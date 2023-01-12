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Команда Xubuntu начнёт формировать минималистичные сборки

12.01.2023 11:33

Разработчики дистрибутива Xubuntu представили новый вариант официальных сборок - Xubuntu Minimal, который дополнит штатные сборки Xubuntu Desktop и будет формироваться начиная с выпуска Ubuntu 23.04. В отличие от ранее предлагавшихся сборок, которые занимают 2.9 ГБ, новые сборки планируют уместить в объем классического CD-ROM (~700 МБ) за счёт поставки только базового пользовательского окружения Xfce без дополнительных приложений.

Предполагается, что новая сборка будет полезна тем, кто предпочитает иной набор приложений, чем в предлагавшейся ранее базовой поставке. В Xubuntu Minimal набор устанавливаемых приложений пользователь сможет выбрать и загрузить из репозитория во время установки дистрибутива. С 2015 года похожие минимальные сборки Xubuntu Core неофициально формировались энтузиастами. В отличие от Xubuntu Core сборки Xubuntu Minimal получат статус официальных и будут собираться с использованием основной инфраструктуры Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Проект Xubuntu представил урезанный вариант дистрибутива - Xubuntu Core
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.10
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10
  5. OpenNews: Компания Canonical запустила бесплатный сервис расширенных обновлений для Ubuntu
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 22.04 с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58466-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, xubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и снапэ туда же
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так браузер по другому и не будет распространятся больше по-умолчанию.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:40, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я не стал бы называть огнеглист браузером.
    А ставить шнапс для установки огнеглиста, чтобы с его помощью скочяць браузер - оверинжинирингом попахивает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:51, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > уместить в объем классического CD-ROM

    Осталось только найти CD-болванку в 2к23 году.

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 11:56, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а что, в 200023 году носители данных ещё не вживляют тупо в мозг?
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 12:12, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > в 200023 году

    У тебя клавиатура залипает походу, рекомендую поменять.

     
     
  • 4.14, Sindzicat (?), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Человек намекает, что 2к23 означает вовсе не 2023 год...
     
     
  • 5.15, Аноним (2), 12:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это согласно живому разговорному русскому языку?
     
  • 5.30, Аноним (11), 13:08, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты походу не в состоянии осилить русский поэтому давай попробуем вместе.
    В первом случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
    Во втором случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»

    Прикинь читается одинаково! Иди русский учи потом будет претензии кидать, неуч.

     
     
  • 6.40, Аноним (40), 13:29, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно хотя бы один пример использования чего-то типа 2k23 американцами?
    >Я бы сказал, что это больше в игровой лексике применимо,

    А игроков с американщины не бывает? А наши школьники за кем повторяют?

     
  • 6.41, Деанон (?), 13:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2k23 не число.
    Джаваскрипт-мышление какое-то. Недалёкое, поскольку 2k123 тогда для 2123 года нужно писать!
     
     
  • 7.53, beduin747 (ok), 13:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2k23 не число.
    > Джаваскрипт-мышление какое-то. Недалёкое, поскольку 2k123 тогда для 2123 года нужно писать!

    На радиоэлементах (например на резисторах) так номиналы пишут. 5к6 - 5.6 килоом. Ни каких жаб тогда и в помине не было. =)

     
     
  • 8.57, анонимомус (?), 14:16, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По этой логике 2к23 2230... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, beduin747 (ok), 14:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.45, инжалид дежице (?), 13:38, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двести тысяч двадцать три
    Две тысячи двадцать три
    -- наверное, по-русски так?
     
  • 6.52, beduin747 (ok), 13:52, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты походу не в состоянии осилить русский поэтому давай попробуем вместе.
    > В первом случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
    > Во втором случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
    > Прикинь читается одинаково! Иди русский учи потом будет претензии кидать, неуч.

    Как по вашему пишется двести тысяч двадцать три? Мне просто интересно. =)

     
     
  • 7.55, Аноним (40), 14:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дми́трий, Васи́лий, Еле́на, Семён, Татья́на, Ива́н, Татья́на, еры́, Семён, Я́ков, челове́к, Дми́трий, Васи́лий, А́нна, Дми́трий, ца́пля, Татья́на, мя́гкий знак, Татья́на, Рома́н, Ива́н.
     
  • 2.10, ryoken (ok), 12:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не проблема. + есть ещё мегавещь - DVD-RAM.
     
     
  • 3.21, Аноним (40), 12:50, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ещё много мега-вещей есть. Кстати Мега означает миллион.
    Floppy magnetic disk drive
    Hard magnetic disk drive (HMDD)
    Magnetic tape cassette
    Magneto-optical disc
    Optical disc (OD)
    etc..
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня есть, вон лежат. Проблема другая, что в дебиане, что в альте, что через xfburn, что через k3b, что через консоль - оно просто портит диски, они записываются и потом не работают. Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.

    А вот в OpenBSD команда cdio tao file.iso пашет, как часы, ни одного повреждённого диска.

     
     
  • 3.29, . (?), 13:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.

    Я тоже пробовал всякие xfburn, brasero которые не работают. А k3b слишком жирный. В итоге состряпал башпортянку. Для работы нужны только консольные wodim mkisofs и тд. Можно например мультисессионные делать если надо потом добавить файлы, или стереть.

     
     
  • 4.51, beduin747 (ok), 13:49, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.
    > Я тоже пробовал всякие xfburn, brasero которые не работают. А k3b слишком
    > жирный. В итоге состряпал башпортянку. Для работы нужны только консольные wodim
    > mkisofs и тд. Можно например мультисессионные делать если надо потом добавить
    > файлы, или стереть.

