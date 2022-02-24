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Релиз медиацентра MythTV 32.0

24.02.2022 12:48

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 32.0, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Одновременно сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк - от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии в кодовую базу внесено около 1300 улучшений, среди которых:

  • Переписана реализация API Services.
  • Добавлена поддержка библиотеки libzip.
  • Реализована возможность записи с использованием кодека HEVC / H.265.
  • Добавлена экспериментальная поддержка процедурного текстурирования.
  • Добавлена поддержка FreeSync и GSync (Variable Refresh Rate/VRR).
  • Улучшена поддержка графического API Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mythtv.org/news/17...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.11
  4. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 31.0
  5. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  6. OpenNews: Выпуск LinHES 8.4, дистрибутива для создания медиацентров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56750-mythtv
Ключевые слова: mythtv
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 24/02/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, вроде полезно, пускай будет
     
     
  • 2.2, Организация Объединённых Тюленей (?), 13:25, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну всё, Анонимус одобрил, можно продолжать разработку.
     
     
  • 3.7, kusb (?), 16:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это важно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:38, 24/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс на скрине просто тошнотворный.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:15, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсорс - тебе никто ничего не должен. Тошнотворный и тошнотворный
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 16:09, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оффтопофил, почитай EULA, вот где "тебе никто ничего не должен" во всей красе. После суток обновления с голубым экраном в конце - "тебе никто ничего не должен".
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:09, 24/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем оно нужно, если есть KODI (xbmc)?
    Или это другое?
     

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