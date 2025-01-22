The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3

22.01.2025 12:05

Представлен релиз библиотеки SDL 3.2.0 (Simple DirectMedia Layer), который помечен как первый официальный стабильный выпуск ветки SDL 3. Библиотека нацелена на упрощение написания игр и мультимедийных приложений, и предоставляет такие возможности, как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука и вывод 3D через OpenGL, OpenGL ES, Metal, Direct3D или Vulkan. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Предоставляются обвязки для использования SDL в проектах на различных языках программирования.

Основные новшества:

  • Существенно улучшена поддержка протокола Wayland, который теперь активирован по умолчанию в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11, и поддерживающих расширения протокола fifo-v1 и commit-timing-v1.
  • Задействован по умолчанию мультимедийный сервер PipeWire, который помечен как более приоритетный, чем PulseAudio.
  • Добавлена поддержка видеозахвата с web-камер (при наличии PipeWire).
  • Добавлена возможность использования графических планшетов и цифровых перьев.
  • Значительно улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI).
  • Добавлена поддержка цветовых пространств и возможность управления несколькими цветовыми пространствами. Реализована начальная поддержка HDR.
  • Полностью переработан код для работы со звуком. Добавлена поддержка логических звуковых устройств (разные части программы могут работать со своим отдельным звуковым устройством). Добавлены средства для работы со звуковыми потоками, преобразования потоков, изменение частоты дискретизации, микширования, управления буферизацией, изменения тона и громкости. Реализована автоматическая обработка подключения или отключения звуковых устройств, а также смена звукового устройства по умолчанию.
  • В API 2D-отрисовки добавлен бэкенд для отрисовки через API Vulkan. Добавлены функции для работы с поверхностями через API Vulkan.
  • Проведена большая чистка устаревших возможностей, потерявших актуальность в современных реалиях. Например, прекращена поддержка OpenGL ES 1.0 и DirectFB, удалён код для работы на устаревших платформах, таких как QNX, Pandora, WinRT и OS/2.
  • Предоставлена возможность организации работы программы с использованием callback-вызовов и определения цикла обработки событий в функции main().
  • В API внесены изменения, нарушающие совместимость. Унифицированы правила наименования API - вызовы в разных подсистемах теперь именуются с использованием одной общей схемы.
  • Добавлены новые API:
    • GPU API - кросс-платформенный доступ к GPU и возможностям 3D-рендеринга.
    • Dialog API - использование диалогов для выбора/открытия/сохранения файлов и каталогов.
    • Filesystem API - операции с файловой системой, управление каталогами и поиск файлов.
    • Storage API - абстрактный программный интерфейс для доступа к разным системам хранения данных.
    • Camera API - доступ к web-камерам.
    • Pen API - работа с графическими планшетами и цифровыми перьями, такими как Wacom и Apple Pencil.
    • Properties API - хранение параметров в формате ключ/значение.
    • Process API - запуск дочерних процессов и организация канала связи с ними.
    • App metadata API - формирование заставки со сведениями о приложении (диалог About).
  • Заменён API для работы с прозрачными окнами.
  • Расширен API для работы с буфером обмена - помимо текста через буфер обмена теперь можно передавать данные и других типов. Добавлена возможность помещения в буфер обмена данных в нескольких форматах.
  • Расширены возможности для обработки ввода с клавиатуры. Добавлена возможность настройки виртуальных клавиатур для iOS и Android.
  • Значительно улучшена и переработана документация по API. Добавлена подборка примеров программ, которые можно запускать прямо в браузере.

Одновременно опубликован релиз слоя совместимости sdl2-compat, который предоставляет API, совместимый с бинарными сборками и исходным кодом SDL 2.x, но работающий поверх SDL 3. Пакет sdl2-compat может выступать в качестве полной замены SDL 2, и пригоден для организации выполнения программ, написанных для SDL 2, используя возможности ветки SDL 3.