    У меня оказалось, что это привод халтурит. Взял на сдачу как-то Pioneer, и всё стало норм.

     
  • 3.42, Деанон (?), 13:32, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насчет записи, но чтение было точно хуже, чем в винде. Винда как-то пыжилась и всё равно вычитывала диски, а под линухами сразу ошибка и всё. Это было не на одном компе и не на одном дистре.
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:43, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР.

    xfburn

     
  • 2.37, asdasd (?), 13:24, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не в диске, а в размере. Вместо одного 2.9GiB образа на туже флешку с Ventoy можно уместить 4 по 700MiB.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:52, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау! Они изобрели ubuntu minimal + apt-get install xfce-desktop ?
     
     
  • 2.5, another_one (ok), 12:09, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, выбор минимальной инсталяции всегда был доступен на этапе установки в Xubuntu, просто теперь ее вынесут в отбельный образ, как я понял.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:11, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, чтобы добавить зондов хватит одного пакета
     
     
  • 3.9, Аноним (11), 12:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это небезопасный дистр типа tails это минимальный и должен быть рассчитан на слабые компьютеры. Вот они и изображают легковесность.
     
     
  • 4.24, Аноним (40), 12:54, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >рассчитан на слабые компьютеры.

    а что в ихнишнем понимании слабые? Хотелось бы конкретных цифер.

     
     
  • 5.54, Аноним (49), 14:03, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два ядра два гига :)
     
     
  • 6.60, beduin747 (ok), 14:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро будет два проца. =(
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:16, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, они изобрели ubuntu-live.iso размером 700 Мб.
     

  • 1.12, beduin747 (ok), 12:27, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже лучше, но все-равно не то. Хочу обратно mini.iso на 80 Мб. И я такой не один. Но в канониклах не слушают пожелания своих пользователей, увы.
     
     
  • 2.20, EuPhobos (ok), 12:48, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.debian.org/Debootstrap
    или даже вот в 27мб
    https://gitlab.mister-muffin.de/josch/mmdebstrap
     
     
  • 3.43, beduin747 (ok), 13:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://wiki.debian.org/Debootstrap
    > или даже вот в 27мб
    > https://gitlab.mister-muffin.de/josch/mmdebstrap

    Нужна чистая загрузка с любого носителя на компе с минимальным количеством памяти. С поддержкой сети. И далее уже все брать из сети. У убунтушного мини.исо до 18.04-20.04 это получалось. На ноутах, через вайвай. Без дебьяновских плясок с non-free. Даже на 128-256 Мб памяти. И делалась первоначальная установка. После перезагрузки получаешь минимальную систему с поддержкой сети. Всё. Далее что хочешь из этого, то и лепи. Красота!
    Сейчас же вообще винда какая-то получается. Либо на тебе сервер сразу, либо десктоп с кучей предустановленого софта. И выбора нет. Выковыривать лишнее потом - это занятие для умалишенных. Да и все-равно не получится то, что можно сделать с мини.исо и --no-install-recommends.

     
     
  • 4.56, Аноним (40), 14:15, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тебе убунту сервер не подходит?
     
  • 2.26, crandel (ok), 12:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch?
     
  • 2.33, пох. (?), 13:11, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователей - слушают. Пользуемых - не слушают.

    Вот поэтому cloud-init работает, а миниисю - запретили как не вписывающуюся в low carbon emission.

     
  • 2.58, iPony129412 (?), 14:16, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочу обратно mini.iso на 80 Мб. И я такой не один

    А смысл? Луддитство какое-то

     
     
  • 3.61, beduin747 (ok), 14:29, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в самой идеее аккуратного использования системных ресурсов. А жопоруков, которые калькуляторы на 150 Мб пишут, даже близко к программированию не подпускать. Многие задачи, выполняемые на компах, не меняются уже десятилетиями, а софту, который пишут сейчас для их выполнения, уже скоро суперкомпьютеры понадобятся. Драйверы для принтеров раньше на дискету влезали, а сейчас на DVD.
     
     
  • 4.63, iPony129412 (?), 14:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот сейчас и принтеры и WiFi тебе и всё что хочешь.
     

  • 1.13, Anonymoustus (ok), 12:29, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не качает «обычные ранее предлагавшиеся сборки» bloatware? Как же так получилось? Что пошло не так?
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:59, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора. Еще бы они snap выпилили. И поставляли firefox deb.
     
     
  • 2.44, Деанон (?), 13:37, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    видимо чтобы такой истории не было:
    https://bugzilla.altlinux.org/44258
     
     
  • 3.50, Аноним (49), 13:45, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ССЗБ

    юзаю esr - ничего не падает...

     

  • 1.28, Аноним (28), 12:59, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во времена моей юности, был дистрибутив DSL, весил десятки мегабайт, а не сотни.
     
     
  • 2.35, Аноним (11), 13:13, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.tinycorelinux.net/ прямо сейчас весит 16 мегов в минималке, и относительно обновляется.  
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SliTaz ещё вроде шевелится
     
     
  • 4.62, Аноним (49), 14:31, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слитаж стал роллингом - теперь менее удобен
     
  • 2.47, beduin747 (ok), 13:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во времена моей юности, был дистрибутив DSL, весил десятки мегабайт, а не
    > сотни.

    50, если быть точным. =) Где-то лежит на флешке.

     

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