Новый выпуск легковесного дистрибутива antiX 21

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|1.1, Аноним (1), 16:30, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если я установлю себе MATE или XFCE, оно притянет systemd, кто в курсе?
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|2.8, анон анонович анонов (?), 17:42, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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MATE или XFCE - это же побольшому счету шкурки для Gnome.
Зачем тебе такие ульта-жирные DE, на дистрибутиве который позиционируются как минималистичный?
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|3.12, ET (?), 18:01, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Они не шкурки GNOME (как Budgie или Cinnamon), они — окружения, базирующиеся на его тулките (который был когда-то чисто GIMP-овской темой), то есть использующие жткшные средства для отрисовки своих элементов. Из того же IceWM при желании или отсутствии рук из плеч можно такого гиппопотама сделать, что Electron-овцы будут аплодировать стоя.
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|4.26, ИмяХ (?), 19:41, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом прибежит Electron-волк и съест всех Elecrton-овец
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|2.11, Аноним (11), 17:57, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иди русский учи. ненужно пишется слитно, а кроме того это именно ненужнод ненужно.
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|1.16, Аноним (16), 18:30, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень интересный дитрибутив. Используются необычные решения и всё кажется таким родным, своим, как будто сам и настраивал. Полезные фишечки, наподобие встроенного инструмента для настройки блокировки рекламы на основе /etc/hosts и другое. Рекомендую попробовать.
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|1.30, danonimous (?), 20:18, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А он чем-нибудь легковесней, чем Devuan с Fluxbox? Или смысл в велосипедных утилитах для тех, кто боится командной строки?
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