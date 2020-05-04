Новая версия децентрализованной платформы для обмена медиафайлами MediaGoblin 0.10

2.6 , A.Stahl ( ok ), 09:01, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уверен что для аудиофилов, raw-фанатов и прочих эрзац-эстетов есть множество иных сервисов. А для обычных пользователей это весьма полезная фича.

3.7 , Аноним ( 4 ), 09:09, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет, все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в свободном проекте.

4.8 , iPony129412 ( ? ), 09:18, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок! Чего? Это как бы сам сервис Soundcloud не умеет большое отдавать.

Да, из-за экономии. Он и так кое-как живёт.

5.9 , Аноним ( 4 ), 09:24, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раньше то умел. Или я перепутал его с каким-то конкурентом? Вряд ли. Экономия, экономия, да. Применительно к сабжу это вовсе не экономия.

6.10 , iPony129412 ( ? ), 09:26, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или я перепутал его с каким-то конкурентом? Наверно перепутал. Может с Bandcamp.

6.12 , iPony129412 ( ? ), 09:29, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и к сведению

https://cnews.ru/news/top/2016-02-11_soundcloud_pod_ugrozoj_zakrytiya_izza_uby

7.14 , Аноним ( 4 ), 09:43, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До сих пор не свернулись. Многие исполнители только там и публикуются, или их можно услышать только на концерте. То есть онлайн ты не найдёшь. Отечественные исполнители вон публикуются в вк и ютубе. Видимо лучше всего конечно прийти на выступление, онлайн не очень много доступно. Я практически уверен, что там было доступно 256 kbps и звучание при этом различалось очень значительно (оно и логично, тут и глухой разницу услышит).

8.15 , iPony129412 ( ? ), 09:48, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну мало ли в чём ты уверен Такого никогда не было ... 4.11 , A.Stahl ( ok ), 09:29, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то

> в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же,

> бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет,

> все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в

> свободном проекте. А может их нет потому что это нахрен никому не нужно? Может это не "делать плохо", а делать рационально и удобно и это именно у тебя необычные и специфические "хотелки"? Да и с чего ты взял что "поддержка автоматического перекодирования видео в варианты с иным разрешением и просмотра видео с разным уровнем качества" означает "обязательное неотключаемое перекодирование", а не "опциональное перекодирование"? 5.13 , Аноним ( 4 ), 09:37, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так уже хватит того, что аудио запороли транскодами ещё 8 лет назад, теперь и видео затыквили. Верной дорогой идут. Это удобно и рационально только для владельцев огромных ДЦ типа гугела, для остальных это бессмысленные накладные расходы на хранение и обработку (только при условии, что оригинальные файлы остаются доступны пользователям). Или же это нагибание всех пользователей (которых и так не шибко много) в угоду 1 неадекватному пользователю (такой тренд, значит надо!).

4.22 , Аноним ( 22 ), 11:56, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ютруп задал тренд, их нет. Для музыки был ещё саундклауд, и то в него дичь вида mp3@128kbps типично загружали (а то как же, бесплатно будут слушать и не кровоточить, непорядок!). Для видео ничего нет, все экономят. Я просто нахожу "странноватой" любую мотивацию делать плохо в свободном проекте. Funkwhale децентрализованный музыкальный серыис

