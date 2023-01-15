Выпуск дистрибутива MX Linux 21.3

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|1.1, Аноним (1), 22:26, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь знает, за счёт чего изначальный вес подобных дистрибутивов заметно меньше, чем у Debian?
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|3.8, Аноним (8), 22:41, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> distrowatch
И что? Там убунта и шапка хрен знает на каком месте, хотя они 99% всех линуксов установленных в продакшене.
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|4.10, Аноним (8), 22:43, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, зашел туда, увидил на втором месте EndeavourOS, даже знать не знаю что это за дистр такой.
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|5.15, НяшМяш (ok), 23:39, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Arch с Calamares инсталлером и парой нескучных обоев. Для тех, кому чистый арч страшно или лень, а с манжарой уже поел г...оряченького.
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|2.7, Аноним (7), 22:39, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Конечно. Но не дальше рабочего стола и открытия несложных аппликаций типа блокнота.
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|2.12, Dzen Python (ok), 23:20, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да выбрось ты уже свой четвертый пень. Рилли. Сейчас на нем пойдет только финникс или чего-нибудь без гуя, специально собранное как old-hardware-compilant
Ну или собери под него свой собственный кастомный линкус (типа LFS) и грабь корованы.
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|3.14, Аноним (17), 23:37, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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На 4 пне и минимум 2 гигами неплохо работает генту собранная с флагами под netburst. Специально пару лет назад во время карантина заморачивался от нечего делать. Но однозначно практического смысла в этом нет, тем более если мамка поддерживает 2+ гигов то наверняка туда встанет какой-нибудь core quad которые аж ничего не стоят.
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|3.23, анонна (?), 01:31, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня на старом 3 пне мандрива пашет. уж сколько лет)) да в сеть теперь ему сложно, но годов так 6-7 назад даже видео с ютуба показывал)) но как печатная машинка норм))
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|2.16, Аноним (17), 23:40, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Использование 4 пентиума в 2023 году требует серьёзного научного обоснования.
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|3.22, Аноним (22), 00:55, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исследование релятивистких эффектов при совмещении технологий из различных течений пространства-времени. Так же известен как частный случай "многомерного-натягивания-совы-на-глобус".
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|1.24, Аноним (-), 02:01, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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3 секунды скроллинга их сайта дали понять следующее:
- они заливают релизы на файлообменник
- у них есть форма обратной связи
из какой страны разрабы - каждый пусть догадывается сам
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