Выпуск дистрибутива MX Linux 21

|
|1.1, ET (?), 09:49, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
за 32 лайк, рано пока старичков забывать, что бы антилуддиты тут не говорили
|
|
|
|
|
|3.26, gumanzoy (?), 13:38, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
+Sparky есть две версии на основе Debian stable и testing.
+/-Нет вагона MX утилит
+/-systemd не выпилен
|
|1.6, анонин (?), 10:27, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> В меню добавлена опция "rollback" для отката изменений.
Что и как она откатывает?
|
|1.13, bugmenot (ok), 11:57, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А какой из подобных дистров лучше работает на десктопе: MX Linux, antiX или Devuan? По-моему Devuan более популярней.
|
|
|
|2.15, nebularia (ok), 12:06, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про MX не знаю.
antiX очень легковесный и подходит для старого железа, но для достижения этого там "DE" из минималистичных оконных менеджеров, обвязанных скриптами, чтобы это вело себя похоже на "настоящее" DE. То есть для совсем старого компьютера прям мастхэв, но если не совсем старый, то все эти конструкции себя не оправдывают.
Devuan же это обычный Debian, просто без systemd, за счёт чего на старых компьютерах будет грузиться шустрее, а на новых - скорее медленнее. Вопрос качества работы параллельной загрузки.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 12:19, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>но для достижение этого там "DE" из минималистичных оконных менеджеров, обвязанных скриптами, чтобы это вело себя похоже на "настоящее" DE.
Зачем лепить из глины и палок, если можно было бы взять Equinox Desktop Environment (EDE) и добиться и внешнего вида и требований к ресурсам на уровне Win98. Вопрос риторический.
|
|2.27, Аноним (27), 13:46, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На десктопе работает как дебиан без системд. Если нравится - ок. Я ставил на ноуты с <= 2 гигами памяти, норм.
|
|
|
|3.28, Аноним (27), 13:49, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Был случай с монго по-моему в антиксе, когда в пакете был только юнит для системд. В целом норм, дебиан на десктопе.
|
|1.17, Аноним (18), 12:15, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.9 ГБ (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE.
Мне одному кажется, что качества дистрибутива можно добиться только при условии сосредоточения на одной среде рабочего стола (СРС)? Вы делаете дистрибутив со СРС под один фреймворк, сторонние разработчики подгоняют свой софт под ваш дистрибутив. А по факту имеет зоопарк из стороннего софта, для которого надо подключать репозитории бить в бубен и т.д.
|
|1.22, кек (?), 12:51, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> через sudo реализован запрос пароля пользователя
> можно изменить во вкладке "MX Tweak" / "Other".
Вообще отключить? Да это позабористее чем в Q4OS, где рандомный таймер запроса sudo)
|