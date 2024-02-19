Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland

2.10 , Аноним ( 10 ), 14:26, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Дожили. Нетормозящий на i3 интерфейс — достижение.

3.12 , IdeaFix ( ok ), 14:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если окна открывать или меню? Про браузер не спрашиваю, мы же тут культурные люди.

3.14 , Аноним ( 9 ), 14:30, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Не понимаю удивления. 13 летней давности оборудование, уже пора на свалку выкидывать. А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. i3 для веба уже считается моветоном.

4.17 , Аноним ( 10 ), 14:37, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На виндах ничего не тормозит и на Core 2 Duo. Ну если, конечно, обмазываться всякими Gnome…

5.26 , AleksK ( ok ), 14:47, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старый сервер на Core Quad 8800 работает как печатная машинка и запускалка старой 1С тормозит просто невероятно все менеджеры стараются обходить этот комп стороной. Так что не надо тут рассказывать сказочки

6.29 , Аноним ( 29 ), 15:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня на работе был сервак на мощном ксеоне E3-1240V2. И он жутко тормозил и работал как печатающая машинка. Почему? Потому, что встроенная видушка там - это эмуляция некого Matrox из 90х годов. Почему он? Потому, что позволяет осуществлять некую распараллеленую виртуализацию этих видушек. Как только я вставил а этот комп даже тупо видушку-затычку от AMD - сразу все залетало.

6.33 , Аноним ( 10 ), 15:14, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интерфейс. Речь про интерфейс системы!

7.45 , AleksK ( ok ), 16:03, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так именно у десятки интерфейс жутко тормозной на старом железе. Открываешь меню пуск и ждёшь секунд 15-20

8.75 , Аноним ( 10 ), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Минут сразу уж, что там ... 6.61 , Аноним ( 60 ), 17:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормально можно жить на Intel Core 2 Duo.

6.95 , 128557 ( ? ), 19:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Вас руки не из того места растут.

4.18 , Аноним ( 3 ), 14:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – « уже пора на свалку выкидывать» ой не ной

даже вот так прекрасно работает

https://i.ibb.co/KFxH4Hz/ksnip-20240219-133434.png

5.20 , Аноним ( 9 ), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Успокойся.

Я и не говорил, что кеды не работают или тормозят на коре 2 дуба. Веб требует сейчас гораздо больших ресурсов для компактного просмотра, чем 13-18 лет назад, т.е. видосы в вебе тормозят, или наляпистые сайты вроде алиэкспрес тоже в начале подтормаживают.

5.31 , Аноним ( - ), 15:05, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > даже вот так прекрасно работает Прекрасно? С 4Гб памяти?

Просто интересно, вот что ты за ним делаешь? Просто в консольке наяриваешь? Потому что браузер будет тормозить.

Компиляция будет тормозить, IDE на больших проектах 146% будут тормозить.

Какие-то кады-блендеры-видеомонтаж тоже будут тормозить!

6.62 , Аноним ( 60 ), 17:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Прекрасно? С 4Гб памяти? Игры играю, да старые, но новые мне и не нравятся.

>Потому что браузер будет тормозить. Браузер не тормозит, Ютуб в 1024 можно.

>Компиляция будет тормозить, IDE на больших проектах 146% будут тормозить. Пишу на C++ и компилирую проекты в Microsoft Visual Studio 2012.

>Какие-то кады-блендеры-видеомонтаж тоже будут тормозить! Блендер работает норм. Кад не нужен мне.

И это всё на Intel Core 2 Duo.

В чём я не прав?

7.76 , dannyD ( ? ), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>В чём я не прав? нормальные игры были на Микроше (брат Радио-86РК), а дальше уже не интересно.

