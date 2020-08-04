Выпуск Mastodon 3.2, платформы для создания децентрализованных социальных сетей

Представлен выпуск свободной платформы для развёртывания децентрализованных социальных сетей - Mastodon 3.2, позволяющей на собственных мощностях создавать сервисы, не подконтрольные отдельным поставщикам. Если пользователь не имеет возможности запустить собственный узел, то он может выбрать заслуживающий доверия публичный сервис для подключения. Mastodon относится к категории объединённых (federated) сетей, для образования единой структуры связей в которых применяется набор протоколов ActivityPub. Код серверной части проекта написан на языке Ruby с использованием Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Также имеется статический фронтэнд для публикации общедоступных ресурсов, таких как профили и статусы. Хранение данных организовано при помощи PostgreSQL и Redis. Предоставляется открытый API для разработки дополнений и подключения внешних приложений (имеются клиенты для Android, iOS и Windows, можно создавать ботов). В новом выпуске: Полностью переработан интерфейс для воспроизведения звука, появилась возможность автоматического извлечения обложек альбомов из загруженных файлов или назначения собственных изображений-миниатюр.

Для видео, помимо назначения миниатюры на основе содержимого первого кадра, появилась поддержка привязки собственных изображений, отображаемых вместо видео до начала воспроизведения.

При отправке в другие платформы ссылок на видео и аудиоконтент, размещённый в Mastodon, добавлена возможность открытия этого контента при помощи внешнего проигрывателя используемой платформы, например, при помощи twitter:player.

Добавлена дополнительная защита учётных записей. Если у пользователя не включена двухфакторная аутентификация и он не подключался к своей учётной записи как минимум две недели, то новая попытка входа с неизвестного IP-адреса потребует подтверждения через код доступа, отправленный на email.

При установке отслеживания, блокировки или игнорирования участников предоставлена возможность привязки к пользователю примечания, видимого только дабавившему. Например, примечание можно использовать для указания причин интереса к определённому пользователю.



