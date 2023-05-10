Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18

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|1.1, Аноним (1), 09:44, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Ну и кому это надо? Для чего? Особо порадовало наличие образов для ВМ и Хена. Бизибокс на хене - mwahahaha.
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|2.2, Девляпс (?), 09:48, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для того что бы использовать его как базовый образ своих тулкитов. Он довольно компактный, там нет ничего лишнего, при этом в пару команд можно собрать нужную тебе платформу для запуска приложения.
Например что бы внутри кубернктиса запустить какой нибудь пентестерский толкит.
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|3.4, Аноним (4), 10:01, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это. Даёшь пару комант и он сразу превращатся в любой дрогой жирный дистрибутив ))
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|2.8, Аноним (8), 10:11, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По статистике это самый используемый linux сейчас, т.к. популярная основа под docker образы
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|3.28, Аноним (28), 15:48, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю что там со статистикой, собираю все образы докер на убунту 22.04 и очень доволен тем, что всё работает
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|2.9, Аноним (-), 10:16, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кому-то надо. Небольшой дистр, делается достаточно неглупыми людьми. Секурити-лид не совсем дрова в своем ремесле. Ну а что еще от дистра надо?
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|3.11, Аноним (11), 10:35, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем дрова, но используется уязвимая невостребованная и багованная либц? Ты уверен, что тут можно говорить о сесурити, если в самой основе заложены такие вещи?
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|3.12, Аноним (12), 10:37, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А то что под этой musl васяносборкой питон и куча приложений не корректно работает всё из-за того же самого корявого musl никого не смущает?
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|4.17, Аноним (17), 11:52, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пруф где? Musl следует стандартам, а в glibc есть отклонения от стандартов, т.к. до недавнего времени это была монополия.
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|5.21, sig11 (ok), 13:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сам себе пруф. Ждать результат 15 минут вместо 45. Согласитесь, что это весомый повод начхать на стандарты.Мне ехать надо, а не "шашечки"
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|6.29, Аноним (17), 16:14, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Занятное чтиво. Не знал, что у питонистов все так сложно. Основная проблема в представленных ссылках - под alpine не собраны многочисленные питоновские библиотеки и их собирают прям на месте. Это и отнимает время. И еще собирают не тех версий и с другими опциями/зависимостями, чем на debian машине разработчика, и оно работает криво.
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|1.5, Аноним (5), 10:03, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Предкомпилированные бинарные файлы для Python (pyc-файлы из каталога __pycache__) вынесены в отдельные пакеты
что там предкомпилять-то, там же просто AST в бинарном виде. Пропарсить AST занимает одну наносекунду. Речь идет о всего лишь питоне - line-by-line интерпретаторе. С таким же успехом можно предкомпилять QBasic.
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|2.10, Аноним (10), 10:31, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> что там предкомпилять-то, там же просто AST в бинарном виде. Пропарсить AST занимает одну наносекунду. Речь идет о всего лишь питоне - line-by-line интерпретаторе. С таким же успехом можно предкомпилять QBasic.
Опеннетный экспердизмъ, "аз из"
https://docs.python.org/3/library/dis.html#bytecodes
[CODE]
>>> def f(x,y):
... return(str(x*y*100500))
>>> f.__code__.co_code
b't\x00|\x00|\x01\x14\x00d\x01\x14\x00\x83\x01S\x00'
>>> import dis
>>> dis.dis(f)
2 0 LOAD_GLOBAL 0 (str)
2 LOAD_FAST 0 (x)
4 LOAD_FAST 1 (y)
6 BINARY_MULTIPLY
8 LOAD_CONST 1 (100500)
10 BINARY_MULTIPLY
12 CALL_FUNCTION 1
14 RETURN_VALUE
[/CODE]
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|1.7, хлебушек (?), 10:10, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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postmarketOS😊
Альпин идеально подходит для основы мобильного дистра. Работает нормально даже на моём Wileyfox Swift, который сильно лагал на дефолтной прошивке сианоген6.
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|1.14, Аноним (14), 10:56, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection).
А разве ещё остались дистрибутивы, собираемые без неё?
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|2.15, Аноним (11), 11:09, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 32 битный musl-тулчейн не компилируется с ней, так что смотри 32 битные дистриутивы может.
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|3.16, Аноним (11), 11:10, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут надо заметить, что раньше компилировалось, так что смотреть надо актуальные версии.
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|1.18, муму (?), 13:08, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем? Я не понимаю зачем все эти сотри дистрибутивов, если есть одна великолепная Слака?
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|2.19, Аноним (5), 13:20, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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слака была великолепной в самом начале 90-ых. Но уже в тех же самых 90-ых она проиграла конкуренцию дебиану и редхату из-за своей технологической отсталости. Сегодня от слаки нет никакой пользы даже тем, кто хочет изучить мифический "тру линукс". Тру хардкор линукс - это LFS. Удобный линукс для успешных занятых людей - это Debian- и RedHat-based дистры. Хардкор линукс для любителей компилять - это гента. Хардкор линукс для любителей иметь абсолютно всю конфигурацию машины в гите - это NixOS. Слака не дает никаких преимуществ ни по одной из этих категорий. Причем не дает уже с середины 90-ых.
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|3.30, Герасим (?), 17:01, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пробовал все из выше перечисленного и слака лучше всех. Всякие свистелки не нужны. Слака дает прозрачность, так как придерживается,все еще принципа kiss
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|3.34, Аноним (34), 19:30, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, про Gentoo и её любителей в последние несколько лет вообще ничего не слышу... :(
То ли плюсы Gentoo стали не актуальны, то ли её пользователи выросли и не пишут везде о своей элитарности :)
А жаль, дистриб был основан на небезынтересной идее...
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|1.20, San (??), 13:38, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже в докерах место этому есть только при определенных условиях (https://habr.com/ru/articles/707858/). Выгода от использования Альпины может быть нивелирована при попытке использования конкретного софта внутри контейнера.
На bare-metal прежде чем ставить альпину нужно вообще трижды подумать, а не поступать как муда^Wмудрецы из megaplan.ru . Да, уменьшенный футпринт в плане безопасности - это хорошо, но в ущерб управляемости. На этой замечательной альпине даже посмотреть кто сейчас залогинен на сервере невозможно - команды w, who, last не работают (ну да, приходится парсить логи, чтоб видеть когда кто вошел и вышел). А при условии, что после установки ПО от разработчика (тот же мегаплан) обновления (в том числе безопасности) нельзя установить без разрешения разработчика ПО, то сервер остается на длительное время без залатывания обнаруженных дыр, что сводит все преимущество по безопасности к нулю.
В общем для использования альпины нужно обязательно предварительно изучать, планировать, тестировать, сравнивать с альтернативами, что потребует много времени и сил и сведет на нет всю выгоду.
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|1.22, Аноним (22), 13:55, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как с поддержкой локали? Уже нормальный изкоробочный способ переключения расскажем в консоли без установки любого гуй можно переключать языки? Если да, то как настроить?
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|1.25, JBond (?), 15:36, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Использую в качестве diskless дистрибутива. Грузится c флешки, разворачивается в памяти. Внес правки в конфиги - синхронизируй с носителем командой. Очень удобно для удаленщиков и филиалов, а то у них по жизни сбой фс по питанию и т.п. Этакий конструктор - "сделай сам" аппаратный линукс.
Кто знает, какие еще есть подобные решения?
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|1.33, Аноним (33), 19:23, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В дистрибутиве с удалёнными длинными синонимами опций утилит командной строки скрипты придётся чинить. Да и вообще - это неудобно. Это всё про Альпайн.
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