Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.11

Опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.11.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, видео, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Fliсkr и Picasa, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису, используя модель похожую на StatusNet и pump.io, и давая возможность поднять сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новом выпуске прекращена поддержка Python 2, для работы теперь требуется Python 3. Прекращение поддержки Python 2 существенно упростило сопровождение проекта и добавление новых возможностей. Полностью переписан код с реализацией звуковых спектрограмм.



