Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.2

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|1.1, Аноним (1), 22:06, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вариант сборки с системным менеджером runit
Ауе! Ваще ништяк. Кстати, там можно поставить MATE? Он не привязан к ненужноd? Кто в курсе?
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|2.7, Im (?), 23:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В предыдущей версии gnome ставился, ненужноd не приходил.
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|3.10, Аноним (1), 23:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шикарно. Спасибо. Странно, кто меня заминусовал :) Наверное, школота местная, как обычно.
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|2.23, Аноним (23), 00:48, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>вариант сборки с системным менеджером runit
> Ауе! Ваще ништяк. Кстати, там можно поставить MATE? Он не привязан к
> ненужноd? Кто в курсе?
За мате не знаю, не пробовал, но ставил крысу и всё норм (безсистемдешность сохранилась), скорее всего и мате без проблем будет. После не сильно замороченных плясок можно повыпиливать antiX-специфичные велосипеды и гомнонедоDE.
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|2.14, user90 (?), 00:08, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ога, вспомни-ка, кто ща владелец гитхаба? И радуйся, что не загнулся))
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|2.26, Аноним (26), 00:59, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как оно в сравнении с девуаном?
настоящая дезсистемдешность без "хвостов", и не так слоупочат с выходом релиза, как деван, ну и плюс некоторых девановских косяков нет.
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|1.8, Аноним (8), 23:18, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ОО ,а то я думаю, что на антикварную тошибу с 0.5Gb ram ставить ....
Ну не xp же ..
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|2.27, Аноним (27), 01:03, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ОО ,а то я думаю, что на антикварную тошибу с 0.5Gb ram
> ставить ....
> Ну не xp же ..
antiX это просто свои велосипеды поверх дебиана и без системды, если поставить на дебиан такие же IceWM и прочие боксы по потреблению ресурсов будет примерно также. Настоящие минималистичные дистрибутивы по потреблению ресурсов будут сейчас на musl, такие как Alpine, Void.
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|4.35, Аноним (35), 02:52, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 16мб оперативы от современного линукса даже ядро не запустится. Даже если его собрать с минимальным набором опций.
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|1.11, Аноним (11), 23:33, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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всего лишь движением одной руки, ставишь хром и либру, и вот любой легковесный линукс дистрибутив, мгновенно преращаеться в жирного и тормозного монстра.
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|4.25, Аноним (-), 00:51, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На этих ваших вcuntактиках, хипстаграмчиках, мордокнижечках и прочих πисдоглазиках интернет не заканчивается.
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|2.15, user90 (?), 00:12, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ставишь хром и либру
Можно просто не ставить. Они и нужны-то либо хомячью, либо секретаршам. Ты из какой половины будешь? ;)
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|3.28, Аноним (28), 01:11, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> ставишь хром и либру
> Можно просто не ставить. Они и нужны-то либо хомячью,
Смотря для чего, некоторым и Abiword хватает, или ещё чего полегче
>либо секретаршам.
ну, эти, как правило, вообще опенсорц не используют.
>Ты из какой половины будешь? ;)
мы строго посередине, прям в самой СЕРЕдине)
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|1.13, user90 (?), 00:04, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В прошлом году искал, на что бы такое простое и беспроблемное пересесть со всяких экспериментальных дистрибутивов (подустал децл), и без systemd конечно же. Попалось на глаза упоминание про antiX - и вот, все Ок, полет нормальный, менять его на что-то другое не планирую, несмотря на мою давнюю нелюбовь к deb-пакетам..
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|3.20, user90 (?), 00:36, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непонятно лишь одно: почему все упирают на то, что типа "для старых компьютеров"??
Т. е. систему на новом мощном проце обязательно нужно обвесить всякими свистоперделками, навернуть какое-нибудь аццкое DE из последних, чтобы он начал тормозить как старый?
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|1.19, user90 (?), 00:24, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> по умолчанию в полной и базовой сборках оставлен connman
Да, а вот с connman'ом бывают проблемы, внезапно может начать грузить проц под 70%. Конечно, все решается элементарно, 'sudo service connman restart' - и Ок, но немного подбешивает. Да и версия там вроде не очень свежая.
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