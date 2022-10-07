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Компания Canonical запустила бесплатный сервис расширенных обновлений для Ubuntu

07.10.2022 06:34

Компания Canonical предоставила возможность бесплатной подписки на коммерческий сервис Ubuntu Pro (бывший Ubuntu Advantage), предоставляющий доступ к расширенным обновлениям для LTS-веток Ubuntu. Сервис предоставляет возможность получать обновления с исправлениями уязвимостей на протяжении 10 лет (штатный срок сопровождения LTS-веток 5 лет) и открывает доступ к live-патчам, позволяющим на лету применять обновления к ядру Linux без перезагрузки.

Бесплатная подписка на Ubuntu Pro предоставляется для частных лиц и малых предприятий, насчитывающих в своей инфраструктуре до 5 физических хостов (программа также охватывает все виртуальные машины, размещённые на этих хостах). Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий. Для подписки на расширенные обновления используется команда "pro attach" или графическое приложение "Software & Updates" (вкладка Livepatch).

Дополнительно объявлено о подготовке расширенных обновлений для новых категорий приложений для рабочих станций и датацентров. Например, выпуск расширенных обновлений теперь будет охватывать такие пакеты, как Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Drupal, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python 2, Redis, Rust и WordPress.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/ubunt...)
  2. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 14.04 и 16.04 увеличено до 10 лет
  3. OpenNews: Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)
  4. OpenNews: Сanonical ввела в строй единую точку входа для всех сервисов Ubuntu
  5. OpenNews: Сервис Ubuntu One доступен для платформы Android
  6. OpenNews: Canonical закрывает сервис бесплатной рассылки дисков с Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57882-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:58, 07/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    на 14.04 распространяется?
     
     
  • 4, iPony129412 (?), 07:10, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 2, iPony129412 (?), 07:00, 07/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Короче название сменили по сути и всё.
     
     
  • 3, iPony129412 (?), 07:02, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это кажись добавилось

    > и малых предприятий, насчитывающих в своей инфраструктуре до 5 физических хостов

    В Ubuntub Advantages чисто для пионеров было.

     

  • 5, Аноним (5), 07:57, 07/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Денег не смогли заработать и "открыли".
     
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