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Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland

19.02.2024 13:45

Разработчики пользовательского окружения LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment) рассказали о процессе перехода на использование библиотеки Qt6 и протокола Wayland. Миграция всех составных частей LXQt на Qt6 в настоящее время рассматривается как первичная задача, которой уделено всё внимание проекта. После завершения миграции поддержка Qt5 будет прекращена.

Результаты портирования на Qt6 будут представлены в выпуске LXQt 2.0.0, который запланирован на апрель этого года. Кроме внутренних изменений, в новой ветке по умолчанию будет предложено новое меню приложений "Fancy Menu", в котором помимо распределения приложений по категориям реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений. Кроме того, в новом меню расширены возможности для поиска программ.

Отмечается, что реализация поддержки Wayland не приведёт к концептуальным изменениям: проект по-прежнему останется модульным и продолжит придерживаться классической организации рабочего стола. По аналогии с поддержкой различных оконных менеджеров, LXQt сможет работать со всеми композитными менеджерами, основанными на библиотеке wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Работа LXQt с использованием Wayland была проверена с композитными менеджерами labwc, wayfire, kwin_wayland, sway и Hyprland. Наилучшего результата удалось добиться при использовании labwc.

В настоящее время на Qt6 уже полностью переведены панель, рабочий стол, файловый менеджер (PCmanFM-qt), просмотрщик изображений (LXimage-qt), система управления полномочиями (PolicyKit), компонент для управления громкостью (pavucontrol, PulseAudio Volume Control) и обработчик глобальных горячих клавиш. Ещё не переведены на Qt6 менеджер сеансов, система уведомлений, механизм управления энергопотреблением, конфигуратор (управление внешним видом, экраном, устройствами ввода, локалями, файловыми ассоциациями), интерфейс для просмотра запущенных процессов (Qps), эмулятор терминала (QTerminal), программа для создания скриншотов (Screengrab), утилита для запуска программ (Runner), обвязка над sudo, интерфейс для запроса пароля к SSH (LXQt Openssh Askpass), система порталов FreeDesktop (XDG Desktop Portal) и интерфейс управления системными настройками и пользователями (LXQt Admin).

Что касается готовности для работы с использованием протокола Wayland, большинство из вышеотмеченных компонентов LXQt в той или иной степени уже портированы для Wayland. Поддержка Wayland пока отсутствует только в конфигураторе экрана, программе для создания скриншотов и обработчике глобальных клавиатурных комбинаций. Не планируется портировать на Wayland обвязку над sudo.



  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/blog/...)
  2. OpenNews: Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.8, использующий Wayland
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.7, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения LXQt 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60625-lxqt
Ключевые слова: lxqt, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (98) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, дАнон (?), 13:57, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.3, Аноним (3), 14:01, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    шото я не понял: с иксами оно будет работать, или только валянок оставят? О_О
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 14:08, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, нужна подтдержка X и возможность сборки и работы без Dbus.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 14:30, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    « сборки и работы без Dbus»
    ну это вы, батенька, зажрались 😂
     
  • 3.15, Golangdev (?), 14:33, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы забыли про поддержку "без systemd" =)
     
     
  • 4.81, Аноним (-), 18:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы забыли про поддержку "без systemd" =)

    А что за ось такая голимая что там ничего нет? Винда чтоли? Пусть сами себе и билдят тогда.

     
  • 3.78, Аноним (-), 18:42, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.92, Анони (?), 19:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность сборки и работы без Dbus.

    Это как минимум дропнуть половину liblxqt. Оно без dbus никак by-design.

    Приложения без dbus можно, но чем дальше, тем сложнее.

     
  • 2.7, iPony129412 (?), 14:20, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В таких проектах нет ресурсов, чтобы ещё и на раскоряку сидеть.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:26, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    tsujan - единственный разработчик данного DE, пишет эту поделку just for fun
    очень смешно ждать большой разработки
     
     
  • 3.34, Golangdev (?), 15:14, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в новости написано

    > Разработчики

    кто из вас лжёт ?

