Выпуск antiX 19.4, дистрибутива для устаревшего оборудования

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|1.2, Zenitur (ok), 08:02, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по описанию, хорошее обновление. А есть ли в этом Firefox поддержка VA-API? Можно ведь установить на какой-нибудь Athlon XP с 256 Мб памяти (ну хорошо - 512 Мб) и смотреть ютюбчик, аппаратно ускоренный.
Самое сложное - найти AGP-видеокарту с поддержкой UVD, или найти материнку для Athlon XP с PCI-E.
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|2.6, кхекхе (?), 09:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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<< материнку для Athlon XP с PCI-E. таких не существует
<< найти AGP-видеокарту с поддержкой UVD - Radeon HD 2000 (UVD1) --- Radeon HD 4000 (UVD2)
Проще купить материнку с более мощным процем и интегрированным видео и смотреть без всяких ускорений. Атлон 64 ест 720p25fps, athlon 64x2 без проблем 720p и 1080p. Памяти на мой взгляд - мин 2 Гб, если 1 Гб, уже раздражают тормоза (у меня минт и фаерфокc). DDR2-800 2Gb планку я брал не ебее за 300р.
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|3.27, Gemorroj (ok), 12:13, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> For me genuine socialism/communism has nothing to do with those regimes that call themselves by that name eg China, North Korea, Cuba and the former USSR and its satellite states in the old Eastern Europe such as Poland, Czechoslovakia, Albania etc.
яснопонятно. троцкист.
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|3.15, Аноним (15), 11:40, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, если сф качает со скоростью в 20 кб/с то можно поменять зеркало на экране с обратным отсчётом
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|2.43, другой аноним (?), 14:43, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Идёшь на торренты https://antixlinux.com/torrent-files/ ,тыкаешь в предыдущую версию нужной сборки, получаешь 404, вручную заменяешь в адресе 19.3 на 19.4, и вуаля — получаешь нужный торрент. Они просто забыли обновить ссылки, сами торренты есть и работают, я скачал и прямо сейчас раздаю.
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|1.7, Omnonm (?), 09:57, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дистрибутив с названием анти-икс должен был первым перейти на вейланд :)
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|1.8, Аноним (8), 10:00, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помнится из ядра 3.0 выкинули поддержку всего "древнего" оборудования. Оно точно запустится на устаревшем железе?
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|2.9, Аноним (9), 10:09, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разумеется запустится. Они к числу устаревшего отнесли x86_64
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|1.11, Аноним (4), 11:25, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не получается поставить Wine на 19.4 full.
cледующие подписи неверны: EXPKEYSIG DB36CDF3452F0C20 antiX (antix repo) <repo@antixlinux.com>
Чтение списков пакетов… Готово
W: Ошибка GPG: https://mirror.freedif.org/MXLinux/repo/antix/buster buster InRelease: Следующие подписи неверны: EXPKEYSIG DB36CDF3452F0C20 antiX (antix repo) <repo@antixlinux.com>
E: Репозиторий «https://mirror.freedif.org/MXLinux/repo/antix/buster buster InRelease» не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, поэтому по умолчанию он отключён.
как это можно победить? если можно на пальцах объясните для тупых
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|2.29, Аноним (29), 12:25, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если вам на hdd ssd это всё ставить в конечном итоге, то рекомендую full не брат... большой текст свёрнут, показать
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|3.36, Аноним (4), 13:09, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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система работает на ура. Но позарез нужен Вайн, для одной спецпрограммки для учебного заведения. Буду пробовать базу вместо фулла. Или на 17 уйду, возможно там получится. Спасибо
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|4.44, Аноним (44), 15:21, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> система работает на ура. Но позарез нужен Вайн, для одной спецпрограммки для
> учебного заведения. Буду пробовать базу вместо фулла. Или на 17 уйду,
> возможно там получится. Спасибо
А причём тут WINE? antiX по сути это старый Debian до системды + своя горстка костыликов, они бинарно совместимы в тех пакетах, которые не зависят от системды, поэтому никакого препятствия поставить WINE в любую редакцию antiX - нет, от слова "СОВСЕМ"!
