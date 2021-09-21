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Время поддержки Ubuntu 14.04 и 16.04 увеличено до 10 лет

21.09.2021 16:10

Компания Canonical объявила об увеличении срока формирования обновлений для LTS-выпусков Ubuntu 14.04 и 16.04 c 8 до 10 лет. Ранее решение об аналогичном продлении срока поддержки было принято для Ubuntu 18.04 и 20.04. Таким образом обновления будут выпускаться для Ubuntu 14.04 до апреля 2024 года, для Ubuntu 16.04 - до апреля 2026 года, для Ubuntu 18.04 до апреля 2028 года, а для Ubuntu 20.04 до апреля 2030 года.

Половину из 10-летнего срока сопровождения поддержка будет осуществляться в рамках программы ESM (Extended Security Maintenance), которая охватывает обновления с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к ESM-обновлениям ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки. Для обычных пользователей доступ к обновлениям предоставляется только в течение пяти лет с момента релиза.

Что касается других дистрибутивов, 10-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутивах SUSE Linux и Red Hat Enterprise Linux (не считая расширенного трёхлетнего дополнительного сервиса для RHEL). Срок поддержки Debian GNU/Linux с учётом программы расширенной LTS-поддержки составляет 5 лет (плюс выборочно ещё два года в рамках инициативы "Extended LTS"). Fedora Linux поддерживается 13 месяцев, а openSUSE - 18 месяцев.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/ubuntu...)
  2. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  3. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет
  4. OpenNews: Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS
  5. OpenNews: Время поддержки SUSE Linux Enterprise 11 увеличено до 10 лет. Инициатива SUSE SolidDriver
  6. OpenNews: Срок поддержки Red Hat Enterprise Linux 5/6 продлён с 7 до 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55842-lts
Ключевые слова: lts, ubuntu
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, menangen (?), 16:16, 21/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    14.04 Ubuntu Server - последняя вменяемая без всякого дерьма, можно собрать минималистичный и шустрый сервак, ничем не уступающий Debian
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:21, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обычных пользователей до трех машин бесплатно по ESM можно обновлять.
     

  • 1.2, Аноним (3), 16:20, 21/09/2021 [ответить]  
    		• +7 +/
    Ubuntu всегда был единственный нормальный дистрибутив.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:31, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch Linux неплох для небольших серверов в небольших частных компаниях
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:22, 21/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мдаа, сидел себе на 14.04, все подталкивали что пора обновляться... А оно вон как, до сих пор можно было сидеть и обновы получать (нет, т.к платно)
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 16:27, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зарегистрируйся for personal use https://ubuntu.com/advantage и все будет.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:31, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, надо сделать. У меня как раз есть ноутбук делловский с предустановленой 16.04.
     

  • 1.6, Аноним (-), 16:29, 21/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Щикарно!
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:30, 21/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Доступ к ESM-обновлениям ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки.

    А в Вендне бисплатна.

     
  • 1.10, Аноним (10), 16:36, 21/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, при чëм тут RedHat/CentOS?..
     
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