     
     
  • 4.40, Аноним (9), 15:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сам посмотри историю комитов на гитхабе последних лет 3-4. А в новости - копипаста. Там один разраб - tsujan, и один типа тестер - steven. И больше никого нет.
     
     
  • 5.41, Аноним (9), 15:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все старые (2014-2019 годов) lxqt разрабы разбрелись кто куда. pcman так тот вообще в 2014-15 годах закодил основу, и потом он отошел от комитов.
     
  • 5.60, Аноним (60), 17:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брехня. Я сам отсылал им в гитхаб реквесты и знаю что их там больше.
     
     
  • 6.90, Аноним (9), 19:02, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хахаха! Их там больше, но они ничего не коммитят вообще, или комитят раз в год лютую минорщину. Тогда как tsujan побольше комиттит.
     
  • 4.52, Аноним (52), 16:24, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    0 разработчиков - это тоже "разработчики", просто в количестве 0.
     
     
  • 5.55, Аноним (-), 16:41, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.83, Аноним (-), 18:49, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (16)

  • 1.4, Аноним (-), 14:06, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отмечается, что реализация поддержки Wayland не приведёт к концептуальным изменениям: проект по-прежнему останется модульным и продолжит придерживаться классической организации рабочего стола.

    Потдержку X оставят?

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Надеюсь, что нет. Иксы сдать в архив.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 14:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    та пускай выкидывают… …сразу после того как в валянке хотябы ваком нормально заработает…
     
     
  • 4.84, Аноним (-), 18:50, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > та пускай выкидывают… …сразу после того как в валянке хотябы ваком нормально
    > заработает…

    Если вы удумали условия кому-то выдвигать, то этот мир так не работает? Вам надо ваком в вяленде? Круто - редактор в лапы и вперед.

     

  • 1.8, Аноним (9), 14:23, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это окружение вообще ничем не лучше старого LXDE, а панель так вообще хуже, непонятно зачем оно существует, ну разве что как развлечение единственного разраба. KDE намного круче, и очень отлично пашет на проце i3 2011 года.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:26, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Дожили. Нетормозящий на i3 интерфейс — достижение.
     
     
  • 3.12, IdeaFix (ok), 14:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если окна открывать или меню? Про браузер не спрашиваю, мы же тут культурные люди.
     
  • 3.14, Аноним (9), 14:30, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не понимаю удивления. 13 летней давности оборудование, уже пора на свалку выкидывать. А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. i3 для веба уже считается моветоном.
     
     
  • 4.17, Аноним (10), 14:37, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На виндах ничего не тормозит и на Core 2 Duo. Ну если, конечно, обмазываться всякими Gnome…
     
     
  • 5.26, AleksK (ok), 14:47, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый сервер на Core Quad 8800 работает как печатная машинка и запускалка старой 1С тормозит просто невероятно все менеджеры стараются обходить этот комп стороной. Так что не надо тут рассказывать сказочки
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 15:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на работе был сервак на мощном ксеоне E3-1240V2. И он жутко тормозил и работал как печатающая машинка. Почему? Потому, что встроенная видушка там - это эмуляция некого Matrox из 90х годов. Почему он? Потому, что позволяет осуществлять некую распараллеленую виртуализацию этих видушек. Как только я вставил а этот комп даже тупо видушку-затычку от AMD - сразу все залетало.
     
  • 6.33, Аноним (10), 15:14, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс. Речь про интерфейс системы!
     
     
  • 7.45, AleksK (ok), 16:03, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так именно у десятки интерфейс жутко тормозной на старом железе. Открываешь меню пуск и ждёшь секунд 15-20
     
     
  • 8.75, Аноним (10), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минут сразу уж, что там ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.61, Аноним (60), 17:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально можно жить на Intel Core 2 Duo.
     
