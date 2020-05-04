Новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.10

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|1.4, Аноним (4), 08:39, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Добавлена поддержка автоматического перекодирования видео в варианты с иным разрешением и просмотра видео с разным уровнем качества (360p, 480p, 720p)
Нужно больше дерьмовых транскодов, одного ютуба явно мало.
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|2.6, A.Stahl (ok), 09:01, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уверен что для аудиофилов, raw-фанатов и прочих эрзац-эстетов есть множество иных сервисов. А для обычных пользователей это весьма полезная фича.
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|3.7, Аноним (4), 09:09, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет, все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в свободном проекте.
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|4.8, iPony129412 (?), 09:18, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!
Чего? Это как бы сам сервис Soundcloud не умеет большое отдавать.
Да, из-за экономии. Он и так кое-как живёт.
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|5.9, Аноним (4), 09:24, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше то умел. Или я перепутал его с каким-то конкурентом? Вряд ли. Экономия, экономия, да. Применительно к сабжу это вовсе не экономия.
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|7.14, Аноним (4), 09:43, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До сих пор не свернулись. Многие исполнители только там и публикуются, или их можно услышать только на концерте. То есть онлайн ты не найдёшь. Отечественные исполнители вон публикуются в вк и ютубе. Видимо лучше всего конечно прийти на выступление, онлайн не очень много доступно.
Я практически уверен, что там было доступно 256 kbps и звучание при этом различалось очень значительно (оно и логично, тут и глухой разницу услышит).
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|4.11, A.Stahl (ok), 09:29, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то
> в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же,
> бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет,
> все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в
> свободном проекте.
А может их нет потому что это нахрен никому не нужно? Может это не "делать плохо", а делать рационально и удобно и это именно у тебя необычные и специфические "хотелки"? Да и с чего ты взял что "поддержка автоматического перекодирования видео в варианты с иным разрешением и просмотра видео с разным уровнем качества" означает "обязательное неотключаемое перекодирование", а не "опциональное перекодирование"?
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|5.13, Аноним (4), 09:37, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уже хватит того, что аудио запороли транскодами ещё 8 лет назад, теперь и видео затыквили. Верной дорогой идут. Это удобно и рационально только для владельцев огромных ДЦ типа гугела, для остальных это бессмысленные накладные расходы на хранение и обработку (только при условии, что оригинальные файлы остаются доступны пользователям). Или же это нагибание всех пользователей (которых и так не шибко много) в угоду 1 неадекватному пользователю (такой тренд, значит надо!).
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|4.22, Аноним (22), 11:56, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет, все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в свободном проекте.
Funkwhale децентрализованный музыкальный серыис
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