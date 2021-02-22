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Выпуск системы инициализации sysvinit 2.99

22.02.2021 09:41

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.99, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Одновременно сформирован выпуск применяемой в связке с sysvinit утилиты insserv 1.23.0 (версия утилиты startpar не изменилась). Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске sysvinit обновлены man-руководства и проведена работа по устранению опечаток в комментариях к коду. Кроме документации и улучшения читаемости кода в sysvinit функциональных изменений нет. В insserv переработан обработчик, занимающийся извлечением информации об уровнях запуска и остановки из LSB-заголовков скриптов. Изменение позволило решить проблему с ошибочным определением runlevel в некоторых пакетах Debian при указании пустых значений в параметрах Default-Start и Default-Stop.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.98
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2021.02
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.3
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 10 и Beyond Linux From Scratch 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54634-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Денис Попов (?), 09:47, 22/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    >проведена работа по устранению опечаток в комментариях к коду

    Очень классное улучшение. А вы сидите со своим постоянно развивающимся systemd.

     
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