  • 6.95, 128557 (?), 19:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас руки не из того места растут.
     
  • 4.18, Аноним (3), 14:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    « уже пора на свалку выкидывать»

    ой не ной
    даже вот так прекрасно работает
    https://i.ibb.co/KFxH4Hz/ksnip-20240219-133434.png

     
     
  • 5.20, Аноним (9), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успокойся.
    Я и не говорил, что кеды не работают или тормозят на коре 2 дуба. Веб требует сейчас гораздо больших ресурсов для компактного просмотра, чем 13-18 лет назад, т.е. видосы в вебе тормозят, или наляпистые сайты вроде алиэкспрес тоже в начале подтормаживают.
     
  • 5.31, Аноним (-), 15:05, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже вот так прекрасно работает

    Прекрасно? С 4Гб памяти?
    Просто интересно, вот что ты за ним делаешь? Просто в консольке наяриваешь?

    Потому что браузер будет тормозить.
    Компиляция будет тормозить, IDE на больших проектах 146% будут тормозить.
    Какие-то кады-блендеры-видеомонтаж тоже будут тормозить!

     
     
  • 6.62, Аноним (60), 17:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Прекрасно? С 4Гб памяти?

    Игры играю, да старые, но новые мне и не нравятся.
    >Потому что браузер будет тормозить.

    Браузер не тормозит, Ютуб в 1024 можно.
    >Компиляция будет тормозить, IDE на больших проектах 146% будут тормозить.

    Пишу на C++ и компилирую проекты в Microsoft Visual Studio 2012.
    >Какие-то кады-блендеры-видеомонтаж тоже будут тормозить!

    Блендер работает норм. Кад не нужен мне.
    И это всё на Intel Core 2 Duo.
    В чём я не прав?


     
     
  • 7.76, dannyD (?), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В чём я не прав?

    нормальные игры были на Микроше (брат Радио-86РК),

    а дальше уже не интересно.

     
  • 5.59, AleksK (ok), 17:02, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже вот так прекрасно работает
    > https://i.ibb.co/KFxH4Hz/ksnip-20240219-133434.png

    350 гордых попугаев гикбенча в однопотоке и почти 1000 в многопотке с учетом того как он жрет это полный пушной зверь. Даже Pentium G2020 набирает 500-550 попугаев в однопотоке и почти 900 в многопотоке. Хотя гиперпень во все времена был зверьмашиной ) Всё-таки q2d и q2q это жутко устаревшие процы, которые абсолютно бессмысленно сейчас использовать.

     
     
  • 6.65, Аноним (65), 17:52, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >350 гордых попугаев гикбенча

    В отличии от реальных задач, эти гордые попугаи презирают процессорный кэш. А у q2q он приличного размера и про L3 эти процессоры даже не слышали. Что действительно делает эти процессоры устаревшими, так это оперативка до DDR3-1333 8 Гб, шина PCI-E 2.0, SATA 2, USB 2.0 на соответствующих материнках. Как домашний сервер, за гроши q2q всё ещё оптимальны по соотношению цена/качество. Особенно если их придушить по энергопотреблению. q2d пожалуй только в Африку, потому, что лишние 500 рублей погоды не делают даже для голодных студентов.

     
  • 4.19, Аноним (19), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме.

    Они у них тормозят даже на современном оборудовании.

     
  • 4.27, pic (?), 14:55, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно будет работать ещё очень долго, потому как толстый техпроцесс. Да, не как для космоса, но тоже толстый, поэтому и живучий, меньше токовых утечек. Единственная проблема это RoHS, от которой мрут печатные платы.
     
  • 4.35, xyjmba (?), 15:25, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так дзеном никто не пользуется - эта херня
     
  • 4.38, Аноним (37), 15:42, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Не понимаю удивления. 13 летней давности оборудование, уже пора на свалку выкидывать.
    > А яндекс дзен видосы тормозят в компакт режиме. i3 для веба
    > уже считается моветоном.

