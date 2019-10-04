Выпуск Mastodon 3.0, платформы для создания децентрализованных социальных сетей

Опубликован выпуск свободной платформы для развёртывания децентрализованных социальных сетей - Mastodon 3.0, позволяющей на собственных мощностях создавать сервисы, не подконтрольные отдельным поставщикам. Если пользователь не имеет возможности запустить собственный узел, то он может выбрать заслуживающий доверия публичный сервис для подключения. Mastodon относится к категории объединённых (federated) сетей, для образования единой структуры связей в которых применяется набор протоколов ActivityPub.

Код серверной части проекта написан на языке Ruby с использованием Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Также имеется статический фронтэнд для публикации общедоступных ресурсов, таких как профили и статусы. Хранение данных организовано при помощи PostgreSQL и Redis. Предоставляется открытый API для разработки дополнений и подключения внешних приложений (имеются клиенты для Android, iOS и Windows, можно создавать ботов).

Новый выпуск примечателен прекращением поддержки протокола OStatus, обеспечивавшего совместимость со старыми решениями на базе StatusNet и GNU Social. Вместо OStatus рекомендуется использовать протокол ActivityPub. В web-интерфейсе добавлена поддержка каталога профилей, встроенного аудиоплеера, системы автодополнения ввода хэштегов, меток "не доступен" для удалённых мультимедийных вложений, опции для отключения обновления в режиме реального времени, плавной прокрутки, диалога для миграции учётной записи. Реализована поддержка двухфакторной аутентификации с дополнительным подтверждением по email. Расширена поддержка хэштегов и увеличена точность их поиска. Добавлен компонент для проверки спама.



