Выпуск первой бета-версии дистрибутива MX Linux 21

Для загрузки и тестирования доступна первая бета-версия дистрибутива MX Linux 21. Выпуск MX Linux 21 использует пакетную базу Debian Bullseye и репозитории MX Linux. Отличительной чертой дистрибутива является использование системы инициализации sysVinit, собственных инструментов по настройке и развёртыванию системы, а также более частое чем в репозитории Debian stable обновление популярных пакетов. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.8 ГБ (x86_64, i386). Особенности новой ветки: Использование ядра Linux 5.10.

Обновление множества пакетов, в том числе переход на пользовательское окружение Xfce 4.16.

В инсталляторе обновлён интерфейс выбора раздела для установки. Реализована поддержка lvm, если том lvm уже существует.

Обновлено меню загрузки системы в режиме UEFI. Теперь можно выбрать параметры загрузки из меню загрузки и подменю, вместо использования предыдущего консольного меню.

По умолчанию для выполнения задач администратора через sudo реализован запрос пароля пользователя. Данное поведение можно изменить во вкладке "MX Tweak" / "Other".

Множество небольших изменений конфигурации, особенно в панели с новым набором плагинов по умолчанию. Разработчики дистрибутива подчёркивают, что в этом выпуске они особенно заинтересованы в тестировании новых меню загрузки системы в режиме UEFI, а также в тестировании установщика. Тестирование в окружении VirtualBox приветствуется, но по большей части интересна проверка развёртывания системы на реальном оборудовании. Так же разработчики просят тестировать установку популярных приложений. Известные проблемы: Обои пока скучные, а текущий системный монитор Сonky ещё приводится в порядок. На одних экранах выглядит лучше, чем на других. Это будет исправлено после того, как будут подобраны нескучные обои для установки по умолчанию.

Только для 32-битного *.iso: при загрузке в VirtualBox появляется сообщение об ошибке, а также в 32-битной версии iso-образа не установлены гостевые дополнения VirtualBox.

MX Package Installer: вкладки тестового репозитория и резервных копий ничего не отображают (по очевидным причинам эти репозитории ещё не существуют или в настоящее время пусты). В планах: Выпуски c рабочими столами на основе KDE и Fluxbox.

Выпуск AHS (Advanced Hardware Support): вариант настройки репозиториев дистрибутива MX Linux, в котором предложены последние обновления подсистем графического стека и микрокода для новых процессоров. Пакеты с улучшенной поддержкой оборудования могут быть установлены по мере их выпуска, используя штатные инструменты установки и обновления.



