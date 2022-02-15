Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

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Доступен дистрибутив AV Linux MX-21, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе проекта MX Linux и дополнительных пакетов собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (3.4 ГБ).
Пользовательское окружение основано на Xfce4 с оконным менеджером OpenBox вместо xfwm. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 74 стр.)
В новом выпуске:
- Изменён метод формирования дистрибутива, вместо переупаковки готовых пакетов MX Linux (Respin) дистрибутив собран из исходных текстов с использованием инструментария, применяемого для сборки MX Linux и antiX.
- Пакетная база синхронизирована с пакетными базами MX Linux 21 и Debian 11 (Bullseye). Изменена схема нумерации выпусков, вместо номера YYYY.MM.DD теперь используется номер, соответствующий версии MX Linux.
- Прекращено использование внешних репозиториев (KXStudio), отличных от репозиториев MX Linux.
- Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем x86.
- Прекращена поставка варианта ядра Linux с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы. Новое ядро AV Linux основано на выпуске 5.15 и поставляется с патчами Liquorix, нацеленными на повышение производительности при выполнении мультимедийных приложений.
- Добавлена поддержка AHS (Advanced Hardware Support), варианта настройки репозиториев дистрибутива MX Linux, в котором предложены последние обновления подсистем графического стека и микрокода для новых процессоров. Пакеты с улучшенной поддержкой оборудования могут быть установлены по мере их выпуска, используя штатные инструменты установки и обновления.
- Предложена новая тема оформления для Xfce и Openbox с набором обоев рабочего стола с разрешением 4K. Также предложены новые темы оформления пиктограмм Suru++ и Papirus.
- Предложен новый модульный интерфейс AV Linux Assistant, основанный на YAD.
- Добавлена заставка (Splash Screen), показываемая при первом запуске.
- Добавлена поддержка Yabridge для загрузки VST-плагинов, собранных для Windows. Реализован отдельный графический интерфейс для работы с Yabridge.
- Добавлены новые утилиты: BPM Converter и Gradient Wallpaper generator.
- Расширены пакеты с плагинами AVL-MXE и шрифтами.
- Добавлена поддержка пакетов в формате AppImage.
- Для установки пакетов вместо GDebi задействован обработчик на базе Thunar Custom Action.