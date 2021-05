Выпуск antiX 19.4, дистрибутива для устаревшего оборудования

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у чувака, который занимается сайтом никнэйм - "anticapitalista"

на дистровотч, указано - Origin: Greece

здесь можно составить представление об авторе - https://antixlinux.com/forum-archive/history-of-antix-t2412.html

3.27 , Gemorroj ( ok ), 12:13, 23/05/2021

> For me genuine socialism/communism has nothing to do with those regimes that call themselves by that name eg China, North Korea, Cuba and the former USSR and its satellite states in the old Eastern Europe such as Poland, Czechoslovakia, Albania etc.

яснопонятно. троцкист.