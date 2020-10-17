Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.3

Переехал на него в качестве эксперимента несколько месяцев назад, второй системой, установив XFCE изкоробочно, почему-то недоступны некоторые пункты в меню выхода, по сути, можно только выключить машину. И ещё, довольно странная политика обновления ядер, у них в репозитории куча версий, сборки ядер, как свои, так и нативные дебиановские, причём это всё сразу доступно, больше похоже на политику убунты, когда они в свои стабильные версии сбрасывают каждый раз новые версии ядер, причём, с некоторыми версиями дебиановских ядер (оригинальные дебиановские ядра из дебианореп), как и с некоторыми abtiX-версиями ядер, наблюдаются проблемы, от зависаний, до полной невозможности загрузить систему, но методом научного тыка можно выбрать из вороха ядер рабочие, но таки осадочек имеется. По этой причине не совсем привычно после Debian, ведь на стабильной его версии можно не опасаясь делать апгрейд ядра, и система сама подобное обновление предлагает штатно, в рамках общего обновления, тут же, по умолчанию настроено так, что обновляется по-своему, к чему нужно привыкнуть, или как-то перенастроить систему, чтобы она полностью работала на штатных дебианоядрах, банальная смена влечёт за собой некоторые проблемы, а мне было лень разбираться. Может быть ещё где были какие недочёты, но в целом, система очень неплохая, по крайней мере из deb-производных - ЛУЧШАЯ и САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ на сегодняшний день система из лагеря "без systemd", если это кого-то интересует, всякие деваны и мхлинухи и рядом не валялись. И да, она действительно более экономная, чем жирный мхлинух, но таки с Void и Alpine не сравнивал.

Если рассматривать только deb-based системы, то скорее всего на сегдняшний день самая экономная по ресурсам из живых проектов.