    Это говорит не о слабости 13ти летнего оборудования, а о охреневшей рукозадости дзенописак, позорище вэбмакаческое, таких стоит гнать ссаными тряпками вон из профессии!

     
     
  • 5.97, Аноним (-), 19:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это говорит не о слабости 13ти летнего оборудования, а о охреневшей рукозадости
    > дзенописак, позорище вэбмакаческое, таких стоит гнать ссаными тряпками вон из профессии!

    Ну это ж тебе не ютуб блин чтобы смочь в мелкие потоки с нормальной картинкой, не икающий плеер, способный в нормальный адаптив и прочее? Культура разработки уровня лады-калины - вылезает везде. А плеер видео так то довольно технологичная и сложная вещика. Или если нет - то работает как г-но, соответственно.


     
  • 4.50, YetAnotherOnanym (ok), 16:16, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тебе открою страшную тайну, ты только никому не говори - есть и довольно современное оборудование с умеренной вычислительной мощностью в пользу мобильности и долгой работы на аккумуляторе.
     
  • 4.51, Аноним (51), 16:18, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дзен уже два года как продан вк (мейлру), хватит его яндексовым называть
     
     
  • 5.54, Аноним (19), 16:38, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ну. То-то я смотрю, плееры Дзена вещают с CDN-платформы Яндекса через плеер Яндекса.
     
     
  • 6.70, Аноним (65), 18:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну-ну. То-то я смотрю, плееры Дзена вещают с CDN-платформы Яндекса через плеер Яндекса.

    Давно проверяли? Я вот вижу запросы к hot-video.dzeninfra.ru, который сидит на адресах VK.

     
     
  • 7.73, Аноним (19), 18:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для примера https://dzen.ru/video/watch/6007fdeaa1b97e1f1a8ef8f1 - запросы к стриму полностью совпадают по формату с запросами к трейлерам на Кинопоиске. Отличие только в домене, но настроить проксирование несложно.

    Ну а то что они озаботились только маскировкой домена наглядно демонстрируют пути до скрипта плеера.

    Дзен:
    https://static.dzeninfra.ru/yandex-video-player-iframe-api-bundles-stable/1.0-

    Кинопоиск:
    https://yastatic.net/yandex-video-player-iframe-api-bundles/1.0-11319/js/playe

     
     
  • 8.74, Аноним (65), 18:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так весь код сайта теперь в руках mail ru Неудивительно, что он совпадает, а во... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Аноним (19), 18:44, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Кинопоиск Мэйлу никто не продавал, поэтому именно что удивительно Мэйлу было... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.85, Аноним (65), 18:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично взять и переписать код, который просто работает Что до кинопоиска, то о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.93, Аноним (93), 19:19, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты понаблюдал подольше, увидел бы, что формат запросов к плейлисту меняе... текст свёрнут, показать
     
  • 10.98, Аноним (-), 19:49, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пока ущел - от себя и своих владельцев, продавшись каким-то российским владель... текст свёрнут, показать
     
  • 3.22, AleksK (ok), 14:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запусти там свою любимую десяточку и увидишь тормозящий интерфейс.
     
     
  • 4.32, Аноним (10), 15:11, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти сказочники с виндой, тормозящей везде, кроме i7 c 16 гб.
     
     
  • 5.46, AleksK (ok), 16:04, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смотря какой i7 если какой-нибудь 920 то будет тормозить только так.
     
  • 4.71, Аноним (65), 18:04, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Запусти там свою любимую десяточку и увидишь тормозящий интерфейс.

    Десяточке главное SSD и число ядер не меньше 4. Разучились они делать вытесняющую многозадачность, а мусорных потоков прибавилось.

