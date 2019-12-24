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Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1

24.12.2019 08:37

Опубликован релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 19.1, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer.

Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1.1 Гб (полный), 710 Мб (базовый), 359 Мб (урезанный) и 89 Мб (установка по сети). В новом выпуске обновлены некоторые пакеты, включая ядро Linux 4.9.200 и firefox-esr 68.3.0. В состав включён менеджер дисков disk-manager и сетевой конфигуратор ceni, обеспечивающий настройку проводных и беспроводных сетевых интерфейсов в /etc/network/interfaces (по умолчанию остаётся connman).

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.5
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива LXLE 18.04.3
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Zorin OS 15 Lite
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
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  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster)
    > но поставляется без системного менеджера systemd
    > и с eudev вместо udev

    Паровозик, который смог.
    Анонимы, а там прямо дебиановские репы по умолчанию стоят, да?

     
     
  • 2.7, greevous (?), 10:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Плюс свой.
     
  • 2.28, fffdddd (?), 14:49, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сможет, когда будет хотя бы на 1% серверов или линукс декстопов, а пока они только релизнуть смогли.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:51, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Чем оно лучше MX Linux и девуана?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    учитывая, что antix появился раньше обоих, то вопрос надо перефразировать
     
  • 2.4, user90 (?), 09:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > MX Linux

    Постарше будет ;)

    > девуана

    Пфф! А чего вообще хорошего в девуане? По крайней мере абсолютно ничего интересного там нет, а шуму больше, чем нужно.

     
     
  • 3.15, Anonymoustus (ok), 12:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пфф! А чего вообще хорошего в девуане? По крайней мере абсолютно ничего интересного там нет, а шуму больше, чем нужно.

    Хорошего в нём то, что это канонический Дебиан, но без системды и СЖВ.

     
     
  • 4.48, аноним3 (?), 18:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возьми канонический дебиан до системды и запили в него новое ядро. все равно все проги в дебиане тухляк жуткий.
     
     
  • 5.49, Anonymoustus (ok), 18:02, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возьми канонический дебиан до системды и запили в него новое ядро. все
    > равно все проги в дебиане тухляк жуткий.

    Купи козу.

     
  • 2.5, ryoken (ok), 10:02, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дивана жи! :D
     
  • 2.8, Аноним (-), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Чем оно лучше MX Linux

    мх линукс? это тот, который основан на антиксе/дебиане?

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:32, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем оно лучше MX Linux и девуана?

    Дай-ка подумать... хм... Наверное тем, что хотя бы умеет в обновление с релиза на релиз, тем что нет такого обилия самописных непонятных костылей и сомнительных решений, и да, там честная безсистемдешность, а не то что в MX, это если кому важно.

    Сейчас использую MX Linux  и не понимаю как таким костыльным поделием можно пользоваться и не плеваться через раз, там какие-то упоротые дефолты свойственные каким-то лютейшим сборкам винды, причём центр управления настройками навелосипежен в стиле опензюзного и без бутылки не разобраться почему привычные софтины и настройки ведут себя так упорото. В MX после убунту-дебианов экспериенс такой, что впечатление будто linuxmint был изнасилован оравой сборок винды, в стиле zverdvd и васяном из 5 бэ.
    Единственное, что мне понравилось, это то, что в MX положили документации на разных языках, это по нашему времени огромный плюс, и уважение.

    Возможно, если перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет, скорее всего на это прежде всего и расчёт и такие пользователи это ЦА MX Linux.

    Но, после нормальных дистрибутивов, когда уже знаешь, как должны себя вести компоненты системы, это ощущается очень непривычно и отвратительно.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет

    Если стоит [тайная] цель в последующем вернуть пользователей обратно, конечно же, "по многочисленным просьбам" с последующей закупкой "лицензионного софта", так и нужно поступать. А если серьезно, для миграции с игровых платформ на профессиональные нужно использовать адекватный, простой и функциональный софт типа любой сборки под Xfce.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет
    > Если стоит [тайная] цель в последующем вернуть пользователей обратно, конечно же, "по
    > многочисленным просьбам" с последующей закупкой "лицензионного софта", так и нужно поступать.

