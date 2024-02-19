Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland

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|1.3, Аноним (3), 14:01, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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шото я не понял: с иксами оно будет работать, или только валянок оставят? О_О
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|2.5, Аноним (-), 14:08, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, нужна подтдержка X и возможность сборки и работы без Dbus.
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|4.81, Аноним (-), 18:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы забыли про поддержку "без systemd" =)
А что за ось такая голимая что там ничего нет? Винда чтоли? Пусть сами себе и билдят тогда.
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|3.92, Анони (?), 19:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> возможность сборки и работы без Dbus.
Это как минимум дропнуть половину liblxqt. Оно без dbus никак by-design.
Приложения без dbus можно, но чем дальше, тем сложнее.
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|2.9, Аноним (9), 14:26, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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tsujan - единственный разработчик данного DE, пишет эту поделку just for fun
очень смешно ждать большой разработки
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|4.40, Аноним (9), 15:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты сам посмотри историю комитов на гитхабе последних лет 3-4. А в новости - копипаста. Там один разраб - tsujan, и один типа тестер - steven. И больше никого нет.
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|5.41, Аноним (9), 15:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все старые (2014-2019 годов) lxqt разрабы разбрелись кто куда. pcman так тот вообще в 2014-15 годах закодил основу, и потом он отошел от комитов.
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|5.60, Аноним (60), 17:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Брехня. Я сам отсылал им в гитхаб реквесты и знаю что их там больше.
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|6.90, Аноним (9), 19:02, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хахаха! Их там больше, но они ничего не коммитят вообще, или комитят раз в год лютую минорщину. Тогда как tsujan побольше комиттит.
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|4.52, Аноним (52), 16:24, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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0 разработчиков - это тоже "разработчики", просто в количестве 0.
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|1.4, Аноним (-), 14:06, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Отмечается, что реализация поддержки Wayland не приведёт к концептуальным изменениям: проект по-прежнему останется модульным и продолжит придерживаться классической организации рабочего стола.
Потдержку X оставят?
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|3.11, Аноним (3), 14:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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та пускай выкидывают… …сразу после того как в валянке хотябы ваком нормально заработает…
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|4.84, Аноним (-), 18:50, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> та пускай выкидывают… …сразу после того как в валянке хотябы ваком нормально
> заработает…
Если вы удумали условия кому-то выдвигать, то этот мир так не работает? Вам надо ваком в вяленде? Круто - редактор в лапы и вперед.
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|1.8, Аноним (9), 14:23, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это окружение вообще ничем не лучше старого LXDE, а панель так вообще хуже, непонятно зачем оно существует, ну разве что как развлечение единственного разраба. KDE намного круче, и очень отлично пашет на проце i3 2011 года.
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|3.12, IdeaFix (ok), 14:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если окна открывать или меню? Про браузер не спрашиваю, мы же тут культурные люди.
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|3.14, Аноним (9), 14:30, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не понимаю удивления. 13 летней давности оборудование, уже пора на свалку выкидывать. А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. i3 для веба уже считается моветоном.
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|4.17, Аноним (10), 14:37, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На виндах ничего не тормозит и на Core 2 Duo. Ну если, конечно, обмазываться всякими Gnome…
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|5.26, AleksK (ok), 14:47, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старый сервер на Core Quad 8800 работает как печатная машинка и запускалка старой 1С тормозит просто невероятно все менеджеры стараются обходить этот комп стороной. Так что не надо тут рассказывать сказочки
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|6.29, Аноним (29), 15:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня на работе был сервак на мощном ксеоне E3-1240V2. И он жутко тормозил и работал как печатающая машинка. Почему? Потому, что встроенная видушка там - это эмуляция некого Matrox из 90х годов. Почему он? Потому, что позволяет осуществлять некую распараллеленую виртуализацию этих видушек. Как только я вставил а этот комп даже тупо видушку-затычку от AMD - сразу все залетало.
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|7.45, AleksK (ok), 16:03, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так именно у десятки интерфейс жутко тормозной на старом железе. Открываешь меню пуск и ждёшь секунд 15-20
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|5.20, Аноним (9), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Успокойся.
