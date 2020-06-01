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Выпуск Live-дистрибутива Grml 2020.06

25.06.2020 10:25

После полутора лет разработки опубликован выпуск Live-дистрибутива grml 2020.06, основанного на пакетной базе Debian GNU/Linux. Дистрибутив содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных средствами пакета texttools и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.). Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. Размер полного iso-образа 750 МБ, сокращённого - 350 МБ.

В новом выпуске:

  • Произведена синхронизация пакетов с репозиторием Debian Testing по состоянию на 24 июня.
  • Точка монтирования live-системы изменена с /lib/live/mount/medium на /run/live/medium.
  • Все утилиты дистрибутива, включая grml2usb, grml-paste и grml-x, избавлены от привязки к Python2 и портированы на Python3.
  • Вместо собственной сборки ядра Linux осуществлена поставка штатного пакета linux-image из Debian (задействован выпуск 5.6).
  • Добавлена поддержка Cloud-init (передача сетевых настроек и настройка SSH при загрузке в облачных системах с опцией "services=cloud-init").
  • Добавлена поддержка qemu-guest-agent для управления при запуска Grml в гостевых системах.
  • В grml-quickconfig добавлен вывод текущих параметров сетевого подключения (cloud-init, имя хоста, IP, zeroconf/avahi).
  • В состав включено 30 новых пакетов, в том числе avahi-utils, bind9-dnsutils, borgbackup, fuse3, iperf3, qemu-system-gui, tmate, vim-gtk3, wireguard и zstd.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.grml.org/archives...)
  2. OpenNews: Вышел Live-дистрибутив Grml 2017.05
  3. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.1
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.5
  6. OpenNews: Выпуск Finnix 120, Live-дистрибутива для системных администраторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53228-grml
Ключевые слова: grml
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  • 1.1, BlackRot (ok), 10:28, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скучно
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:33, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    -Аллло, опеннет? Тут релизят невесёлое.
    -Релизьте сами.
    -Я??77
     
  • 2.4, тоже Аноним (ok), 10:46, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Лопай, что дают" (с) А.П. Чехов. "Жалобная книга".
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, это не один из "дистрибутивов по проверке безопасности", так что тут слегка повеселее будет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:40, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очередной болгенос.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:00, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему очередной? Ему уже миллиард лет в обед. Должны же были что-нибудь толковое сделать за такой срок.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:57, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >размер iso-образа 750Мб

    Ну что за мода такая? Теперь мне вместо cd-болванки придётся жечь более дорогой DVD-диск

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:03, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не троллинг, чисто интересно.
    Много кто сейчас CD/DVD пользуется?
    Я уже года 3 вообще с ними не сталкивался...

    Может это только у меня задачи не предполагают их использования...

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может это только у меня задачи не предполагают их использования...

    Да.
    Успокойтесь за диски уже,товарищи, лучше лучше свою продукцию до ума доводите.

     
  • 3.14, Урри (?), 12:05, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использую. Читаю старые диски с фотками.
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я храню на DVD+R бэкапы. Очень удобно, что файлы там неудаляемы. Разонравилось что-то, был бы USB Flash или HDD бэкап, удалил бы. А в будущем вдруг передумаю. Я уже так сколько раз избавлялся от виндософта, а потом обратно копировал. Проще, чем в интернете искать и качать, особенно какую-нибудь редкость. Сейчас дошел до того, что сделал копию XP через fsarchiver, после сжатия всего 800 мб. Теперь, если винду удалю, не надо будет заново ставить, достаточно раскатить образ. По сути, бэкапы ни разу не использовал еще для экстренных случаев, только для такого use case.
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 12:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, можно болванку выбросить, но там много годного забэкаплено. Жалко. Да, удалять файлы можно, но они только помечаются для удаления, а место занимают. Можно загрузиться в любую сессию и они будут видны. У меня уже 8 DVD+R. Правда, это старые запасы, новые не покупаю.
     
  • 4.17, Аноним (15), 12:28, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, мне нравился раньше Кевин Зегерс, но больше нет. Решил вспомнить прошлое, пересмотреть "Air Bud Golden Receiver 1998", который раньше так любил и затирал до дыр. Но обычно легко скачать только рипы, а там нет оригинальной дорожки. Так я предусмотрительно вытащил раньше оригинальные дорожки из всех его фильмов, сжал в opus 128k. И теперь можно легко скачать рип с озвучкой, а подгрузить оригинал.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 13:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и забыл какой английский понятный по сравнению с другими языками. Нет, конечно, французы четко говорят, но все равно много слов не знаешь. А здесь как по маслу. Жаль, что я разлюбил Eng культуру. И оригинал из Peter Pan 2003 не забэкапил, приходится вытаскивать теперь из редких раздач.
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 15:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж. Лучше по Smash!!'ам фанатеть, чем по этой американщине. Кроме того, я не люблю наглых.
    https://www.youtube.com/watch?v=-Y-UJoKBvwo&disable_polymer=1
     
  • 2.8, Zenitur (ok), 11:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например можно так:

    http://www.digitaldepo.eu/Images/Products/verbatim-cd-r-40x-800mb-90min-norma
    https://pic4a.ru/06/22q.png

     
     
  • 3.20, ryoken (ok), 13:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> https://pic4a.ru/06/22q.png

    Нера конечно же честно купленная?

     
  • 2.18, Аноним (15), 12:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень обидно бывает и когда на флешку 3.76 Гб не вмещается. Или в притык под DVD болванку, а на краю часто ошибки возникают. Раньше openSUSE заполняла болванку до предела и были ошибки в конце. Я скопировал содержимое образа 13.2 на диск, загрузился с испорченной болванки и указал устанавливаться с файлов HDD. Сейчас у меня не получился такой финт, но я нагуглил, что можно образ прописать в grub (для каждого дистрибутива свои особенности конфига), но еще не пробовал. На доске позора сейчас (те, кто не помещаются на 4 Гб флешку): openSUSE и Mageia. А в Debian позаботились об этом. Может, я не хочу менять флешку. Старые маленькие флешки надежнее новых больших.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:42, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух какой удобный и наглядный интерфейс. Всё для простых пользователей.
    Недаром говорят, что линух хочет всех виндусоидов переманить на свои поделия.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:44, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начало положено. Сразу виден конец.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:46, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои что надо!
     
     
  • 2.19, Аноним (10), 13:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Что тот, что этот. Без разницы.
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:57, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, третий iperf завезли. Отлично.
     
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