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Выпуск Mastodon 3.0, платформы для создания децентрализованных социальных сетей

04.10.2019 22:44

Опубликован выпуск свободной платформы для развёртывания децентрализованных социальных сетей - Mastodon 3.0, позволяющей на собственных мощностях создавать сервисы, не подконтрольные отдельным поставщикам. Если пользователь не имеет возможности запустить собственный узел, то он может выбрать заслуживающий доверия публичный сервис для подключения. Mastodon относится к категории объединённых (federated) сетей, для образования единой структуры связей в которых применяется набор протоколов ActivityPub.

Код серверной части проекта написан на языке Ruby с использованием Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Также имеется статический фронтэнд для публикации общедоступных ресурсов, таких как профили и статусы. Хранение данных организовано при помощи PostgreSQL и Redis. Предоставляется открытый API для разработки дополнений и подключения внешних приложений (имеются клиенты для Android, iOS и Windows, можно создавать ботов).

Новый выпуск примечателен прекращением поддержки протокола OStatus, обеспечивавшего совместимость со старыми решениями на базе StatusNet и GNU Social. Вместо OStatus рекомендуется использовать протокол ActivityPub. В web-интерфейсе добавлена поддержка каталога профилей, встроенного аудиоплеера, системы автодополнения ввода хэштегов, меток "не доступен" для удалённых мультимедийных вложений, опции для отключения обновления в режиме реального времени, плавной прокрутки, диалога для миграции учётной записи. Реализована поддержка двухфакторной аутентификации с дополнительным подтверждением по email. Расширена поддержка хэштегов и увеличена точность их поиска. Добавлен компонент для проверки спама.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tootsuite/m...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 1.4
  3. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.2
  4. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети
  5. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  6. OpenNews: Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mastodon
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спутал с GNU MediaGoblin, думал он в кои то веки обновился.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:30, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Встречаются хомяк и крыса. Крыса говорит:
    >— Хомяк, почему все так несправедливо? Вот мы с тобой близкие родственники, да? Но тебя все любят, кормят, >клетку чистят, а меня травят, бьют, гоняют.
    >А хомяк, поковыряв в зубе, говорит:
    >— Промоушн у тебя фиговый.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:38, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все дружно удадяемся из вконтакта и телеги. Да здесь прогаренеык лиеуксоиды сидятъ втентакле и тг.
     
     
  • 2.4, Анонимус01 (?), 23:48, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну, вконтакта это сборище контрафактной пиратской продукции, фильмов, музыки и т.п. не совсем понятно почему государственные службы не обращают на это никакого внимания. Вообще стоит ли использовать соцсеть которая "поднялась" на подобном.
     
     
  • 3.6, dimqua (ok), 00:02, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты и торрент-трекеры не используешь по этой причине?
     
     
  • 4.10, Аноним (9), 00:31, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Встречаются хомяк и крыса. Крыса говорит:
    >>— Хомяк, почему все так несправедливо? Вот мы с тобой близкие родственники, да? Но тебя все любят, кормят,

    ?>клетку чистят, а меня травят, бьют, гоняют.
    >>А хомяк, поковыряв в зубе, говорит:
    >>— Промоушн у тебя фиговый.

     
  • 3.7, Аноним (3), 00:04, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контен не имеет значения. Имеет значение панишмент за репост, лайк.
     

  • 1.5, OpenEcho (?), 23:52, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сейчас начнется: mastodon vs matrix = popcorn
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 00:27, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    матрикс енто мессенджер? Как могёт мессенджер с микроблогом соперничать?
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 00:33, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все может. Даже игры с микроблогом. у человека ограничены ресурсы, чем он может одновременно заниматься, потому соперничество есть.
     

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