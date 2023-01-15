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Выпуск дистрибутива MX Linux 21.3

15.01.2023 22:10

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.3, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (1.8 ГБ, x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки (2.4 ГБ) с рабочим столом KDE и минималистичные сборки (1.6 ГБ) с оконным менеджером fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.6. Обновлены версии приложений.
  • В сборках с расширенной поддержкой оборудования (AHS) и с рабочим столом KDE задействовано ядро Linux 6.0 (в сборках c Xfce и Fluxbox используется ядро 5.10).
  • Пользовательское окружение Xfce обновлено до выпуска 4.18.
  • В сборки с оконным менеджером Fluxbox включена новая утилита mx-rofi-manager для управления конфигурацией Rofi.
  • В сборках на базе Xfce и fluxbox вместо gdebi для установки deb-пакетов задействована утилита deb-installer.
  • В состав включён редактор меню menulibre, который заменил собой mx-menu-editor.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-21...)
  2. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы AV Linux MX 21.2, MXDE-EFL 21.2 и Daphile 22.12
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2
  4. OpenNews: Новый выпуск легковесного дистрибутива antiX 21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58486-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:26, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает, за счёт чего изначальный вес подобных дистрибутивов заметно меньше, чем у Debian?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:39, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше языковых пакетов для разных языков например
     

  • 1.3, deusbase (ok), 22:32, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Панель на месте, уважуха. В эргономику умеют.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:44, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любишь когда вставляют эргономичный зонд?
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 02:02, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он новость перепутал просто, проплатили за соседний тред
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:35, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нескучные обои в комплекте?
     
     
  • 2.6, deusbase (ok), 22:37, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    №1 на distrowatch
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:41, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > distrowatch

    И что? Там убунта и шапка хрен знает на каком месте, хотя они 99% всех линуксов установленных в продакшене.

     
     
  • 4.10, Аноним (8), 22:43, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, зашел туда, увидил на втором месте EndeavourOS, даже знать не знаю что это за дистр такой.
     
     
  • 5.15, НяшМяш (ok), 23:39, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch с Calamares инсталлером и парой нескучных обоев. Для тех, кому чистый арч страшно или лень, а с манжарой уже поел г...оряченького.
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 23:41, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Arch
    > Calamares

    Просто парад уродцев какой-то.

     
     
  • 7.19, Аноним (19), 00:46, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    сказал уродец
     
  • 3.13, beck (??), 23:21, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только говорит о том,  что такое дистровоч.

     
  • 2.9, Аноним (19), 22:42, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рисовала специально обученная нейросеть.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:36, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Пентиум 4 пойдет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:39, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Конечно. Но не дальше рабочего стола и открытия несложных аппликаций типа блокнота.
     
  • 2.12, Dzen Python (ok), 23:20, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да выбрось ты уже свой четвертый пень. Рилли. Сейчас на нем пойдет только финникс или чего-нибудь без гуя, специально собранное как old-hardware-compilant
    Ну или собери под него свой собственный кастомный линкус (типа LFS) и грабь корованы.
     
     
  • 3.14, Аноним (17), 23:37, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    На 4 пне и минимум 2 гигами неплохо работает генту собранная с флагами под netburst. Специально пару лет назад во время карантина заморачивался от нечего делать. Но однозначно практического смысла в этом нет, тем более если мамка поддерживает 2+ гигов то наверняка туда встанет какой-нибудь core quad которые аж ничего не стоят.
     
  • 3.23, анонна (?), 01:31, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на старом 3 пне мандрива пашет. уж сколько лет)) да в сеть теперь ему сложно, но годов так 6-7 назад даже видео с ютуба показывал)) но как печатная машинка норм))
     
  • 2.16, Аноним (17), 23:40, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использование 4 пентиума в 2023 году требует серьёзного научного обоснования.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 00:47, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деньги с неба не падают. Достаточно научно?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:54, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперты опеннета так же умны, как и богаты.
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:55, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исследование релятивистких эффектов при совмещении технологий из различных течений пространства-времени. Так же известен как частный случай "многомерного-натягивания-совы-на-глобус".
     

  • 1.24, Аноним (-), 02:01, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3 секунды скроллинга их сайта дали понять следующее:
    - они заливают релизы на файлообменник
    - у них есть форма обратной связи

    из какой страны разрабы - каждый пусть догадывается сам

     

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