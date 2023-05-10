Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18

2.2 , Девляпс ( ? ), 09:48, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для того что бы использовать его как базовый образ своих тулкитов. Он довольно компактный, там нет ничего лишнего, при этом в пару команд можно собрать нужную тебе платформу для запуска приложения.

Например что бы внутри кубернктиса запустить какой нибудь пентестерский толкит.

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:01, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так это. Даёшь пару комант и он сразу превращатся в любой дрогой жирный дистрибутив ))

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:11, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – По статистике это самый используемый linux сейчас, т.к. популярная основа под docker образы

3.28 , Аноним ( 28 ), 15:48, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю что там со статистикой, собираю все образы докер на убунту 22.04 и очень доволен тем, что всё работает

2.9 , Аноним ( - ), 10:16, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Кому-то надо. Небольшой дистр, делается достаточно неглупыми людьми. Секурити-лид не совсем дрова в своем ремесле. Ну а что еще от дистра надо?

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:35, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем дрова, но используется уязвимая невостребованная и багованная либц? Ты уверен, что тут можно говорить о сесурити, если в самой основе заложены такие вещи?

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:37, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А то что под этой musl васяносборкой питон и куча приложений не корректно работает всё из-за того же самого корявого musl никого не смущает?

4.17 , Аноним ( 17 ), 11:52, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруф где? Musl следует стандартам, а в glibc есть отклонения от стандартов, т.к. до недавнего времени это была монополия.

5.21 , sig11 ( ok ), 13:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я сам себе пруф. Ждать результат 15 минут вместо 45. Согласитесь, что это весомый повод начхать на стандарты.Мне ехать надо, а не "шашечки"

5.24 , Аноним ( 24 ), 14:59, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Весь интернет в пруфах, а ты только проснулся «Alpine собирает Docker билды под Python в 50 раз медленней, а образы в 2 раза тяжелей» https://habr.com/ru/articles/486202/ https://habr.com/ru/articles/707858/

6.29 , Аноним ( 17 ), 16:14, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Занятное чтиво. Не знал, что у питонистов все так сложно. Основная проблема в представленных ссылках - под alpine не собраны многочисленные питоновские библиотеки и их собирают прям на месте. Это и отнимает время. И еще собирают не тех версий и с другими опциями/зависимостями, чем на debian машине разработчика, и оно работает криво.

2.27 , Аноним ( 27 ), 15:43, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Настолько ограниченный образ мышления, это жесть просто