Я и не говорил, что кеды не работают или тормозят на коре 2 дуба. Веб требует сейчас гораздо больших ресурсов для компактного просмотра, чем 13-18 лет назад, т.е. видосы в вебе тормозят, или наляпистые сайты вроде алиэкспрес тоже в начале подтормаживают.
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|5.31, Аноним (-), 15:05, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже вот так прекрасно работает
Прекрасно? С 4Гб памяти?
Просто интересно, вот что ты за ним делаешь? Просто в консольке наяриваешь?
Потому что браузер будет тормозить.
Компиляция будет тормозить, IDE на больших проектах 146% будут тормозить.
Какие-то кады-блендеры-видеомонтаж тоже будут тормозить!
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|6.62, Аноним (60), 17:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Прекрасно? С 4Гб памяти?
Игры играю, да старые, но новые мне и не нравятся.
>Потому что браузер будет тормозить.
Браузер не тормозит, Ютуб в 1024 можно.
>Компиляция будет тормозить, IDE на больших проектах 146% будут тормозить.
Пишу на C++ и компилирую проекты в Microsoft Visual Studio 2012.
>Какие-то кады-блендеры-видеомонтаж тоже будут тормозить!
Блендер работает норм. Кад не нужен мне.
И это всё на Intel Core 2 Duo.
В чём я не прав?
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|7.76, dannyD (?), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>В чём я не прав?
нормальные игры были на Микроше (брат Радио-86РК),
а дальше уже не интересно.
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|5.59, AleksK (ok), 17:02, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже вот так прекрасно работает
> https://i.ibb.co/KFxH4Hz/ksnip-20240219-133434.png
350 гордых попугаев гикбенча в однопотоке и почти 1000 в многопотке с учетом того как он жрет это полный пушной зверь. Даже Pentium G2020 набирает 500-550 попугаев в однопотоке и почти 900 в многопотоке. Хотя гиперпень во все времена был зверьмашиной ) Всё-таки q2d и q2q это жутко устаревшие процы, которые абсолютно бессмысленно сейчас использовать.
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|6.65, Аноним (65), 17:52, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>350 гордых попугаев гикбенча
В отличии от реальных задач, эти гордые попугаи презирают процессорный кэш. А у q2q он приличного размера и про L3 эти процессоры даже не слышали. Что действительно делает эти процессоры устаревшими, так это оперативка до DDR3-1333 8 Гб, шина PCI-E 2.0, SATA 2, USB 2.0 на соответствующих материнках. Как домашний сервер, за гроши q2q всё ещё оптимальны по соотношению цена/качество. Особенно если их придушить по энергопотреблению. q2d пожалуй только в Африку, потому, что лишние 500 рублей погоды не делают даже для голодных студентов.
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|4.19, Аноним (19), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме.
Они у них тормозят даже на современном оборудовании.
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|4.27, pic (?), 14:55, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно будет работать ещё очень долго, потому как толстый техпроцесс. Да, не как для космоса, но тоже толстый, поэтому и живучий, меньше токовых утечек. Единственная проблема это RoHS, от которой мрут печатные платы.
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|4.38, Аноним (37), 15:42, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Не понимаю удивления. 13 летней давности оборудование, уже пора на свалку выкидывать.
> А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. i3 для веба
> уже считается моветоном.
Это говорит не о слабости 13ти летнего оборудования, а о охреневшей рукозадости дзенописак, позорище вэбмакаческое, таких стоит гнать ссаными тряпками вон из профессии!
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|5.97, Аноним (-), 19:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это говорит не о слабости 13ти летнего оборудования, а о охреневшей рукозадости
> дзенописак, позорище вэбмакаческое, таких стоит гнать ссаными тряпками вон из профессии!
Ну это ж тебе не ютуб блин чтобы смочь в мелкие потоки с нормальной картинкой, не икающий плеер, способный в нормальный адаптив и прочее? Культура разработки уровня лады-калины - вылезает везде. А плеер видео так то довольно технологичная и сложная вещика. Или если нет - то работает как г-но, соответственно.
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|4.50, YetAnotherOnanym (ok), 16:16, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тебе открою страшную тайну, ты только никому не говори - есть и довольно современное оборудование с умеренной вычислительной мощностью в пользу мобильности и долгой работы на аккумуляторе.
