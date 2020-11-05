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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.0

05.11.2020 13:59

После 9 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 5.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных WebDAV, работа с событиями и календарями с поддержкой CalDAV, а также записные книжки CardDAV.

Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus.

Новый выпуск Hubzilla примечателен переходом на последнюю актуальную версию протокола Zot IV, формат передачи данных которого теперь полностью совместим со спецификацией ActivityStreams. Также предложен переход к использованию совместимого с ActivityPub механизма прямых сообщений (direct messages), которые отображаются в общем потоке вместо используемых ранее персональных сообщений (private messages). Функциональность персональных сообщений для взаимодействия с пользователями сети Diaspora остаётся доступной и перенесена в отдельное расширение "Mail". Кроме того, обновлена система голосований и опросов, которые теперь поддерживают множественный выбор и также совместимы с аналогичным механизмом в сетях ActivityPub.

Помимо этого, среди наиболее заметных изменений в новом выпуске следует отметить:

  • Система оповещений переведена на использование Server Sent Events (SSE);
  • На странице канала реализованы закреплённые публикации;
  • Добавлен механизм синхронизации календарей и записных книжек DAV c клонами;
  • Улучшены функции сквозного (E2E) шифрования публикаций с использованием PSK;
  • Неподдерживаемые и устаревшие расширения перенесены в отдельный репозиторий;
  • Реализовано множество улучшений в поддержке сторонних протоколов и публикации контента в популярных социальных сетях.

Кроме того, основной разработчик Hubzilla Mario Vavti сообщил, что принадлежащий известной компании NLnet фонд NGI0 discovery fund одобрил грант на дальнейшую разработку Hubzilla. Главным направлением приложения усилий станет усовершенствование интерфейсов и механизмов взаимодействия пользователей с системой.

  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/item/d...)
  2. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.6
  3. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  4. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.2, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.4
Автор новости: xm
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54032-hubzilla
Ключевые слова: hubzilla, activitypub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 14:12, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > PHP

    Капец, даже не на 7 версии

     
     
  • 2.2, Qwerty (??), 14:14, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Закапывайте. PHP - мёртвый язык.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:14, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на чём писать? На ассемблере или питоне? Или вовсе на html
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На Питоне тоже вариант.
     
  • 2.11, flkghdfgklh (?), 16:15, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP 7.1 or later.
    Ты обгадился
     

  • 1.3, Аноним (-), 14:17, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Насколько она хороша и актуальна сегодня? Наша команда (из 12 человек) решила организовать рабочий процесс с платформой Collabora Online.
     
     
  • 2.4, xm (ok), 14:31, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Трудно сказать что требуется конкретно в вашем случае. Хотя, конечно, трудно представить что может потребоваться такого, чего уже не реализовано в Hubzilla.
    Ставьте, пробуйте.
     
  • 2.5, albb (ok), 14:42, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    hubzilla.ru, заходи, смотри. Можешь свой инстанс за несколько минут поднять.
     
     
  • 3.6, xm (ok), 14:49, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И даже ещё быстрее
    https://tiksi.net/channel/ruzilla/?f=&mid=b64.aHR0cHM6Ly90aWtzaS5uZXQvaXRlbS82
     

  • 1.7, Аноним (-), 15:03, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > написан на PHP и Javascript и распространяется

    Так работать не будет. Нужно делать нормально.

     
     
  • 2.10, xm (ok), 15:36, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вперёд! Мир вас ждёт!
     
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