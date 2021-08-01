The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск первой бета-версии дистрибутива MX Linux 21

01.08.2021 19:27

Для загрузки и тестирования доступна первая бета-версия дистрибутива MX Linux 21. Выпуск MX Linux 21 использует пакетную базу Debian Bullseye и репозитории MX Linux. Отличительной чертой дистрибутива является использование системы инициализации sysVinit, собственных инструментов по настройке и развёртыванию системы, а также более частое чем в репозитории Debian stable обновление популярных пакетов. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.8 ГБ (x86_64, i386).

Особенности новой ветки:

  • Использование ядра Linux 5.10.
  • Обновление множества пакетов, в том числе переход на пользовательское окружение Xfce 4.16.
  • В инсталляторе обновлён интерфейс выбора раздела для установки. Реализована поддержка lvm, если том lvm уже существует.
  • Обновлено меню загрузки системы в режиме UEFI. Теперь можно выбрать параметры загрузки из меню загрузки и подменю, вместо использования предыдущего консольного меню.
  • По умолчанию для выполнения задач администратора через sudo реализован запрос пароля пользователя. Данное поведение можно изменить во вкладке "MX Tweak" / "Other".
  • Множество небольших изменений конфигурации, особенно в панели с новым набором плагинов по умолчанию.

Разработчики дистрибутива подчёркивают, что в этом выпуске они особенно заинтересованы в тестировании новых меню загрузки системы в режиме UEFI, а также в тестировании установщика. Тестирование в окружении VirtualBox приветствуется, но по большей части интересна проверка развёртывания системы на реальном оборудовании. Так же разработчики просят тестировать установку популярных приложений.

Известные проблемы:

  • Обои пока скучные, а текущий системный монитор Сonky ещё приводится в порядок. На одних экранах выглядит лучше, чем на других. Это будет исправлено после того, как будут подобраны нескучные обои для установки по умолчанию.
  • Только для 32-битного *.iso: при загрузке в VirtualBox появляется сообщение об ошибке, а также в 32-битной версии iso-образа не установлены гостевые дополнения VirtualBox.
  • MX Package Installer: вкладки тестового репозитория и резервных копий ничего не отображают (по очевидным причинам эти репозитории ещё не существуют или в настоящее время пусты).

В планах:

  • Выпуски c рабочими столами на основе KDE и Fluxbox.
  • Выпуск AHS (Advanced Hardware Support): вариант настройки репозиториев дистрибутива MX Linux, в котором предложены последние обновления подсистем графического стека и микрокода для новых процессоров. Пакеты с улучшенной поддержкой оборудования могут быть установлены по мере их выпуска, используя штатные инструменты установки и обновления.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-21...)
  2. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2
Автор новости: Фанат Дельфина
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55573-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, фанат перловки когдато (?), 19:32, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, чем им Devuan не зашел. Или он сдох уже? (не слежу)
    а вообще системда-зло, я так на гентю переехал с бубунты.. Чуваки молодцы
     
  • 1.2, мля (?), 19:34, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дропнуть ненужноД, но напихать столько всякого хлама, что я предпочту дистр с ненужноД, чем неделю буду вычищать авгиевы конюшни.
     
     
  • 2.5, alex (??), 19:41, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не дропали системд, это в антикс дропнули, а здесь оставили
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:52, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один подгар с единственно-нормального д на ровном месте.
     

  • 1.3, макпыф (ok), 19:34, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обои пока скучные

    печаль )

    P.S. Это  оффициальная недоработка или от автора новости?
    P.P.S. Посмотрел, да оффициальная

     
     
  • 2.9, Ordu (ok), 20:11, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. В оригинале обои busy:

    > the wallpaper is a little busy and the current conky gets washed out a little.

    Я думаю это к тому, что обоина перегружена, и это мешает воспринимать элементы нарисованные поверх неё, они типа "washed out" (смываются? размываются?). То есть, как бы, ровно наоборот, недостатком является избыточная нескучность обоев.

    upd. Да, интересно было бы услышать другие мнения о том, что эта фраза может значить. Я б поправил в новости, но я не совсем уверен в том, что правильно понял.

     

  • 1.4, lockywolf (ok), 19:36, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Conky пишется авторами дистрибутива?

    Уже за одно это им спасибо.

     
  • 1.6, Kuromi (ok), 19:49, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Обои пока скучные, а текущий системный монитор Сonky ещё приводится в порядок. На одних экранах выглядит лучше, чем на других. Это будет исправлено после того, как будут подобраны нескучные обои для установки по умолчанию."
    Trolling is strong with this one (c) Yoda
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:50, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Известные проблемы:
    > Обои пока скучные

    ППЦ. Стиль ресурса, претендующего на... на что-то претендующего, в общем.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:15, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты гонишь на опеннет, то притормози. Источник:
    Known issues:
        the wallpaper is a little busy and the current conky gets washed out a little. looks better on some screens than on others. That will get worked out after default wallpaper is chosen.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:21, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все что о нём известно, это то что он на дистровотче в топе один. Скорей всего его берут новички, так как ищут так называемый "чистый линукс". Думая что если в названии mx Linux, есть слово линукс, значит он чистый.
     
  • 1.12, Аноним (11), 20:23, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Это будет исправлено после того, как будут подобраны нескучные обои для установки по умолчанию.

    Они словно кричат Денису: - Всё готово, все в сборе, тебя не хватает.

     
  • 1.13, Аноним (13), 20:28, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    таки с почтой это, видимо, никак не связано?..

    тогда чем оправдан такой выбор названия?..

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру