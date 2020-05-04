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Новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.10

04.05.2020 08:04

Спустя более четырёх лет с момента прошлого выпуска опубликована новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.10, предназначенной для организации хостинга и обмена медиаконтентом, в том числе фотографиями, видеороликами, звуковыми файлами, видео, трёхмерными моделями и PDF-документами. В отличие от централизованных сервисов, подобных Fliсkr и Picasa, платформа MediaGoblin нацелена на организацию обмена контентом без привязки к конкретному сервису, используя модель похожую на StatusNet и pump.io, и давая возможность поднять сервер на своих мощностях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новом выпуске осуществлён переход по умолчанию на использование Python 3 и прекращена поддержка запуска с использованием FastCGI. Добавлена поддержка автоматического перекодирования видео в варианты с иным разрешением и просмотра видео с разным уровнем качества (360p, 480p, 720p). В состав включён плагин для отображения субтитров на видео, а также для загрузки и редактирования субтитров. Для интерактивного добавления комментариев задействована технология AJAX.



  1. Главная ссылка к новости (https://mediagoblin.org/news/m...)
  2. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.1
  4. OpenNews: В рамках проекта Sandstorm развивается платформа для персональных web-серверов
  5. OpenNews: Выпуск MediaGoblin 0.7.0 с первыми наработками по связыванию серверов
  6. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.0, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52873-mediagoblin
Ключевые слова: mediagoblin, activitypub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, КО (?), 08:11, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "более четырёх лет"
    Хорошо!
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:12, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие альтернативы существуют?
     
     
  • 2.23, Vladjmir (ok), 12:08, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://alternativeto.net/software/youtube/?license=opensource
     

  • 1.3, лютый жабби__ (?), 08:14, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    цэпэ есть?
     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 09:59, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это софт — там нет контента.
    Есть всякие сайты с контентом на его основе
    https://wiki.mediagoblin.org/Live_instances
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:39, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Добавлена поддержка автоматического перекодирования видео в варианты с иным разрешением и просмотра видео с разным уровнем качества (360p, 480p, 720p)

    Нужно больше дерьмовых транскодов, одного ютуба явно мало.

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 09:01, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен что для аудиофилов, raw-фанатов и прочих эрзац-эстетов есть множество иных сервисов. А для обычных пользователей это весьма полезная фича.
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 09:09, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет, все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в свободном проекте.
     
     
  • 4.8, iPony129412 (?), 09:18, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!

    Чего? Это как бы сам сервис Soundcloud не умеет большое отдавать.
    Да, из-за экономии. Он и так кое-как живёт.

     
     
  • 5.9, Аноним (4), 09:24, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше то умел. Или я перепутал его с каким-то конкурентом? Вряд ли. Экономия, экономия, да. Применительно к сабжу это вовсе не экономия.
     
     
  • 6.10, iPony129412 (?), 09:26, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или я перепутал его с каким-то конкурентом?

    Наверно перепутал. Может с Bandcamp.

     
  • 6.12, iPony129412 (?), 09:29, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и к сведению
    https://cnews.ru/news/top/2016-02-11_soundcloud_pod_ugrozoj_zakrytiya_izza_uby
     
     
  • 7.14, Аноним (4), 09:43, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор не свернулись. Многие исполнители только там и публикуются, или их можно услышать только на концерте. То есть онлайн ты не найдёшь. Отечественные исполнители вон публикуются в вк и ютубе. Видимо лучше всего конечно прийти на выступление, онлайн не очень много доступно.

    Я практически уверен, что там было доступно 256 kbps и звучание при этом различалось очень значительно (оно и логично, тут и глухой разницу услышит).

     
     
  • 8.15, iPony129412 (?), 09:48, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мало ли в чём ты уверен Такого никогда не было ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 09:29, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то
    > в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же,
    > бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет,
    > все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в
    > свободном проекте.

    А может их нет потому что это нахрен никому не нужно? Может это не "делать плохо", а делать рационально и удобно и это именно у тебя необычные и специфические "хотелки"? Да и с чего ты взял что "поддержка автоматического перекодирования видео в варианты с иным разрешением и просмотра видео с разным уровнем качества" означает "обязательное неотключаемое перекодирование", а не "опциональное перекодирование"?

     
     
  • 5.13, Аноним (4), 09:37, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже хватит того, что аудио запороли транскодами ещё 8 лет назад, теперь и видео затыквили. Верной дорогой идут. Это удобно и рационально только для владельцев огромных ДЦ типа гугела, для остальных это бессмысленные накладные расходы на хранение и обработку (только при условии, что оригинальные файлы остаются доступны пользователям). Или же это нагибание всех пользователей (которых и так не шибко много) в угоду 1 неадекватному пользователю (такой тренд, значит надо!).
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:56, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет, все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в свободном проекте.

    Funkwhale децентрализованный музыкальный серыис

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:48, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это же "децентрализованая". Так что сравнивать с пиртюбом надо.
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:14, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скиньте ссылок сайтов на этом движке
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:49, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://media.libreplanet.org/
    https://goblinrefuge.com/mediagoblin/
     

  • 1.18, Аноним (19), 10:44, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет Гоблиновский перевод файлов?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:21, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вас категорически приветствую
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:48, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем оно лучше того обменника от тора?
     
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