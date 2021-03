Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.4

> Код проекта написан на PHP Хорошую вещь на пыхе не напишут. Да, бывают исключения, например википедия. (Но не фейспук. Фейспук -- эталонное г-о, написанное на пыхе, в США имеет репутацию одноклассников -- a social network for your grandma and grandpa.) Исключения бывают, целых одно: википедия. Целых одна википедия на сотни тысяч бездарных проектов на бездарном пыхе.