Время поддержки Ubuntu 14.04 и 16.04 увеличено до 10 лет

Компания Canonical объявила об увеличении срока формирования обновлений для LTS-выпусков Ubuntu 14.04 и 16.04 c 8 до 10 лет. Ранее решение об аналогичном продлении срока поддержки было принято для Ubuntu 18.04 и 20.04. Таким образом обновления будут выпускаться для Ubuntu 14.04 до апреля 2024 года, для Ubuntu 16.04 - до апреля 2026 года, для Ubuntu 18.04 до апреля 2028 года, а для Ubuntu 20.04 до апреля 2030 года.

Половину из 10-летнего срока сопровождения поддержка будет осуществляться в рамках программы ESM (Extended Security Maintenance), которая охватывает обновления с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к ESM-обновлениям ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки. Для обычных пользователей доступ к обновлениям предоставляется только в течение пяти лет с момента релиза.

Что касается других дистрибутивов, 10-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутивах SUSE Linux и Red Hat Enterprise Linux (не считая расширенного трёхлетнего дополнительного сервиса для RHEL). Срок поддержки Debian GNU/Linux с учётом программы расширенной LTS-поддержки составляет 5 лет (плюс выборочно ещё два года в рамках инициативы "Extended LTS"). Fedora Linux поддерживается 13 месяцев, а openSUSE - 18 месяцев.



