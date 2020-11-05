Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.0

После 9 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 5.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных WebDAV, работа с событиями и календарями с поддержкой CalDAV, а также записные книжки CardDAV.

Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus.

Новый выпуск Hubzilla примечателен переходом на последнюю актуальную версию протокола Zot IV, формат передачи данных которого теперь полностью совместим со спецификацией ActivityStreams. Также предложен переход к использованию совместимого с ActivityPub механизма прямых сообщений (direct messages), которые отображаются в общем потоке вместо используемых ранее персональных сообщений (private messages). Функциональность персональных сообщений для взаимодействия с пользователями сети Diaspora остаётся доступной и перенесена в отдельное расширение "Mail". Кроме того, обновлена система голосований и опросов, которые теперь поддерживают множественный выбор и также совместимы с аналогичным механизмом в сетях ActivityPub.

Помимо этого, среди наиболее заметных изменений в новом выпуске следует отметить:

Система оповещений переведена на использование Server Sent Events (SSE);

На странице канала реализованы закреплённые публикации;

Добавлен механизм синхронизации календарей и записных книжек DAV c клонами;

Улучшены функции сквозного (E2E) шифрования публикаций с использованием PSK;

Неподдерживаемые и устаревшие расширения перенесены в отдельный репозиторий;

Реализовано множество улучшений в поддержке сторонних протоколов и публикации контента в популярных социальных сетях.

Кроме того, основной разработчик Hubzilla Mario Vavti сообщил, что принадлежащий известной компании NLnet фонд NGI0 discovery fund одобрил грант на дальнейшую разработку Hubzilla. Главным направлением приложения усилий станет усовершенствование интерфейсов и механизмов взаимодействия пользователей с системой.



