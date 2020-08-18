Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE

Представлена новая редакция дистрибутива MX Linux 19.2, поставляемая с рабочим столом KDE (в основной редакции поставляется Xfce). Это первая официальная сборка с рабочим столом KDE в семействе MX/antiX, созданная после сворачивания пректа MEPIS в 2013 году. Напомним, что дистрибутив MX Linux создан в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. Для загрузки доступна 64-разрядная сборка, размером 2.1 GB (x86_64).

Сборка включает в себя типовые утилиты MX, antiX-live-usb-system и поддержку работы со снапшотами. В базовой поставке предложены KDE Plasma 5.14.5, GIMP 2.10.12, Mesa 20.0.7 (AHS), набор прошивок MX AHS, ядро Linux 5.6, Firefox 79, видеоплеер VLC 3.0.11, музыкальный проигрыватель Clementine 1.3.1, почтовый клиент Thunderbird 68.11, офисный пакет LibreOffice 6.1.5.



