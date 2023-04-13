Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 14

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|1.3, Аноним (4), 09:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то давно надо было чтобы система запускалась со встроенной флешки 128 мегабайта. И сабжевый сабж отлично справился с этой задачей.
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|4.19, Аноним (5), 09:47, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> флешки 128 мегабайта
И где эти ваши "флешки 128 мегабайта" найти по нынешним временам?
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|5.23, Аноним (4), 10:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я тебе больше скажу флешка 128 мегабайта была припаяна к плате. И записана туда по умолчанию была WinCE.
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|6.25, Аноним (5), 10:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я тебе больше скажу флоппи-диск был воткнут в системный блок с кнопкой Turbo. И записан туда по умолчанию был MS-DOS.
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|8.42, Аноним (5), 11:26, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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при большом желании ее можно припаять А твою 128-мегабайтную флешку -- отпаять ... текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (6), 09:10, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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LibreOffice можно установить? Или этот дистр для совсем простых задач?
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|3.14, Аноним (14), 09:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, телега явно выбивается из этих электроноподелок, ставьте тимс и дискорд, чтоб наверняка, а то вдруг запустится
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|4.31, Аноним (33), 10:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> телега явно выбивается из этих электроноподелок
Телега внезавно написана точно так же на html\css\js, не знаю электрон там или что.
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|3.15, Аноним (15), 09:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И от минимализма не останется и следа - те же пару-тройку (в лучшем случае) гигов памяти понадобится.
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|4.34, Аноним (11), 10:23, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на компе всего 4гб озу (а то и 2), то единственный способ запустить нужный софт это использовать окружение, которое как можно меньше занимает памяти. Например при простое винда или кде жрёт 1+ гб, xfce 500мб. И если сабж занимает меньше, чем xfce, и при этом юзабельный, то вполне подошёл бы для всяких там нетбуков
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|2.17, Аноним (4), 09:45, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё там есть (телеграмма нет) но только учти что пакеты почти не обновляются или сам собирай. Интерфейс на любителя как основная машина, очень вряд ли. Для спецзадач или спец применения запустить одну программу и пусть крутится вполне реально тут проблем нет.
Конечно надо разобраться в их системе пакетов, но это уже каждый по своим скиллам делает как умеет.
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|1.7, Аноним (7), 09:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть ли что-то такое же легковесное, только для вейленда? Я имею в виду оконный менеджер и тулкит.
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|2.29, Аноним (20), 10:19, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wayland без dri вообще не работает в принципе. Так что вейланд не бывает легковесным.
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|2.30, Аноним (33), 10:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собери сам LFS. В жизни всё надо попробовать, кроме наркоты и секса пи-ерастии.
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|1.8, Аноним (8), 09:20, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вейланд работает? Если вейланд работает, можно выкинуть эти огромные блобы сервера и сэкономить ресурсы.
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|2.10, Аноним (7), 09:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно, вейленд с протоколами занимает микроскопически мало места
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|3.13, Аноним (5), 09:37, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, не годится. Графический сервер должен быть жирным монстрообразным комбайном. И небезопасным, где всем доступно всё. Иксы полностью удовлетворяют этому требованию.
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|4.24, Аноним (4), 10:09, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать ты там с военной тайной работаешь что тебе так нужен вейленд.
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|5.27, Аноним (5), 10:17, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть защищаться от кейлоггеров и скриншотеров-стучалок нужно только и только тем, кто имеет доступ к гостайне, верно?
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|5.37, Аноним (5), 11:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эти дыры подробно расписаны в спеках иксов, но именуются "фичами". Эксплуатируются эти дыры всеми подряд: тулкитами, обычными приложухами и даже баш-скриптами при помощи xdotool. Багрепортить бессмысленно, скажут, что "эта дыра хоть и дыра, но это наша дыра, мы эту дыру с самого начала планировали и зафиксировали эту дыру в стандарте, пусть остается, этой дырой пользуются все".
> Много дыр нашёл?
Ну запусти xdotool. Появится usage со списком эксплоитов.
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|2.12, Аноним (11), 09:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он есть только в FLTK 1.4, который пока что на стадии тестирования
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