    Не знаю, не силён в тайных целях и прочих многоходовочках.
    > А если серьезно, для миграции с игровых платформ на профессиональные нужно
    > использовать адекватный, простой и функциональный софт типа любой сборки под Xfce.

    Ээм... А MX Linux тащемто и подходит под критерий любой сборки под XFCE, и софт там, с точки зрения вантузоида простой и функиональный.


     
  • 2.21, Аноним (21), 13:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MX из коробки тяжелее
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MX Linux плится совместо с antiX. Только у antiX заточка под старые компы идет. Разные целевые аудитории. Ну а devuan это типо debian только без systemd нет (почти нет).
     
  • 2.46, rm_ (ok), 16:57, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В девуане они же там поехавшие, таким верить нельзя https://lwn.net/Articles/786593/
     

  • 1.6, user90 (?), 10:03, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    IceWM + Rox-filer кстати оказались на редкость удобной средой, удивляюсь, чего я их раньше игнорил и сидел на разной маргинальщине..
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное не забыть отключить автомасштабирование окна в настройках Rox-filer.
     
  • 2.17, Аноним (22), 13:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в нем насчет удобства работы в сети? SMB, DAV?
     
  • 2.18, Аноним (22), 13:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще. Если в сети 50 печатающих устройств, их все показывает диалог печати LO независимо от того, установлены они или нет?
     
  • 2.19, Michael Shigorin (ok), 13:32, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тю, мы его лет пятнадцать назад применяли в легковесных полукиосках :-)
    (тогда и понял -- "киоск начинается с того, что _не_ нужен файл-менеджер")
     
  • 2.33, Перастерос (ok), 15:50, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ROX прекрасен и автомасштрабированием в том числе. Вопрос привычки. Давно юзаю JWM+ROX и это песня на puppy, в том числе, когда ты всегда root. Да, именно.
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:29, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    хороший дистр, использую как лайв обычно на разных старых компах. много раз меня выручал. для дома тоже подойдёт на десктоп. 70-80 мб на старте для айсвм довольно неплохо + выпелено ненужнод.
    если по девуану ещё мало что понятно, то антикс уже себе пользовательскю базу набрал, т.к. сам по себе дистр постарее будет.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 14:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хороший дистр, использую как лайв обычно на разных старых компах. много раз
    > меня выручал. для дома тоже подойдёт на десктоп. 70-80 мб на
    > старте для айсвм довольно неплохо + выпелено ненужнод.
    > если по девуану ещё мало что понятно, то антикс уже себе пользовательскю
    > базу набрал, т.к. сам по себе дистр постарее будет.

    Да, неплохой, не без своих причуд, к которым надо привыкнуть, а лучше снести и настроить как надо.
    Но из живых и трепыхающихся лучший их простых и знаменитых, дальше только void и alpine.

     
     
  • 3.34, Перастерос (ok), 15:52, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но из живых и трепыхающихся лучший их простых и знаменитых, дальше только void и alpine.

    +puppy +Porteus

     

  • 1.11, Аноним (10), 11:37, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и сетевой конфигуратор ceni, обеспечивающий настройку проводных и беспроводных сетевых интерфейсов в /etc/network/interfaces (по умолчанию остаётся connman).

    Но самый лучший конфигуратор на даный момент в Puppy Linux

     
     
  • 2.12, анонимус_потерял_свой_логин (?), 12:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спорное заявление
     
     
  • 3.36, Перастерос (ok), 16:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >спорное заявление

    почему спорное? там их не один, а целых три. Однажды, даже пригодился Ndiswrapper, присутствующий в одном из них (использование windows-driver'a для сетевой карты в Linux)

     
  • 2.16, Аноним (22), 13:28, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С помощью nano уже не осилить конфигурацию сети?
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:40, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но самый лучший конфигуратор на даный момент в Puppy Linux

    А оно ещё живое?
    В любом случае, antix это всё же скорее типичный Debian, где можно использовать всё обилие пакетов их официальных реп и привычным пакетным менеджером.
    При всём моём уважении к Puppy, хоть и годная штука, но всё же такая особенная вещь в себе, это скорее такой последний шанс дать жизнь старой рухляди, но возможностей там поменьше.
    Привычным и комфортным это точно не назвать, если до этого пользовался полноценным десктопом с другими дистрибутивами.
    Причём, меньшее потребление ресурсов можно и на других, более живых, дистрах организовать.

