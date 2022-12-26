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Опубликованы дистрибутивы AV Linux MX 21.2, MXDE-EFL 21.2 и Daphile 22.12

26.12.2022 22:26

Доступен дистрибутив AV Linux MX 21.2, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив собран из исходных текстов с использованием инструментария, применяемого для сборки MX Linux, и дополнительных пакетов собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). AV Linux может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (3.9 ГБ).

Пользовательское окружение основано на Xfce4. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новой версии:

  • Оконный менеджер OpenBox заменён на xfwm, менеджер обоев рабочего стола Nitrogen на xfdesktop, а менеджера входа SLiM на lightDM.
  • Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем x86.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.0 с патчами Liquorix.
  • В состав включена утилита RTCQS для выявления узких мест с производительностью при работе со звуком. Добавлены плагины Auburn Sounds Lens и Socalabs, а также система 3D-моделирования Blender 3.4.0.
  • Предложены специальные правила udev для Ardour и различных устройств.
  • Добавлены новые пиктограммы Evolvere и обновлена тема оформления Diehard.
  • Обновлены версии ACMT Plugin Demos 3.1.2, Ardour 7.2, Audacity 3.2.2, Avidemux 2.8.1, Cinelerra-GG 20221031, Harrison Mixbus 32C 8.1.378 Demo, Kdenlive 22.12.0, Musescore 3.6.2, Reaper 6.71 Demo, Yabridge 5.0.2.

Одновременно сформирован выпуск сборки MXDE-EFL 21.2, основанной на наработках MX Linux и поставляемой с рабочим столом на основе окружения Enlightenment. Проект развиваемой разработчиками AV Linux и позиционируется как сборка, экспериментирующая с переводом AV Linux с рабочего стола Xfce на Enlightenment. Сборка содержит базовые оптимизации и настройки AV Linux, но отличается меньшим набором специализированных приложений. Размер live-образа 3.8 ГБ.

В новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.0 с патчами Liquorix.
  • Пользовательское окружение обновлено до Enlightenment 0.25.4.
  • Отключён модуль Procstats, имеющий проблемы со стабильностью.
  • Внесены изменения в тему оформления.
  • Добавлена панель с мультимедийными приложениями Shelf.
  • Перенесены специфичные для дистрибутива AV Linux MX утилиты.
  • Добавлены приложения Desktop Icons и Appfinder.
  • Обновлены версии Blender 3.4.0, Ardour 7.2, Audacity 3.2.2, Avidemux 2.8.1, Cinelerra-GG 20221031, Kdenlive 22.12.0, Reaper 6.71, Yabridge 5.0.2.

Дополнительно можно отметить релиз дистрибутива Daphile 22.12, основанного на Gentoo Linux и предназначенного для создания системы для хранения и воспроизведения музыкальной коллекции. Для обеспечения максимального качества звука поддерживается подключения компьютера с Daphile к аналоговым усилителям через цифро-аналоговые преобразователи с интерфейсом USB, среди прочего для создания мультизональных аудиосистем. Дистрибутив также может работать в режиме звукового сервера, сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage) и точки беспроводного доступа. Поддерживается воспроизведение со внутренних накопителей, сетевых потоковых сервисов и внешних USB-накопителей. Управление производится через специально созданный web-интерфейс. Предлагается три сборки: x86_64 (278 МБ), i486 (279 МБ) и x86_64 с компонентами для работы в режиме реального времени (279 МБ).

В новой версии:

  • В CD Ripper добавлен редактор метаданных.
  • Добавлена возможность изменения настроек звукового устройства без перезагрузки.
  • Добавлена поддержка резервного копирования и восстановления настроек дистрибутива.
  • Добавлен экран Now Playing, доступный через вкладку Audio Player или по ссылке http://адрес/nowplaying.html
  • Обновлены версии ядра Linux 5.15.83-rt54, LMS 8.3 и Perl 5.34. Для сборки задействован GCC 11.3.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.bandshed.net/2022/1...)
  2. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  3. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  4. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 32.0
  5. OpenNews: Вышел релиз Musix 2.0, полностью свободного дистрибутива для обработки мультимедиа
  6. OpenNews: Вышел ArtistX 1.5, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58391-avlinux
Ключевые слова: avlinux, daphile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:48, 26/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Неплохой дистр, рекомендую. В нем есть все необходимое для работы. Поддерживает современное железо. Настраивается.
     
     
  • 2.2, B.X (?), 23:01, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про какой из них-то? Если ты читал новость, то должен был заметить, что там про несколько дистрибутивов написано. Или ты «не читал, но одобряешь?»
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:08, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой, это ж линукс.
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 23:13, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брат жив, зависимости никакой?
     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 23:18, 26/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > AV Linux может функционировать в Live-режиме

    Все время хотел задать вопрос: "а смысл?", если по уму надо это ставить на сисидюк и под конкретный комп доводить?
    Требую пояснительную бригаду. Какие сценарии использования сего чуда в live-режиме?
    Рескью-сборки - да, нет вопросов.
    Форенсик-сборки - понятно даже и ежу.
    Параноид-сборки - товарищ майор и сэр майор понимающе качают головами.
    Трай-ту-плей-убунту - надо показать сказку с первой дозы нубу без последствий.
    Флешка-ту-рам и спецсборки под очень конкретное железо типа трассиров - ноу комментс.
    Умный дом и сборки для пишки-хаба с бутом с микросиди (с минимумом записи на медленную карточку) - ниша есть, ниша нагретая
    А вот это чудо зачем?

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 23:44, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лень ставить, ну и потом, привычная система всегда под рукой. А после загрузки выполняешь скрипт который тебе настройки правит и норм. Да и вообще, ты под каждую шляпу готов раздел выделять?
     
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