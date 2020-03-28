Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.2

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 19.2, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1.1 Гб (полный), 712 Мб (базовый), 324 Мб (урезанный) и 164 Мб (установка по сети).

В новом выпуске подготовлен вариант сборки с системным менеджером runit. В состав полной сборки включён пакет apt-notifier для информирования о появлении обновлений. Для IceWM добавлен интерфейс для управления пиктограммами в системном лотке. В список antix.list добавлен репозиторий nosystemd и включён по умолчанию репозиторий buster-backports. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.9.212, firefox-esr 68.6.0esr, libreoffice 6.4.1, IceWM 1.6.5, fluxbox 1.3.7, mtpaint 3.49, links 2.20.2, eudev 3.2.9, elogind 243.7. Добавлены consolekit2 и сетевой конфигуратор ceni (по умолчанию в полной и базовой сборках оставлен connman).



