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Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI

05.11.2023 17:34

Опубликовано обновление дистрибутива Static Linux, основанного на пакетной базе Alpine Linux и предлагающего окружение на основе ядра Linux 6.1.60, стандартной библиотеки Musl и инструментария BusyBox. Графическое окружение основано на композитном сервере Labwc, использующем Wayland, файловом менеджере CoreFM, просмотрщике изображений CoreImage, текстовом редакторе CorePad, эмуляторе терминала CoreTerminal и видеопроигрывателе mpv. В состав также входят утилиты для восстановления данных (ddrescue, testdisk, photorec).

Ядро и корневая файловая система собраны в единый файл для запуска на системах с UEFI (Secure Boot не поддерживается). Для установки достаточно загрузить файл bootx64.efi (84 Мб) и разместить его в каталоге /efi/boot/ на диске c ФС FAT32. На данный момент статически собрано 267 пакетов, но их число планируется увеличить.



  1. Главная ссылка к новости (http://flibex.ru/...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.2
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18
  5. OpenNews: Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.7
Автор новости: static2020
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60053-static
Ключевые слова: static, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:44, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните зачем
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:17, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор пополнил свой гитхаб.
     
  • 2.18, OpenEcho (?), 19:17, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объясните зачем

    Как версия: SSH-ничаишь к примеру то хостам, с разными версиями пингвина и вдруг обнаруживаешь что какая-то из програм обломилась, в связи с тем что хост или по разгильдяйству (или есть очень хорошая причина ничего не трогать) и не хочет работать с чем-то новомодном. Берешь тогда из это дистра нужную "свежую" програму, аплоадишь и юзаешь, благо (почти все) статическое

    Kак пример, недавно нужен был свежий smartctl умеющий в json на хосте где он еще не EoL но и не имеющий последнего смарта, вот алпайн и выручает в таких случаях

     
  • 2.34, Аноним (34), 22:54, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что статика - кошер
     

  • 1.9, Второй из Кукуева (?), 18:07, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Загрузить по http, домен в зоне .ru
    Тут прекрасно все

    А можно ссылку на исходники?
    Ну просто идея интересная, но бинарник по http(без s), да еще и с .ru в качестве источника это просто какое-то шит-бинго

     
     
  • 2.17, trashwind23 (ok), 19:17, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Чем домен .ru не угодил?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:31, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Очевидно же - он в России. Сейчас ни один нормальный человек из русского инета ничего качать не будет. У нас в компании есть прямой запрет, например.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 22:01, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну и качайте там у себя как "нормальные" люди, не нравится в ".ru" идите в /dev/null, ни кто вам ничего не должен и не чем не обязан
     
  • 4.27, Стыд Кринжов (?), 22:02, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это, например, в какой? Нормальный человек в вашем понимании предполагается человек питающийся соей?
     
     
  • 5.30, Аноним (26), 22:10, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он из ".ua" они себя "нормальными" считают
     
  • 4.31, Аноним (26), 22:15, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтож вы тогда тут делаете на opennet.RU?
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 22:32, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +100500
     
  • 2.19, OpenEcho (?), 19:25, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тут прекрасно все

    X-Powered-By: PHP/7.3.25

     
  • 2.20, Аноним (-), 19:39, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще чудеса.

    1) Картинка ведет на сайт автора. И не грузится.
    2) Если посмотреть что это за core-что-то-там, в описании ЭТОГО написано (дословная цитата):

    > We develop apps and solutions that are Desktop independent with Consistent
    > look across all the apps which can run in lower system with Minimum resources.

    Интересно, они мгимо финишед, китайцы, или и то и другое? Это на https://cubocore.gitlab.io/ такое написано, на самом видном месте. Кто это cubocore делает? Они потом не напишут all your base are belong to us? Было бы логично с таким описанием.

     

  • 1.12, Аноним (13), 18:16, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Практический смысл сего поделия?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:23, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну какой-то рандомный чел делает то же самое, что и любимый админами базальт.
    А, ты про смысл? Тут не подскажу.
     

  • 1.15, grayich (ok), 18:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    давно пора .efi систему минималистичную сделать
    закинул в EFI и если что с основной случилось всегда можно зайти разобраться\починить

    надеюсь это только первый шаг и дальше лучше

     
     
  • 2.21, Вася (??), 19:56, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zfs create -o mountpoint=none zpool/rescue, cdebootstrap туда и, а в загрузчик kernel.img root=ZFS=zpool/rescue и все, у тебя всегда есть отдельная система для ремонта
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 23:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он имел в виду когда опять zfs сдохла.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 23:43, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя пять ошибок в слове "BTRFS".
     
     
  • 5.38, Аноним (36), 00:00, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тима BTRFS хотя бы не абсолютные васяны.

     

  • 1.16, grayich (ok), 19:03, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ярлык на firrfox  в меню есть, а firefox нету
    новая версия, firefox шрёдингера
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 22:34, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cat static/help.txt
    cat static/firefox.txt
     

  • 1.22, Вася (??), 19:57, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    прикольно, но бесполезно.
    хотя инструменты для сбора подобного дистрибутива гораздо интереснее, если они причесаны - могут и пригодится.
     
  • 1.23, Аноним (23), 20:11, 05/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.24, Tron is Whistling (?), 20:41, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея сама по себе неплоха, да, особенно удобственно это с сети бутить.
    Но, как уже сказали - HTTP-no-S и .ru - это всё.
     
  • 1.28, Аноним (28), 22:03, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора было ОС устанавливать в ПЗУ. В чём я не прав? А подключиться по терминалу в крайнем случае.
     
  • 1.29, Аноним (29), 22:06, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Secure Boot не поддерживается

    А если у меня нет UEFI, что за маразм с линукс последние 5 лет?

     
  • 1.35, Аноним (35), 23:17, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
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