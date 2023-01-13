Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.9

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.9, как и BusyBox оформленного в виде единого исполняемого файла и оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяется под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 306 базовых команд (231 полностью и 75 частично) из 384 запланированных. Из новшеств Toybox 0.8.9 можно отметить: В дополнение к команде nbd-client добавлена новая команда nbd-server с реализацией серверной части сетевого блочного устройства (NBD, Network Block Device).

Проведена оптимизация утилиты grep при обработке простых шаблонов, не требующих привлечения полного движка регулярных выражений (например, "^", "." и "$", но не "*" и "[]"). Прирост производительности особенно заметен при поиске по нескольким шаблонам.

Улучшена поддержка режима "tar --xform".

Добавлены опции sort -C, lsusb -i, netcat -n, swapoff -a -v, httpd -v, nbd-client -b, ls -N и uname -p.

В утилите sleep реализована возможность передачи нескольких аргумнтов.

В sed обеспечен разбор чередующихся параметров -e и -f.

Расширено число поддерживаемых опций вreadlink и realpath.

В netcat улучшена реализация режима работы с использованием протокола UDP.



