Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 14

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:22, 13/04/2023 Тоже интересно. Ещё Chrome, VSCode и Telegram не мешало бы

3.14 , Аноним ( 14 ), 09:38, 13/04/2023 Не, телега явно выбивается из этих электроноподелок, ставьте тимс и дискорд, чтоб наверняка, а то вдруг запустится

4.31 , Аноним ( 33 ), 10:21, 13/04/2023 > телега явно выбивается из этих электроноподелок Телега внезавно написана точно так же на html\css\js, не знаю электрон там или что.

5.36 , topin89 ( ok ), 10:38, 13/04/2023 Ткни пальцем. Я вижу много c++:

https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/tree/dev/Telegram/SourceFiles

5.38 , Аноним ( 38 ), 11:10, 13/04/2023 телега внезапно написана на qt widgets

5.39 , Аноним ( 39 ), 11:11, 13/04/2023 Нет, C++ и Qt

3.15 , Аноним ( 15 ), 09:38, 13/04/2023 И от минимализма не останется и следа - те же пару-тройку (в лучшем случае) гигов памяти понадобится.

4.34 , Аноним ( 11 ), 10:23, 13/04/2023 Если на компе всего 4гб озу (а то и 2), то единственный способ запустить нужный софт это использовать окружение, которое как можно меньше занимает памяти. Например при простое винда или кде жрёт 1+ гб, xfce 500мб. И если сабж занимает меньше, чем xfce, и при этом юзабельный, то вполне подошёл бы для всяких там нетбуков

2.16 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 09:40, 13/04/2023 https://linux.how2shout.com/how-to-install-chromium-browser-on-tine-core-linux Уж либра всяко заиграет, полегче будет

2.17 , Аноним ( 4 ), 09:45, 13/04/2023 Всё там есть (телеграмма нет) но только учти что пакеты почти не обновляются или сам собирай. Интерфейс на любителя как основная машина, очень вряд ли. Для спецзадач или спец применения запустить одну программу и пусть крутится вполне реально тут проблем нет. Конечно надо разобраться в их системе пакетов, но это уже каждый по своим скиллам делает как умеет.