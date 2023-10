Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland

2.27 , Внук Ванги ( ? ), 00:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Товарищи, подскажите, какие приложения Cinnamon достаточно годные, чтобы ими пользоваться

> вне данной среды рабочего стола? У GNOME есть GIMP, у KDE

> есть Krita как примеры популярных приложений. А что миру подарил Cinnamon? Xed, это gedit на новом gtk считай, только не изнасилованный гнoмoceкaми. И да, GIMP не приложение GNOME, GNOME просто украл себе тулкит, который был сделан, чтобы создавать годный редктор изображений, а сделали из него кacтpиpoвaннyю г@внoсреду рабочего стола обмазанную JS-мaкaкoкoдингoм для альтернативных людей, которым не нравилось быть как все, дышать ртом, а не иначе, тормозить ногами, а не иначе. Но они решили думать иначе, как маководы, только совсем иначе.

Альтернативный интеллект, теперь он зОхватывает когда-то отличные операционки на базе линукса. 2.28 , Аноним ( 28 ), 00:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Nemo, Hypnotix

3.30 , Хипнотукс ( ? ), 00:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Nemo, Hypnotix Попытка спасти добиваемый Nautilus, который лучше спасли в MATE и морда для доставки зомбоящика на ваш свободный ПК, замечательные достижения!

2.34 , Аноним ( 34 ), 00:41, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Квек,у гнома уже вон Gtk4.xxx, а у типо гномовского приложения гимп даже порт на жтк3 не вышел.

2.36 , asaaddxasaadd ( ok ), 01:35, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прикол корицы не в "нативных приложениях", а в том, что оно работает сразу после запуска. И работает не только на топовых компах. Я очень уважаю kde, их программы просто пушка, Kate один из самых топовых редакторов, Ghostwriter который теперь тоже под крылом кед тупо лучший редактор markdown, сопостовимых свободных аналогов Krita для художников я в принципе не знаю (и в отличии от GIMP KDE вроде как действительно связано с критой "Krita is still part of the KDE community: all Krita contributors are KDE community members!", а у гимпа о связи с гномом напоминает только то, что странца ишью находится на гномовском гитлабе), но блин, когда запускаешь на слабой машине (которая тянет игры 2009-го года) систему с кедами, ты вынужден будешь наслаждаться лагами пока не поотрубаешь все анимации и спецэффекты до которых дотянешься. А корица просто встаёт и работает. (XFCE тоже работает, но там некоторая часть кастомизации выполняется через жопу)

3.40 , Аноним ( 5 ), 02:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно работает в лялипсе если не делать шагов в сторону от дефолта.

4.88 , asaaddxasaadd ( ok ), 12:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А так же в дебиане и эндеворе. Мне этого вполне достаточно.

Я не знаю сколько шагов от дефолта ты сделал, возможно решил, что десять тысяч шагов относится и к ПО, но у меня всё работало

3.126 , Аноним ( 126 ), 21:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ващета Blender умеет в 2D в том числе. Не просто же так там готовые анимации рисуют. А анимации это не только статичный 2 рисунок.

Плюс добавь сюда библиотеки 3D объектов и ненужны буду потошопы и про студии чтобы модельку человека вставить и нарисовать в желаемой позе.

2.41 , Аноним ( 5 ), 02:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что миру подарил Cinnamon? Ничего. Есть только гном с gtk и кде с qt. Остальное их производные.

3.116 , _kp ( ok ), 17:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И более того, сейчас даже на бюджетном железе нет смысла в "окружениях на минималках".

Исключения по окружениям разве что для ТВ приставок и недосктопного применения.

2.105 , beck ( ?? ), 14:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что миру подарил Cinnamon? Единственное в мире линукса нормально из коробки работающее ДЕ, так что его может без приседаний с бубном использовать любой не знакомый с линуксом в частности и ИТ вообще человек.

2.118 , Аноним ( 118 ), 18:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл Cinnamon не в приложениях (их и так хватает), а в создании целостной удобной, красивой и легконастраиваемой среды. Аналогов ему в этом плане нет, а если и есть то назовите их. Хотя фм Nemo хорош, один из лучших фм на GTK.