Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.3

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|1.8, Аноним (8), 10:56, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Переехал на него в качестве эксперимента несколько месяцев назад, второй системой, установив XFCE изкоробочно, почему-то недоступны некоторые пункты в меню выхода, по сути, можно только выключить машину.
И ещё, довольно странная политика обновления ядер, у них в репозитории куча версий, сборки ядер, как свои, так и нативные дебиановские, причём это всё сразу доступно, больше похоже на политику убунты, когда они в свои стабильные версии сбрасывают каждый раз новые версии ядер, причём, с некоторыми версиями дебиановских ядер (оригинальные дебиановские ядра из дебианореп), как и с некоторыми abtiX-версиями ядер, наблюдаются проблемы, от зависаний, до полной невозможности загрузить систему, но методом научного тыка можно выбрать из вороха ядер рабочие, но таки осадочек имеется.
По этой причине не совсем привычно после Debian, ведь на стабильной его версии можно не опасаясь делать апгрейд ядра, и система сама подобное обновление предлагает штатно, в рамках общего обновления, тут же, по умолчанию настроено так, что обновляется по-своему, к чему нужно привыкнуть, или как-то перенастроить систему, чтобы она полностью работала на штатных дебианоядрах, банальная смена влечёт за собой некоторые проблемы, а мне было лень разбираться.
Может быть ещё где были какие недочёты, но в целом, система очень неплохая, по крайней мере из deb-производных - ЛУЧШАЯ и САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ на сегодняшний день система из лагеря "без systemd", если это кого-то интересует, всякие деваны и мхлинухи и рядом не валялись.
И да, она действительно более экономная, чем жирный мхлинух, но таки с Void и Alpine не сравнивал.
Если рассматривать только deb-based системы, то скорее всего на сегдняшний день самая экономная по ресурсам из живых проектов.
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|2.10, Аноним (8), 10:58, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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установив XFCE,* изкоробочно, почему-то недоступны некоторые пункты в меню выхода, по сути, можно только выключить машину.
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|2.11, Аноним (11), 11:02, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядра это для тех у кого "ой мой третий пентиум перестал работать с вашим новым ядром что же делать?"
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|3.13, Аноним (8), 11:15, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ядра это для тех у кого "ой мой третий пентиум перестал работать
> с вашим новым ядром что же делать?"
Как раз тут скорее бэкпортинг новья, а не старых ядер.
В стабильном Debian ядро не меняет версий мажорно, там только приходят обновления безопасности, в LTS убунты же приходят ядра, из промежуточных версий и из следующего LTS, нативное релизное поддерживается до EOL, как и последнее прилетевшее в репы из следующего LTS. Тут схожая тема, но логика немного другая, я не разбирался в этом, просто бегло посмотрел в список доступных ядер и увидел список из нативных дебиановских и их собственные сборки.
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|1.12, Аноним (8), 11:10, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё, хотелось бы отметить, что на 19ых версиях antiX не все образы привели к удачной установке, некоторые из них выдавали ошибку, без возможности завершить процесс.
И на мой взгляд, после Debian, если вы привыкли к его инсталятору, лично я всегда пользуюсь неграфическим экспертным режимом, у antiX инсталятор упоротый и порезанный в возможностях, причём как-то рвано и неуклюже, например, для одного раздела диска можно выбрать лейбл, а для другого нет.
Текстовый вариант установки создаёт впечатление костыльного, на его фоне даже арчевые пункты установки выглядят не так ужасно, почему-то систему из нетинстала не дала установить себя полностью, выдавала ошибку.
Не знаю по какой причине они не используют дебиановский инсталятор, ведь тот же Деван его использует со своими поправками, что показывает, что скастомизировать его под нужды форка не такой уж rocket science и по силам даже мелкому проекту, для меня это остаётся загадкой.
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|1.1, Аноним (1), 09:54, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А репозитории у них свои? Или с Дебьяна всё устанавливать будет? Если я захочу пакет, которы в Дебьяне зависит от systemd, что будет?
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|2.3, OpenEcho (?), 10:19, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А репозитории у них свои?
