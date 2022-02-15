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Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

15.02.2022 09:13

Доступен дистрибутив AV Linux MX-21, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе проекта MX Linux и дополнительных пакетов собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (3.4 ГБ).

Пользовательское окружение основано на Xfce4 с оконным менеджером OpenBox вместо xfwm. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 74 стр.)

В новом выпуске:

  • Изменён метод формирования дистрибутива, вместо переупаковки готовых пакетов MX Linux (Respin) дистрибутив собран из исходных текстов с использованием инструментария, применяемого для сборки MX Linux и antiX.
  • Пакетная база синхронизирована с пакетными базами MX Linux 21 и Debian 11 (Bullseye). Изменена схема нумерации выпусков, вместо номера YYYY.MM.DD теперь используется номер, соответствующий версии MX Linux.
  • Прекращено использование внешних репозиториев (KXStudio), отличных от репозиториев MX Linux.
  • Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем x86.
  • Прекращена поставка варианта ядра Linux с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы. Новое ядро AV Linux основано на выпуске 5.15 и поставляется с патчами Liquorix, нацеленными на повышение производительности при выполнении мультимедийных приложений.
  • Добавлена поддержка AHS (Advanced Hardware Support), варианта настройки репозиториев дистрибутива MX Linux, в котором предложены последние обновления подсистем графического стека и микрокода для новых процессоров. Пакеты с улучшенной поддержкой оборудования могут быть установлены по мере их выпуска, используя штатные инструменты установки и обновления.
  • Предложена новая тема оформления для Xfce и Openbox с набором обоев рабочего стола с разрешением 4K. Также предложены новые темы оформления пиктограмм Suru++ и Papirus.
  • Предложен новый модульный интерфейс AV Linux Assistant, основанный на YAD.
  • Добавлена заставка (Splash Screen), показываемая при первом запуске.
  • Добавлена поддержка Yabridge для загрузки VST-плагинов, собранных для Windows. Реализован отдельный графический интерфейс для работы с Yabridge.
  • Добавлены новые утилиты: BPM Converter и Gradient Wallpaper generator.
  • Расширены пакеты с плагинами AVL-MXE и шрифтами.
  • Добавлена поддержка пакетов в формате AppImage.
  • Для установки пакетов вместо GDebi задействован обработчик на базе Thunar Custom Action.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.bandshed.net/2022/0...)
  2. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  3. OpenNews: Доступен AV Linux 2020.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Вышел ArtistX 1.5, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
  5. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56700-avlinux
Ключевые слова: avlinux
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

    А есть дистрибутив для создания текстового контента? В частности интересует дистрибутив, при помощи которого можно было бы написать курсовую по физике. Если там проблематично написать курсовую по психологии -- не беда, переживу. Главное по физике. Подскажите дистрибутив, лучше всего справляющегося с этим.

     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:18, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очевидно, Слака -- ведь физики выбирают именно её.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:56, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что выбирают юрики?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:46, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ГосЛинукс
     
     
  • 5.10, Аноним (-), 11:51, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Русские дистрибутивы не выбирают, их внедряют принудительно.
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 12:04, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обпринуждались тебя
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:11, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очевидно, Слака -- ведь физики выбирают именно её.

    почему?

     
  • 3.13, Аноним (12), 12:12, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очевидно, Слака -- ведь физики выбирают именно её.

    совсем не понимаю!

     
  • 3.14, Аноним (12), 12:12, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очевидно, Слака -- ведь физики выбирают именно её.

    ПАТРИКБОХ!

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:21, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Grml https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53228
    TeX Live https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54899
    AIMS https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46723
    CAELinux https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53540
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:09, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть онлайн сервис https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/ Потом прогоняете через автоматический перевод. Слегка правите грамматику. Всё, работа выполнена на отлично.
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 11:10, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще сервис https://yandex.ru/referats/. Тут даже переводить не нужно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:40, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что не так с Xfwm4, что понадобилось его на openbox менять
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:28, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Интересно, что не так с Xfwm4

    Нота "Ля" фальшивит.

     

  • 1.15, кек (?), 12:56, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страшное как борода Шигорина.
     
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