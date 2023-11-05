Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI

> Объясните зачем Как версия: SSH-ничаишь к примеру то хостам, с разными версиями пингвина и вдруг обнаруживаешь что какая-то из програм обломилась, в связи с тем что хост или по разгильдяйству (или есть очень хорошая причина ничего не трогать) и не хочет работать с чем-то новомодном. Берешь тогда из это дистра нужную "свежую" програму, аплоадишь и юзаешь, благо (почти все) статическое Kак пример, недавно нужен был свежий smartctl умеющий в json на хосте где он еще не EoL но и не имеющий последнего смарта, вот алпайн и выручает в таких случаях

