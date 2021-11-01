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Новый выпуск легковесного дистрибутива antiX 21

01.11.2021 15:52

Опубликован релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 21, оптимизированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 11, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM. Для работы с файлами доступны zzzFM и ROX-Filer.

Дистрибутив доступен в четырёх редакциях: Full, Base, Core и Net:

  • antiX-full (antiX-21_x64-full.iso 1.4GB): 4 оконных менеджера - IceWM (по умолчанию), fluxbox, jwm и herbstluftwm плюс полный пакет LibreOffice. Сборки x86_64 поставляются с 2 ядрами Linux - 4.9 и 5.10.
  • antiX-base (antiX-21_x64-base.iso 774MB – для того, чтоб разместиться на 800MB CD): 4 менеджера окон - IceWM (по умолчанию), fluxbox, jwm и herbstluftwm.
  • antiX-core (antiX-21_x64-core.iso 437MB) - без X, cli-installer без шифрования, но должен поддерживать большинство беспроводных сетей.
  • antiX-net (antiX- 21-net_x64-net.iso 176MB) - без X, cli-installer без шифрования. Достаточно интернет-подключения, для подготовленных пользователей.

Новый выпуск включает ядра Linux ​​4.9.0-279 с fbcondecor splash и ​​5.10.57 (только x64 full), LibreOffice 7.0.4-4, Firefox-esr 78.14.0esr-1 в antiX-full, Seamonkey 2.53.9.1 в antiX-base, Claws-mail 3.17.8-1, CUPS для печати, ​​XMMS для прослушивания музыки, Celluloid и mpv для воспроизведения видео, SMTube для воспроизведение видео с YouTube без использования браузера, Streamlight-antix для потоковой передача видео с очень низким использованием оперативной памяти, Qpdfview для чтения PDF-файлов.

Из других новшеств выпуска можно отметить:

  • Файловый менеджер SpaceFM заменён на zzzFM;
  • Менеджер входа Slim заменён на slimski;
  • mps-youtube заменён на ytfzf;
  • Задействован сервисный менеджер runit (только для версии с runit);
  • Добавлена программа установки приложений App Select;
  • Добавлен интерфейс настройки пиктограмм в панели IceWM.

Приложения собственной разработки доступные в репозиториях:

  • 1-to-1-voice-antix - голосовой чат между двумя ПК с поддержкой шифрования
  • 1-to-1-aid-antix - удалённый помощник
  • ssh-pipeline - удаленный доступ через зашифрованное соединение ssh


  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-2...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.0
  4. OpenNews: Выпуск antiX 19.4, дистрибутива для устаревшего оборудования
  5. OpenNews: Увидел свет русскоязычный дистрибутив MOPSLinux 6.2
  6. OpenNews: Выпуск AgiliaLinux 2010.05.21, продолжающий развитие MOPSLinux
Автор новости: Bod
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56082-antix
Ключевые слова: antix
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:30, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если я установлю себе MATE или XFCE, оно притянет systemd, кто в курсе?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:37, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Убери флаг -y у apt install :)
     
  • 2.8, анон анонович анонов (?), 17:42, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    MATE или XFCE - это же побольшому счету шкурки для Gnome.
    Зачем тебе такие ульта-жирные DE, на дистрибутиве который позиционируются как минималистичный?
     
     
  • 3.12, ET (?), 18:01, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Они не шкурки GNOME (как Budgie или Cinnamon), они — окружения, базирующиеся на его тулките (который был когда-то чисто GIMP-овской темой), то есть использующие жткшные средства для отрисовки своих элементов. Из того же IceWM при желании или отсутствии рук из плеч можно такого гиппопотама сделать, что Electron-овцы будут аплодировать стоя.
     
     
  • 4.26, ИмяХ (?), 19:41, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом прибежит Electron-волк и съест всех Elecrton-овец
     
  • 4.28, Аноним (28), 19:47, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гном на либадвайта и оставили в покое жтк, баджи на efl
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:36, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Без systemd не нужно.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:57, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Иди русский учи. ненужно пишется слитно, а кроме того это именно ненужнод ненужно.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:25, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Без системды - маргинальщина для полутора параноиков.
     

  • 1.4, QwertyReg (ok), 16:42, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Открыл исходники ФМ;
    > GtkWidget

    Закрыл исходники ФМ.

     
     
  • 2.10, ET (?), 17:53, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    рад за тебя
     
  • 2.17, Аноним (-), 18:37, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Дальше не читал" (c)
     
  • 2.19, Msgod (?), 18:44, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепиши на fltk чо
     
     
  • 3.21, Anonymous XE (?), 19:12, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FLTK на C++, дырени же. Надо Rust TK каком-нибудь. ;)
     
  • 2.27, Vasyan (?), 19:43, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нет *овноQt, то уже неплохо!
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:30, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересный дитрибутив. Используются необычные решения и всё кажется таким родным, своим, как будто сам и настраивал. Полезные фишечки, наподобие встроенного инструмента для настройки блокировки рекламы на основе /etc/hosts и другое. Рекомендую попробовать.
     
  • 1.18, греческийсекс (?), 18:43, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где они потеряли цифру 20?
     
  • 1.22, Аноним (22), 19:15, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ssh-pipeline

    какая-то неведомая непонятная штука

     
  • 1.23, Аноним (-), 19:30, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С ужасом думаю... а вдруг есть те, кто использует Антикс на Пентиуме 4.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:04, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть
    Не ссы
    Или ссы
     

  • 1.24, Fractal cucumber (ok), 19:33, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный дистрибутив!
     
  • 1.30, danonimous (?), 20:18, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он чем-нибудь легковесней, чем Devuan с Fluxbox? Или смысл в велосипедных утилитах для тех, кто боится командной строки?
     

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