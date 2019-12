Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – учитывая, что antix появился раньше обоих, то вопрос надо перефразировать

2.4 , user90 ( ? ), 09:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > MX Linux Постарше будет ;) > девуана Пфф! А чего вообще хорошего в девуане? По крайней мере абсолютно ничего интересного там нет, а шуму больше, чем нужно.

3.15 , Anonymoustus ( ok ), 12:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пфф! А чего вообще хорошего в девуане? По крайней мере абсолютно ничего интересного там нет, а шуму больше, чем нужно. Хорошего в нём то, что это канонический Дебиан, но без системды и СЖВ.

4.48 , аноним3 ( ? ), 18:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – возьми канонический дебиан до системды и запили в него новое ядро. все равно все проги в дебиане тухляк жуткий.

5.49 , Anonymoustus ( ok ), 18:02, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > возьми канонический дебиан до системды и запили в него новое ядро. все

> равно все проги в дебиане тухляк жуткий. Купи козу.

2.5 , ryoken ( ok ), 10:02, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дивана жи! :D

2.8 , Аноним ( - ), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Чем оно лучше MX Linux мх линукс? это тот, который основан на антиксе/дебиане?

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:32, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Чем оно лучше MX Linux и девуана? Дай-ка подумать... хм... Наверное тем, что хотя бы умеет в обновление с релиза на релиз, тем что нет такого обилия самописных непонятных костылей и сомнительных решений, и да, там честная безсистемдешность, а не то что в MX, это если кому важно. Сейчас использую MX Linux и не понимаю как таким костыльным поделием можно пользоваться и не плеваться через раз, там какие-то упоротые дефолты свойственные каким-то лютейшим сборкам винды, причём центр управления настройками навелосипежен в стиле опензюзного и без бутылки не разобраться почему привычные софтины и настройки ведут себя так упорото. В MX после убунту-дебианов экспериенс такой, что впечатление будто linuxmint был изнасилован оравой сборок винды, в стиле zverdvd и васяном из 5 бэ.

Единственное, что мне понравилось, это то, что в MX положили документации на разных языках, это по нашему времени огромный плюс, и уважение. Возможно, если перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет, скорее всего на это прежде всего и расчёт и такие пользователи это ЦА MX Linux. Но, после нормальных дистрибутивов, когда уже знаешь, как должны себя вести компоненты системы, это ощущается очень непривычно и отвратительно. 3.22 , Аноним ( 22 ), 13:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет Если стоит [тайная] цель в последующем вернуть пользователей обратно, конечно же, "по многочисленным просьбам" с последующей закупкой "лицензионного софта", так и нужно поступать. А если серьезно, для миграции с игровых платформ на профессиональные нужно использовать адекватный, простой и функциональный софт типа любой сборки под Xfce.

4.24 , Аноним ( 24 ), 14:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет

> Если стоит [тайная] цель в последующем вернуть пользователей обратно, конечно же, "по

> многочисленным просьбам" с последующей закупкой "лицензионного софта", так и нужно поступать. Не знаю, не силён в тайных целях и прочих многоходовочках.

> А если серьезно, для миграции с игровых платформ на профессиональные нужно

> использовать адекватный, простой и функциональный софт типа любой сборки под Xfce. Ээм... А MX Linux тащемто и подходит под критерий любой сборки под XFCE, и софт там, с точки зрения вантузоида простой и функиональный.

2.21 , Аноним ( 21 ), 13:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MX из коробки тяжелее

2.45 , Аноним ( 45 ), 16:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MX Linux плится совместо с antiX. Только у antiX заточка под старые компы идет. Разные целевые аудитории. Ну а devuan это типо debian только без systemd нет (почти нет).

2.46 , rm_ ( ok ), 16:57, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В девуане они же там поехавшие, таким верить нельзя https://lwn.net/Articles/786593/