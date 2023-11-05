Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI

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|2.18, OpenEcho (?), 19:17, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Объясните зачем
Как версия: SSH-ничаишь к примеру то хостам, с разными версиями пингвина и вдруг обнаруживаешь что какая-то из програм обломилась, в связи с тем что хост или по разгильдяйству (или есть очень хорошая причина ничего не трогать) и не хочет работать с чем-то новомодном. Берешь тогда из это дистра нужную "свежую" програму, аплоадишь и юзаешь, благо (почти все) статическое
Kак пример, недавно нужен был свежий smartctl умеющий в json на хосте где он еще не EoL но и не имеющий последнего смарта, вот алпайн и выручает в таких случаях
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|1.9, Второй из Кукуева (?), 18:07, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Загрузить по http, домен в зоне .ru
Тут прекрасно все
А можно ссылку на исходники?
Ну просто идея интересная, но бинарник по http(без s), да еще и с .ru в качестве источника это просто какое-то шит-бинго
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|3.25, Аноним (25), 21:31, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Очевидно же - он в России. Сейчас ни один нормальный человек из русского инета ничего качать не будет. У нас в компании есть прямой запрет, например.
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|4.26, Аноним (26), 22:01, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну и качайте там у себя как "нормальные" люди, не нравится в ".ru" идите в /dev/null, ни кто вам ничего не должен и не чем не обязан
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|4.27, Стыд Кринжов (?), 22:02, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это, например, в какой? Нормальный человек в вашем понимании предполагается человек питающийся соей?
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|2.20, Аноним (-), 19:39, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще чудеса.
1) Картинка ведет на сайт автора. И не грузится.
2) Если посмотреть что это за core-что-то-там, в описании ЭТОГО написано (дословная цитата):
> We develop apps and solutions that are Desktop independent with Consistent
> look across all the apps which can run in lower system with Minimum resources.
Интересно, они мгимо финишед, китайцы, или и то и другое? Это на https://cubocore.gitlab.io/ такое написано, на самом видном месте. Кто это cubocore делает? Они потом не напишут all your base are belong to us? Было бы логично с таким описанием.
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|2.14, Аноним (14), 18:23, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну какой-то рандомный чел делает то же самое, что и любимый админами базальт.
А, ты про смысл? Тут не подскажу.
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|1.15, grayich (ok), 18:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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давно пора .efi систему минималистичную сделать
закинул в EFI и если что с основной случилось всегда можно зайти разобраться\починить
надеюсь это только первый шаг и дальше лучше
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|2.21, Вася (??), 19:56, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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zfs create -o mountpoint=none zpool/rescue, cdebootstrap туда и, а в загрузчик kernel.img root=ZFS=zpool/rescue и все, у тебя всегда есть отдельная система для ремонта
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|1.16, grayich (ok), 19:03, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ярлык на firrfox в меню есть, а firefox нету
новая версия, firefox шрёдингера
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|1.22, Вася (??), 19:57, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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прикольно, но бесполезно.
хотя инструменты для сбора подобного дистрибутива гораздо интереснее, если они причесаны - могут и пригодится.
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|1.24, Tron is Whistling (?), 20:41, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идея сама по себе неплоха, да, особенно удобственно это с сети бутить.
Но, как уже сказали - HTTP-no-S и .ru - это всё.
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|1.28, Аноним (28), 22:03, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора было ОС устанавливать в ПЗУ. В чём я не прав? А подключиться по терминалу в крайнем случае.
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|1.29, Аноним (29), 22:06, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Secure Boot не поддерживается
А если у меня нет UEFI, что за маразм с линукс последние 5 лет?
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