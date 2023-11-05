Релиз пользовательского окружения LXQt 1.4

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:24, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – KDE всё же полегче будет, да и приложения полезней. Сабж примерно как enlightenment, с тем отличием, что кути работают, и enlightenment не работал, когда во всех дистрибутивах перешли на libglvnd. И тёк.

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:26, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Лёгкое? На бабушкином старом ПК иногда зависает намертво! Лёгкое - это Trinity Desktop Environment.

3.10 , asaaddxasaadd ( ok ), 21:52, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – TDE, увы, не даёт нормальной кастомизации.

4.12 , Аноним ( 12 ), 21:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это как вообще? Те же панели в lxqt отстают даже от lxde по возможности настроек. Я даже сходу не могу назвать что-то более убогое.

4.20 , Аноним ( 20 ), 22:04, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нормально всё с кастомизацией в Trinity TDE.

5.46 , Аноним ( 46 ), 23:07, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Trinity TDE Клоун.

4.21 , Аноним ( 20 ), 22:05, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А главное что Тринити имеет нормальный интерфейс, без модных закосов.

5.34 , Аноним ( 34 ), 22:23, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типичный пердоля-линуксоид ходит в дедушкином костюме и свитере, чтобы про него не могли подумать, что он хипстер-модник, который косит под зумеров. Мухаха...

5.50 , Аноним ( 46 ), 23:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нормальный интерфейс Слишком толсто набрасываешь. Учись у участника под ником "советский инженер и пенсионер". Вот то король и бог троллинга.

3.13 , Аноним ( 1 ), 21:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы, на момент 2023 года никакое обновляющееся DE не будет работать нормально на всём что ниже коры2дуба, всё что ниже, обычно минимум лет 10 как на свалках.

4.27 , Аноним ( 2 ), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Попробуй Plasma 5. Пока иксы не дропнули (в 6 намечаются проблемы), ты в безопасности. Работать будет совершенно нормально, при условии, что ты заведёшь видеодрайвер.

3.31 , Аноним ( 34 ), 22:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько можно эту некроту форсить. Если вместо компьютера сидишь на калькуляторе, то какой смысл вообще ставить DE? Ставь какой-нибудь dwm, еще легче будет.

4.32 , Аноним ( 32 ), 22:21, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты только что произнес? Мы установили Trinity на ПК 1 ГБ ОЗУ и смотрим Ютуб без лагов

4.40 , Аноним ( 20 ), 22:49, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уникальное торговое предложение (УТП) среды рабочего стола (СРС) Trinity TDE заключается в классическом графическом интерфейсе пользователя (ГИП), а не в некой легковестности.

4.47 , Аноним ( 46 ), 23:09, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что ты хочешь от местных? Тут эникеи работающие в конторе рога и копыта за полтос. Для них коре 2 дуо верх технологического прогресса.

5.56 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 23:34, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажите ещё что нибудь по масковски

Пусть провинциальные учителя и преподаватели приобщатся к прекрасному

3.45 , Аноним ( 46 ), 23:06, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Trinity Desktop Environment Клоун.

2.5 , Аноним ( 4 ), 21:27, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в LXDE можно подумать не свои? А чьи тогда?

3.15 , Аноним ( 1 ), 21:59, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В lxde нет текстового редактора, архиватора, просмотрщика.

4.25 , Аноним ( 25 ), 22:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Яке ж ти хворе.

5.55 , Аноним ( 46 ), 23:16, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жёлудь хочешь?

