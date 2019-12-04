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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.6

04.12.2019 14:47

После 3 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 4.6. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных с поддержкой WebDAV и работа с событиями с поддержкой CalDAV.

Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus.

В новом выпуске, помимо традиционных улучшений уже существующих функций и возможностей, а также исправлений обнаруженных за прошедший с предыдущего выпуска период, добавлено новое расширение "Workflow". Оно представляет собой инструмент для реализации системы взаимодействия участников. Среди сфер его применения предполагается использование в качестве cистемы отслеживания ошибок, при этом поддерживаются все федеративные функции основной платформы.

Среди наиболее заметных изменений в новом выпуске следует отметить:

  • Продолжение процесса миграции на текущую версию протокола ZotVI, эталонная версия которого развивается в рамках связанного проекта Zap. Полный переход запланирован на выпуск 5.0, выход которого ожидается в первом квартале следующего года.
  • Расширение поддержки Opengraph для публикаций, которые теперь включают и статьи.
  • Улучшение поддержки работы через CDN.
  • Существенно переработано и оптимизировано по скорости работы и потреблению ресурсов расширение для кэширования внешних изображений.
  • Исправлены выявленные проблемы взаимодействия с рядом сервисов использующих протокол ActivityPub. Также улучшен интерфейс Hubzilla для работы с неподдерживающими "Nomadic Identity" сетями.
  • Расширены возможности кросс-постинга публикаций Hubzilla во внешние платформы и социальные сети, в частности Twitter и Livejournal.
  • Добавлена ограниченная поддержка встраивания изображений в формате SVG непосредственно в публикации используя разметку BBcode.
  • Поддержка автоматического обнаружения сервисов CalDAV и CardDAV.
  • Включён полный перевод интерфейса на японский язык.

Ведётся активная работа по переводу системы уведомлений Hubzilla о событиях на механизм Server Side Events, что должно повыстить скорость и надёжности доставки, а также снизить нагрузку на фронтэнд. Помимо этого, разработчики сообщают рассматривают варианты по миграции основного репозитория проекта с нынешнего Framagit, поддерживаемого некоммерческой организацией Framasoft, в связи с его запланированным закрытием в средине 2021 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/channe...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.0
  3. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.0, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  4. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.4
  5. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  6. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: hubzilla
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