Выпуск дистрибутива MX Linux 21

antiX очень легковесный и подходит для старого железа, но для достижения этого там "DE" из минималистичных оконных менеджеров, обвязанных скриптами, чтобы это вело себя похоже на "настоящее" DE. То есть для совсем старого компьютера прям мастхэв, но если не совсем старый, то все эти конструкции себя не оправдывают.

Devuan же это обычный Debian, просто без systemd, за счёт чего на старых компьютерах будет грузиться шустрее, а на новых - скорее медленнее. Вопрос качества работы параллельной загрузки.