     
  • 2.36, Аноним (36), 15:37, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если "единственный" разраб в соотоянии переписать на qt6 и вейланд то непонятно нахрена кде целая команда "бездельников"? Для добавления очередных "свистоперделок"?
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:42, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кде это в основном оконный менеджер и немного виджеты и подсистемы вроде kio. Сами программы огромные нагромождения сомнительного кода различных лет, написанных разными людьми. Упомянутый разраб пилит свой китайский фм поверх готовых компонентов и его продукт во всём уступает тому же dolphin.
     
  • 3.42, Аноним (39), 15:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, насчёт "в состоянии", я подозреваю, это целиком заслуга кутей. Автору даже пришлось переписать весь код с гтк на куте, видимо, разочаровался в гномотехнологиях.
     
     
  • 4.49, Аноним (9), 16:11, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинальный автор lxqt - pcman, уже давно не пишет код. Его последние комиты в lxqt - 2015 год где-то. Сейчас только tsujan уже года 4 последних пишет что-то по праздникам, just for fun. Один разраб не может ничего особенно написать без бабла.
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 19:29, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pcman на gtk писал LXDE. Во времена LXQt немного поддерживал файловый менеджер.

    Часть команды от LXQt делала изначально razor-qt. И у них там даже был некий аналог плазмы... но эту ветку дропнули и упростили до уровня lxde после слияния/поглощения lxde. С тех пор как-то всё уныло стало.

    P.S. ~10 лет пользую lxqt, развития почти не наблюдается.

     
     
  • 6.99, Аноним (9), 20:06, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не будет развития у lxqt вообще, это точно. tsujan - редкий неадекват. В общем, этот lxqt, просто развлечение разраба, никаких преимуществ перед lxde у lxqt нет, ну разве что архиватор неплохой добавили. А так lxqt софт - весьма неудобный и требует допиливания. Вот только обычному пользователю морочаться не впёрлось. Средний пользователь уж лучше привычные кеды накатит.
     
  • 2.86, Аноним (-), 18:54, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KDE намного круче, и очень отлично пашет на проце i3 2011 года.

    Они задолбали с своими аконадями и непоймуками нужными полутора нафигнужным программам, но превращая при этом систему в сплошную "виндус висту". И прочей глюкавой плазмой, подводящей в самый ответственный момент, типа невозможности подцепиться к нужной точке в кафешке. И вот зачем этот мусор столько места занимает тогда?

     

  • 1.16, Kuromi (ok), 14:34, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, посмотрим. Если все DE ломанутся делать Валенок, то вот тогда, к лучшему или худшему, могут таки набрать критическую массу и "всех перейти".
    Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).
     
     
  • 2.21, AleksK (ok), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).

    Как обычно положит огромный болт на пользователей Linux.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 16:27, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И это правильно. Бизнесу швaбодка не нужна, ему нужны лохи. А швaбодчиков загнобим — и они перейдут в лохи, выгодных лохов больше станет. Рыночек порешал.
     
     
  • 4.58, AleksK (ok), 16:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это правильно. Бизнесу швaбодка не нужна, ему нужны лохи. А швaбодчиков
    > загнобим — и они перейдут в лохи, выгодных лохов больше станет.
    > Рыночек порешал.

    Габен вполне себе неплохо выстрелил со стимдеком на свободной ОС со свободными драйверами. Причём валв очень активно участвует в разработке месы

     
     
  • 5.82, soarin (ok), 18:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > The core Mesa library is licensed according to the terms of the MIT license. This allows integration with the XFree86, X.Org and DRI projects.

    что-то это не по борадатому
    да и Steam в первую очередь – это проприетарщина естественно.

     
  • 5.89, Аноним (-), 18:59, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Габен вполне себе неплохо выстрелил со стимдеком на свободной ОС со свободными
    > драйверами. Причём валв очень активно участвует в разработке месы

    Да этоот габен на фоне всплеска продаж от популяризации AI - так, приятный бонус. А на чем работают суперкомпьютеры с воооон тем, куда и идет основная масса самых дорогих и крутых GPU - вы наверное уже догадались.

