Команда Xubuntu начнёт формировать минималистичные сборки

2.4 , Аноним ( 1 ), 11:56, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – а что, в 200023 году носители данных ещё не вживляют тупо в мозг?

3.7 , Аноним ( 2 ), 12:12, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > в 200023 году У тебя клавиатура залипает походу, рекомендую поменять.

4.14 , Sindzicat ( ? ), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Человек намекает, что 2к23 означает вовсе не 2023 год...

5.15 , Аноним ( 2 ), 12:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это согласно живому разговорному русскому языку?

5.30 , Аноним ( 11 ), 13:08, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты походу не в состоянии осилить русский поэтому давай попробуем вместе.

В первом случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»

Во втором случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три» Прикинь читается одинаково! Иди русский учи потом будет претензии кидать, неуч.

6.40 , Аноним ( 40 ), 13:29, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Можно хотя бы один пример использования чего-то типа 2k23 американцами?

>Я бы сказал, что это больше в игровой лексике применимо, А игроков с американщины не бывает? А наши школьники за кем повторяют?

6.41 , Деанон ( ? ), 13:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 2k23 не число.

Джаваскрипт-мышление какое-то. Недалёкое, поскольку 2k123 тогда для 2123 года нужно писать!

7.53 , beduin747 ( ok ), 13:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 2k23 не число.

> Джаваскрипт-мышление какое-то. Недалёкое, поскольку 2k123 тогда для 2123 года нужно писать! На радиоэлементах (например на резисторах) так номиналы пишут. 5к6 - 5.6 килоом. Ни каких жаб тогда и в помине не было. =) 8.57 , анонимомус ( ? ), 14:16, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать По этой логике 2к23 2230... 9.59 , beduin747 ( ok ), 14:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так и есть ... 6.45 , инжалид дежице ( ? ), 13:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Двести тысяч двадцать три

Две тысячи двадцать три

-- наверное, по-русски так?

6.52 , beduin747 ( ok ), 13:52, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты походу не в состоянии осилить русский поэтому давай попробуем вместе.

> В первом случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»

> Во втором случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»

> Прикинь читается одинаково! Иди русский учи потом будет претензии кидать, неуч. Как по вашему пишется двести тысяч двадцать три? Мне просто интересно. =)

7.55 , Аноним ( 40 ), 14:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дми́трий, Васи́лий, Еле́на, Семён, Татья́на, Ива́н, Татья́на, еры́, Семён, Я́ков, челове́к, Дми́трий, Васи́лий, А́нна, Дми́трий, ца́пля, Татья́на, мя́гкий знак, Татья́на, Рома́н, Ива́н.

2.10 , ryoken ( ok ), 12:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще не проблема. + есть ещё мегавещь - DVD-RAM.

3.21 , Аноним ( 40 ), 12:50, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ещё много мега-вещей есть. Кстати Мега означает миллион.

Floppy magnetic disk drive

Hard magnetic disk drive (HMDD)

Magnetic tape cassette

Magneto-optical disc

Optical disc (OD)

etc..

2.17 , Аноним ( 17 ), 12:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у меня есть, вон лежат. Проблема другая, что в дебиане, что в альте, что через xfburn, что через k3b, что через консоль - оно просто портит диски, они записываются и потом не работают. Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил. А вот в OpenBSD команда cdio tao file.iso пашет, как часы, ни одного повреждённого диска.

3.29 , . ( ? ), 13:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил. Я тоже пробовал всякие xfburn, brasero которые не работают. А k3b слишком жирный. В итоге состряпал башпортянку. Для работы нужны только консольные wodim mkisofs и тд. Можно например мультисессионные делать если надо потом добавить файлы, или стереть.

4.51 , beduin747 ( ok ), 13:49, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.

> Я тоже пробовал всякие xfburn, brasero которые не работают. А k3b слишком

> жирный. В итоге состряпал башпортянку. Для работы нужны только консольные wodim

> mkisofs и тд. Можно например мультисессионные делать если надо потом добавить

> файлы, или стереть. У меня оказалось, что это привод халтурит. Взял на сдачу как-то Pioneer, и всё стало норм.

3.42 , Деанон ( ? ), 13:32, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю насчет записи, но чтение было точно хуже, чем в винде. Винда как-то пыжилась и всё равно вычитывала диски, а под линухами сразу ошибка и всё. Это было не на одном компе и не на одном дистре.

3.49 , Аноним ( 49 ), 13:43, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – УМВР. xfburn 2.37 , asdasd ( ? ), 13:24, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос не в диске, а в размере. Вместо одного 2.9GiB образа на туже флешку с Ventoy можно уместить 4 по 700MiB.