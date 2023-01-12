Команда Xubuntu начнёт формировать минималистичные сборки

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|2.11, Аноним (11), 12:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так браузер по другому и не будет распространятся больше по-умолчанию.
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|3.46, Аноним (46), 13:40, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я не стал бы называть огнеглист браузером.
А ставить шнапс для установки огнеглиста, чтобы с его помощью скочяць браузер - оверинжинирингом попахивает.
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|1.2, Аноним (2), 11:51, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> уместить в объем классического CD-ROM
Осталось только найти CD-болванку в 2к23 году.
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|2.4, Аноним (1), 11:56, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а что, в 200023 году носители данных ещё не вживляют тупо в мозг?
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|3.7, Аноним (2), 12:12, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> в 200023 году
У тебя клавиатура залипает походу, рекомендую поменять.
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|5.30, Аноним (11), 13:08, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты походу не в состоянии осилить русский поэтому давай попробуем вместе.
В первом случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
Во втором случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
Прикинь читается одинаково! Иди русский учи потом будет претензии кидать, неуч.
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|6.40, Аноним (40), 13:29, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Можно хотя бы один пример использования чего-то типа 2k23 американцами?
>Я бы сказал, что это больше в игровой лексике применимо,
А игроков с американщины не бывает? А наши школьники за кем повторяют?
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|6.41, Деанон (?), 13:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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2k23 не число.
Джаваскрипт-мышление какое-то. Недалёкое, поскольку 2k123 тогда для 2123 года нужно писать!
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|7.53, beduin747 (ok), 13:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2k23 не число.
> Джаваскрипт-мышление какое-то. Недалёкое, поскольку 2k123 тогда для 2123 года нужно писать!
На радиоэлементах (например на резисторах) так номиналы пишут. 5к6 - 5.6 килоом. Ни каких жаб тогда и в помине не было. =)
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|6.52, beduin747 (ok), 13:52, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты походу не в состоянии осилить русский поэтому давай попробуем вместе.
> В первом случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
> Во втором случае читается: «Две Тысячи Двадцать Три»
> Прикинь читается одинаково! Иди русский учи потом будет претензии кидать, неуч.
Как по вашему пишется двести тысяч двадцать три? Мне просто интересно. =)
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|7.55, Аноним (40), 14:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дми́трий, Васи́лий, Еле́на, Семён, Татья́на, Ива́н, Татья́на, еры́, Семён, Я́ков, челове́к, Дми́трий, Васи́лий, А́нна, Дми́трий, ца́пля, Татья́на, мя́гкий знак, Татья́на, Рома́н, Ива́н.
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|3.21, Аноним (40), 12:50, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ещё много мега-вещей есть. Кстати Мега означает миллион.
Floppy magnetic disk drive
Hard magnetic disk drive (HMDD)
Magnetic tape cassette
Magneto-optical disc
Optical disc (OD)
etc..
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|2.17, Аноним (17), 12:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня есть, вон лежат. Проблема другая, что в дебиане, что в альте, что через xfburn, что через k3b, что через консоль - оно просто портит диски, они записываются и потом не работают. Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.
А вот в OpenBSD команда cdio tao file.iso пашет, как часы, ни одного повреждённого диска.
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|3.29, . (?), 13:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.
Я тоже пробовал всякие xfburn, brasero которые не работают. А k3b слишком жирный. В итоге состряпал башпортянку. Для работы нужны только консольные wodim mkisofs и тд. Можно например мультисессионные делать если надо потом добавить файлы, или стереть.
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|4.51, beduin747 (ok), 13:49, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Я уже давно не вижу нормального способа записать диски в linux, только несколько болванок зря испортил.
> Я тоже пробовал всякие xfburn, brasero которые не работают. А k3b слишком
> жирный. В итоге состряпал башпортянку. Для работы нужны только консольные wodim
> mkisofs и тд. Можно например мультисессионные делать если надо потом добавить
> файлы, или стереть.
У меня оказалось, что это привод халтурит. Взял на сдачу как-то Pioneer, и всё стало норм.
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|3.42, Деанон (?), 13:32, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю насчет записи, но чтение было точно хуже, чем в винде. Винда как-то пыжилась и всё равно вычитывала диски, а под линухами сразу ошибка и всё. Это было не на одном компе и не на одном дистре.
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|2.37, asdasd (?), 13:24, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос не в диске, а в размере. Вместо одного 2.9GiB образа на туже флешку с Ventoy можно уместить 4 по 700MiB.
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|2.5, another_one (ok), 12:09, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, выбор минимальной инсталяции всегда был доступен на этапе установки в Xubuntu, просто теперь ее вынесут в отбельный образ, как я понял.
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|3.9, Аноним (11), 12:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это небезопасный дистр типа tails это минимальный и должен быть рассчитан на слабые компьютеры. Вот они и изображают легковесность.
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|4.24, Аноним (40), 12:54, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>рассчитан на слабые компьютеры.
а что в ихнишнем понимании слабые? Хотелось бы конкретных цифер.
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|1.12, beduin747 (ok), 12:27, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже лучше, но все-равно не то. Хочу обратно mini.iso на 80 Мб. И я такой не один. Но в канониклах не слушают пожелания своих пользователей, увы.
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|3.43, beduin747 (ok), 13:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://wiki.debian.org/Debootstrap
> или даже вот в 27мб
> https://gitlab.mister-muffin.de/josch/mmdebstrap
Нужна чистая загрузка с любого носителя на компе с минимальным количеством памяти. С поддержкой сети. И далее уже все брать из сети. У убунтушного мини.исо до 18.04-20.04 это получалось. На ноутах, через вайвай. Без дебьяновских плясок с non-free. Даже на 128-256 Мб памяти. И делалась первоначальная установка. После перезагрузки получаешь минимальную систему с поддержкой сети. Всё. Далее что хочешь из этого, то и лепи. Красота!
Сейчас же вообще винда какая-то получается. Либо на тебе сервер сразу, либо десктоп с кучей предустановленого софта. И выбора нет. Выковыривать лишнее потом - это занятие для умалишенных. Да и все-равно не получится то, что можно сделать с мини.исо и --no-install-recommends.
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|2.33, пох. (?), 13:11, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователей - слушают. Пользуемых - не слушают.
Вот поэтому cloud-init работает, а миниисю - запретили как не вписывающуюся в low carbon emission.
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|3.61, beduin747 (ok), 14:29, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл в самой идеее аккуратного использования системных ресурсов. А жопоруков, которые калькуляторы на 150 Мб пишут, даже близко к программированию не подпускать. Многие задачи, выполняемые на компах, не меняются уже десятилетиями, а софту, который пишут сейчас для их выполнения, уже скоро суперкомпьютеры понадобятся. Драйверы для принтеров раньше на дискету влезали, а сейчас на DVD.
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|1.13, Anonymoustus (ok), 12:29, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто не качает «обычные ранее предлагавшиеся сборки» bloatware? Как же так получилось? Что пошло не так?
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|1.28, Аноним (28), 12:59, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Во времена моей юности, был дистрибутив DSL, весил десятки мегабайт, а не сотни.
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|2.47, beduin747 (ok), 13:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во времена моей юности, был дистрибутив DSL, весил десятки мегабайт, а не
> сотни.
50, если быть точным. =) Где-то лежит на флешке.
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