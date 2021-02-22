Выпуск системы инициализации sysvinit 2.99

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.99, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Одновременно сформирован выпуск применяемой в связке с sysvinit утилиты insserv 1.23.0 (версия утилиты startpar не изменилась). Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске sysvinit обновлены man-руководства и проведена работа по устранению опечаток в комментариях к коду. Кроме документации и улучшения читаемости кода в sysvinit функциональных изменений нет. В insserv переработан обработчик, занимающийся извлечением информации об уровнях запуска и остановки из LSB-заголовков скриптов. Изменение позволило решить проблему с ошибочным определением runlevel в некоторых пакетах Debian при указании пустых значений в параметрах Default-Start и Default-Stop.



