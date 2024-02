Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland

2.21 , AleksK ( ok ), 14:41, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью). Как обычно положит огромный болт на пользователей Linux.

3.53 , Аноним ( 53 ), 16:27, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И это правильно. Бизнесу швaбодка не нужна, ему нужны лохи. А швaбодчиков загнобим — и они перейдут в лохи, выгодных лохов больше станет. Рыночек порешал.

4.58 , AleksK ( ok ), 16:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И это правильно. Бизнесу швaбодка не нужна, ему нужны лохи. А швaбодчиков

> загнобим — и они перейдут в лохи, выгодных лохов больше станет.

> Рыночек порешал. Габен вполне себе неплохо выстрелил со стимдеком на свободной ОС со свободными драйверами. Причём валв очень активно участвует в разработке месы

5.82 , soarin ( ok ), 18:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > The core Mesa library is licensed according to the terms of the MIT license. This allows integration with the XFree86, X.Org and DRI projects. что-то это не по борадатому

да и Steam в первую очередь – это проприетарщина естественно.

5.89 , Аноним ( - ), 18:59, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Габен вполне себе неплохо выстрелил со стимдеком на свободной ОС со свободными

> драйверами. Причём валв очень активно участвует в разработке месы Да этоот габен на фоне всплеска продаж от популяризации AI - так, приятный бонус. А на чем работают суперкомпьютеры с воооон тем, куда и идет основная масса самых дорогих и крутых GPU - вы наверное уже догадались. Ну а амд соответственно методично отхапывает этот рынок. И хорошая поддержка дров в лине - и интеграция с майнлайном - сильный козырь. Ну верхушка топ500 уже и стала под амд. А вон там всякие запускалки куды на амдях поразвелись, так что гвоздиков в ту крышку так то тюкают понемногу. А когда нвидия спохватится будет как обычно too little and too late. Впрочем уже.

4.68 , Аноним ( - ), 17:56, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А швaбодчиков загнобим Да бог с вами! Кто ж их гнобит?

"Сообщество" настолько шикарное, что достаточно просто не делать как нужно и им... и все загнется само собой))

Они же могу только ныть и требовать. Ну и еще кидаться какахами в тех, кто что-то делает.

В проектах хоть как-то участвуют единицы, а тех кто код пишет - вообще в красную книгу заносить можно.

А остальные - просто паразиты-потребл#ди, которые хотят чтобы им всё сделали, причем бесплатно и побыстрее.

4.79 , Аноним ( 79 ), 18:43, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бизнес дает честный продукт с честным качеством за честные деньги, так что лохи здесь пока что только любители свободы.

3.88 , Аноним ( - ), 18:56, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой

>> версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью).

> Как обычно положит огромный болт на пользователей Linux. Угу, гениальный план, пусть еще посмотрит на чем Top 500 работает. А то так можно и немного без своего основного бизнеса остаться :). Нвидия конечно умеет включать режим д@билов, но не настолько же чтоб основной бизнес назло бабушке слить?!

2.43 , iPony129412 ( ? ), 15:54, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно что будет делать Нвидия, которая все улучшает и улучшает поддержку Вейланд в каждой версии, но что-то воз и поныне там (да, завести можно, но с болью). Как-то особой боли с Ubuntu 23.10 нет... По меркам десктопного линукса конечно.

2.57 , Аноним ( 57 ), 16:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Две-три переменных окружения? Что ещё надо?