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|4.51, Аноним (51), 16:18, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дзен уже два года как продан вк (мейлру), хватит его яндексовым называть
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|5.54, Аноним (19), 16:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну-ну. То-то я смотрю, плееры Дзена вещают с CDN-платформы Яндекса через плеер Яндекса.
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|6.70, Аноним (65), 18:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну-ну. То-то я смотрю, плееры Дзена вещают с CDN-платформы Яндекса через плеер Яндекса.
Давно проверяли? Я вот вижу запросы к hot-video.dzeninfra.ru, который сидит на адресах VK.
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|8.74, Аноним (65), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так весь код сайта теперь в руках mail ru Неудивительно, что он совпадает, а во... текст свёрнут, показать
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|9.80, Аноним (19), 18:44, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну Кинопоиск Мэйлу никто не продавал, поэтому именно что удивительно Мэйлу было... текст свёрнут, показать
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|3.22, AleksK (ok), 14:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запусти там свою любимую десяточку и увидишь тормозящий интерфейс.
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|4.32, Аноним (10), 15:11, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж эти сказочники с виндой, тормозящей везде, кроме i7 c 16 гб.
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|5.46, AleksK (ok), 16:04, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это смотря какой i7 если какой-нибудь 920 то будет тормозить только так.
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|4.71, Аноним (65), 18:04, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Запусти там свою любимую десяточку и увидишь тормозящий интерфейс.
Десяточке главное SSD и число ядер не меньше 4. Разучились они делать вытесняющую многозадачность, а мусорных потоков прибавилось.
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|2.36, Аноним (36), 15:37, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если "единственный" разраб в соотоянии переписать на qt6 и вейланд то непонятно нахрена кде целая команда "бездельников"? Для добавления очередных "свистоперделок"?
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|3.39, Аноним (39), 15:42, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кде это в основном оконный менеджер и немного виджеты и подсистемы вроде kio. Сами программы огромные нагромождения сомнительного кода различных лет, написанных разными людьми. Упомянутый разраб пилит свой китайский фм поверх готовых компонентов и его продукт во всём уступает тому же dolphin.
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|3.42, Аноним (39), 15:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, насчёт "в состоянии", я подозреваю, это целиком заслуга кутей. Автору даже пришлось переписать весь код с гтк на куте, видимо, разочаровался в гномотехнологиях.
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|4.49, Аноним (9), 16:11, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оригинальный автор lxqt - pcman, уже давно не пишет код. Его последние комиты в lxqt - 2015 год где-то. Сейчас только tsujan уже года 4 последних пишет что-то по праздникам, just for fun. Один разраб не может ничего особенно написать без бабла.
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|5.94, Аноним (94), 19:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pcman на gtk писал LXDE. Во времена LXQt немного поддерживал файловый менеджер.
Часть команды от LXQt делала изначально razor-qt. И у них там даже был некий аналог плазмы... но эту ветку дропнули и упростили до уровня lxde после слияния/поглощения lxde. С тех пор как-то всё уныло стало.
P.S. ~10 лет пользую lxqt, развития почти не наблюдается.
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|6.99, Аноним (9), 20:06, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не будет развития у lxqt вообще, это точно. tsujan - редкий неадекват. В общем, этот lxqt, просто развлечение разраба, никаких преимуществ перед lxde у lxqt нет, ну разве что архиватор неплохой добавили. А так lxqt софт - весьма неудобный и требует допиливания. Вот только обычному пользователю морочаться не впёрлось. Средний пользователь уж лучше привычные кеды накатит.
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|2.86, Аноним (-), 18:54, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> KDE намного круче, и очень отлично пашет на проце i3 2011 года.
Они задолбали с своими аконадями и непоймуками нужными полутора нафигнужным программам, но превращая при этом систему в сплошную "виндус висту". И прочей глюкавой плазмой, подводящей в самый ответственный момент, типа невозможности подцепиться к нужной точке в кафешке. И вот зачем этот мусор столько места занимает тогда?
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|1.16, Kuromi (ok), 14:34, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, посмотрим. Если все DE ломанутся делать Валенок, то вот тогда, к лучшему или худшему, могут таки набрать критическую массу и "всех перейти".
Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).
