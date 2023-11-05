Релиз пользовательского окружения LXQt 1.4

|
|1.1, Аноним (1), 21:20, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самое лёгкое окружение рабочего стола, обновляющееся на данный момент, со своим набором приложений. Хотя и LXDE ещё в репах есть. Тут в отличие от LXDE хоть приложения свои.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:24, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
KDE всё же полегче будет, да и приложения полезней. Сабж примерно как enlightenment, с тем отличием, что кути работают, и enlightenment не работал, когда во всех дистрибутивах перешли на libglvnd. И тёк.
|
|2.4, Аноним (4), 21:26, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Лёгкое? На бабушкином старом ПК иногда зависает намертво! Лёгкое - это Trinity Desktop Environment.
|
|
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 21:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это как вообще? Те же панели в lxqt отстают даже от lxde по возможности настроек. Я даже сходу не могу назвать что-то более убогое.
|
|4.21, Аноним (20), 22:05, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А главное что Тринити имеет нормальный интерфейс, без модных закосов.
|
|
|
|5.34, Аноним (34), 22:23, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Типичный пердоля-линуксоид ходит в дедушкином костюме и свитере, чтобы про него не могли подумать, что он хипстер-модник, который косит под зумеров. Мухаха...
|
|5.50, Аноним (46), 23:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> нормальный интерфейс
Слишком толсто набрасываешь. Учись у участника под ником "советский инженер и пенсионер". Вот то король и бог троллинга.
|
|3.13, Аноним (1), 21:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Увы, на момент 2023 года никакое обновляющееся DE не будет работать нормально на всём что ниже коры2дуба, всё что ниже, обычно минимум лет 10 как на свалках.
|
|
|
|4.27, Аноним (2), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Попробуй Plasma 5. Пока иксы не дропнули (в 6 намечаются проблемы), ты в безопасности. Работать будет совершенно нормально, при условии, что ты заведёшь видеодрайвер.
|
|3.31, Аноним (34), 22:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько можно эту некроту форсить. Если вместо компьютера сидишь на калькуляторе, то какой смысл вообще ставить DE? Ставь какой-нибудь dwm, еще легче будет.
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 22:21, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что ты только что произнес? Мы установили Trinity на ПК 1 ГБ ОЗУ и смотрим Ютуб без лагов
|
|4.40, Аноним (20), 22:49, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уникальное торговое предложение (УТП) среды рабочего стола (СРС) Trinity TDE заключается в классическом графическом интерфейсе пользователя (ГИП), а не в некой легковестности.
|
|4.47, Аноним (46), 23:09, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что ты хочешь от местных? Тут эникеи работающие в конторе рога и копыта за полтос. Для них коре 2 дуо верх технологического прогресса.
|
|
|
|5.56, Тот_ещё_аноним (ok), 23:34, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скажите ещё что нибудь по масковски
Пусть провинциальные учителя и преподаватели приобщатся к прекрасному
|
|1.3, Аноним (4), 21:25, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если компьютер тянет современный Qt, значит потянет и KDE который красивее и который больше умеет. А слабые ПК эту птицу-колибри не потянут, для них есть Trinity - отличная оболочка. А это - жирнючая недоDE, при попытке запустить хром на бабушкином ПК дико лагает и иногда зависает намертво. Легковесность😂
|
|
|
|2.14, Аноним (12), 21:58, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
KDE слишком тяжёлый. После LXDE пользоваться практически невозможно.
|
|
|
|
|
|4.28, Аноним (25), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В линукс все DE отвратительные, поэтому использую Openbox, чтобы не видеть этого кошмара.
|
|4.42, Аноним (20), 22:52, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
UKUI, Deepin, Budgie, CuteFish, Maui Shell ,Pantheon ,COSMIC.
|
|2.26, Аноним (34), 22:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что там тянуть-то в Qt, его даже мобилки тянут. Дофига легковесного софта на Qt, а вот сам KDE и KDE Frameworks не легковесные.
|
|
|
|3.30, Аноним (2), 22:15, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
QML интерпретируемый. В 6 версии вроде сделали компиляцию, хотя конечно обещанные 30% ускорения не впечатляют. Но из альтернатив у тебя гном и гном точно не легковеснее KDE Frameworks.
|
|1.17, Аноним (18), 22:00, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мы, гномоводы, уважаем вкусы всех линуксоидов и поздравляем любителей LXQt.
|
|1.23, Аноним (23), 22:09, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Тормозной мусор. Хуже только плазма. А хуже плазмы, как известно, ничего нет
dwm/sway one love
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 22:13, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Руки прочь от Плазмы! Не имеешь права оскорблять священное DE!
|
|1.33, Аноним (33), 22:22, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Понятно, что гномосеки поели кой чего, так возьми ж ты перепиши LXDE на QT, но нет, нужно было лепить целое мини-KDE, с кучей ненужных и всратых настроек, зачем?!
|
|1.39, Аноним (39), 22:47, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
За всё DE не скажу, но вот lxqt-config-file-associations - классная штука, в Xfce'шной кое-чего не хватает.
Единственное, что раздражает, где-то в 1.0+ вместо существующего "mimeapps.list" сохраняет изменения в "$XDG_CURRENT_DESKTOP-mimeapps.list", приходится руками переносить.
|
|1.41, Аноним (41), 22:52, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Портирование на Qt 6 уже близится к завершению и если не произойдёт непредвиденных проблем следующий выпуск LXQt будет основан на Qt 6.
Разработчики TrinityDE, учитесь оперативности и своевременности.
|
|
|
|2.57, Аноним (20), 23:35, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не скакать от версии к версии а и меть стабильный фреймворк в этом и есть весь смысл.
|
|1.48, Аноним (48), 23:09, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошее DE. Уже перешли на Qt6. Еще и активно работают над поддержкой вейланда.
|