Да, свои, они шарят репы с mxlinux(который базируется на антиксе, но более "современен")
> Или с Дебьяна всё устанавливать будет?
По умолчанию - нет, но если очень попросить то можно и c дебиана
> Если я захочу пакет, которы в Дебьяне зависит от systemd, что будет?
Во первых у них в своих репах есть практически все нужное, а во вторых -
там черным по белому написанно, что если не хотите подхватить сифак с дебиановских реп, то перед устновкой пакета с дебиана - убедитесь, что системд нету в зависимостях, иначе вы ее таки подхватите. Антикс использует легально описаную в дебиане процедуру смены инит систем.
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|2.24, anonymous (??), 13:50, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из коробки репозиторий дебиана тоже подключен,по факту большинство приложений не перепакечены и будут тянуться оттуда
что будет с зависимостями от системд не подскажу, вопрос этот волнует несильно - не экспериментировал, на практике же в такие ситуации не попадал
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|1.2, Аноним (2), 10:07, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Debian 10 -> Linux 4.9
:/
С чем связан откат версии ядра? Пользователь всё равно разницы не заметит, однако интересно.
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|1.5, смузихлёб (?), 10:31, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кому и зачем нужны «легковесные» дистры, если 99% времени мы проводим в браузере, который на мусорном железе везде одинаково будет тормозить?
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|2.9, Аноним (11), 10:57, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть конфиги, которые по роду применения не запускают браузер совсем
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|2.18, Аноним (18), 12:43, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вопрос хороший. Если легковестность определяется лишь отказом от тяжелых приложений и аересборкой ядра. 10 лет назад пересобирал дистрибутив целиком из сурцов с флагами оптимизиции под старое железо. В результате десктопные приложения, включая браузеры, работали заметно быстрее, раза этак в 2-3. Вполне можно было ими пользоваться. Браузеры из поставки дебиан того времени даже под fluxbox тормозили адски.
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|2.20, Аноним (20), 13:09, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому и зачем нужны «легковесные» дистры, если 99% времени мы проводим
> в браузере, который на мусорном железе везде одинаково будет тормозить?
Ну, вот, за примерами далеко ходить не надо, на старте последняя версия лисы жрала на 32х битной системе что-то порядка 600+ Мб с одной вкладкой, на системе стоял ~1.5 Гб ОЗУ (потолок там 2 Гб), и как раз вся остальная среда экономит оставшееся место, на те же лишние вкладки жирнолиса, например, а есть ещё и другие браузеры, поэкономнее, хоть и более кpacнoглaзыe, в современных реалиях использования подобных систем врятли можно назвать комфортным, но оно возможно, и многим приходится подобное использовать.
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|2.25, Аноним (25), 13:52, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю, чё за вы, но мы 99% времени проводим в ide, мессенджерах, видео-плеерах и торрент-клиентах
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|1.15, Аноним (-), 11:58, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> легковесного дистрибутива antiX 19.3 ..... Размер iso-образов: 1.2 Гб (полный), 766 Мб (базовый), 470 Мб (урезанный) и 166 Мб (установка по сети).
"Windows 95 продавалась на 13 дискетах в специальном формате DMF (Distribution Media Format, ёмкость 1,68 МБ, что позволило сократить количество необходимых дискет с 15 до 13)"
т.е. 21,84 MB - может antiX не такой уж и легковесный?
+ Microsoft Office 95 примерно 41 MB
И ещё - суть не в придраться, но "Мб" IMHO всё-таки традиционно МегаБИТЫ, нужно писать "MB" - МегаБАЙТЫ.
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|2.16, Аноним (16), 12:18, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И ещё - суть не в придраться, но "Мб" IMHO всё-таки традиционно МегаБИТЫ, нужно писать "MB" - МегаБАЙТЫ.
Традиционно как раз Мб для мегабайтов и Мбит для мегабитов, МБ - это новояз, который только в 2009 ввели в стандарт. Для тех кто давно в отрасли Мб для мегабит режет глаз.
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|3.19, Аноним (-), 12:43, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну тогда уж - писать "Мбайт" - это не перепутать и не режет глаз. А английское "MB" всё равно лучше ибо короче.
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