Ну что я могу скахать, на моём Интел Коре 2 Дуо летает!
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