    Ну а амд соответственно методично отхапывает этот рынок. И хорошая поддержка дров в лине - и интеграция с майнлайном - сильный козырь. Ну верхушка топ500 уже и стала под амд. А вон там всякие запускалки куды на амдях поразвелись, так что гвоздиков в ту крышку так то тюкают понемногу. А когда нвидия спохватится будет как обычно too little and too late. Впрочем уже.

     
  • 4.68, Аноним (-), 17:56, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А швaбодчиков загнобим

    Да бог с вами! Кто ж их гнобит?
    "Сообщество" настолько шикарное, что достаточно просто не делать как нужно и им... и все загнется само собой))
    Они же могу только ныть и требовать. Ну и еще кидаться какахами в тех, кто что-то делает.
    В проектах хоть как-то участвуют единицы, а тех кто код пишет - вообще в красную книгу заносить можно.
    А остальные - просто паразиты-потребл#ди, которые хотят чтобы им всё сделали, причем бесплатно и побыстрее.

     
  • 4.79, Аноним (79), 18:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бизнес дает честный продукт с честным качеством за честные деньги, так что лохи здесь пока что только любители свободы.
     
  • 3.88, Аноним (-), 18:56, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой
    >> версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).
    > Как обычно положит огромный болт на пользователей Linux.

    Угу, гениальный план, пусть еще посмотрит на чем Top 500 работает. А то так можно и немного без своего основного бизнеса остаться :). Нвидия конечно умеет включать режим д@билов, но не настолько же чтоб основной бизнес назло бабушке слить?!

     
  • 2.43, iPony129412 (?), 15:54, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).

    Как-то особой боли с Ubuntu 23.10 нет... По меркам десктопного линукса конечно.

     
  • 2.57, Аноним (57), 16:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две-три переменных окружения? Что ещё надо?
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:46, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > таблица портирования компонентов
    > screengrab
    > Поддержка Wayland: прочерк

    И почему я не удивлен?

     

  • 1.28, Аноним (3), 14:57, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно: как его переименуют если полностью поддержку Х выкинут…🤔
     
     
  • 2.66, Аноним (-), 17:52, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переименуют. LXQt - это теперь имя собственое, чем просто аббревиатура. Хотя, хм... если бы я был мэйнтейнером я бы назвал LWQt.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 18:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может LGBQT?
     

  • 1.30, Андрей04091977 (ok), 15:03, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А пульс то нафига, pipewire же
     
  • 1.47, Аноним (-), 16:09, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, что решили быть модными и прогрессивными.
     
  • 1.56, Аноним (56), 16:42, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    т.е. версия на ГТК-2 переживет версию сабжа на Qt5...

     
     
  • 2.63, Аноним (63), 17:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, окаменеет и переживёт.
     
     
  • 3.67, Аноним (-), 17:53, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, Аноним (-), 17:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  т.е. версия на ГТК-2 переживет версию сабжа на Qt5...

    Употреблять слова "ГТК-2" и "жить" в одном предложении...
    "существует" в лучше случае.

     

  • 1.69, ваноним (?), 17:59, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора бы уже переименовать на LWQt
     
  • 1.77, Аноним (79), 18:41, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений.

    Наконец то нормальные новости, хоть есть что обсуждать, а то эти серверные софтины, ничего в них не понимаю, не интересно.
    Так-вот отказ от разделения по категориям это деградация.

     
  • 1.91, Аноним (91), 19:03, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие там судна планов, даже Эльбрус на VLIW )
     
  • 1.96, Аноним (-), 19:41, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уже предвкушаю как все ДЕ, скопом перешедшие на вейланд, начнут класть болт на поддержку копроиксов.
    Это в сколько нытья и страданий будет на опеньке!
    Интересно, на какое ДЕ скалнет переползет?
     

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