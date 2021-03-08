Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.4

Увидел свет новый выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 5.2. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT. Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV. За 2 месяца, прошедшие с момента выхода предыдущего крупного выпуска 5.2, в код были внесены многочисленные исправления и изменения среди которых, помимо традиционных исправлений выявленных проблем и улучшений, следует выделить следующие: Переход к использованию файловой системы в качестве хранилища изображений по умолчанию. Ранее для этого использовалась СУБД Поддержка выбора типа хранилища теперь также распространяется и на импортированные с внешних серверов аватары профилей.

Поддержка импорта любых внешних публикаций из сетей работающих на базе протоколов Zot, Diaspora и Activitypub через строку поиска.

Экспериментальная поддержка импорта-экспорта данных между Hubzilla и Zap. В рамках последнего в настоящее время разрабатывается эталонная версия протокола Zot.

Повышена производительность системы при выводе основных страниц за счёт внутреннего механизма кэширования и выноса ряда обработок, которые могут замедлять отображение на крупных или размещаемых на маломощных серверах хабах, в фоновые процессы.

Заявлено о поддержке последней версии PHP 8.



