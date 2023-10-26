Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland

2.16 , Аноним ( 16 ), 23:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничто не вечно под луной.Хочешь кого-то подтянуть в ощутимое время - плати бабосы. Иначе вяленый-2. И что ты будешь с ним делать если даже вяленый-1 недоделан?

3.73 , 108 ( ? ), 10:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а ведь есть еще православный Mir

2.17 , Аноним ( 17 ), 23:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да кривота этот ваш вяленый. Ты даже на примере этой новости не понял что ли, что каждому приходится свое DE отдельно портировать? Это такой прикол что ли? Ну вот GTK3/4, к примеру, умеет в вялого, и все вроде ок, но почему кроме тулкита, которым все рисуется, еще и DE отдельно надо портировать? В иксах если тулкит рисует через libxcb, то ты просто юзаешь этот тулкит, не парясь о каких то там деталях рендеринга. > Наверное понимают, что не потянуть ковыряться в иксах в одиночку. Ага, теперь вот в одиночку на вялого переползают.

3.24 , Анонин ( ? ), 00:13, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну как минимум нужно выпилить иксы)) > Ага, теперь вот в одиночку на вялого переползают. Не в одиночку, а используя чужие наработки.

3.35 , Аноним ( 35 ), 01:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не кривой, просто разрабы изначально все прибили к иксам не используя абстракции для скрытия реализации

4.44 , iPony129412 ( ? ), 04:54, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прибили к иксам не используя абстракции для скрытия реализации И это тоже естетсвенно, некоторые даже представить не могли, что кроме иксов что-то будет, а если будет, то непонятно что.

В итоге да, логично. Пишешь под иксы, а не закапывашься в миллионе непонятных абстракций.

3.43 , iPony129412 ( ? ), 04:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > каждому приходится свое DE отдельно портировать? естетсвенно, их десятилетиями писали под иксы.

4.63 , Аноним ( 63 ), 09:38, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты хочешь сказать там где-то что-то рисуется напрямую через X11 в обход GTK/Qt/FLTK/EFL/Motif?

То что там десятилетия писали,писалось на GTK, к-й уже портирован на wayland.

5.64 , iPony129412 ( ? ), 09:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там дофига завязано на иксы, это естественно.

5.65 , iPony129412 ( ? ), 09:44, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если идти во всякие ещё сложнее конфигурации, то вообще ужас становится.

Как несколько мониторов.

И не поможет тебе тут GTK/Qt/FLTK/EFL/Motif с концепцией "я ничего не хочу знать про иксы". 3.62 , Атон ( ? ), 09:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты даже на примере этой новости не понял что ли, что каждому приходится свое DE отдельно портировать? Это такой прикол что ли? Потому что свободные программисты не осилили написать DE нормально используя API, а завязались на "недокументированные особенности".

4.117 , Аноним ( 117 ), 18:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > завязались на "недокументированные особенности". При открытом-то коде?

2.20 , swarus ( ok ), 00:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Прелестно, просто прелестно!

> Даже не самые популярные DE начинают движение в сторону вейланда - xfce

> роадмап расписали, а тут еще корицу подвезли.

> Наверное понимают, что не потянуть ковыряться в иксах в одиночку. в xfce не эталонный вейланд хотят использовать, а wlroots это совсем другой клинкор, в wlroots многие фишки из иксов добавили, которые в эталонном weston по политическим мотивам вряд ли появятся

3.23 , Анонин ( ? ), 00:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это особо не имеет значения. Они гарантировано будет соответствовать протоколу вейланда, а все доп.штуки - ну, это их выбор. Может кто-то из софтописателей будет на них завязываться, хоть большинство, думаю, нет.

PS. Очень редко поправляю чьи-то ошибки, но тут сильно по глазам резануло - "другой коленкор"

4.25 , swarus ( ok ), 00:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – прошу прощения я храмотный,

мне в вяленом не хватало управления вводом и управления окнами, wlroots решил эту проблему + удалённый доступ

3.110 , Ананимус ( ? ), 15:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > wlroots это совсем другой клинкор, в wlroots многие фишки из иксов добавили Што ты несешь. Авторы wlroots одни из самых активных контрибуторов протоколов в Wayland и буквально отказались от новых приватных протолоков в самом wlroots.

4.112 , swarus ( ok ), 16:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я рад что примочки wlroots в гноме и кде работать будут, но пока это не так