5.59 , AleksK ( ok ), 17:02, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > даже вот так прекрасно работает

> https://i.ibb.co/KFxH4Hz/ksnip-20240219-133434.png 350 гордых попугаев гикбенча в однопотоке и почти 1000 в многопотке с учетом того как он жрет это полный пушной зверь. Даже Pentium G2020 набирает 500-550 попугаев в однопотоке и почти 900 в многопотоке. Хотя гиперпень во все времена был зверьмашиной ) Всё-таки q2d и q2q это жутко устаревшие процы, которые абсолютно бессмысленно сейчас использовать.

6.65 , Аноним ( 65 ), 17:52, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >350 гордых попугаев гикбенча В отличии от реальных задач, эти гордые попугаи презирают процессорный кэш. А у q2q он приличного размера и про L3 эти процессоры даже не слышали. Что действительно делает эти процессоры устаревшими, так это оперативка до DDR3-1333 8 Гб, шина PCI-E 2.0, SATA 2, USB 2.0 на соответствующих материнках. Как домашний сервер, за гроши q2q всё ещё оптимальны по соотношению цена/качество. Особенно если их придушить по энергопотреблению. q2d пожалуй только в Африку, потому, что лишние 500 рублей погоды не делают даже для голодных студентов.

4.19 , Аноним ( 19 ), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. Они у них тормозят даже на современном оборудовании.

4.27 , pic ( ? ), 14:55, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оно будет работать ещё очень долго, потому как толстый техпроцесс. Да, не как для космоса, но тоже толстый, поэтому и живучий, меньше токовых утечек. Единственная проблема это RoHS, от которой мрут печатные платы.

4.35 , xyjmba ( ? ), 15:25, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – так дзеном никто не пользуется - эта херня

4.38 , Аноним ( 37 ), 15:42, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Не понимаю удивления. 13 летней давности оборудование, уже пора на свалку выкидывать.

> А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. i3 для веба

> уже считается моветоном. Это говорит не о слабости 13ти летнего оборудования, а о охреневшей рукозадости дзенописак, позорище вэбмакаческое, таких стоит гнать ссаными тряпками вон из профессии!

5.97 , Аноним ( - ), 19:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это говорит не о слабости 13ти летнего оборудования, а о охреневшей рукозадости

> дзенописак, позорище вэбмакаческое, таких стоит гнать ссаными тряпками вон из профессии! Ну это ж тебе не ютуб блин чтобы смочь в мелкие потоки с нормальной картинкой, не икающий плеер, способный в нормальный адаптив и прочее? Культура разработки уровня лады-калины - вылезает везде. А плеер видео так то довольно технологичная и сложная вещика. Или если нет - то работает как г-но, соответственно.

4.50 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:16, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я тебе открою страшную тайну, ты только никому не говори - есть и довольно современное оборудование с умеренной вычислительной мощностью в пользу мобильности и долгой работы на аккумуляторе.

4.51 , Аноним ( 51 ), 16:18, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дзен уже два года как продан вк (мейлру), хватит его яндексовым называть

5.54 , Аноним ( 19 ), 16:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну-ну. То-то я смотрю, плееры Дзена вещают с CDN-платформы Яндекса через плеер Яндекса.

6.70 , Аноним ( 65 ), 18:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну-ну. То-то я смотрю, плееры Дзена вещают с CDN-платформы Яндекса через плеер Яндекса. Давно проверяли? Я вот вижу запросы к hot-video.dzeninfra.ru, который сидит на адресах VK.

7.73 , Аноним ( 19 ), 18:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну для примера https://dzen.ru/video/watch/6007fdeaa1b97e1f1a8ef8f1 - запросы к стриму полностью совпадают по формату с запросами к трейлерам на Кинопоиске. Отличие только в домене, но настроить проксирование несложно. Ну а то что они озаботились только маскировкой домена наглядно демонстрируют пути до скрипта плеера. Дзен:

https://static.dzeninfra.ru/yandex-video-player-iframe-api-bundles-stable/1.0- Кинопоиск:

