Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1

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|1.1, Аноним (1), 09:41, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster)
> но поставляется без системного менеджера systemd
> и с eudev вместо udev
Паровозик, который смог.
Анонимы, а там прямо дебиановские репы по умолчанию стоят, да?
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|2.28, fffdddd (?), 14:49, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сможет, когда будет хотя бы на 1% серверов или линукс декстопов, а пока они только релизнуть смогли.
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|2.3, Аноним (3), 09:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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учитывая, что antix появился раньше обоих, то вопрос надо перефразировать
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|2.4, user90 (?), 09:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> MX Linux
Постарше будет ;)
> девуана
Пфф! А чего вообще хорошего в девуане? По крайней мере абсолютно ничего интересного там нет, а шуму больше, чем нужно.
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|3.15, Anonymoustus (ok), 12:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пфф! А чего вообще хорошего в девуане? По крайней мере абсолютно ничего интересного там нет, а шуму больше, чем нужно.
Хорошего в нём то, что это канонический Дебиан, но без системды и СЖВ.
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|4.48, аноним3 (?), 18:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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возьми канонический дебиан до системды и запили в него новое ядро. все равно все проги в дебиане тухляк жуткий.
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|5.49, Anonymoustus (ok), 18:02, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> возьми канонический дебиан до системды и запили в него новое ядро. все
> равно все проги в дебиане тухляк жуткий.
Купи козу.
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|2.8, Аноним (-), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Чем оно лучше MX Linux
мх линукс? это тот, который основан на антиксе/дебиане?
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|2.13, Аноним (13), 12:32, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем оно лучше MX Linux и девуана?
Дай-ка подумать... хм... Наверное тем, что хотя бы умеет в обновление с релиза на релиз, тем что нет такого обилия самописных непонятных костылей и сомнительных решений, и да, там честная безсистемдешность, а не то что в MX, это если кому важно.
Сейчас использую MX Linux и не понимаю как таким костыльным поделием можно пользоваться и не плеваться через раз, там какие-то упоротые дефолты свойственные каким-то лютейшим сборкам винды, причём центр управления настройками навелосипежен в стиле опензюзного и без бутылки не разобраться почему привычные софтины и настройки ведут себя так упорото. В MX после убунту-дебианов экспериенс такой, что впечатление будто linuxmint был изнасилован оравой сборок винды, в стиле zverdvd и васяном из 5 бэ.
Единственное, что мне понравилось, это то, что в MX положили документации на разных языках, это по нашему времени огромный плюс, и уважение.
Возможно, если перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет, скорее всего на это прежде всего и расчёт и такие пользователи это ЦА MX Linux.
Но, после нормальных дистрибутивов, когда уже знаешь, как должны себя вести компоненты системы, это ощущается очень непривычно и отвратительно.
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|3.22, Аноним (22), 13:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет
Если стоит [тайная] цель в последующем вернуть пользователей обратно, конечно же, "по многочисленным просьбам" с последующей закупкой "лицензионного софта", так и нужно поступать. А если серьезно, для миграции с игровых платформ на профессиональные нужно использовать адекватный, простой и функциональный софт типа любой сборки под Xfce.
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|4.24, Аноним (24), 14:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> перекатываться на MX с виндосборок очень даже ничего будет
> Если стоит [тайная] цель в последующем вернуть пользователей обратно, конечно же, "по
> многочисленным просьбам" с последующей закупкой "лицензионного софта", так и нужно поступать.
Не знаю, не силён в тайных целях и прочих многоходовочках.
> А если серьезно, для миграции с игровых платформ на профессиональные нужно
> использовать адекватный, простой и функциональный софт типа любой сборки под Xfce.
Ээм... А MX Linux тащемто и подходит под критерий любой сборки под XFCE, и софт там, с точки зрения вантузоида простой и функиональный.
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|2.45, Аноним (45), 16:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MX Linux плится совместо с antiX. Только у antiX заточка под старые компы идет. Разные целевые аудитории. Ну а devuan это типо debian только без systemd нет (почти нет).
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|1.6, user90 (?), 10:03, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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IceWM + Rox-filer кстати оказались на редкость удобной средой, удивляюсь, чего я их раньше игнорил и сидел на разной маргинальщине..
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|2.10, Аноним (10), 11:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное не забыть отключить автомасштабирование окна в настройках Rox-filer.
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|2.18, Аноним (22), 13:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще. Если в сети 50 печатающих устройств, их все показывает диалог печати LO независимо от того, установлены они или нет?
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|2.19, Michael Shigorin (ok), 13:32, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тю, мы его лет пятнадцать назад применяли в легковесных полукиосках :-)
(тогда и понял -- "киоск начинается с того, что _не_ нужен файл-менеджер")
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|2.33, Перастерос (ok), 15:50, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ROX прекрасен и автомасштрабированием в том числе. Вопрос привычки. Давно юзаю JWM+ROX и это песня на puppy, в том числе, когда ты всегда root. Да, именно.
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|1.9, Аноним (-), 11:29, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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хороший дистр, использую как лайв обычно на разных старых компах. много раз меня выручал. для дома тоже подойдёт на десктоп. 70-80 мб на старте для айсвм довольно неплохо + выпелено ненужнод.