Также доступен корректирующий выпуск SDL_sound 2.0.4, надстройки над библиотекой SDL3 c функциями для декодирования звуковых форматов, таких как MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, VOC, MOD, MID и AU. Для декодирования звуковых форматов в SDL_sound не применяются внешние библиотеки - все необходимые для декодирования исходные тексты входят в основной состав. Предоставляемый API позволяет получать звуковые данные из файлов или в форме звуковых потоков из одного или нескольких внешних источников. Поддерживается прикрепление своих обработчиков звука.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: В библиотеке SDL3 отменяют переход на Wayland по умолчанию
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.30.0
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.28.0. Переключение внимания на разработку SDL 3.0
  5. OpenNews: Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки SDL_sound 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62596-sdl
Ключевые слова: sdl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    DirectMedia вродe в версии 9с задепрекейтили?
     
     
  • 2.25, pda (ok), 14:32, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если шутка, то "ха-ха". Если нет, то SDL не имеет отношения к DirectX и Microsoft. Это отдельная библиотека. Что-то вроде кроссплатформенного DirectX на минималках. (Не пытается быть полноценным API, скорее обёртка и шлюз для доступа к кроссплатформенным API независимо от платформы.)
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:35, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    1. Пока не будет аппаратного midi через PipeWire - так и будет мусором.
    2. Когда fheroes2 на неё переведут?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:40, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    аппаратный midi в pipewire нужен только старым жирным неудачникам
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 12:47, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, кто пишет музыку на синтезаторе?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:52, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    да, на старом синтезаторе
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 13:53, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жирном?
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 14:12, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, на жирном неудачнике.
     
  • 4.12, _kp (ok), 13:34, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально речь про игрушки, а уж там то, перегнать звук в поддерживаемый формат и не нудить.
     
  • 2.7, Anony (?), 12:58, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проект opensource, добавь поддержку сам
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:36, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проект кого надо сурс. Добавят только то что им надо.  
     
  • 2.28, Tita_M (ok), 15:02, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда fheroes2 на неё переведут?

    Если я не ошибаюсь SDL3 из Виндов поддерживает только 10 и 11. 7 и XP не поддерживаются. Это может быть недостатком.

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:00, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что уже можно собрать с sdl3? Вроде yquake2, есть ещё?
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:31, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Из лёгкой, минималистичной библиотеки для кроссплатформенной совместимости, проект превратился в жирный блоб. Уже и заставки, и планшеты.
     
     
  • 2.15, _kp (ok), 13:36, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталость добавить ядро и загрузкик, и будет еще одна ОС.
     
  • 2.22, Аноним (19), 14:22, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Из лёгкой, минималистичной библиотеки для кроссплатформенной совместимости, проект превратился в жирный блоб

    SDL до сих пор является минималистичной библиотекой для кроссплатформенной совместимости.

    Или что, предоставлять информацию о приложении или работать графическим планшетом не нужно кроссплатформенно? Нужно на каждой платформе со своими API сношаться?

    Про жирный блоб просто смех. У современной игры одна текстурка весит больше, чем весь бинарь SDL.

     
  • 2.27, ИмяХ (ok), 14:42, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чушь.
    Наоорот, почистили от всякого мусора, третья версия в полтора раза меньше, чем вторая.
     

  • 1.11, Guest (??), 13:33, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Существенно улучшена поддержка протокола Wayland, который теперь активирован по умолчанию в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11, и поддерживающих расширения протокола fifo-v1 и commit-timing-v1.

    Это целый один композитор, на секундочку, никому не известный Jay.

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 13:35, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вяленый ненужен.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:40, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вся эта мультимедиа чехарда настоящим линуксойдам не нужна!
     
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 14:11, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот уроки грамматики линуксоИдам, похоже, нужны.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:25, 22/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (24), 14:24, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящим линуксоидам SDL 1.2, которая под GPL.
     
  • 2.26, Аноним (8), 14:37, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящим линуксойдам нужна вся мультимедия!
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:18, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто праздник какой-то! Жаль припоздали с датой инаугурации.
     
  • 1.21, Аноним (-), 14:22, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Wayland, который теперь активирован по умолчанию в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11
    > задействован по умолчанию мультимедийный сервер PipeWire

    Процесс закапывания копроиксов идет по плану!
    me доволен

    > Реализована начальная поддержка HDR.

    А вот это уже интересно.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру