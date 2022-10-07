Компания Canonical запустила бесплатный сервис расширенных обновлений для Ubuntu

Компания Canonical предоставила возможность бесплатной подписки на коммерческий сервис Ubuntu Pro (бывший Ubuntu Advantage), предоставляющий доступ к расширенным обновлениям для LTS-веток Ubuntu. Сервис предоставляет возможность получать обновления с исправлениями уязвимостей на протяжении 10 лет (штатный срок сопровождения LTS-веток 5 лет) и открывает доступ к live-патчам, позволяющим на лету применять обновления к ядру Linux без перезагрузки.

Бесплатная подписка на Ubuntu Pro предоставляется для частных лиц и малых предприятий, насчитывающих в своей инфраструктуре до 5 физических хостов (программа также охватывает все виртуальные машины, размещённые на этих хостах). Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий. Для подписки на расширенные обновления используется команда "pro attach" или графическое приложение "Software & Updates" (вкладка Livepatch).

Дополнительно объявлено о подготовке расширенных обновлений для новых категорий приложений для рабочих станций и датацентров. Например, выпуск расширенных обновлений теперь будет охватывать такие пакеты, как Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Drupal, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python 2, Redis, Rust и WordPress.