если по девуану ещё мало что понятно, то антикс уже себе пользовательскю базу набрал, т.к. сам по себе дистр постарее будет.
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|2.25, Аноним (24), 14:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> хороший дистр, использую как лайв обычно на разных старых компах. много раз
> меня выручал. для дома тоже подойдёт на десктоп. 70-80 мб на
> старте для айсвм довольно неплохо + выпелено ненужнод.
> если по девуану ещё мало что понятно, то антикс уже себе пользовательскю
> базу набрал, т.к. сам по себе дистр постарее будет.
Да, неплохой, не без своих причуд, к которым надо привыкнуть, а лучше снести и настроить как надо.
Но из живых и трепыхающихся лучший их простых и знаменитых, дальше только void и alpine.
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|3.34, Перастерос (ok), 15:52, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но из живых и трепыхающихся лучший их простых и знаменитых, дальше только void и alpine.
+puppy +Porteus
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|1.11, Аноним (10), 11:37, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и сетевой конфигуратор ceni, обеспечивающий настройку проводных и беспроводных сетевых интерфейсов в /etc/network/interfaces (по умолчанию остаётся connman).
Но самый лучший конфигуратор на даный момент в Puppy Linux
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|3.36, Перастерос (ok), 16:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>спорное заявление
почему спорное? там их не один, а целых три. Однажды, даже пригодился Ndiswrapper, присутствующий в одном из них (использование windows-driver'a для сетевой карты в Linux)
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|2.26, Аноним (26), 14:40, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но самый лучший конфигуратор на даный момент в Puppy Linux
А оно ещё живое?
В любом случае, antix это всё же скорее типичный Debian, где можно использовать всё обилие пакетов их официальных реп и привычным пакетным менеджером.
При всём моём уважении к Puppy, хоть и годная штука, но всё же такая особенная вещь в себе, это скорее такой последний шанс дать жизнь старой рухляди, но возможностей там поменьше.
Привычным и комфортным это точно не назвать, если до этого пользовался полноценным десктопом с другими дистрибутивами.
Причём, меньшее потребление ресурсов можно и на других, более живых, дистрах организовать.
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|3.35, Перастерос (ok), 15:58, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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puppy — это название семейства, а оно большое. Сейчас чаще, как правило, используют форки puppy, бинарно совместимые с Debian, Ubuntu, Arch.. Это когда философия puppy +репы от вышеназванных. И их много, благодаря специальному инструменту для создания подобных дистров (WoodCE)
Прекрасен Porteus, puppy-like, но с runit на борту в качестве init.
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|1.14, Anonymoustus (ok), 12:49, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ.
Это не минимализм. Минимализм — это когда линукс может работать на i386 и 4 МБ ОЗУ.
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|3.27, Аноним (27), 14:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это не минимализм, это всего-то середина девяностых...
Не совсем честно за минимализм сравнивать дистрибутив, который работает на wm с другими на DE.
Хотя, у них всё же та же XFCE будет поменьше жрать, но не сильно прям критично меньше, вот у void разница даже с XFCE заметна, другое дело antiX это, считай привычный apt и вся мощь репозиториев Debian.
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|2.29, user90 (?), 15:21, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кого бы это сейчас могло заинтересовать??
antiX - это в первую очередь относительно разумные настройки по умолчанию, тщательно отобранный софт (по легковесности) и собственно Дебиан-без-системдэ. Не больше и не меньше, но и это уже неплохо.
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|2.32, Антонимус (?), 15:49, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс никогда не может работать на < 4Мб, это изначальные системные требования Святого Линуса
А поддержку i386 выпилили несколько лет назад
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|2.31, Аноним (-), 15:48, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> репы 9 или 10 дебиана?
>> основан на пакетной базе Debian 10 (Buster)
Новость не читай @ коммент оставляй
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|2.42, Аноним (39), 16:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ой, милай ! Ты чегой-то там смотреть мять и щупать собрался-то?))
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|1.38, Аноним (39), 16:05, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даешь создание самого лучшего , самого легкого дистрибутива для нищеБродов , шоб можно было ставить на пентиум III и шоб все на свете игры шли, а ишо шоб все майкрософтофские программы без Wine запускались и летали аки Хотабыч на ковре-самолете !
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|2.41, Аноним (41), 16:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шел бы ты отсюда со своим пнем, а? ;) Заодно прихвати с собой вайн, прочую дрянь - и проваливай!
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|2.44, Аноним (39), 16:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как дело касается линукса, то надо чуть-чуть поработать с дизайном, а так все в порядке и он лучше Виндовса. Как дело касается отечественных телефонов - фу, какая гадость эта ваша заливная рыба, - нам подавай самсунг, айфон и пр. Вывод: линуксоиды в основном - секта, как на Украине патриоты, знают что все ужасно, но орут что все зашибись.
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|1.47, arthi (ok), 17:14, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня есть музейный экспонат так вот в нем 176 метров оперативы. Из кучи заявленных как легковесные дистрибутивов загрузился только вот этот самый антикс. А некоторые легковесные вообще ни разу не легковесные.
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