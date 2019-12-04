Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.6

После 3 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 4.6. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT. Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных с поддержкой WebDAV и работа с событиями с поддержкой CalDAV. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. В новом выпуске, помимо традиционных улучшений уже существующих функций и возможностей, а также исправлений обнаруженных за прошедший с предыдущего выпуска период, добавлено новое расширение "Workflow". Оно представляет собой инструмент для реализации системы взаимодействия участников. Среди сфер его применения предполагается использование в качестве cистемы отслеживания ошибок, при этом поддерживаются все федеративные функции основной платформы. Среди наиболее заметных изменений в новом выпуске следует отметить: Продолжение процесса миграции на текущую версию протокола ZotVI, эталонная версия которого развивается в рамках связанного проекта Zap. Полный переход запланирован на выпуск 5.0, выход которого ожидается в первом квартале следующего года.

Расширение поддержки Opengraph для публикаций, которые теперь включают и статьи.

Улучшение поддержки работы через CDN.

Существенно переработано и оптимизировано по скорости работы и потреблению ресурсов расширение для кэширования внешних изображений.

Исправлены выявленные проблемы взаимодействия с рядом сервисов использующих протокол ActivityPub. Также улучшен интерфейс Hubzilla для работы с неподдерживающими "Nomadic Identity" сетями.

Расширены возможности кросс-постинга публикаций Hubzilla во внешние платформы и социальные сети, в частности Twitter и Livejournal.

Добавлена ограниченная поддержка встраивания изображений в формате SVG непосредственно в публикации используя разметку BBcode.

Поддержка автоматического обнаружения сервисов CalDAV и CardDAV.

Включён полный перевод интерфейса на японский язык. Ведётся активная работа по переводу системы уведомлений Hubzilla о событиях на механизм Server Side Events, что должно повыстить скорость и надёжности доставки, а также снизить нагрузку на фронтэнд. Помимо этого, разработчики сообщают рассматривают варианты по миграции основного репозитория проекта с нынешнего Framagit, поддерживаемого некоммерческой организацией Framasoft, в связи с его запланированным закрытием в средине 2021 года.