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|1.13, Аноним (13), 11:31, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из поставки исключён mps-tube
В первый раз слышу. Чем он лучше youtube-dl
>добавлен ytfzf.
для чего эта утилита?
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|1.14, Аноним (-), 11:33, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev
Очень жаль. Искалечили неплохой дистрибутив по религиозным соображениям.
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|2.16, Аноним (-), 11:41, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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systemD не включили потому, что он плохое решение. Разработчики antiX профессионалы.
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|3.21, Аноним (19), 11:47, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> systemD
systemd*
> не включили потому, что он плохое решение
опеннетный анон решает, что хорошо, а что плохо. Не включили его лишь потому, что на старых машинах sysvinit/runit работают отзывчивее.
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|4.22, Аноним (-), 11:57, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На IBM ThinkPad R51 systemd загружает систему в разы быстрее, чем SysV init.
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|4.35, Onanym (?), 12:52, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А на новых разве по-другому? systemd проигрывает в скорости и потеблении памяти практически всем остальным менеджерам. Это что-то вроде Gnome 3 среди DE - по всем параметрам хуже аналогов, но почему-то большинство использует именно его. Перешел на это чудо только после того, как мой дистр дропнул поддержку openrc.
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|2.48, Аноним (48), 15:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev
> Очень жаль. Искалечили неплохой дистрибутив по религиозным соображениям.
Я иногда жалуюсь, что Анонов тут угнетают и не дают плюсовать, но тебе бы я два фиганул, минуса, за тупой наброс!
Во-1х там никаких искалечиваний, т.к. система работает в олодовом адекватном стиле, и не преподносит сюрпризов из-за очередного полёта "высокой мысли" прямиком из Хогвартса.
Во-2х там нет религиозных соображений, это практическое решение исходит из целевого использования дистрибутива. (Читай манифест и факи)
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|2.49, Michael Shigorin (ok), 15:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Религиозные соображения -- это пихать сырую блоатварь с криками "кто последний в бобик -- тот маргинал", если что.
И даже не пробуйте убедить меня в том, что это были соображения технические -- я немного разбираюсь и в тех, и в других.
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|1.17, Аноним (-), 11:42, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>ориентированного для установки на устаревшее оборудование.
Ну просто праздник для ретрограда.
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|1.25, Аноним (25), 12:02, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ.
А потом мы запускаем Firefox.
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|3.32, Аноним (25), 12:42, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда, наверное, его и надо в дистрибутив класть, а не Firefox/Seamonkey?
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|4.46, Аноним (31), 15:27, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А есть ли дистрибутив который запускается с live CD и у которого links2 по умолчанию?
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|6.52, Аноним (31), 15:41, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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6 mb образа всего! Отлично. Если пойдет на мой lenovo с intel core i3, то цены этому дистрибутиву не будет. А то у него с оперативной памятью проблемы, графический браузер зависает намертво.
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|1.39, user90 (?), 13:49, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно переехал на сабж, все Ок.
Но глупо, что все как мантру повторяют это:
> и ориентированного для установки на устаревшее оборудование
- выбирал дистрибутив в первую очередь исходя из легковесности и логичности, отсутствия системды, а уже потом все остальное.
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|1.40, Аноним (40), 14:02, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так этот Live-дистрибутив весь грузится в оперативку ? Его как обычный нормальный дистр на хард установить можно, чтоб он работал как обычный дистр ?
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|1.42, Аноним (42), 14:36, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший дистрибутив на стареньком процессоре от AMD с интегированной графикой хорошо смотрится ютуб через Firefox с uBlock.
Пришлось только поставить compton (compositor), чтобы не было screen tearing.
С параметрами для compton надо поиграть, можно начать с этого
https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php?t=41878
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|1.50, NektO (?), 15:31, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Удалось запустить на стареньком HP Compaq nx6116 на пеньке с полгига оперативки ... большой текст свёрнут, показать
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|2.54, Аноним (54), 16:25, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо быстрее? Что, и памяти меньше 64 метров расходует, и приложения запускать позволяет?
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|3.56, NektO (?), 17:25, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По памяти больше 64метров, видно из отчета. Приложения запускаются без проблем. Про XP не знал что он может всего 64 метра тратить. Да и посмотреть не могу в ХР ибо там тормозит все
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