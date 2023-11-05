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Релиз пользовательского окружения LXQt 1.4

05.11.2023 21:11

Представлен релиз пользовательского окружения LXQt 1.4 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:
  • Необходимые для отображения меню файлы теперь распространяются в собственном пакете lxqt-menu-data, который пришёл на смену ранее используемому пакету lxmenu-data от проекта LXDE.
  • В файловом менеджере PCManFM-Qt предоставлена возможность определения команды для вызова эмулятора терминала. Обеспечен учёт состояния двухпанельного режима при восстановлении вкладки в последнем окне. В диалоге монтирования реализовано сохранение настроек пароля и анонимности.
  • В эмуляторе терминала QTerminal добавлена цветовая схема Falco, реализована возможность замены кнопок мыши в стиле Putty и предложена опция для подачи звукового сигнала при обработке спецсимвола с кодом 0x07 ("\a").
  • В просмотрщике изображений добавлена начальная поддержка цветовых пространств.
  • В плагин для выполнения произвольных команд добавлена настройка для отображения вывода в форме изображения.
  • В менеджере сеансов обновлено окружение для активации DBus, что решило проблемы с приложениями, выставляющими настройку DBusActivatable, например, Telegram.
  • Как и прошлые выпуски, LXQt 1.4 продолжает основываться на ветке Qt 5.15, официальные обновления для которой выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE. Портирование на Qt 6 уже близится к завершению и если не произойдёт непредвиденных проблем следующий выпуск LXQt будет основан на Qt 6.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/relea...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения LXQt 1.3
  3. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  4. OpenNews: Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland
  5. OpenNews: Десктоп-окружения Razor-qt и LXDE объединяются
  6. OpenNews: Выпуск LXDE-common 0.5.6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60054-lxqt
Ключевые слова: lxqt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:20, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое лёгкое окружение рабочего стола, обновляющееся на данный момент, со своим набором приложений. Хотя и LXDE ещё в репах есть. Тут в отличие от LXDE хоть приложения свои.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:24, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    KDE всё же полегче будет, да и приложения полезней. Сабж примерно как enlightenment, с тем отличием, что кути работают, и enlightenment не работал, когда во всех дистрибутивах перешли на libglvnd. И тёк.
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:26, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лёгкое? На бабушкином старом ПК иногда зависает намертво! Лёгкое - это Trinity Desktop Environment.
     
     
  • 3.10, asaaddxasaadd (ok), 21:52, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    TDE, увы, не даёт нормальной кастомизации.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 21:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как вообще? Те же панели в lxqt отстают даже от lxde по возможности настроек. Я даже сходу не могу назвать что-то более убогое.
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:04, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормально всё с кастомизацией в Trinity TDE.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 23:07, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Trinity TDE

    Клоун.

     
  • 4.21, Аноним (20), 22:05, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главное что Тринити имеет нормальный интерфейс, без модных закосов.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 22:23, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный пердоля-линуксоид ходит в дедушкином костюме и свитере, чтобы про него не могли подумать, что он хипстер-модник, который косит под зумеров. Мухаха...
     
  • 5.50, Аноним (46), 23:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальный интерфейс

    Слишком толсто набрасываешь. Учись у участника под ником "советский инженер и пенсионер". Вот то король и бог троллинга.

     
  • 3.13, Аноним (1), 21:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, на момент 2023 года никакое обновляющееся DE не будет работать нормально на всём что ниже коры2дуба, всё что ниже, обычно минимум лет 10 как на свалках.
     
     
  • 4.27, Аноним (2), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй Plasma 5. Пока иксы не дропнули (в 6 намечаются проблемы), ты в безопасности. Работать будет совершенно нормально, при условии, что ты заведёшь видеодрайвер.
     
  • 3.31, Аноним (34), 22:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно эту некроту форсить. Если вместо компьютера сидишь на калькуляторе, то какой смысл вообще ставить DE? Ставь какой-нибудь dwm, еще легче будет.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 22:21, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты только что произнес? Мы установили Trinity на ПК 1 ГБ ОЗУ и смотрим Ютуб без лагов
     
  • 4.40, Аноним (20), 22:49, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уникальное торговое предложение (УТП) среды рабочего стола (СРС) Trinity TDE заключается в классическом графическом интерфейсе пользователя (ГИП), а не в некой легковестности.
     
  • 4.47, Аноним (46), 23:09, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хочешь от местных? Тут эникеи работающие в конторе рога и копыта за полтос. Для них коре 2 дуо верх технологического прогресса.
     
