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Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE

18.08.2020 09:48

Представлена новая редакция дистрибутива MX Linux 19.2, поставляемая с рабочим столом KDE (в основной редакции поставляется Xfce). Это первая официальная сборка с рабочим столом KDE в семействе MX/antiX, созданная после сворачивания пректа MEPIS в 2013 году. Напомним, что дистрибутив MX Linux создан в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. Для загрузки доступна 64-разрядная сборка, размером 2.1 GB (x86_64).

Сборка включает в себя типовые утилиты MX, antiX-live-usb-system и поддержку работы со снапшотами. В базовой поставке предложены KDE Plasma 5.14.5, GIMP 2.10.12, Mesa 20.0.7 (AHS), набор прошивок MX AHS, ядро Linux 5.6, Firefox 79, видеоплеер VLC 3.0.11, музыкальный проигрыватель Clementine 1.3.1, почтовый клиент Thunderbird 68.11, офисный пакет LibreOffice 6.1.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-19...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1
  4. OpenNews: Обновление минималистичных дистрибутивов: CDlinux 0.9.6 и antiX MEPIS 8.5
  5. OpenNews: Релиз Live-дистрибутива SimplyMEPIS 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53563-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 18/08/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:56, 18/08/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.5, Супернуб (?), 10:25, 18/08/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.9, Граммар Наззи (?), 10:45, 18/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, Аноним (4), 10:22, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему они не объединятся с девуаном?
     
     
  • 2.6, Супернуб (?), 10:27, 18/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    скорее наоборот - зачем придумали диван, когда ухе был AntiX?
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:28, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Стоп! А где 32-х битные образы?
     
     
  • 2.8, Bod (??), 10:32, 18/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стоп! А где 32-х битные образы?

    Там-же

    https://sourceforge.net/projects/mx-linux/files/Final/

    Но с КДЕ по-умолчанию поставляются только 64-битные образы.

     
     
  • 3.10, Аноним (7), 10:55, 18/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я о том-же.
     

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