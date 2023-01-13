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Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.9

13.01.2023 22:24

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.9, как и BusyBox оформленного в виде единого исполняемого файла и оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяется под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 306 базовых команд (231 полностью и 75 частично) из 384 запланированных.

Из новшеств Toybox 0.8.9 можно отметить:

  • В дополнение к команде nbd-client добавлена новая команда nbd-server с реализацией серверной части сетевого блочного устройства (NBD, Network Block Device).
  • Проведена оптимизация утилиты grep при обработке простых шаблонов, не требующих привлечения полного движка регулярных выражений (например, "^", "." и "$", но не "*" и "[]"). Прирост производительности особенно заметен при поиске по нескольким шаблонам.
  • Улучшена поддержка режима "tar --xform".
  • Добавлены опции sort -C, lsusb -i, netcat -n, swapoff -a -v, httpd -v, nbd-client -b, ls -N и uname -p.
  • В утилите sleep реализована возможность передачи нескольких аргумнтов.
  • В sed обеспечен разбор чередующихся параметров -e и -f.
  • Расширено число поддерживаемых опций вreadlink и realpath.
  • В netcat улучшена реализация режима работы с использованием протокола UDP.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/landley/toy...)
  2. OpenNews: Анализ безопасности пакета BusyBox выявил 14 несущественных уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58475-toybox
Ключевые слова: toybox
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 22:39, 13/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    >без открытия исходных текстов модифицированных компонентов.

    Kernel(GNU) + toybox(0bsd). Разве можно не открывать, там же ядро под гнутой лицензией и если из этого слепить встраиваемую систему?!

     
     
  • 2.7, vasyan (?), 23:38, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во-первых ядро GPLv2, во-вторых даже если бы оно было GPLv3 не ясно с чего бы должно быть открыто что-то кроме самого ядра. да, ходят слухи и неясности, что якобы GPLv3 может быть "заразной" и требовать открытия исходников всего что с ним побилжено (см. проблему GCC) но лично я ещё не встретил ни одного тому подтверждения.
     
     
  • 3.10, IZh. (?), 02:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPLv3/LGPLv3 не дружит с secure boot'ом. Поэтому, когда хочется всё-таки защищённое устройство, приходится искать компоненты под другими лицензиями.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:39, 13/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Каков размер экзешника?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:32, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    toybox-x86_64           2023-01-10 14:55  722K
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:24, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каков размер экзешника?

    % ll $(where toybox)
    -r-xr-xr-x  1 root  wheel   227K  3 Dez. 13:52 /usr/local/bin/toybox*
    % toybox --version                                                              
    toybox 0.8.8

     

  • 1.9, _ (??), 01:16, 14/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    "Network Block Device" кто нить реально использует? А то может зря народ упарывается с iSCSI и прочая?
     

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