     
     
  • 3.35, Перастерос (ok), 15:58, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    puppy — это название семейства, а оно большое. Сейчас чаще, как правило, используют форки puppy, бинарно совместимые с Debian, Ubuntu, Arch.. Это когда философия puppy +репы от вышеназванных. И их много, благодаря специальному инструменту для создания подобных дистров (WoodCE)

    Прекрасен Porteus, puppy-like, но с runit на борту в качестве init.

     

  • 1.14, Anonymoustus (ok), 12:49, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ.

    Это не минимализм. Минимализм — это когда линукс может работать на i386 и 4 МБ ОЗУ.

     
     
  • 2.20, Michael Shigorin (ok), 13:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не минимализм, это всего-то середина девяностых...
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это не минимализм, это всего-то середина девяностых...

    Не совсем честно за минимализм сравнивать дистрибутив, который работает на wm с другими на DE.
    Хотя, у них всё же та же XFCE будет поменьше жрать, но не сильно прям критично меньше, вот у void разница даже с XFCE заметна, другое дело antiX это, считай привычный apt и вся мощь репозиториев Debian.

     
  • 2.29, user90 (?), 15:21, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кого бы это сейчас могло заинтересовать??
    antiX - это в первую очередь относительно разумные настройки по умолчанию, тщательно отобранный софт (по легковесности) и собственно Дебиан-без-системдэ. Не больше и не меньше, но и это уже неплохо.
     
  • 2.32, Антонимус (?), 15:49, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс никогда не может работать на < 4Мб, это изначальные системные требования Святого Линуса
    А поддержку i386 выпилили несколько лет назад
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:27, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анти икс! Только свистни - он загрузится!
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:07, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загрузится... когда рак на горе свиснет !))
     

  • 1.30, Аноним (30), 15:32, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    репы 9 или 10 дебиана?
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 15:48, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > репы 9 или 10 дебиана?
    >> основан на пакетной базе Debian 10 (Buster)

    Новость не читай @ коммент оставляй

     

  • 1.37, Перастерос (ok), 16:04, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/

    Спасибо за новость, надо посмотреть, пощупать.
    А чем им X-ы так не понравились ? )


     
     
  • 2.42, Аноним (39), 16:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой, милай ! Ты чегой-то там смотреть мять и щупать собрался-то?))
     

  • 1.38, Аноним (39), 16:05, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь создание самого лучшего , самого легкого дистрибутива для нищеБродов , шоб можно было ставить на пентиум III  и шоб все на свете игры шли, а ишо шоб все майкрософтофские программы без Wine запускались и летали аки Хотабыч на ковре-самолете !
     
     
  • 2.40, НяшМяш (ok), 16:20, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows XP? )
     
  • 2.41, Аноним (41), 16:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шел бы ты отсюда со своим пнем, а? ;) Заодно прихвати с собой вайн, прочую дрянь - и проваливай!
     

  • 1.43, Антонимус (?), 16:24, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чуть-чуть надо поработать с дизайном и будет збс
     
     
  • 2.44, Аноним (39), 16:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как дело касается линукса, то надо чуть-чуть поработать с дизайном, а так все в порядке и он лучше Виндовса. Как дело касается отечественных телефонов - фу, какая гадость эта ваша заливная рыба, - нам подавай самсунг, айфон и пр. Вывод: линуксоиды в основном - секта, как на Украине патриоты, знают что все ужасно, но орут что все зашибись.
     

  • 1.47, arthi (ok), 17:14, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня есть музейный экспонат так вот в нем 176 метров оперативы. Из кучи заявленных как легковесные дистрибутивов загрузился только вот этот самый антикс. А некоторые легковесные вообще ни разу не легковесные.
     
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