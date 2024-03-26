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В библиотеке SDL3 отложили переход на Wayland по умолчанию

26.03.2024 11:50

Разработчики библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений, отменили изменение, переводящее ветку SDL3 на использование по умолчанию протокола Wayland в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11. В качестве причины упоминается наличие проблем, нерешённых в экосистеме Wayland, связанных с блокировкой поверхностей и реализацией FIFO (vsync). Указанные проблемы приводят к снижению производительности и не могут быть полноценно решены без реализации дополнительных протоколов fifo-v1 и commit-timing-v1.

Отмечается, что без решения данных проблем переход с X11 на Wayland не несёт каких-либо преимуществ для обычных приложений и игр, а лишь приводит к серьёзному снижению производительности и регрессиям. К рассмотрению возможности перехода SDL на Wayland по умолчанию планируют вернуться только после утверждения протоколов fifo-v1 и commit-timing-v1 и, их реализации в стабильных версиях основных композитных менеджеров.

Кроме того, можно упомянуть первый тестовый выпуск новой ветки SDL 3, в котором выполнена переработка некоторых подсистем, внесены нарушающие совместимость изменения в API и проведена большая чистка устаревших возможностей, потерявших актуальность в современных реалиях. Например, в SDL 3 полностью переработан код для работы со звуком, прекращена поддержка OpenGL ES 1.0 и DirectFB, удалён код для работы на устаревших платформах, таких как QNX, Pandora, WinRT и OS/2. В API 2D-отрисовки добавлен бэкенд для отрисовки через API Vulkan, расширена поддержка HDR и цветовых пространств. Заменён API для работы с прозрачными окнами. Добавлена поддержка видеозахвата с web-камер и возможность использования планшетов и цифровых ручек. Добавлены новые диалоги для открытия и сохранения файлов. Задействован по умолчанию мультимедийный сервер PipeWire.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/libsdl-org/...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.30.0
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.28.0. Переключение внимания на разработку SDL 3.0
  4. OpenNews: Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22
  5. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0.2 с поддержкой Wayland и Mir
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60847-sdl
Ключевые слова: sdl, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 26/03/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Заметил, что mpv в wayland (gnome) тормозит и пропускает кадры. Конфигурация аналогичная как в системе с xorg -- базовые настройки типа нелинейного масштабирования + интерполяция кадров. Вернулся на xorg.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:00, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё помню времена, когда vo=vaapi позволял процессору при проигрывании видео быть на уровне 30-35 градусов, на ноутбуке с пассивным охлаждением. Да, без всяких крутых скейлеров. Сейчас такой вывод тоже работает, но объявлен устаревшим, жалко.
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 11:59, 26/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    давно пора
    сколько было коментариев "ещё даже и невидно на горизонте", а по факту 2024 год стал переходом на Wayland
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:06, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего что ты это пишешь в новости где отказались от перехода на вейленд?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:03, 26/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    "Wayland breaks everything"
     
  • 1.5, Аноним (6), 12:04, 26/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Опять 25. Когда у вас у всех. QNX успел устареть за 4 месяца?
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:08, 26/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    > без решения данных проблем переход с X11 на Wayland не несёт каких-либо преимуществ для обычных приложений и игр, а лишь приводит к серьёзному снижению производительности и регрессиям.

    Погодите, но ведь опеннетные эксперты утверждали обратное! А как же тиринг, а как же "давно пора на свалку"?

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:11, 26/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    > упоминается наличие проблем, нерешённых в экосистеме Wayland, связанных с блокировкой поверхностей и реализацией FIFO (vsync). Указанные проблемы приводят к снижению производительности
    > Отмечается, что без решения данных проблем переход с X11 на Wayland не несёт каких-либо преимуществ для обычных приложений и игр, а лишь приводит к серьёзному снижению производительности и регрессиям.

    Вся суть вейланда.

     
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