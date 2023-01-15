Выпуск дистрибутива MX Linux 21.3

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:39, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Конечно. Но не дальше рабочего стола и открытия несложных аппликаций типа блокнота.

2.12 , Dzen Python ( ok ), 23:20, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да выбрось ты уже свой четвертый пень. Рилли. Сейчас на нем пойдет только финникс или чего-нибудь без гуя, специально собранное как old-hardware-compilant

Ну или собери под него свой собственный кастомный линкус (типа LFS) и грабь корованы.

3.14 , Аноним ( 17 ), 23:37, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – На 4 пне и минимум 2 гигами неплохо работает генту собранная с флагами под netburst. Специально пару лет назад во время карантина заморачивался от нечего делать. Но однозначно практического смысла в этом нет, тем более если мамка поддерживает 2+ гигов то наверняка туда встанет какой-нибудь core quad которые аж ничего не стоят.

3.23 , анонна ( ? ), 01:31, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у меня на старом 3 пне мандрива пашет. уж сколько лет)) да в сеть теперь ему сложно, но годов так 6-7 назад даже видео с ютуба показывал)) но как печатная машинка норм))

2.16 , Аноним ( 17 ), 23:40, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Использование 4 пентиума в 2023 году требует серьёзного научного обоснования.

3.20 , Аноним ( 19 ), 00:47, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Деньги с неба не падают. Достаточно научно?

4.21 , Аноним ( 21 ), 00:54, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эксперты опеннета так же умны, как и богаты.

3.22 , Аноним ( 22 ), 00:55, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Исследование релятивистких эффектов при совмещении технологий из различных течений пространства-времени. Так же известен как частный случай "многомерного-натягивания-совы-на-глобус".

