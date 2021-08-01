Выпуск первой бета-версии дистрибутива MX Linux 21

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|1.1, фанат перловки когдато (?), 19:32, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно, чем им Devuan не зашел. Или он сдох уже? (не слежу)
а вообще системда-зло, я так на гентю переехал с бубунты.. Чуваки молодцы
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|1.2, мля (?), 19:34, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дропнуть ненужноД, но напихать столько всякого хлама, что я предпочту дистр с ненужноД, чем неделю буду вычищать авгиевы конюшни.
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|2.5, alex (??), 19:41, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не дропали системд, это в антикс дропнули, а здесь оставили
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|2.8, Аноним (8), 19:52, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один подгар с единственно-нормального д на ровном месте.
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|1.3, макпыф (ok), 19:34, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обои пока скучные
печаль )
P.S. Это оффициальная недоработка или от автора новости?
P.P.S. Посмотрел, да оффициальная
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|2.9, Ordu (ok), 20:11, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем. В оригинале обои busy:
> the wallpaper is a little busy and the current conky gets washed out a little.
Я думаю это к тому, что обоина перегружена, и это мешает воспринимать элементы нарисованные поверх неё, они типа "washed out" (смываются? размываются?). То есть, как бы, ровно наоборот, недостатком является избыточная нескучность обоев.
upd. Да, интересно было бы услышать другие мнения о том, что эта фраза может значить. Я б поправил в новости, но я не совсем уверен в том, что правильно понял.
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|1.6, Kuromi (ok), 19:49, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Обои пока скучные, а текущий системный монитор Сonky ещё приводится в порядок. На одних экранах выглядит лучше, чем на других. Это будет исправлено после того, как будут подобраны нескучные обои для установки по умолчанию."
Trolling is strong with this one (c) Yoda
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|1.7, Аноним (7), 19:50, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Известные проблемы:
> Обои пока скучные
ППЦ. Стиль ресурса, претендующего на... на что-то претендующего, в общем.
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|2.10, Аноним (10), 20:15, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты гонишь на опеннет, то притормози. Источник:
Known issues:
the wallpaper is a little busy and the current conky gets washed out a little. looks better on some screens than on others. That will get worked out after default wallpaper is chosen.
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|1.11, Аноним (11), 20:21, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все что о нём известно, это то что он на дистровотче в топе один. Скорей всего его берут новички, так как ищут так называемый "чистый линукс". Думая что если в названии mx Linux, есть слово линукс, значит он чистый.
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|1.12, Аноним (11), 20:23, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Это будет исправлено после того, как будут подобраны нескучные обои для установки по умолчанию.
Они словно кричат Денису: - Всё готово, все в сборе, тебя не хватает.
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|1.13, Аноним (13), 20:28, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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таки с почтой это, видимо, никак не связано?..
тогда чем оправдан такой выбор названия?..
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