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|2.21, AleksK (ok), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).
Как обычно положит огромный болт на пользователей Linux.
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|3.53, Аноним (53), 16:27, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И это правильно. Бизнесу швaбодка не нужна, ему нужны лохи. А швaбодчиков загнобим — и они перейдут в лохи, выгодных лохов больше станет. Рыночек порешал.
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|4.58, AleksK (ok), 16:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И это правильно. Бизнесу швaбодка не нужна, ему нужны лохи. А швaбодчиков
> загнобим — и они перейдут в лохи, выгодных лохов больше станет.
> Рыночек порешал.
Габен вполне себе неплохо выстрелил со стимдеком на свободной ОС со свободными драйверами. Причём валв очень активно участвует в разработке месы
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|5.82, soarin (ok), 18:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> The core Mesa library is licensed according to the terms of the MIT license. This allows integration with the XFree86, X.Org and DRI projects.
что-то это не по борадатому
да и Steam в первую очередь – это проприетарщина естественно.
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|5.89, Аноним (-), 18:59, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Габен вполне себе неплохо выстрелил со стимдеком на свободной ОС со свободными
> драйверами. Причём валв очень активно участвует в разработке месы
Да этоот габен на фоне всплеска продаж от популяризации AI - так, приятный бонус. А на чем работают суперкомпьютеры с воооон тем, куда и идет основная масса самых дорогих и крутых GPU - вы наверное уже догадались.
Ну а амд соответственно методично отхапывает этот рынок. И хорошая поддержка дров в лине - и интеграция с майнлайном - сильный козырь. Ну верхушка топ500 уже и стала под амд. А вон там всякие запускалки куды на амдях поразвелись, так что гвоздиков в ту крышку так то тюкают понемногу. А когда нвидия спохватится будет как обычно too little and too late. Впрочем уже.
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|4.68, Аноним (-), 17:56, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А швaбодчиков загнобим
Да бог с вами! Кто ж их гнобит?
"Сообщество" настолько шикарное, что достаточно просто не делать как нужно и им... и все загнется само собой))
Они же могу только ныть и требовать. Ну и еще кидаться какахами в тех, кто что-то делает.
В проектах хоть как-то участвуют единицы, а тех кто код пишет - вообще в красную книгу заносить можно.
А остальные - просто паразиты-потребл#ди, которые хотят чтобы им всё сделали, причем бесплатно и побыстрее.
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|4.79, Аноним (79), 18:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бизнес дает честный продукт с честным качеством за честные деньги, так что лохи здесь пока что только любители свободы.
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|3.88, Аноним (-), 18:56, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой
>> версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).
> Как обычно положит огромный болт на пользователей Linux.
Угу, гениальный план, пусть еще посмотрит на чем Top 500 работает. А то так можно и немного без своего основного бизнеса остаться :). Нвидия конечно умеет включать режим д@билов, но не настолько же чтоб основной бизнес назло бабушке слить?!
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|2.43, iPony129412 (?), 15:54, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).
Как-то особой боли с Ubuntu 23.10 нет... По меркам десктопного линукса конечно.
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|1.23, Аноним (23), 14:46, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> таблица портирования компонентов
> screengrab
> Поддержка Wayland: прочерк
И почему я не удивлен?
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|2.66, Аноним (-), 17:52, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не переименуют. LXQt - это теперь имя собственое, чем просто аббревиатура. Хотя, хм... если бы я был мэйнтейнером я бы назвал LWQt.
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|2.64, Аноним (-), 17:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> т.е. версия на ГТК-2 переживет версию сабжа на Qt5...
Употреблять слова "ГТК-2" и "жить" в одном предложении...
"существует" в лучше случае.
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|1.77, Аноним (79), 18:41, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений.
Наконец то нормальные новости, хоть есть что обсуждать, а то эти серверные софтины, ничего в них не понимаю, не интересно.
Так-вот отказ от разделения по категориям это деградация.
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|1.96, Аноним (-), 19:41, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Уже предвкушаю как все ДЕ, скопом перешедшие на вейланд, начнут класть болт на поддержку копроиксов.
Это в сколько нытья и страданий будет на опеньке!
Интересно, на какое ДЕ скалнет переползет?
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