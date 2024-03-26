В библиотеке SDL3 отложили переход на Wayland по умолчанию

Разработчики библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений, отменили изменение, переводящее ветку SDL3 на использование по умолчанию протокола Wayland в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11. В качестве причины упоминается наличие проблем, нерешённых в экосистеме Wayland, связанных с блокировкой поверхностей и реализацией FIFO (vsync). Указанные проблемы приводят к снижению производительности и не могут быть полноценно решены без реализации дополнительных протоколов fifo-v1 и commit-timing-v1.

Отмечается, что без решения данных проблем переход с X11 на Wayland не несёт каких-либо преимуществ для обычных приложений и игр, а лишь приводит к серьёзному снижению производительности и регрессиям. К рассмотрению возможности перехода SDL на Wayland по умолчанию планируют вернуться только после утверждения протоколов fifo-v1 и commit-timing-v1 и, их реализации в стабильных версиях основных композитных менеджеров.

Кроме того, можно упомянуть первый тестовый выпуск новой ветки SDL 3, в котором выполнена переработка некоторых подсистем, внесены нарушающие совместимость изменения в API и проведена большая чистка устаревших возможностей, потерявших актуальность в современных реалиях. Например, в SDL 3 полностью переработан код для работы со звуком, прекращена поддержка OpenGL ES 1.0 и DirectFB, удалён код для работы на устаревших платформах, таких как QNX, Pandora, WinRT и OS/2. В API 2D-отрисовки добавлен бэкенд для отрисовки через API Vulkan, расширена поддержка HDR и цветовых пространств. Заменён API для работы с прозрачными окнами. Добавлена поддержка видеозахвата с web-камер и возможность использования планшетов и цифровых ручек. Добавлены новые диалоги для открытия и сохранения файлов. Задействован по умолчанию мультимедийный сервер PipeWire.