https://yastatic.net/yandex-video-player-iframe-api-bundles/1.0-11319/js/playe

8.74 , Аноним ( 65 ), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так весь код сайта теперь в руках mail ru Неудивительно, что он совпадает, а во... 9.80 , Аноним ( 19 ), 18:44, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну Кинопоиск Мэйлу никто не продавал, поэтому именно что удивительно Мэйлу было... 10.85 , Аноним ( 65 ), 18:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Логично взять и переписать код, который просто работает Что до кинопоиска, то о... 11.93 , Аноним ( 93 ), 19:19, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если бы ты понаблюдал подольше, увидел бы, что формат запросов к плейлисту меняе... 10.98 , Аноним ( - ), 19:49, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А пока ущел - от себя и своих владельцев, продавшись каким-то российским владель... 3.22 , AleksK ( ok ), 14:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запусти там свою любимую десяточку и увидишь тормозящий интерфейс.

4.32 , Аноним ( 10 ), 15:11, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ох уж эти сказочники с виндой, тормозящей везде, кроме i7 c 16 гб.

5.46 , AleksK ( ok ), 16:04, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это смотря какой i7 если какой-нибудь 920 то будет тормозить только так.

4.71 , Аноним ( 65 ), 18:04, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Запусти там свою любимую десяточку и увидишь тормозящий интерфейс. Десяточке главное SSD и число ядер не меньше 4. Разучились они делать вытесняющую многозадачность, а мусорных потоков прибавилось.

2.36 , Аноним ( 36 ), 15:37, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если "единственный" разраб в соотоянии переписать на qt6 и вейланд то непонятно нахрена кде целая команда "бездельников"? Для добавления очередных "свистоперделок"?

3.39 , Аноним ( 39 ), 15:42, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кде это в основном оконный менеджер и немного виджеты и подсистемы вроде kio. Сами программы огромные нагромождения сомнительного кода различных лет, написанных разными людьми. Упомянутый разраб пилит свой китайский фм поверх готовых компонентов и его продукт во всём уступает тому же dolphin.

3.42 , Аноним ( 39 ), 15:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, насчёт "в состоянии", я подозреваю, это целиком заслуга кутей. Автору даже пришлось переписать весь код с гтк на куте, видимо, разочаровался в гномотехнологиях.

4.49 , Аноним ( 9 ), 16:11, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оригинальный автор lxqt - pcman, уже давно не пишет код. Его последние комиты в lxqt - 2015 год где-то. Сейчас только tsujan уже года 4 последних пишет что-то по праздникам, just for fun. Один разраб не может ничего особенно написать без бабла.

5.94 , Аноним ( 94 ), 19:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – pcman на gtk писал LXDE. Во времена LXQt немного поддерживал файловый менеджер. Часть команды от LXQt делала изначально razor-qt. И у них там даже был некий аналог плазмы... но эту ветку дропнули и упростили до уровня lxde после слияния/поглощения lxde. С тех пор как-то всё уныло стало. P.S. ~10 лет пользую lxqt, развития почти не наблюдается.

6.99 , Аноним ( 9 ), 20:06, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И не будет развития у lxqt вообще, это точно. tsujan - редкий неадекват. В общем, этот lxqt, просто развлечение разраба, никаких преимуществ перед lxde у lxqt нет, ну разве что архиватор неплохой добавили. А так lxqt софт - весьма неудобный и требует допиливания. Вот только обычному пользователю морочаться не впёрлось. Средний пользователь уж лучше привычные кеды накатит.

2.86 , Аноним ( - ), 18:54, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > KDE намного круче, и очень отлично пашет на проце i3 2011 года. Они задолбали с своими аконадями и непоймуками нужными полутора нафигнужным программам, но превращая при этом систему в сплошную "виндус висту". И прочей глюкавой плазмой, подводящей в самый ответственный момент, типа невозможности подцепиться к нужной точке в кафешке. И вот зачем этот мусор столько места занимает тогда?

