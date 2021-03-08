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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.4

08.03.2021 20:23

Увидел свет новый выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 5.2. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV.

За 2 месяца, прошедшие с момента выхода предыдущего крупного выпуска 5.2, в код были внесены многочисленные исправления и изменения среди которых, помимо традиционных исправлений выявленных проблем и улучшений, следует выделить следующие:

  • Переход к использованию файловой системы в качестве хранилища изображений по умолчанию. Ранее для этого использовалась СУБД Поддержка выбора типа хранилища теперь также распространяется и на импортированные с внешних серверов аватары профилей.
  • Поддержка импорта любых внешних публикаций из сетей работающих на базе протоколов Zot, Diaspora и Activitypub через строку поиска.
  • Экспериментальная поддержка импорта-экспорта данных между Hubzilla и Zap. В рамках последнего в настоящее время разрабатывается эталонная версия протокола Zot.
  • Повышена производительность системы при выводе основных страниц за счёт внутреннего механизма кэширования и выноса ряда обработок, которые могут замедлять отображение на крупных или размещаемых на маломощных серверах хабах, в фоновые процессы.
  • Заявлено о поддержке последней версии PHP 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/item/1...)
  2. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.2
  3. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.0
  4. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  5. OpenNews: Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7
  6. OpenNews: Выпуск PeerTube 3.0 с поддержкой децентрализованного потокового вещания
Автор новости: xm
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54718-hubzilla
Ключевые слова: hubzilla, activitypub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
 
  • 2.3, Сейд (ok), 22:18, 08/03/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Надо переписать на Hack и TypeScript.
     
     
  • 3.4, DIO (?), 22:23, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а как же каноничный rust ?! даешь больше изврата ! :)
     
     
  • 4.5, Сейд (ok), 22:25, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Rust переписать на Crystal.
     
     
  • 5.9, Аноним (-), 23:18, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Crystal на C.
     
     
  • 6.10, Сейд (ok), 23:34, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Crystal переписывать не надо.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:35, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько анонимов пользуется этим?
     
     
  • 2.7, kusb (?), 22:42, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тебе скажу сколько, когда ты почешешь свой зад.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 00:19, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почешешь свой зонд
     
  • 2.13, xm (ok), 01:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трудно сказать на самом деле. Децентрализованные сети, знаете ли.
    Относительно свежая статистика по доступным данным вот здесь
    https://zotum.net/channel/hub/?f=&mid=b64.aHR0cHM6Ly96b3R1bS5uZXQvaXRlbS84ZDIy
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:56, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код проекта написан на PHP

    Хорошую вещь на пыхе не напишут. Да, бывают исключения, например википедия. (Но не фейспук. Фейспук -- эталонное г-о, написанное на пыхе, в США имеет репутацию одноклассников -- a social network for your grandma and grandpa.)

    Исключения бывают, целых одно: википедия. Целых одна википедия на сотни тысяч бездарных проектов на бездарном пыхе.

     
  • 1.11, Аноним (-), 00:17, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > коммуникационной платформы Hubzilla 5.4

    Слишком просто. Ждем появления фреймворка для разработки протоколов систем коммуникационных платформ.

     

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