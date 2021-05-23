Выпуск antiX 19.4, дистрибутива для устаревшего оборудования

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 19.4, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается Fluxbox, JWM и herbstluftwm. Для работы с файлами доступны Midnight Commander, SpaceFM и ROX-Filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1.3 ГБ (полный, включает LibreOffice), 728 МБ (базовый), 415 МБ (без графики) и 176 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386. В новом выпуске Добавлены дополнительные настройки в инсталлятор. В режиме frugal install (загрузка по аналогии с LiveCD для экономии ресурсов) добавлена поддержка шифрованных разделов.

В состав полной и базовой сборок добавлен браузер SeaMonkey. Firefox обновлён до выпуска 78.10.0esr.

Из поставки исключён mps-tube, для загрузки роликов с YouTube при помощи mpv/youtube-dl добавлен ytfzf.

Улучшена и обновлена локализация.

Ядро Linux обновлено до версии 4.9.0-264.

Офисный пакет LibreOffice обновлён до версии 7.0.4.

Оконный менеджер IceWM обновлён до версии 2.3.4 (ранее поставлялся выпуск 1.8.3).

Из Debian Sid бэкпортирован набор прошивок.

Сокращён размер базового образа, для того чтобы он умещался на CD (GUI iso-snapshot заменён на iso-snashot-cli, удалены Package Installer, smtube и virtualbox-guest).



