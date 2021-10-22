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Выпуск дистрибутива MX Linux 21

22.10.2021 09:42

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.9 ГБ (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11. Ядро Linux обновлено до ветки 5.10. Обновлены версии приложений, в том числе задействованы пользовательские окружения Xfce 4.16, KDE Plasma 5.20 и Fluxbox 1.3.7.
  • В инсталляторе обновлён интерфейс выбора раздела для установки. Реализована поддержка LVM, если том LVM уже существует.
  • Обновлено меню загрузки системы в Live-режиме для систем с UEFI. Теперь можно выбрать параметры загрузки из меню загрузки и подменю, вместо использования предыдущего консольного меню. В меню добавлена опция "rollback" для отката изменений.
  • По умолчанию для выполнения задач администратора через sudo реализован запрос пароля пользователя. Данное поведение можно изменить во вкладке "MX Tweak" / "Other".
  • Предложена тема оформления MX-Comfort, включающая тёмный режим и режим с толстыми рамками окон.
  • По умолчанию обеспечена установка драйверов Mesa для графического API Vulkan.
  • Улучшена поддержка беспроводных карт на базе чипов Realtek.
  • Множество небольших изменений конфигурации, особенно в панели с новым набором плагинов по умолчанию.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-21...)
  2. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1
  6. OpenNews: Выпуск первой бета-версии дистрибутива MX Linux 21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56014-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 09:49, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    за 32 лайк, рано пока старичков забывать, что бы антилуддиты тут не говорили
     
     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 10:42, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• –11 +/
     
     
  • 3.20, TormoZilla (?), 12:29, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.21, Anonymous XE (?), 12:47, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.25, QwertyReg (ok), 13:17, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, gumanzoy (?), 10:25, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то как то обделен вниманием на опеннет SparkyLinux https://sparkylinux.org/download/stable/
    Версия 6.0 на безе Debian 11 вышла 20 августа. Раньше чем MX
    Варианты Xfce KDE LXQt
    А редакция на базе testing 2021.10 У них с ядром 5.14
    https://sparkylinux.org/download/rolling/
     
     
  • 2.7, ET (?), 10:29, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пишите, Шура, пишите!
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:22, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потихонечку начинают понимать что пингвин уже "того".
     
  • 2.12, bugmenot (ok), 11:55, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше/хуже сабжа?
     
     
  • 3.26, gumanzoy (?), 13:38, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +Sparky есть две версии на основе Debian stable и testing.
    +/-Нет вагона MX утилит
    +/-systemd не выпилен
     

  • 1.6, анонин (?), 10:27, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В меню добавлена опция "rollback" для отката изменений.

    Что и как она откатывает?

     
  • 1.10, Виталий (??), 10:43, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Mx не зашёл, одни траблы
    Antix трудится молодцом
     
     
  • 2.24, danonimous (?), 12:56, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что зашло? И в какое отверстие?
     

  • 1.13, bugmenot (ok), 11:57, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А какой из подобных дистров лучше работает на десктопе: MX Linux, antiX или Devuan? По-моему Devuan более популярней.
     
     
  • 2.14, bugmenot (ok), 11:58, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может что-то ещё есть из дебианов без системд
     
  • 2.15, nebularia (ok), 12:06, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про MX не знаю.

    antiX очень легковесный и подходит для старого железа, но для достижения этого там "DE" из минималистичных оконных менеджеров, обвязанных скриптами, чтобы это вело себя похоже на "настоящее" DE. То есть для совсем старого компьютера прям мастхэв, но если не совсем старый, то все эти конструкции себя не оправдывают.

    Devuan же это обычный Debian, просто без systemd, за счёт чего на старых компьютерах будет грузиться шустрее, а на новых - скорее медленнее. Вопрос качества работы параллельной загрузки.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:19, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но для достижение этого там "DE" из минималистичных оконных менеджеров, обвязанных скриптами, чтобы это вело себя похоже на "настоящее" DE.

    Зачем лепить из глины и палок, если можно было бы взять Equinox Desktop Environment (EDE) и добиться и внешнего вида и требований к ресурсам на уровне  Win98. Вопрос риторический.

     
  • 2.23, кек (?), 12:55, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Debian)
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:46, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопе работает как дебиан без системд. Если нравится - ок. Я ставил на ноуты с <= 2 гигами памяти, норм.
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 13:49, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был случай с монго по-моему в антиксе, когда в пакете был только юнит для системд. В целом норм, дебиан на десктопе.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:11, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    сколько там калькуляторов? миниму 3 штуки есть?
     
  • 1.17, Аноним (18), 12:15, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.9 ГБ (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE.

    Мне одному кажется, что качества дистрибутива можно добиться только при условии сосредоточения на одной среде рабочего стола (СРС)? Вы делаете дистрибутив со СРС под один фреймворк, сторонние разработчики подгоняют свой софт под ваш дистрибутив. А по факту имеет зоопарк из стороннего софта, для которого надо подключать репозитории бить в бубен и т.д.

     
  • 1.19, Аноним (19), 12:21, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор новости, вы где-то по пути скриншотов пачку потеряли.
     
  • 1.22, кек (?), 12:51, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > через sudo реализован запрос пароля пользователя
    > можно изменить во вкладке "MX Tweak" / "Other".

    Вообще отключить? Да это позабористее чем в Q4OS, где рандомный таймер запроса sudo)

     

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