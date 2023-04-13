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Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 14

13.04.2023 08:57

Опубликован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 14.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 6.1.2, glibc 2.36, gcc 12.2.0, binutils 2.39, e2fsprogs 1.46.5, util-linux 2.38.1, busybox 1.36.0.

Загрузочный iso-образ занимает всего 17 МБ. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 23 МБ. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (248 МБ), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.



  1. Главная ссылка к новости (http://forum.tinycorelinux.net...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2022.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 42.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58964-tinycore
Ключевые слова: tinycore, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    вот это я понимаю гуй -- классика !
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:03, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть безгуевая версия она ещё легче.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:22, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толку от неё ноль.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:52, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Без панели и часов нафиг не нужен такой гуй.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то давно надо было чтобы система запускалась со встроенной флешки 128 мегабайта. И сабжевый сабж отлично справился с этой задачей.  
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:06, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не умещается во флоппи-диск, минимализмом и не пахнет.
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 09:45, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ещё этот флопик найти по нынешним временам?
     
     
  • 4.19, Аноним (5), 09:47, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > флешки 128 мегабайта

    И где эти ваши "флешки 128 мегабайта" найти по нынешним временам?

     
     
  • 5.22, zram (?), 10:02, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На алике полно флешок по 128мб
     
     
  • 6.26, Аноним (5), 10:16, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На алике полно флоппи-дисков
     
  • 5.23, Аноним (4), 10:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я тебе больше скажу флешка 128 мегабайта была припаяна к плате. И записана туда по умолчанию была WinCE.  
     
     
  • 6.25, Аноним (5), 10:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тебе больше скажу флоппи-диск был воткнут в системный блок с кнопкой Turbo. И записан туда по умолчанию был MS-DOS.
     
     
  • 7.41, Аноним (4), 11:16, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У чего он же съемный и дискета съемная, а не припаянная.
     
     
  • 8.42, Аноним (5), 11:26, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при большом желании ее можно припаять А твою 128-мегабайтную флешку -- отпаять ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.21, Аноним (20), 09:53, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.25"
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:10, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice можно установить? Или этот дистр для совсем простых задач?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:22, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже интересно. Ещё Chrome, VSCode и Telegram не мешало бы
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, телега явно выбивается из этих электроноподелок, ставьте тимс и дискорд, чтоб наверняка, а то вдруг запустится
     
     
  • 4.31, Аноним (33), 10:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > телега явно выбивается из этих электроноподелок

    Телега внезавно написана точно так же на html\css\js, не знаю электрон там или что.

     
     
  • 5.36, topin89 (ok), 10:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ткни пальцем. Я вижу много c++:
    https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/tree/dev/Telegram/SourceFiles
     
  • 5.38, Аноним (38), 11:10, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    телега внезапно написана на qt widgets
     
  • 5.39, Аноним (39), 11:11, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, C++ и Qt
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И от минимализма не останется и следа - те же пару-тройку (в лучшем случае) гигов памяти понадобится.
     
     
  • 4.34, Аноним (11), 10:23, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на компе всего 4гб озу (а то и 2), то единственный способ запустить нужный софт это использовать окружение, которое как можно меньше занимает памяти. Например при простое винда или кде жрёт 1+ гб, xfce 500мб. И если сабж занимает меньше, чем xfce, и при этом юзабельный, то вполне подошёл бы для всяких там нетбуков
     
  • 2.16, Тот_ещё_аноним (ok), 09:40, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://linux.how2shout.com/how-to-install-chromium-browser-on-tine-core-linux

    Уж либра всяко заиграет, полегче будет

     
  • 2.17, Аноним (4), 09:45, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё там есть (телеграмма нет) но только учти что пакеты почти не обновляются или сам собирай. Интерфейс на любителя как основная машина, очень вряд ли. Для спецзадач или спец применения запустить одну программу и пусть крутится вполне реально тут проблем нет.

    Конечно надо разобраться в их системе пакетов, но это уже каждый по своим скиллам делает как умеет.  

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли что-то такое же легковесное, только для вейленда? Я имею в виду оконный менеджер и тулкит.
     
     
  • 2.9, wakoo1337yandex.ru (?), 09:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджер можно labwc. С тулкитом уже сложнее.
     
  • 2.29, Аноним (20), 10:19, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland без dri вообще не работает в принципе. Так что вейланд не бывает легковесным.
     
  • 2.30, Аноним (33), 10:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери сам LFS. В жизни всё надо попробовать, кроме наркоты и секса пи-ерастии.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:20, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вейланд работает? Если вейланд работает, можно выкинуть эти огромные блобы сервера и сэкономить ресурсы.
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 09:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, вейленд с протоколами занимает микроскопически мало места
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 09:37, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не годится. Графический сервер должен быть жирным монстрообразным комбайном. И небезопасным, где всем доступно всё. Иксы полностью удовлетворяют этому требованию.
     
     
  • 4.24, Аноним (4), 10:09, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать ты там с военной тайной работаешь что тебе так нужен вейленд.  
     
     
  • 5.27, Аноним (5), 10:17, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть защищаться от кейлоггеров и скриншотеров-стучалок нужно только и только тем, кто имеет доступ к гостайне, верно?
     
  • 4.35, Аноним (33), 10:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много дыр нашёл? Сколько багрепортов отправил?
     
     
  • 5.37, Аноним (5), 11:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти дыры подробно расписаны в спеках иксов, но именуются "фичами". Эксплуатируются эти дыры всеми подряд: тулкитами, обычными приложухами и даже баш-скриптами при помощи xdotool. Багрепортить бессмысленно, скажут, что "эта дыра хоть и дыра, но это наша дыра, мы эту дыру с самого начала планировали и зафиксировали эту дыру в стандарте, пусть остается, этой дырой пользуются все".

    > Много дыр нашёл?

    Ну запусти xdotool. Появится usage со списком эксплоитов.

     
  • 2.12, Аноним (11), 09:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он есть только в FLTK 1.4, который пока что на стадии тестирования
     

  • 1.28, Аноним (33), 10:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 2 пне пойдёт? Что там по требованиям к sse?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя, внезапно, врядли хватит на сабж оперативной памяти.  
     

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