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Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.2

28.03.2020 22:00

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 19.2, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 10 (Buster), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1.1 Гб (полный), 712 Мб (базовый), 324 Мб (урезанный) и 164 Мб (установка по сети).

В новом выпуске подготовлен вариант сборки с системным менеджером runit. В состав полной сборки включён пакет apt-notifier для информирования о появлении обновлений. Для IceWM добавлен интерфейс для управления пиктограммами в системном лотке. В список antix.list добавлен репозиторий nosystemd и включён по умолчанию репозиторий buster-backports. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.9.212, firefox-esr 68.6.0esr, libreoffice 6.4.1, IceWM 1.6.5, fluxbox 1.3.7, mtpaint 3.49, links 2.20.2, eudev 3.2.9, elogind 243.7. Добавлены consolekit2 и сетевой конфигуратор ceni (по умолчанию в полной и базовой сборках оставлен connman).

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.1
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.96
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52628-antix
Ключевые слова: antix, linux, runit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:06, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вариант сборки с системным менеджером runit

    Ауе! Ваще ништяк. Кстати, там можно поставить MATE? Он не привязан к ненужноd? Кто в курсе?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в funtoo даж гном отвязывали
     
  • 2.7, Im (?), 23:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В предыдущей версии gnome ставился, ненужноd не приходил.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 23:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шикарно. Спасибо. Странно, кто меня заминусовал :) Наверное, школота местная, как обычно.
     
  • 2.22, Антон (??), 00:43, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt install mate-desktop-environment
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:48, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>вариант сборки с системным менеджером runit
    > Ауе! Ваще ништяк. Кстати, там можно поставить MATE? Он не привязан к
    > ненужноd? Кто в курсе?

    За мате не знаю, не пробовал, но ставил крысу и всё норм (безсистемдешность сохранилась), скорее всего и мате без проблем будет. После не сильно замороченных плясок можно повыпиливать antiX-специфичные велосипеды и гомнонедоDE.

     

  • 1.2, Аномномномнимус (?), 22:28, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал SourceForce успешно загнулся...
     
     
  • 2.14, user90 (?), 00:08, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ога, вспомни-ка, кто ща владелец гитхаба? И радуйся, что не загнулся))
     

  • 1.4, Аноним (3), 22:29, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    всех причастных с праздником
     
  • 1.5, Аноним (-), 22:39, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как оно в сравнении с девуаном?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:54, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как земля
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 00:49, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вкус.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 01:29, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрипит на зубах, но жрать можно. Привыкайте.
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:59, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как оно в сравнении с девуаном?

    настоящая дезсистемдешность без "хвостов", и не так слоупочат с выходом релиза, как деван, ну и плюс некоторых девановских косяков нет.

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:18, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОО ,а то я думаю, что на антикварную тошибу с 0.5Gb ram ставить ....
    Ну не xp же ..
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:23, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%
     
  • 2.27, Аноним (27), 01:03, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ОО ,а то я думаю, что на антикварную тошибу с 0.5Gb ram
    > ставить ....
    > Ну не xp же ..

    antiX это просто свои велосипеды поверх дебиана и без системды, если поставить на дебиан такие же IceWM и прочие боксы по потреблению ресурсов будет примерно также. Настоящие минималистичные дистрибутивы по потреблению ресурсов будут сейчас на musl, такие как Alpine, Void.

     
     
  • 3.29, Аноним (8), 01:28, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Void.

    На 32 битах musl нет,бгг

     
  • 3.30, Аноним (31), 01:28, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимальный это 16 мб оперативы.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 02:52, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 16мб оперативы от современного линукса даже ядро не запустится. Даже если его собрать с минимальным набором опций.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:33, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    всего лишь движением одной руки, ставишь хром и либру, и вот любой легковесный линукс дистрибутив, мгновенно преращаеться в жирного и тормозного монстра.
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 23:49, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем хром ставить?
     
     
  • 3.21, terenty79 (?), 00:38, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что сейчас весь интернет это только Хром.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 00:51, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этих ваших вcuntактиках, хипстаграмчиках, мордокнижечках и прочих πисдоглазиках интернет не заканчивается.
     
  • 2.15, user90 (?), 00:12, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ставишь хром и либру

    Можно просто не ставить. Они и нужны-то либо хомячью, либо секретаршам. Ты из какой половины будешь? ;)

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 01:11, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ставишь хром и либру
    > Можно просто не ставить. Они и нужны-то либо хомячью,

    Смотря для чего, некоторым и Abiword хватает, или ещё чего полегче
    >либо секретаршам.

    ну, эти, как правило, вообще опенсорц не используют.
    >Ты  из какой половины будешь? ;)

    мы строго посередине, прям в самой СЕРЕдине)

     

  • 1.13, user90 (?), 00:04, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В прошлом году искал, на что бы такое простое и беспроблемное пересесть со всяких экспериментальных дистрибутивов (подустал децл), и без systemd конечно же. Попалось на глаза упоминание про antiX - и вот, все Ок, полет  нормальный, менять его на что-то другое не планирую, несмотря на мою давнюю нелюбовь к deb-пакетам..
     
     
  • 2.17, Michael Shigorin (ok), 00:16, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У нас тут пилили http://altlinux.org/antique -- только человек забросил несколько лет назад, уж не помню тольком, что там за передряга была...

    Хорошо, что кто-то таким занимается.

     
     
  • 3.20, user90 (?), 00:36, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Непонятно лишь одно: почему все упирают на то, что типа "для старых компьютеров"??

    Т. е. систему на новом мощном проце обязательно нужно обвесить всякими свистоперделками, навернуть какое-нибудь аццкое DE из последних, чтобы он начал тормозить как старый?

     
  • 2.32, Аноним (31), 01:30, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 01:42, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тыкать в РУССКУЮ педивикию - это дурной тон и глупость.
     
     
  • 4.36, псевдонимус (?), 04:08, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аив английскую хороший тон и мудрость. Понятно.
     

  • 1.16, BlackRot (ok), 00:14, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая замена вин98?
    оперативы 64 мегабайта SIMM
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 00:16, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что-нибудь из тех же лет.  Недавно ставил четвёртый альт, он на 64М вполне работал (KDE3).
     
  • 2.33, Аноним (31), 01:31, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот читай https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%
     

  • 1.19, user90 (?), 00:24, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по умолчанию в полной и базовой сборках оставлен connman

    Да, а вот с connman'ом бывают проблемы, внезапно может начать грузить проц под 70%. Конечно, все решается элементарно, 'sudo service connman restart' - и Ок, но немного подбешивает. Да и версия там вроде не очень свежая.

     
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