     
  • 5.56, Тот_ещё_аноним (ok), 23:34, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите ещё что нибудь по масковски
    Пусть провинциальные учителя и преподаватели приобщатся к прекрасному
     
  • 3.45, Аноним (46), 23:06, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Trinity Desktop Environment

    Клоун.

     
  • 2.5, Аноним (4), 21:27, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в LXDE можно подумать не свои? А чьи тогда?
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 21:59, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В lxde нет текстового редактора, архиватора, просмотрщика.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 22:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яке ж ти хворе.
     
     
  • 5.55, Аноним (46), 23:16, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жёлудь хочешь?
     

  • 1.3, Аноним (4), 21:25, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если компьютер тянет современный Qt, значит потянет и KDE который красивее и который больше умеет. А слабые ПК эту птицу-колибри не потянут, для них есть Trinity - отличная оболочка. А это - жирнючая недоDE, при попытке запустить хром на бабушкином ПК дико лагает и иногда зависает намертво. Легковесность😂
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 21:58, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KDE слишком тяжёлый. После LXDE пользоваться практически невозможно.
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:01, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > KDE
    > красивее

    Дааа 🤡

     
     
  • 3.24, Аноним (4), 22:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KDE - самое красивое DE в мире Unix. И это действительно так
     
     
  • 4.28, Аноним (25), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линукс все DE  отвратительные, поэтому использую Openbox, чтобы не видеть этого кошмара.
     
     
  • 5.54, Аноним (46), 23:15, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда лучше i3wm.
     
  • 4.42, Аноним (20), 22:52, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    UKUI, Deepin, Budgie, CuteFish, Maui Shell ,Pantheon ,COSMIC.

     
  • 2.26, Аноним (34), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там тянуть-то в Qt, его даже мобилки тянут. Дофига легковесного софта на Qt, а вот сам KDE и KDE Frameworks не легковесные.
     
     
  • 3.30, Аноним (2), 22:15, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QML интерпретируемый. В 6 версии вроде сделали компиляцию, хотя конечно обещанные 30% ускорения не впечатляют. Но из альтернатив у тебя гном и гном точно не легковеснее KDE Frameworks.
     

  • 1.8, Ананоним (?), 21:35, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не собираюсь слезать с LXDE.
     
     
  • 2.37, pic (?), 22:32, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его вроде даже никто и не форкал.
     

  • 1.17, Аноним (18), 22:00, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы, гномоводы, уважаем вкусы всех линуксоидов и поздравляем любителей LXQt.
     
  • 1.19, Аноним (46), 22:03, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из всех т.н. легковесных это наиболее юзабельно.
     
  • 1.23, Аноним (23), 22:09, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тормозной мусор. Хуже только плазма. А хуже плазмы, как известно, ничего нет
    dwm/sway one love
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 22:13, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Руки прочь от Плазмы! Не имеешь права оскорблять священное DE!
     

  • 1.33, Аноним (33), 22:22, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно, что гномосеки поели кой чего, так возьми ж ты перепиши LXDE на QT, но нет, нужно было лепить целое мини-KDE, с кучей ненужных и всратых настроек, зачем?!
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 22:27, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и переписали LXDE на Qt.
     

  • 1.36, Аноним (32), 22:29, 05/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.44, Аноним (46), 23:06, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 23:11, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.53, Аноним (46), 23:15, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.58, Аноним (20), 23:35, 05/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.39, Аноним (39), 22:47, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За всё DE не скажу, но вот lxqt-config-file-associations - классная штука, в Xfce'шной кое-чего не хватает.
    Единственное, что раздражает, где-то в 1.0+ вместо существующего "mimeapps.list" сохраняет изменения в "$XDG_CURRENT_DESKTOP-mimeapps.list", приходится руками переносить.
     
  • 1.41, Аноним (41), 22:52, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Портирование на Qt 6 уже близится к завершению и если не произойдёт непредвиденных проблем следующий выпуск LXQt будет основан на Qt 6.

    Разработчики TrinityDE, учитесь оперативности и своевременности.

     
     
  • 2.57, Аноним (20), 23:35, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скакать от версии к версии а и меть стабильный фреймворк в этом и есть весь смысл.
     

  • 1.43, Аноним (46), 23:05, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возрадуйтесь некрофилы на Core 2 Duo и Pentium 4 ✌😄
     
  • 1.48, Аноним (48), 23:09, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее DE. Уже перешли на Qt6. Еще и активно работают над поддержкой вейланда.
     

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