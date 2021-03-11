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Выпуск децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.11

11.03.2021 20:02

Опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.11.0, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, видео, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Fliсkr и Picasa, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису, используя модель похожую на StatusNet и pump.io, и давая возможность поднять сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новом выпуске прекращена поддержка Python 2, для работы теперь требуется Python 3. Прекращение поддержки Python 2 существенно упростило сопровождение проекта и добавление новых возможностей. Полностью переписан код с реализацией звуковых спектрограмм.

  1. Главная ссылка к новости (https://mediagoblin.org/news/m...)
  2. OpenNews: Новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.10
  3. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  4. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.2, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: Выпуск PeerTube 3.0 с поддержкой децентрализованного потокового вещания
  6. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54742-mediagoblin
Ключевые слова: mediagoblin
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  • 1.1, Аноним (1), 20:09, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то не правильно применяется название децентрализованный. Т.е. нету центра, звучит как, что не требуется сервера для установки. Либо тогда, войдя на любой другой сервер, я должен смочь получить свои файлы и данные, с другого сервера или компьютера.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как-то не правильно применяется название децентрализованный. Т.е. нету центра, звучит как, что не требуется сервера для установки.

    Децентрализованный - любой желающий может запустить свой сервер.
    Одноранговая сеть - безсерверная сеть.123

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Децентрализованный - любой желающий может запустить свой сервер.

    это называется "федеративный", учи матчасть

     
  • 3.16, Аноним (16), 23:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При написании "з" и "с" в них общее правило следующее: "з" пишется на конце интересующей нас морфемы, если следующая приставка или корень начинается со звонкой согласной либо с гласной; а "с" - перед глухой согласной. Эту формулу проще всего заучить следующим образом: звонкая со звонкой, глухая с глухой.
    Поэтому "бессерверная".
     
  • 2.11, Аноним (10), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиринговая файлообменная сеть Основная статья Файлообменная сеть Одна из област... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:11, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пучков везде успевает, респект мужику.
     
     
  • 2.6, Qwerty (??), 20:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотите ли вы сказать, что этот очередной недомессенджер - это ТГо Тгна?
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюда еще не успел https://git.savannah.gnu.org/cgit/mediagoblin.git/tree/AUTHORS
     

  • 1.3, Аноним (7), 20:17, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заглянул к ним в первый попавшийся код, app.py
    Гнусная саванна это конечно трешак.
    Но и код достойный.
    Вот, например:
    from mediagoblin import meddleware, __version__
    Что такое meddleware? Кто знает, чисто навскидку?
    Или я отстал от жизни или чувачок из соседней ветки со своими скиллами мегарефакторинга здесь сильно бы пригодился.
     
     
  • 2.4, Аноним (7), 20:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, так у них конечно же все выглядит достойно, может я просто шутку не оценил?
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 20:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    No meddling with our wares!
     

  • 1.5, Аноним (-), 20:27, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где пакет?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:54, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пакет был, но его уничтожил фаервол.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гоблин должен уничтожить фаервол, уничтоживший пакет гоблина.
     

  • 1.12, Аноним (-), 21:51, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Юзаю в своих проектах с 2014 года, отличная штука.
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:39, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть не на Rust иGo go

    У питона хоть инфраструктура есть.

     
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