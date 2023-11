Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI

1) Картинка ведет на сайт автора. И не грузится.

2) Если посмотреть что это за core-что-то-там, в описании ЭТОГО написано (дословная цитата):

> We develop apps and solutions that are Desktop independent with Consistent

> look across all the apps which can run in lower system with Minimum resources.

Интересно, они мгимо финишед, китайцы, или и то и другое? Это на https://cubocore.gitlab.io/ такое написано, на самом видном месте. Кто это cubocore делает? Они потом не напишут all your base are belong to us? Было бы логично с таким описанием.