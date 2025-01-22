Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3

Представлен релиз библиотеки SDL 3.2.0 (Simple DirectMedia Layer), который помечен как первый официальный стабильный выпуск ветки SDL 3. Библиотека нацелена на упрощение написания игр и мультимедийных приложений, и предоставляет такие возможности, как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука и вывод 3D через OpenGL, OpenGL ES, Metal, Direct3D или Vulkan. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Предоставляются обвязки для использования SDL в проектах на различных языках программирования.

Основные новшества:

Одновременно опубликован релиз слоя совместимости sdl2-compat, который предоставляет API, совместимый с бинарными сборками и исходным кодом SDL 2.x, но работающий поверх SDL 3. Пакет sdl2-compat может выступать в качестве полной замены SDL 2, и пригоден для организации выполнения программ, написанных для SDL 2, используя возможности ветки SDL 3.

Также доступен корректирующий выпуск SDL_sound 2.0.4, надстройки над библиотекой SDL3 c функциями для декодирования звуковых форматов, таких как MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, VOC, MOD, MID и AU. Для декодирования звуковых форматов в SDL_sound не применяются внешние библиотеки - все необходимые для декодирования исходные тексты входят в основной состав. Предоставляемый API позволяет получать звуковые данные из файлов или в форме звуковых потоков из одного или нескольких внешних источников. Поддерживается прикрепление своих обработчиков звука.



