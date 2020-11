Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.0

2.4 , xm ( ok ), 14:31, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Трудно сказать что требуется конкретно в вашем случае. Хотя, конечно, трудно представить что может потребоваться такого, чего уже не реализовано в Hubzilla.

Ставьте, пробуйте.

2.5 , albb ( ok ), 14:42, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – hubzilla.ru, заходи, смотри. Можешь свой инстанс за несколько минут поднять.

3.6 , xm ( ok ), 14:49, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И даже ещё быстрее

https://tiksi.net/channel/ruzilla/?f=&mid=b64.aHR0cHM6Ly90aWtzaS5uZXQvaXRlbS82