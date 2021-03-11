Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.11

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|1.1, Аноним (1), 20:09, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то не правильно применяется название децентрализованный. Т.е. нету центра, звучит как, что не требуется сервера для установки. Либо тогда, войдя на любой другой сервер, я должен смочь получить свои файлы и данные, с другого сервера или компьютера.
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|2.10, Аноним (10), 21:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как-то не правильно применяется название децентрализованный. Т.е. нету центра, звучит как, что не требуется сервера для установки.
Децентрализованный - любой желающий может запустить свой сервер.
Одноранговая сеть - безсерверная сеть.123
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|3.15, Аноним (15), 23:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Децентрализованный - любой желающий может запустить свой сервер.
это называется "федеративный", учи матчасть
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|3.16, Аноним (16), 23:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При написании "з" и "с" в них общее правило следующее: "з" пишется на конце интересующей нас морфемы, если следующая приставка или корень начинается со звонкой согласной либо с гласной; а "с" - перед глухой согласной. Эту формулу проще всего заучить следующим образом: звонкая со звонкой, глухая с глухой.
Поэтому "бессерверная".
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|2.11, Аноним (10), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пиринговая файлообменная сеть Основная статья Файлообменная сеть Одна из област... большой текст свёрнут, показать
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|2.6, Qwerty (??), 20:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотите ли вы сказать, что этот очередной недомессенджер - это ТГо Тгна?
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|1.3, Аноним (7), 20:17, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заглянул к ним в первый попавшийся код, app.py
Гнусная саванна это конечно трешак.
Но и код достойный.
Вот, например:
from mediagoblin import meddleware, __version__
Что такое meddleware? Кто знает, чисто навскидку?
Или я отстал от жизни или чувачок из соседней ветки со своими скиллами мегарефакторинга здесь сильно бы пригодился.
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|2.4, Аноним (7), 20:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, так у них конечно же все выглядит достойно, может я просто шутку не оценил?
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