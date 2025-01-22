Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3

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|2.25, pda (ok), 14:32, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если шутка, то "ха-ха". Если нет, то SDL не имеет отношения к DirectX и Microsoft. Это отдельная библиотека. Что-то вроде кроссплатформенного DirectX на минималках. (Не пытается быть полноценным API, скорее обёртка и шлюз для доступа к кроссплатформенным API независимо от платформы.)
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|1.2, Аноним (2), 12:35, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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1. Пока не будет аппаратного midi через PipeWire - так и будет мусором.
2. Когда fheroes2 на неё переведут?
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|2.4, Аноним (4), 12:40, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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аппаратный midi в pipewire нужен только старым жирным неудачникам
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|4.12, _kp (ok), 13:34, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально речь про игрушки, а уж там то, перегнать звук в поддерживаемый формат и не нудить.
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|2.28, Tita_M (ok), 15:02, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда fheroes2 на неё переведут?
Если я не ошибаюсь SDL3 из Виндов поддерживает только 10 и 11. 7 и XP не поддерживаются. Это может быть недостатком.
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|1.10, Аноним (10), 13:31, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Из лёгкой, минималистичной библиотеки для кроссплатформенной совместимости, проект превратился в жирный блоб. Уже и заставки, и планшеты.
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|2.15, _kp (ok), 13:36, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталость добавить ядро и загрузкик, и будет еще одна ОС.
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|2.22, Аноним (19), 14:22, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Из лёгкой, минималистичной библиотеки для кроссплатформенной совместимости, проект превратился в жирный блоб
SDL до сих пор является минималистичной библиотекой для кроссплатформенной совместимости.
Или что, предоставлять информацию о приложении или работать графическим планшетом не нужно кроссплатформенно? Нужно на каждой платформе со своими API сношаться?
Про жирный блоб просто смех. У современной игры одна текстурка весит больше, чем весь бинарь SDL.
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|2.27, ИмяХ (ok), 14:42, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чушь.
Наоорот, почистили от всякого мусора, третья версия в полтора раза меньше, чем вторая.
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|1.11, Guest (??), 13:33, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Существенно улучшена поддержка протокола Wayland, который теперь активирован по умолчанию в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11, и поддерживающих расширения протокола fifo-v1 и commit-timing-v1.
Это целый один композитор, на секундочку, никому не известный Jay.
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|1.21, Аноним (-), 14:22, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Wayland, который теперь активирован по умолчанию в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11
> задействован по умолчанию мультимедийный сервер PipeWire
Процесс закапывания копроиксов идет по плану!
me доволен
> Реализована начальная поддержка HDR.
А вот это уже интересно.
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