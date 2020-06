Выпуск Live-дистрибутива Grml 2020.06

2.6 , Аноним ( 6 ), 11:03, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не троллинг, чисто интересно.

Много кто сейчас CD/DVD пользуется?

Я уже года 3 вообще с ними не сталкивался... Может это только у меня задачи не предполагают их использования...

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может это только у меня задачи не предполагают их использования... Да.

Успокойтесь за диски уже,товарищи, лучше лучше свою продукцию до ума доводите.

3.14 , Урри ( ? ), 12:05, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я использую. Читаю старые диски с фотками.

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я храню на DVD+R бэкапы. Очень удобно, что файлы там неудаляемы. Разонравилось что-то, был бы USB Flash или HDD бэкап, удалил бы. А в будущем вдруг передумаю. Я уже так сколько раз избавлялся от виндософта, а потом обратно копировал. Проще, чем в интернете искать и качать, особенно какую-нибудь редкость. Сейчас дошел до того, что сделал копию XP через fsarchiver, после сжатия всего 800 мб. Теперь, если винду удалю, не надо будет заново ставить, достаточно раскатить образ. По сути, бэкапы ни разу не использовал еще для экстренных случаев, только для такого use case.

4.16 , Аноним ( 15 ), 12:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно, можно болванку выбросить, но там много годного забэкаплено. Жалко. Да, удалять файлы можно, но они только помечаются для удаления, а место занимают. Можно загрузиться в любую сессию и они будут видны. У меня уже 8 DVD+R. Правда, это старые запасы, новые не покупаю.

4.17 , Аноним ( 15 ), 12:28, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, мне нравился раньше Кевин Зегерс, но больше нет. Решил вспомнить прошлое, пересмотреть "Air Bud Golden Receiver 1998", который раньше так любил и затирал до дыр. Но обычно легко скачать только рипы, а там нет оригинальной дорожки. Так я предусмотрительно вытащил раньше оригинальные дорожки из всех его фильмов, сжал в opus 128k. И теперь можно легко скачать рип с озвучкой, а подгрузить оригинал.

5.21 , Аноним ( 21 ), 13:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я и забыл какой английский понятный по сравнению с другими языками. Нет, конечно, французы четко говорят, но все равно много слов не знаешь. А здесь как по маслу. Жаль, что я разлюбил Eng культуру. И оригинал из Peter Pan 2003 не забэкапил, приходится вытаскивать теперь из редких раздач.

6.23 , Аноним ( 23 ), 15:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да уж. Лучше по Smash!!'ам фанатеть, чем по этой американщине. Кроме того, я не люблю наглых.

3.20 , ryoken ( ok ), 13:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> https://pic4a.ru/06/22q.png Нера конечно же честно купленная?

2.18 , Аноним ( 15 ), 12:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень обидно бывает и когда на флешку 3.76 Гб не вмещается. Или в притык под DVD болванку, а на краю часто ошибки возникают. Раньше openSUSE заполняла болванку до предела и были ошибки в конце. Я скопировал содержимое образа 13.2 на диск, загрузился с испорченной болванки и указал устанавливаться с файлов HDD. Сейчас у меня не получился такой финт, но я нагуглил, что можно образ прописать в grub (для каждого дистрибутива свои особенности конфига), но еще не пробовал. На доске позора сейчас (те, кто не помещаются на 4 Гб флешку): openSUSE и Mageia. А в Debian позаботились об этом. Может, я не хочу менять флешку. Старые маленькие флешки надежнее новых больших.